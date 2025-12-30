Divergence Matrix SE – Özel Sürüm

Ana divergansları hassas bir şekilde belirleyin ve fiyatın olası dönüş noktalarını anında görün!

Divergans noktalarını otomatik olarak göstererek piyasa analizine yardımcı olun — artık önemli hareketleri kaçırmayın.

Divergence Matrix SE, MACD, MACD Histogram ve Stochastic için divergans uyarılarını korur ve hafif, sade bir deneyim sunar. Güvenilir sinyaller sağlamak için diverganslar, oluşumlarından 4 mum sonra gösterilir; böylece piyasa gürültüsü filtrelenir ve daha güvenilir sinyaller elde edilir. SE sürümü, temel divergans işlevlerine odaklanacak şekilde tasarlanmıştır; akıcı çalışır ve temiz bir arayüze sahiptir — yeni başlayanlar için ideal ve deneyimli traderlar için hızlı bir referans aracı olarak kullanılabilir.

SE sürümü ile:

Ana divergans noktalarını manuel arama yapmadan otomatik olarak yakalayabilirsiniz;

Her divergansın arkasındaki trend değişimlerini net bir şekilde anlayabilirsiniz;

Divergans analizini hızlıca deneyimleyebilir ve kendi ticaret stratejinize entegre edebilirsiniz.

Daha fazla gösterge ve gelişmiş özellikleri açmak ister misiniz?

Lite/SE sürümü sadece başlangıç deneyimidir. 14 göstergelik divergans seti + gelişmiş özellikler için aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve tam sürümü deneyimleyin — ticaret araçlarınızı daha güçlü hale getirin:

[Tam Divergence Matrix’i şimdi deneyin]

Divergence Matrix SE’yi indirerek hafif ve temel işlevlerle dolu bir deneyim yaşayın; divergans analizini öğrenmenize ve bugünden itibaren daha akıllı ticaret kararları almanıza yardımcı olur.