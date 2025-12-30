Divergence Matrix SE – Édition Spéciale

Repérez les divergences clés et identifiez instantanément les points de retournement potentiels du prix !

Mettez automatiquement en évidence les points de divergence pour vous aider à analyser le marché — ne manquez plus jamais les mouvements importants.

Divergence Matrix SE conserve les alertes de divergence pour MACD, MACD Histogram et Stochastic, offrant une version légère et simplifiée. Pour garantir des signaux fiables, les divergences sont affichées 4 bougies après leur apparition, filtrant le bruit du marché et fournissant des signaux plus solides. La version SE est conçue pour se concentrer sur les fonctions essentielles de divergence, avec un fonctionnement fluide et une interface claire — parfaite pour les débutants et un outil pratique pour les traders expérimentés.

Avec SE, vous pouvez :

Capturer automatiquement les points de divergence clés sans recherche manuelle ;

Comprendre clairement les changements de tendance derrière chaque divergence ;

Explorer rapidement l’analyse des divergences et l’intégrer à votre propre stratégie de trading.

Vous souhaitez débloquer plus d’indicateurs et de fonctionnalités avancées ?

La version Lite/SE n’est qu’un point de départ. Pour l’ensemble complet de 14 indicateurs de divergence + fonctionnalités avancées, cliquez sur le lien ci-dessous et découvrez la version complète — renforcez votre boîte à outils de trading :

[Essayez maintenant le Divergence Matrix complet]

Téléchargez Divergence Matrix SE pour une expérience légère et centrée sur les fonctions essentielles, qui vous aidera à maîtriser l’analyse des divergences et à prendre des décisions de trading plus intelligentes dès aujourd’hui.