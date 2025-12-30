Divergence Matrix SE
Divergence Matrix SE – スペシャルエディション
重要なダイバージェンスを正確に把握し、価格の潜在的な反転ポイントを瞬時に見抜く！
ダイバージェンスポイントを自動で表示し、マーケット分析をサポート—重要な動きを見逃すことはありません。
Divergence Matrix SE は MACD、MACDヒストグラム、ストキャスティクス のダイバージェンスを保持しており、軽量でシンプルな体験版を提供します。信頼性の高いシグナルを提供するため、ダイバージェンスは発生後 4本のローソク足後に表示 され、市場のノイズをフィルタリングしてより確実なシグナルを表示します。SE版はコア機能に絞った設計で、動作はスムーズ、インターフェースはシンプル—初心者にも最適で、プロのトレーダーの参考ツールとしても活用可能です。
SE版を使えば：
-
ダイバージェンスの重要ポイントを自動で捉え、手動で探す必要なし
-
各ダイバージェンスの背後にあるトレンド変化を明確に理解
-
ダイバージェンス分析を素早く体験し、自分のトレード戦略に組み込む
さらに多くのインジケーターや高度な機能を使いたいですか？
Lite/SE版はあくまで入門体験です。14種類のダイバージェンスインジケーター＋高度機能を利用するには、以下のリンクからフルバージョンを体験してください—あなたのトレーディングツールをさらに強化できます：
[Divergence Matrix フルバージョンを今すぐ体験]
Divergence Matrix SE をダウンロードして、軽量でコア機能が揃った体験を始めましょう。今日から、より効率的にダイバージェンス分析を学び、市場判断をサポートします。