Divergence Matrix SE

Divergence Matrix SE – スペシャルエディション
重要なダイバージェンスを正確に把握し、価格の潜在的な反転ポイントを瞬時に見抜く！
ダイバージェンスポイントを自動で表示し、マーケット分析をサポート—重要な動きを見逃すことはありません。

Divergence Matrix SE は MACD、MACDヒストグラム、ストキャスティクス のダイバージェンスを保持しており、軽量でシンプルな体験版を提供します。信頼性の高いシグナルを提供するため、ダイバージェンスは発生後 4本のローソク足後に表示 され、市場のノイズをフィルタリングしてより確実なシグナルを表示します。SE版はコア機能に絞った設計で、動作はスムーズ、インターフェースはシンプル—初心者にも最適で、プロのトレーダーの参考ツールとしても活用可能です。

SE版を使えば：

  • ダイバージェンスの重要ポイントを自動で捉え、手動で探す必要なし

  • 各ダイバージェンスの背後にあるトレンド変化を明確に理解

  • ダイバージェンス分析を素早く体験し、自分のトレード戦略に組み込む

さらに多くのインジケーターや高度な機能を使いたいですか？
Lite/SE版はあくまで入門体験です。14種類のダイバージェンスインジケーター＋高度機能を利用するには、以下のリンクからフルバージョンを体験してください—あなたのトレーディングツールをさらに強化できます：
[Divergence Matrix フルバージョンを今すぐ体験]

Divergence Matrix SE をダウンロードして、軽量でコア機能が揃った体験を始めましょう。今日から、より効率的にダイバージェンス分析を学び、市場判断をサポートします。


