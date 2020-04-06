Gold Linear Alpha EA


Visión general
Gold Linear Alpha EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1.
Combina un sesgo direccional de Regresión Lineal con entradas limitadas alrededor de un nivel de referencia LWMA(50).
El espacio de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger desde una banda de un periodo superior.
Las operaciones utilizan Stop Loss y Take Profit fijos, con un trailing stop fijo opcional (cuando está activado).
El EA está diseñado sin martingala y sin promedios de tipo rejilla.

Qué hace el EA
El EA evalúa el sesgo direccional comparando el precio con una línea de Regresión Lineal (periodo 14).
Cuando se define el sesgo, prepara órdenes limitadas pendientes alrededor de LWMA(50) con un offset adaptativo.
El offset se escala usando el Ancho de la Banda de Bollinger desde BB(138, 2.1) y EntryMultitiplex.1) y la entrada EntryMultiplier.
Si una orden pendiente no se activa en el número especificado de barras H1, expira y se elimina.
Una vez en una operación, el EA gestiona las posiciones utilizando SL/TP fijos y puede aplicar un trailing stop fijo si está activado.
Las entradas duplicadas se controlan mediante la lógica MagicNumber.

Características principales

  • Diseñado para XAUUSD en H1 (MT4)

  • Sesgo de Regresión Lineal (14) para postura larga/corta

  • Referencia LWMA(50) con entradas límite adaptadas a la volatilidad

  • Escalado del Ancho de la Banda de Bollinger desde BB(138, 2.1) vía EntryMultiplier

  • Stop Loss / Take Profit fijos por posición

  • Trailing stop fijo opcional (cuando está activado)

  • Vencimiento de la orden pendiente después de un número definido de barras

  • Sin martingala y sin promedios tipo rejilla

Gestión de Riesgo y Notas de Seguridad
Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles. Este EA no garantiza resultados.
El oro puede ser volátil; la ampliación del spread, el deslizamiento y los gaps pueden afectar a las entradas y salidas.
Las órdenes limitadas pendientes pueden ser rechazadas debido a restricciones de nivel de stop/freeze del broker o a condiciones de negociación.
El SL/TP fijo y los ajustes de arrastre deben verificarse para las especificaciones XAUUSD de su corredor (dígitos, tamaño del contrato, margen).
Utilice un tamaño de posición conservador y establezca sus propios límites de pérdida diarios/de cuenta.
Pruebe siempre en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de utilizar una cuenta real.

Entradas
Trading & Sizing

  • MagicNumber: identificador de operación para esta instancia de EA.

  • RiskPercent: tamaño basado en porcentaje (si está soportado en su versión)

  • FixedLot: opción de tamaño de lote fijo (si se utiliza)

  • Topes de seguridad (si se incluyen en su versión)

Señales y Entradas

  • LinearRegressionPeriod: 14

  • Periodo_LWMA: 50

  • Fuente BBWidth: BBPeriod 138 / BBDeviation 2.1

  • MultiplicadorEntrada: 0.50

  • OrderValidityBars: 15 (barras H1)

Salidas y Gestión

  • StopLossPips: 1520

  • TakeProfitPips: 1715

  • TrailingStopPips: 900 (si está activado)

  • Controles de sesión/fin de semana (si están incluidos)

Configurar

  1. Copie el archivo del EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador).

  2. Abra XAUUSD (pueden aplicarse sufijos de broker) y establezca el timeframe en H1.

  3. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading.

  4. Establezca MagicNumber (recomendado si se ejecutan múltiples EAs o instancias).

  5. Elija RiskPercent o FixedLot y comience con valores conservadores.

  6. Confirme que SL/TP, trailing option y OrderValidityBars coinciden con su riesgo previsto y la ventana de mantenimiento.

Evaluación recomendada
Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar la colocación de órdenes pendientes, el comportamiento de vencimiento y el manejo de SL/TP.
Utilice la configuración de símbolos XAUUSD de su corredor (dígitos, tamaño del contrato, paradas mínimas, modelo de spread).
Realice pruebas a futuro en una cuenta demo para observar los efectos de la ejecución en vivo, como los cambios en el spread y el deslizamiento.
Realice pruebas en diferentes fases de volatilidad en lugar de un rango de fechas corto.
Ajuste un grupo de configuraciones a la vez (entradas, luego salidas, luego tamaño) y documente sus cambios.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: diseñado para XAUUSD (Oro); la denominación del broker puede incluir sufijos (por ejemplo, XAUUSDm).
Marco temporal: diseñado para H1; otros marcos temporales requieren su propia reevaluación.
El terminal debe permanecer en funcionamiento para la gestión del trailing stop y del vencimiento de las órdenes.

FAQ
P: ¿Utiliza martingala o promediado de cuadrícula?
R: No. El EA está diseñado sin martingala y sin promediado de cuadrícula.

