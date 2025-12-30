Divergence Matrix SE – 스페셜 에디션

핵심 다이버전스를 정확히 표시하고 가격의 잠재적 반전 포인트를 즉시 파악하세요!

다이버전스 포인트를 자동으로 표시하여 시장 분석을 지원합니다 — 중요한 움직임을 놓치지 마세요.

Divergence Matrix SE는 MACD, MACD 히스토그램, Stochastic의 다이버전스 표시를 유지하며, 가볍고 간소화된 체험판을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 신호를 위해 다이버전스는 발생 후 4개의 봉 이후에 표시되어 시장의 노이즈를 걸러주고 더 안정적인 신호를 제공합니다. SE 버전은 핵심 기능에 집중하도록 설계되어, 원활하게 작동하며 깔끔한 인터페이스를 제공 — 초보자에게 적합하며 전문 트레이더의 빠른 참고용 도구로도 활용 가능합니다.

SE 버전을 사용하면:

핵심 다이버전스 포인트를 자동으로 포착, 수동 검색 불필요

각 다이버전스 뒤의 추세 변화를 명확하게 이해

다이버전스 분석을 빠르게 체험하고 자신의 트레이딩 전략과 통합

더 많은 지표와 고급 기능을 활용하고 싶으신가요?

Lite/SE 버전은 입문 체험에 불과합니다. 14개 지표 다이버전스 + 고급 기능을 사용하려면 아래 링크를 클릭하여 전체 버전을 경험하세요 — 트레이딩 도구를 한층 강력하게 만들어줍니다:

[지금 전체 Divergence Matrix 체험하기]

Divergence Matrix SE를 다운로드하여 가볍고 핵심 기능이 완비된 경험을 시작하고, 오늘부터 더 효율적으로 다이버전스 분석을 익히며 시장 판단을 지원하세요.