おすすめのプロダクト
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
インディケータ
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
インディケータ
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
インディケータ
前バージョンのインジケーターの発展 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - ポイント、レベル、および異なるアラートロジックに関する情報が追加された改良版標準ZigZagインジケーター 一般的な改善点: MetaTrader 5用のコード適応 グラフィックオブジェクトでの作業の最適化 新機能: 極値における水平レベル レベルタイプの選択：水平/光線/セグメント 流動性レベルフィルター（価格によるブレイクなし） ブレイク用バッファ：偽ブレイクに対する感度設定 ラベル設定と機能：数量、外観、古いラベルの削除 構造ブレイクアラート（BoS） 動きの性質変更アラート（ChoCH） 最適化: 極値更新ロジックの修正 新しいオブジェクトの動的更新 バー出現時の負荷低減 ラベルの中央管理システム 修正点: 配列の境界超えの修正 ラベルの正しい配置 重複するパラメーターの削除 ZigZag WaveSizeインジケーターをトレーディングシステムの補助として使用してください   マーケットで私の他の製品もお試しください  https://www.mql5.com/
FREE
Investment Castle RSI Divergence MT5
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
インディケータ
The RSI Divergence Indicator is a powerful tool designed to identify potential reversals in the market by spotting discrepancies between the Relative Strength Index (RSI) and price movement. Divergences can be a significant indication of an impending trend change, either from bullish to bearish or vice versa. This indicator is built for making the task of identifying potential trade opportunities more straightforward and efficient. Features: Automatic Detection:   The indicator scans the chart
FREE
OHLC Indicator by PipTick MT5
Michal Jurnik
5 (3)
インディケータ
The   OHLC indicator   shows the current and historical values of High, Low, Open, Close and Mid for a specific time period. It can plot the current values or the values from the previous session. The indicator's range can be calculated from a daily, weekly, monthly, or user-specified session. Levels High  of the current or previous session. Low  of the current or previous session. Open  of current or previous session. Close  of the current or previous session. Midpoint  of the current or prev
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
インディケータ
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
PZ The Zone MT5
PZ TRADING SLU
5 (1)
インディケータ
This indicator displays buy or sell signals according to Bill Williams' definition of the Trading Zone. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Avoid trading flat markets Deterministic indicator with clear rules The indicator is non-repainting It implements alerts of all kinds It has straightforward trading implications. A blue arrow is a buy signal A red arrow is a sell signal According to Bill Williams trading in the zone helps t
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
インディケータ
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
インディケータ
This indicator is a straight port of a well known MetaTrader 4 indicator that is freely available on the Internet. It does not redraw at all. It implements a type of breakout strategy. The arrows indicate market direction. Use the indicator on M15 charts and higher. The indicator draws two bands near price action and generates signals when the price closes below the lower band and also above the upper band. The indicator uses periodic highs and lows to calculate upper and lower threshold bands.
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
インディケータ
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
インディケータ
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
インディケータ
RSI ABCDパターンファインダー：テクニカル戦略 1. インジケーターの仕組み 古典的RSI と ABCD調和パターン の自動検出を組み合わせたものです。 主要コンポーネント 標準RSI （調整可能な期間） 高値・安値マーカー （矢印） ABCDパターン （緑/赤の線） 過買（70）・過売（30）フィルター 2. MT5設定 period = 14 ; // RSI期間 size = 4 ; // 最大パターンサイズ OverBought = 70 ; // 過買水準 OverSold = 30 ; // 過売水準 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 確認フィルター 3. 取引戦略 3.1. 買いエントリー（強気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 谷（ A ）→ 山（ B ）→ より高い谷（ C ） D が過売域（30）より上だが C より下 確認：A-B-C-Dを結ぶ緑色の線 目標： TP1: B-Cの61.8% TP2: B-Cの100% ストップロス： D より下 3.2. 売りエントリー（弱気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 山（ A
