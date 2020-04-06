Glimpse Hft US30 EA

Visión general

Glimpse Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para la ejecución a corto plazo utilizando órdenes Stop pendientes y controles basados en el tiempo.

Coloca órdenes Stop de Compra o Stop de Venta a una distancia configurable del precio actual y gestiona las operaciones con Stop Loss y lógica de arrastre opcional.

El EA está diseñado para ejecutarse en el gráfico del símbolo al que está vinculado y puede configurarse para Sólo Compra, Sólo Venta o Ambas direcciones.

Debido a que este estilo depende de la calidad de ejecución, el comportamiento puede variar entre corredores y símbolos.

Qué hace el EA

El EA lee la Oferta/Demanda actual y coloca una orden de stop pendiente utilizando una distancia de Anclaje (puntos).

La dirección puede restringirse a Sólo Compra, Sólo Venta o Ambas (definida por el usuario).

Si se activa una operación, el EA la gestiona con el Stop Loss configurado y las reglas de trailing stop opcionales (si están activadas).

Un límite de tiempo puede cancelar órdenes pendientes y/o cerrar posiciones después de una duración definida para reducir la exposición prolongada.

Algunas versiones pueden incluir una condición opcional de stop a nivel de cuenta para suspender nuevas operaciones después de alcanzar un umbral.

Características principales

Entradas pendientes Buy Stop / Sell Stop utilizando una distancia de anclaje (puntos)

Modos de dirección: Sólo Compra, Sólo Venta o Ambos

Distancia de Stop Loss configurable

Gestión de trailing stop opcional (si está activada)

Control temporal de órdenes/posiciones (por ciclo)

Condición opcional de stop de negociación a nivel de cuenta (si se proporciona en la construcción)

Diseñado para operar en el símbolo del gráfico al que está vinculado

Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad

Operar implica riesgos, y las pérdidas son posibles. Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.

La ejecución a corto plazo puede verse afectada por picos de spread, deslizamientos, recotizaciones y movimientos rápidos de precios.

Las órdenes pendientes pueden ser rechazadas si los niveles de stop/freeze del broker o las condiciones de negociación no permiten la distancia solicitada.

Verifique siempre los requisitos de margen y utilice un tamaño de lote conservador para su tipo de cuenta y símbolo.

Si habilita el trailing o el cierre basado en el tiempo, el terminal debe permanecer en funcionamiento para que la gestión pueda ejecutarse.

Pruebe en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de utilizar el EA en una cuenta real.

Entradas

Trading

MagicNumber (si está disponible): identificador de operación para esta instancia de EA

DirectionMode: Sólo compra / Sólo venta / Ambos

LotSize: tamaño de lote fijo (según se proporcione)

Time_Input: duración máxima de la operación/orden (minutos)

Entrada

Anchor_Point: distancia de stop pendiente en puntos

Reglas de colocación de órdenes: basadas en el Bid/Ask actual (según se haya implementado)

Gestión de operaciones

Stop_Loss_Distance: Distancia de Stop Loss en puntos

TrailingStop: activar/desactivar y parámetros de trailing (si están disponibles)

Reglas de cancelación/cierre basadas en el tiempo (según implementación)

Límites

Umbral de stop/límite a nivel de cuenta (si está disponible; la denominación puede variar según la versión)

Configurar

Copie el archivo EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador). Abra el gráfico del símbolo con el que desea operar y adjunte el EA. Active AutoTrading y permita la operativa en vivo en los ajustes del EA. Configure DirectionMode, LotSize, Anchor_Point, Stop Loss y Time_Input. Si el trailing está habilitado, configure los parámetros de trailing y mantenga MT4 en funcionamiento. Compruebe en las pestañas Expertos y Diario los mensajes de restricción del broker (nivel de stop, margen, contexto de operación).

Evaluación recomendada

Utilice el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar la colocación de órdenes pendientes, el comportamiento de los límites de tiempo y la lógica de arrastre.

Luego realice una prueba en una cuenta demo para observar el spread en tiempo real, el deslizamiento y la aceptación de órdenes en su corredor.

Evalúe durante diferentes condiciones de liquidez (sesiones activas y periodos más tranquilos) para ver cómo afecta la ejecución al comportamiento.

Ajuste Anchor_Point y Stop Loss para ajustarse a la volatilidad típica del símbolo y a las restricciones de nivel de stop de su broker.

Cambie un grupo de entrada a la vez y guarde notas para poder comparar el comportamiento de forma consistente.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolo: funciona en el símbolo del gráfico al que está vinculado (se aplican las especificaciones del broker).

Marco temporal: la lógica se basa principalmente en el estado de la orden y en el tiempo; se puede utilizar cualquier marco temporal para la monitorización.

La calidad de la ejecución (latencia, deslizamiento, spread) puede cambiar materialmente los resultados.

FAQ

P: ¿Utiliza el EA indicadores clásicos?

R: No. Se centra en los niveles de precios, órdenes pendientes y reglas de sincronización.

P: ¿Por qué pueden diferir los resultados entre brokers?

R: Los spreads, la velocidad de ejecución, las comisiones, los niveles de stop y la liquidez pueden diferir.

P: ¿Por qué se rechazan las órdenes pendientes?

R: Entre las razones más comunes se incluyen las restricciones de nivel de stop/congelación, margen insuficiente o condiciones de negociación.

P: ¿Puedo restringirlo a una sola dirección?

R: Sí, establezca DirectionMode en Buy only o Sell only.

P: ¿Funciona el trailing si MT4 está cerrado?

R: No. El trailing y la gestión basada en el tiempo requieren que el terminal permanezca en funcionamiento.

P: ¿Cómo puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog

El historial de versiones está disponible en la pestaña Versiones del Mercado.