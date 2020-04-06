Visión general

Gold Linear Alpha EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1.

Combina un sesgo direccional de Regresión Lineal con entradas limitadas alrededor de un nivel de referencia LWMA(50).

El espacio de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger desde una banda de un periodo superior.

Las operaciones utilizan Stop Loss y Take Profit fijos, con un trailing stop fijo opcional (cuando está activado).

El EA está diseñado sin martingala y sin promedios de tipo rejilla.

Qué hace el EA

El EA evalúa el sesgo direccional comparando el precio con una línea de Regresión Lineal (periodo 14).

Cuando se define el sesgo, prepara órdenes limitadas pendientes alrededor de LWMA(50) con un offset adaptativo.

El offset se escala usando el Ancho de la Banda de Bollinger desde BB(138, 2.1) y EntryMultitiplex.1) y la entrada EntryMultiplier.

Si una orden pendiente no se activa en el número especificado de barras H1, expira y se elimina.

Una vez en una operación, el EA gestiona las posiciones utilizando SL/TP fijos y puede aplicar un trailing stop fijo si está activado.

Las entradas duplicadas se controlan mediante la lógica MagicNumber.

Características principales

Diseñado para XAUUSD en H1 (MT4)

Sesgo de Regresión Lineal (14) para postura larga/corta

Referencia LWMA(50) con entradas límite adaptadas a la volatilidad

Escalado del Ancho de la Banda de Bollinger desde BB(138, 2.1) vía EntryMultiplier

Stop Loss / Take Profit fijos por posición

Trailing stop fijo opcional (cuando está activado)

Vencimiento de la orden pendiente después de un número definido de barras

Sin martingala y sin promedios tipo rejilla

Gestión de Riesgo y Notas de Seguridad

Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles. Este EA no garantiza resultados.

El oro puede ser volátil; la ampliación del spread, el deslizamiento y los gaps pueden afectar a las entradas y salidas.

Las órdenes limitadas pendientes pueden ser rechazadas debido a restricciones de nivel de stop/freeze del broker o a condiciones de negociación.

El SL/TP fijo y los ajustes de arrastre deben verificarse para las especificaciones XAUUSD de su corredor (dígitos, tamaño del contrato, margen).

Utilice un tamaño de posición conservador y establezca sus propios límites de pérdida diarios/de cuenta.

Pruebe siempre en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de utilizar una cuenta real.

Entradas

Trading & Sizing

MagicNumber: identificador de operación para esta instancia de EA.

RiskPercent: tamaño basado en porcentaje (si está soportado en su versión)

FixedLot: opción de tamaño de lote fijo (si se utiliza)

Topes de seguridad (si se incluyen en su versión)

Señales y Entradas

LinearRegressionPeriod: 14

Periodo_LWMA: 50

Fuente BBWidth: BBPeriod 138 / BBDeviation 2.1

MultiplicadorEntrada: 0.50

OrderValidityBars: 15 (barras H1)

Salidas y Gestión

StopLossPips: 1520

TakeProfitPips: 1715

TrailingStopPips: 900 (si está activado)

Controles de sesión/fin de semana (si están incluidos)

Configurar

Copie el archivo del EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador). Abra XAUUSD (pueden aplicarse sufijos de broker) y establezca el timeframe en H1. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading. Establezca MagicNumber (recomendado si se ejecutan múltiples EAs o instancias). Elija RiskPercent o FixedLot y comience con valores conservadores. Confirme que SL/TP, trailing option y OrderValidityBars coinciden con su riesgo previsto y la ventana de mantenimiento.

Evaluación recomendada

Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar la colocación de órdenes pendientes, el comportamiento de vencimiento y el manejo de SL/TP.

Utilice la configuración de símbolos XAUUSD de su corredor (dígitos, tamaño del contrato, paradas mínimas, modelo de spread).

Realice pruebas a futuro en una cuenta demo para observar los efectos de la ejecución en vivo, como los cambios en el spread y el deslizamiento.

Realice pruebas en diferentes fases de volatilidad en lugar de un rango de fechas corto.

Ajuste un grupo de configuraciones a la vez (entradas, luego salidas, luego tamaño) y documente sus cambios.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolo: diseñado para XAUUSD (Oro); la denominación del broker puede incluir sufijos (por ejemplo, XAUUSDm).

Marco temporal: diseñado para H1; otros marcos temporales requieren su propia reevaluación.

El terminal debe permanecer en funcionamiento para la gestión del trailing stop y del vencimiento de las órdenes.

FAQ

P: ¿Utiliza martingala o promediado de cuadrícula?

R: No. El EA está diseñado sin martingala y sin promediado de cuadrícula.

P: ¿Por qué desapareció una orden pendiente?

R: Las órdenes pendientes pueden expirar después de OrderValidityBars si no se activan.

P: ¿Puedo usarlo con otros símbolos?

R: Está pensado para XAUUSD. Otros símbolos requieren su propia prueba y ajuste de parámetros.

P: ¿Funciona el trailing si MT4 está cerrado?

R: No. El trailing y la gestión activa requieren que el terminal permanezca en funcionamiento.

P: ¿Por qué fueron rechazadas las órdenes?

R: Las causas más comunes incluyen restricciones de nivel de stop/freeze del broker, margen insuficiente o permisos de operación.

P: ¿Cómo puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Cambios

v1.00