P: ¿Por qué desapareció una orden pendiente?
R: Las órdenes pendientes pueden expirar después de OrderValidityBars si no se activan.

P: ¿Puedo usarlo con otros símbolos?
R: Está pensado para XAUUSD. Otros símbolos requieren su propia prueba y ajuste de parámetros.

P: ¿Funciona el trailing si MT4 está cerrado?
R: No. El trailing y la gestión activa requieren que el terminal permanezca en funcionamiento.

P: ¿Por qué fueron rechazadas las órdenes?
R: Las causas más comunes incluyen restricciones de nivel de stop/freeze del broker, margen insuficiente o permisos de operación.

P: ¿Cómo puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Cambios
v1.00

  • Versión inicial: Sesgo de regresión lineal, entradas limitadas LWMA con escalado de anchura BB, SL/TP fijos, opción de arrastre y vencimiento pendiente.


Otros productos de este autor
Gold Hyper Scalper M5
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general XAU Hyper Scalper es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) diseñado para gráficos M5 en MetaTrader 4. Utiliza un enfoque basado en reglas que combina el filtrado de dirección del SAR Parabólico con las condiciones de las Bandas de Bollinger para gestionar las entradas y salidas. El bloqueo opcional de spreads y noticias puede pausar las nuevas entradas durante las condiciones seleccionadas. El EA requiere ajustes de riesgo definidos por el usuario y parámetros apropiado
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Euro Pulse EA (Alpha Structure FX) Visión general Prop Firm Robot es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 que opera en un marco de tiempo de 5 minutos utilizando un modelo de confirmación multiindicador y límites de protección incorporados. Las entradas se filtran por varios indicadores estándar y se evalúan en barras nuevas. El EA incluye límites de spread/posición, límites diarios de pérdida y drawdown, y protecciones de equidad de cuenta que pueden suspender nuevas entradas cuando
Nasdaq Apex EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Nasdaq Apex EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para los símbolos del índice NASDAQ-100 proporcionados por su corredor (por ejemplo, US100, NAS100, USATECHIDXUSD). Está diseñado para gráficos H1 y utiliza un enfoque de ruptura de continuación de tendencia con filtros direccionales. Las entradas se colocan como órdenes de stop en máximos/mínimos estructurales recientes cuando tanto la tendencia diaria como la SuperTrend coinciden. El EA incluye SL/TP fi
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general US30 Quantum EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar con el símbolo del índice Dow Jones proporcionado por su broker (por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M15 y utiliza un enfoque de confirmación de tendencia y volatilidad basado en reglas. El EA combina condiciones de Keltner Channel, Hull Moving Average y SuperTrend, con gestión de operaciones basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse como un EA de una sola instancia e
Sterling Sigma Reversion EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Sterling Sigma Reversion EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para GBPUSD en el marco temporal H1. Aplica un enfoque de reversión a la media basado en reglas utilizando dos Bandas de Bollinger para detectar condiciones de estiramiento y luego apunta a un retorno hacia una media móvil simple (SMA) de 20 periodos. Las entradas se colocan utilizando órdenes pendientes, con vencimiento basado en el tiempo para evitar configuraciones obsoletas. El EA está dis
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Aegis Vortex US30 EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para símbolos de índice de tipo US30 (la nomenclatura del broker puede variar, por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M5 y utiliza un enfoque basado en reglas que se centra en el comportamiento de reversión de la media cerca de los extremos de volatilidad. Las entradas se colocan utilizando órdenes de stop pendientes y se filtran por condiciones de régimen/confirmación para reducir
Gold Regime Shift EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Regime Shift EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M30. Detecta la expansión de la volatilidad y las condiciones potenciales de "cambio de régimen" utilizando dos marcos de Bandas de Bollinger. Cuando las reglas confirman la alineación direccional, el EA coloca órdenes de stop para participar en el movimiento. El EA está diseñado sin martingala y sin promedios de tipo rejilla. Qué hace el EA El EA monitoriza el
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Liquidity Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1. Utiliza las Bandas de Bollinger y los puntos de referencia de swing para preparar órdenes stop-entry a distancias adaptables. Las órdenes se activan sólo cuando el movimiento del precio confirma la dirección después de una condición de configuración definida. El EA coloca niveles fijos de Stop Loss y Take Profit y elimina las órdenes pendientes después
Gold Expansion Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Expansion Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD en el marco de tiempo H1. Sigue un enfoque basado en reglas que busca condiciones de expansión de rango diario y luego busca entradas de retroceso. El sesgo direccional se deriva de los niveles de referencia del día anterior con una confirmación basada en Bollinger. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes ancladas a los niveles del Canal de Keltner. Las operaciones
German Index Thrust EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general German Index Thrust EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo GER40 / DAX en el marco temporal M5. Utiliza un enfoque intradía basado en reglas anclado a la apertura diaria y coloca órdenes de stop pendientes cuando las condiciones se alinean. El sesgo direccional se deriva de un cruce DeMarker, y la distancia de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger. El EA está diseñado para una posición por señal