FREE
ZigZag Support Resistance
Emmanuel Tshepang Mosweu
5 (3)
インディケータ
This indicator uses the Zigzag indicator to identify swing highs and swing lows in the price chart.  Once it has identified the swing highs and swing lows, it can use them to determine potential support and resistance levels. A support level is formed when the price drops and bounces back up from a swing low, indicating that there is buying pressure at that level. A resistance level is formed when the price rises and reverses downward from a swing high, suggesting selling pressure at that level.
FREE
Simple divergence
Vadim Zotov
5 (2)
インディケータ
The indicator plots a curve of the difference between the values ​​of two trading instruments (currency pairs). The purpose of the indicator is to observe the processes of divergence and convergence of the values ​​of two trading instruments. The results obtained can be used for trading strategies of statistical arbitrage, pair trading, correlation, and others. Trading strategy The indicator is attached to the chart of any trading instrument. In the input parameters, the names of trading instr
FREE
Basic Harmonic Pattern MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.79 (87)
インディケータ
このインディケータは、相場の反転ポイントを予測する最もポピュラーなハーモニックパターンを識別します。これらのハーモニックパターンは、外国為替市場で常に繰り返され ている価格形成であり、将来起こりうる値動きを示唆します。/     MT4無料バージョン さらに、このインジケーターには、市場エントリーシグナルと、様々な利食いと損切りが組み込まれています。ハーモニック・パターン・インディケータは、それ自体で売買シグナルを発 信することができますが、他のテクニカル・インディケータを使用してこれらの シグナルを確認することをお勧めします。例えば、RSIやMACDなどのオシレーターを使用して、トレンドの方向性やモメンタ ムの強さを確認してから売買を行うことを検討するとよいでしょう。 このインディケータのダッシュボードスキャナ: ( Basic Harmonic Patterns Dashboard ) 含まれるハーモニックパターン ガートレー バタフライ バット カニ サメ サイファー ABCD 主な入力 Max allowed deviation (%):   このパラメータは、調
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
インディケータ
Advanced Dynamic RSI — Birthday Special (temporarily FREE) Why is it free right now? It’s our birthday — we’re giving back to the community. During this limited-time Birthday Special the indicator is fully functional (no feature locks) so you can experience dynamically adaptive RSI levels in your own workflow. After the promotion, the regular price will resume. Note: You can find our other professional Tools & High-End EAs (strategy EAs for trend and mean-reversion, plus analysis utilities) d
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
インディケータ
概要 Fair Gap Value インジケーターは、MetaTrader 5 のチャート上で「フェアバリューギャップ」（公平価値ギャップ）を検出・強調表示します。フェアバリューギャップとは、あるローソク足の安値と、1本隔てた別のローソク足の高値の間に価格の空白が生じる現象を指します。本インジケーターは、これらの領域を多の矩形で表示し、プライスアクション戦略の視覚的サポートを提供します。 主な機能 ブルギャップ検出 ：現在のローソク足の安値と2本前のローソク足の高値の間のギャップを緑色の矩形で強調。 ベアギャップ検出 ：逆方向のギャップを赤色の矩形で強調。 動的拡張 ：矩形をチャート右方向へ任意のバー数だけ延長可能。 透明度制御 ：矩形の不透明度を設定し、下部のチャートを隠さないよう調整。 表示切替 ：ブルギャップ／ベアギャップを個別にオン・オフ可能。 履歴制限 ：スキャンする最大バー数を設定でき、大量データ時のパフォーマンスを最適化。 自動クリア ：タイムフレーム変更時や初回ロード時に既存ギャップを一旦削除し再描画。 入力パラメーター LookbackBars ：ギャップ計算に遡る
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
インディケータ
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
All Harmonics 26 demo
Alexey Isavnin
4.25 (4)
インディケータ
This is the demo version of "All Harmonics 26" indicator . "All Harmonics 26" searches for 26 types of harmonic patterns and outputs them in a convenient way. You can check out the documentation here . This demo version has the following limitations: The indicator searches only for one type of harmonic patterns out of 26:- Gartley. The indicator outputs new patterns with a lag of 10 bars.
FREE
PZ Reversal Fractals MT5
PZ TRADING SLU
4.53 (34)
インディケータ
This is the latest iteration of my famous indicator, Reversal Fractals, published for the first time almost a decade ago. It examines the price structure of fractals to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Reversal fractals can start long trends The indicator is non repainting It implements alerts of all ki
