Divergence Matrix SE

Divergence Matrix SE – Special Edition
精准标注关键背离，直观识别价格潜在反转点！
自动显示背离点，辅助你更好分析行情，不再错过重要走势！

Divergence Matrix SE 保留了 MACD、MACD Histogram、Stochastic 三大指标背离标注，是轻量精简的体验版。为了保证信号可靠性，指标会在背离发生后 延迟4根K线显示，这样可以过滤掉市场噪音，让你看到更稳妥的信号。SE版经过精简设计，只保留核心背离功能，运行流畅、界面清爽，非常适合新手入门，也可作为专业交易者快速参考的辅助工具。

使用 SE 版，你可以：

  • 自动捕捉核心背离点，无需手动查找；

  • 清楚了解背离点背后的趋势变化；

  • 快速体验背离分析方法，学习结合自己交易策略使用。

想解锁更多指标和高级功能？
Lite/SE版只是入门体验，如果你想使用 14个指标背离合集 + 高级功能，请点击下面链接直接体验完整版，让你的交易工具更强大：
立即体验完整 Divergence Matrix

下载 Divergence Matrix SE，轻量精简、核心功能齐全，帮你快速掌握背离分析思路，从今天开始更高效地辅助行情判断！


