Divergence Matrix SE
- Göstergeler
- Wei Li
- Sürüm: 1.0
Divergence Matrix SE – Özel Sürüm
Ana divergansları hassas bir şekilde belirleyin ve fiyatın olası dönüş noktalarını anında görün!
Divergans noktalarını otomatik olarak göstererek piyasa analizine yardımcı olun — artık önemli hareketleri kaçırmayın.
Divergence Matrix SE, MACD, MACD Histogram ve Stochastic için divergans uyarılarını korur ve hafif, sade bir deneyim sunar. Güvenilir sinyaller sağlamak için diverganslar, oluşumlarından 4 mum sonra gösterilir; böylece piyasa gürültüsü filtrelenir ve daha güvenilir sinyaller elde edilir. SE sürümü, temel divergans işlevlerine odaklanacak şekilde tasarlanmıştır; akıcı çalışır ve temiz bir arayüze sahiptir — yeni başlayanlar için ideal ve deneyimli traderlar için hızlı bir referans aracı olarak kullanılabilir.
SE sürümü ile:
-
Ana divergans noktalarını manuel arama yapmadan otomatik olarak yakalayabilirsiniz;
-
Her divergansın arkasındaki trend değişimlerini net bir şekilde anlayabilirsiniz;
-
Divergans analizini hızlıca deneyimleyebilir ve kendi ticaret stratejinize entegre edebilirsiniz.
Daha fazla gösterge ve gelişmiş özellikleri açmak ister misiniz?
Lite/SE sürümü sadece başlangıç deneyimidir. 14 göstergelik divergans seti + gelişmiş özellikler için aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve tam sürümü deneyimleyin — ticaret araçlarınızı daha güçlü hale getirin:
[Tam Divergence Matrix’i şimdi deneyin]
Divergence Matrix SE’yi indirerek hafif ve temel işlevlerle dolu bir deneyim yaşayın; divergans analizini öğrenmenize ve bugünden itibaren daha akıllı ticaret kararları almanıza yardımcı olur.