FREE
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
インディケータ
The utility draws pivot levels for the selected timefram in classic method. Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) you can change the timeframe, colors and fontsize. also you can change the text for the levels. Have fun and give feedback...
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
インディケータ
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
APCT Chart Pattern
Mthandeni Mnyandu
インディケータ
APICT Chart Patterns – Trend Line & Pattern Recognition for MT5 Enhance your technical analysis with the APICT Chart Patterns Indicator — an advanced tool for automatic pattern and trend line detection in MetaTrader 5. Key Features Automatic Pattern Detection: Identifies over 10 classic chart patterns, including pennants, wedges, channels, and double tops/bottoms. Real-Time Trend Lines: Draws support and resistance lines using smart algorithms. Custom Sensitivity: Adjust detection for major or
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
インディケータ
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
MA Multi Timeframe MT5
Quang Huy Quach
インディケータ
The MultiFrameTrendAnalyzer is a versatile MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to provide multi-timeframe trend analysis using Moving Average (MA) crossovers. This indicator synchronizes trend signals across multiple timeframes (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) and displays them with intuitive visual cues, including a colored trend line, signal arrows, and a customizable dashboard. Features Multi-Timeframe Analysis : Evaluates trends across up to nine timeframes, allowing traders to conf
FREE
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
インディケータ
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
MACD two line four color For MT5
Kaijun Wang
4.57 (23)
インディケータ
MACDは類似性と差異の移動平均と呼ばれ、二重指数移動平均から作成されます。高速指数移動平均（EMA12）を低速指数移動平均（EMA26）から差し引いて、高速DIFを取得し、次に2× （Express DIF-DIFの9日間の加重移動平均DEA）MACDバーを取得します。 MACDの意味は、基本的に二重移動平均と同じです。つまり、高速移動平均と低速移動平均の分散と集約は、現在のロングショートステータスと株価の開発傾向の可能性を特徴づけますが、読む方が便利です。 MACDの変化は市場動向の変化を表し、さまざまなKラインレベルのMACDは、現在のレベルサイクルにおける売買傾向を表します。 1.このインジケーターは、MACDの2行表示を追加します。 2.そしてエネルギーカラムに4つの異なる勾配を適用します！ トレンドインジケーター、 波動標準の自動計算 、 MT5バージョンの波動標準の自動計算を強くお勧めします   Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators,
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
インディケータ
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
インディケータ
インディケータはチャート上にラウンドレベルを示します。 それらは、心理的、銀行的、または主要なプレーヤーレベルとも呼ばれます。 これらのレベルでは、強気と弱気の間に真の戦いがあり、多くの注文が蓄積され、ボラティリティの増加につながります。 インジケーターは、任意の楽器と時間枠に自動的に調整されます。 レベル80を突破してテストすると、購入します。レベル20を突破してテストすると、販売されます。ターゲットは00です。 注意。強力なサポートとレジスタンスレベルのため、価格は00レベルをわずかに下回る可能性があります。 入力パラメータ 。 Bars Count - 線の長さ 。 Show 00 Levels - 00レベルを表示するかしないか 。 Show 10, 90 Levels 。 Show 20, 80 Levels 。 Show 30, 70 Levels 。 Show 40, 60 Levels 。 Show 50 Levels 。 N Lines - チャートのレベル数を制限するパラメーター 。 Distance 00 Levels - レベル間の距離（自動または手動）
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
インディケータ
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。 ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。 主な特徴と利点 多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。 ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。 プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。 エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。 ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。 Gold Entry
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
インディケータ