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1. Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas. El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora. Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (e
Alpha Cerberus Manager
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Cerberus Manager es un panel de trading manual para MetaTrader 4. Se ejecuta en un gráfico y le ayuda a colocar y gestionar operaciones con cálculos basados en el riesgo y controles en el gráfico. El panel no genera señales de trading y no opera por sí mismo. Todas las acciones son iniciadas por el usuario (botones/controles). Puede ayudarle con el dimensionamiento de posiciones, la colocación de órdenes, los cierres parciales y tareas de gestión como el punto muerto y el tr
Glimpse Hft US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Glimpse Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para la ejecución a corto plazo utilizando órdenes Stop pendientes y controles basados en el tiempo. Coloca órdenes Stop de Compra o Stop de Venta a una distancia configurable del precio actual y gestiona las operaciones con Stop Loss y lógica de arrastre opcional. El EA está diseñado para ejecutarse en el gráfico del símbolo al que está vinculado y puede configurarse para Sólo Compra, Sólo Venta o Ambas
Gold Session Limits EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general El EA de Límites de Sesión de Oro es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 4. Está construido en torno a reglas de ruptura basadas en el tiempo y utiliza la hora del servidor del broker para toda la lógica de sesión. El EA puede ejecutar dos módulos independientes: una ruptura de Máximo/Bajo del día anterior y una ruptura del rango de Londres en la ventana de sesión de Nueva York. Utiliza órdenes pendientes, comprobaciones de nivel y filtros opcionales pa
Alpha Trading Sceduler
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión General Alpha Trading Scheduler es una herramienta de MT4 que ayuda a controlar cuando se permite el trading automático dentro de un terminal. No abre operaciones por sí mismo. En su lugar, evalúa su programación semanal y publica un estado de "negociación permitida / bloqueada". El estado se comparte a través de las Variables Globales del terminal para que sus otros Asesores Expertos puedan seguir un plan de tiempo centralizado. Las funciones opcionales pueden cerrar posiciones y/o cance
Alpha Price Trap Support Resistance EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Price Trap Support Resistance EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4. Está diseñado en torno a un enfoque de ruptura y prueba en las zonas de soporte y resistencia. El EA detecta las zonas de la estructura de precios, espera una ruptura confirmada en el cierre de la vela, a continuación, coloca una orden de límite en el área de retest. Los controles de riesgo incluyen el dimensionamiento basado en porcentajes (si está disponible), la colocación estructural de
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Crossover Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 basado en un modelo de cruce de EMA (EMA 50 y EMA 200). Está diseñado para operar señales direccionales cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta (Golden Cross / Death Cross). El EA trabaja con una dirección de mercado activa a la vez y puede cerrar una operación opuesta cuando aparece una nueva señal. El tamaño del lote puede ser fijo, con un modo Martingale opcional disponible para los usuarios que entien
Alpha FX News Filter
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión general Alpha News Shield es un indicador MT4 diseñado para ayudarle a planificar y reducir la actividad de trading en torno a eventos económicos programados. Muestra los próximos eventos en el gráfico (panel, cuenta atrás y líneas verticales opcionales) y puede controlar la protección de todo el terminal utilizando variables globales. Cuando la ventana de protección está activa, el indicador puede establecer una bandera de "negociación permitida" que otros Asesores Expertos pueden leer a
Alpha Silver Cross EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Silver Cross V2.0 es un Asesor Experto para MetaTrader 4 que opera un cruce de medias móviles con una confirmación de volatilidad basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse en el gráfico donde está conectado y evalúa las señales en barras nuevas. El EA soporta Stop Loss y Take Profit configurables, además de salidas opcionales basadas en indicadores. Las protecciones incorporadas incluyen límites de spread y exposición, límites diarios y protecciones de equidad a nivel de
Alpha Swing Reversal Signals
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión General Alpha Swing Reversal Signals es un indicador de MT4 que marca con flechas potenciales velas de swing reversal. Las señales son evaluadas en velas cerradas usando la estructura de la vela (wick-to-range), detección de swing high/low, y un filtro de volatilidad basado en ATR. Un filtro opcional de tendencia EMA puede ser habilitado para alinear señales con un sesgo direccional más amplio. Alertas opcionales pueden notificarle cuando una nueva señal es confirmada en la última vela c
The 2 to 10 Algorithm
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Overview El Algoritmo de 2 a 10 es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para EURUSD en el marco temporal M1. Evalúa señales en velas cerradas y utiliza una combinación de dirección de tendencia EMA, extremos RSI y una condición de volatilidad ATR. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes con una ventana de validez corta para reducir las ejecuciones tardías. El EA incluye un filtro de spread, controles de tiempo opcionales y gestión monetaria opcional (inclu