ACB Breakout Arrows インジケーターは、特別なブレイクアウトパターンを検出することで、市場における重要なエントリーシグナルを提供します。このインジケーターはチャートを常に監視し、一方向に勢いが定着してきた段階で、主要な値動きの直前に精度の高いエントリーシグナルを表示します。 マルチシンボル・マルチタイムフレームスキャナーはこちらから - ACB Breakout Arrows MT5 用スキャナー 主な機能 ストップロスとテイクプロフィットの水準が自動で表示されます。 すべての時間足のブレイクアウトシグナルを監視できるMTFスキャナーダッシュボードを搭載。 デイトレーダー、スイングトレーダー、スキャルパーに最適。 シグナル精度を高めるための最適化されたアルゴリズム。 損益分岐点やスキャルピングターゲットに使える特別なライン（クイックプロフィットライン）。 勝率、平均利益などのパフォーマンス分析メトリクスを表示。 リペイントなし。 トレードの確認 - 低確率のトレードを除外するために ACB Trade Filter インジケーター を使用してください。 強い買い：
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
インディケータ
Super Signal – Skyblade Edition プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応 主な特徴： Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。 このシステムは 天井や底を予測するものではありません 。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます： 明確なトレンド方向 モメンタムの増加 健全なボラティリティ構造 市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。 シグナルの特性： すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし 一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知に対応 EAとの統合が可能（バッファ出力対応）、自動売買やシグナル
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
インディケータ
AtBot： どのように機能し、どのように使用するか ### どのように機能するか MT5プラットフォーム用の「AtBot」インジケーターは、テクニカル分析ツールの組み合わせを使用して売買シグナルを生成します。単純移動平均（SMA）、指数移動平均（EMA）、および平均真実範囲（ATR）インデックスを統合して取引機会を特定します。さらに、Heikin Ashiキャンドルを使用してシグナルの精度を向上させることもできます。 購入後にレビューを残すと、特別なボーナスギフトを受け取ります。 ### 主な機能： - 再描画なし： シグナルはプロット後に変更されません。 - 再描画なし： シグナルは一貫しており、変更されません。 - 遅延なし： 遅延なくタイムリーなシグナルを提供します。 - 多様な時間枠： あらゆる時間枠で使用可能で、取引戦略に合わせることができます。 ### 操作手順： #### 入力と設定： - firstkey (TrendValue)： トレンド検出の感度を調整します。 - Secondkey (SignalValue)： 売買シグナル生成の感度を定義します。 - ma
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
インディケータ
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
作者のその他のプロダクト
RSI divergence No delay
Wei Li
インディケータ
なぜ多くの RSI ダイバージェンス指標は「遅延」または「リペイント」するのか 十分な数のダイバージェンス指標を使ったことがある方なら、次のどちらかを経験しているはずです。 ダイバージェンスの表示が遅い、 または、ダイバージェンスのシグナルが突然消える。 これは指標の出来が悪いからではありません。 ダイバージェンスの計算ロジック自体に、避けられないトレードオフが存在するためです。 シグナルをできるだけ早く表示しようとすれば、リペイントを避けることはできません。 一方、完全にリペイントを防ごうとすると、どうしても遅延が発生します。 このインジケーターは、その両極端の間に、より現実的なバランスを見つけることを目的としています。 なぜダイバージェンスには遅延が発生するのか ダイバージェンスとは、本質的に2つの高値、または2つの安値を比較するものです。 問題は、高値や安値が「本当に確定した」と判断できるのは、 価格が反転や押し戻しを示した後 だけだという点です。 反転が起きる前の高値や安値は、あくまで一時的な価格位置であり、確定した極値ではありません。 そのため、従来のダイバージェンスアルゴリ
FREE
RSI Divergence without repaint
Wei Li
インディケータ
ほとんどの「即時RSIダイバージェンス」シグナルは間違っています RSIダイバージェンスのインジケーターを使用したことがある方は、恐らくこうした経験をしたことがあるでしょう。 リアルタイムでダイバージェンスが表示され、一瞬は正しいように見えますが、 数本のローソク足が経過すると消えてしまいます。 後でチャートを確認すると、過去のシグナルが最初に見たものと一致しなくなっています。 これはユーザーの操作ミスではありません。 論理的な問題です。 確認されていない高値や安値に基づくダイバージェンスは、本質的に不安定です。 過去の履歴を書き換えないRSIダイバージェンスインジケーターを探している場合は、 この説明をぜひ最後までお読みください。 ———————————————————— インジケーター概要 このインジケーターは、RSIダイバージェンスを特定するために設計されており、即時の推測ではなく、確認済みの市場構造に基づいています。 価格とRSIの間の強気・弱気のダイバージェンスを自動的に検出し、RSIウィンドウ内に明確に表示します。 主な特徴： RSIダイバージェンス構造の自動検出 RSIウ
FREE
Classic MACD Histogram
Wei Li
インディケータ
MACDヒストグラム改良版（市場の勢い変化の監視用） MT5標準のMACDインジケーターは、 MACDライン自体の値 を使用してヒストグラムを作成します。急速な変動やレンジ相場では、これらのヒストグラムは変化が遅く、多空の勢いの加速や減速を直感的に把握しにくいことがあります。特に価格がまだ明確な反転を示していない場合、シグナルが遅れます。 このバージョンでは、従来の MACDヒストグラム定義 を使用しています： ヒストグラム = MACD − Signal これにより、 買い・売りの勢いの変化 をより敏感に捉えることができ、トレーダーは傾向の加速・減速を視覚的に確認できます。ヒストグラムが負のゾーン（売り勢力）から正のゾーン（買い勢力）に移行する際、標準MACDよりも早くトレンドの潜在的な動きを示します。 注意事項 ： 本インジケーターは 独立した取引システムではなく 、自動で売買を行うものではありません 価格を予測するものではなく 、あくまで勢いを観察するためのツールです サポート・レジスタンスやトレンド構造、他のインジケーターと組み合わせて使用することを推奨 します 本インジケータ
FREE
Divergence Matrix
Wei Li
インディケータ
一目で市場の隠れた力を見抜く！ 14種類の複数指標によるダイバージェンスシグナルが、潜在的なトレンド反転ポイントを瞬時に捉えます！ リペイントなしの設計で、より信頼性の高い分析と自信を持った意思決定をサポート。 このマルチ指標ダイバージェンスツールは、14の主要指標を統合しています：MACDライン、MACDヒストグラム、RSI、ストキャスティクス、CCI、モメンタム、OBV、VWMA-CD、CMF、MFI、ATR、EOM、ROC、Williams %R。単に14本の指標線をチャート上に表示するのではなく、各指標の重要なダイバージェンスポイントを正確に示し、潜在的なトレンド反転シグナルを素早く捉えることができます。 ユーザーは、任意の指標のダイバージェンス表示をカスタマイズでき、チャートをすっきり保ちつつ高い操作自由度を維持できます。信頼性を確保するため、本ツールは4本のローソク足遅延でシグナルを表示し、リペイント問題を効果的に回避し、各ダイバージェンスポイントが市場バックテストで確認された有効パターンであることを保証します。リアルタイムの売買シグナルとして使用することはできませんが、市
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信