Alpha Silver Cross EA

Visión general

Alpha Silver Cross V2.0 es un Asesor Experto para MetaTrader 4 que opera un cruce de medias móviles con una confirmación de volatilidad basada en ATR.

Está diseñado para ejecutarse en el gráfico donde está conectado y evalúa las señales en barras nuevas.

El EA soporta Stop Loss y Take Profit configurables, además de salidas opcionales basadas en indicadores.

Las protecciones incorporadas incluyen límites de spread y exposición, límites diarios y protecciones de equidad a nivel de cuenta.

Un filtro de noticias opcional puede suspender nuevas entradas alrededor de eventos programados cuando está habilitado.

Qué hace el EA

El EA comprueba un cruce rápido/lento de la Media Móvil Simple para definir la dirección de la operación.

Antes de abrir una operación, confirma la actividad del mercado mediante una condición ATR.

Si las protecciones lo permiten, abre una COMPRA o VENTA utilizando el tamaño de lote fijo configurado.

Las posiciones pueden gestionarse mediante SL/TP fijos y, si están activadas, reglas de salida adicionales (DeMarker y Desviación Estándar).

El EA está diseñado para gestionar una posición activa por símbolo y Número Mágico.

Un panel de estado puede mostrar información clave y estados de protección para su supervisión.

Características principales

Entradas de cruce de SMA con confirmación de volatilidad ATR

Colocación fija de SL/TP, con retroceso estilo ECN si así lo requieren las reglas del broker

Salidas opcionales basadas en indicadores utilizando condiciones DeMarker y de desviación estándar

Protecciones de entrada: filtro de diferencial, posiciones máximas, lotes totales máximos

Protecciones diarias: pérdida máxima diaria y reducción diaria con hora de reinicio

Protecciones de la cuenta: porcentaje mínimo/máximo de capital y porcentaje máximo de reducción del capital

Filtro de noticias opcional con divisas, nivel de impacto y topes temporales

Paneles en el gráfico para información sobre la posición y el estado del EA

Gestión de riesgos y notas de seguridad

Las operaciones implican riesgos y es posible que se produzcan pérdidas. Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.

Las condiciones de ejecución como spread, deslizamiento, swaps, gaps y niveles de stop del broker pueden afectar a las entradas y salidas.

Las distancias SL/TP deben validarse para la especificación de símbolo de su broker (dígitos, tamaño de contrato, distancia mínima de stop).

Las protecciones diarias y de cuenta pueden suspender nuevas entradas y pueden cerrar posiciones cuando se activan, dependiendo de la configuración.

Si el filtro de noticias está activado, el terminal debe permitir WebRequest según lo requerido por el EA, de lo contrario los datos de noticias pueden no cargarse.

Pruebe siempre en Strategy Tester (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de utilizar una cuenta real.

Utilice un tamaño de posición conservador y defina sus propios límites de pérdida a nivel de cuenta.

Entradas

Trading

Magic_Number: identificador de operación para esta instancia de EA

Entry_Amount: tamaño de lote fijo

Stop_Loss (pips): 0 desactiva SL

Take_Profit (pips): 0 desactiva TP

Indicadores y señales

Períodos MA rápidos/lentos: Ind0Param0 / Ind0Param1

Periodo ATR: Ind1Parám0

Periodo y nivel DeMarker: Ind2Parám0 / Ind2Parám1

StdDev periodo y nivel: Ind3Parám0 / Ind3Parám1

Protecciones

Max_Spread (puntos): 0 desactiva el filtro de dispersión

Max_OpenPos / Max_OpenLots: 0 desactiva cada límite

Diario: MaxDailyLoss / Max_Daily_DD / Daily_Reset

Cuenta: Min_Equity / Max_Equity / MaxEquity_DD

Filtro de noticias

Prioridad_Noticias: Desactivado / Sólo alta / Alta y media

News_Currencies: lista separada por comas (ejemplo: "USD,EUR")

Búferes: News_BeforeHigh/AfterHigh y News_BeforeMedium/AfterMedium

News_ViewCount: próximos eventos mostrados en el gráfico

Mostrar

Pos_Stat: muestra información de posición en el gráfico

Robot_Stats: muestra el estado/estadísticas del EA en el gráfico

Configurar

Copie el archivo del EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador). Abra el gráfico del símbolo deseado (comúnmente utilizado: XAGUSD) y establezca el marco temporal (comúnmente utilizado: M15). Adjunte el EA al gráfico, active AutoTrading y permita la operativa en vivo en los ajustes del EA. Establezca Magic_Number si ejecuta múltiples EAs o múltiples instancias. Configure las entradas Entry_Amount, Stop_Loss, Take_Profit y la lógica de salida según sea necesario. Configure las protecciones (spread, exposición, diaria, cuenta) para que coincidan con sus límites de riesgo. Si utiliza el filtro de noticias, habilite el permiso WebRequest en las opciones del terminal (el EA informa del estado en los mensajes Journal/on-chart).

Evaluación recomendada

Utilice el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar la colocación de órdenes, el comportamiento de SL/TP y la sincronización de salida en la apertura/cierre de barras.

Pruebe con costes de negociación realistas (spread/comisión) similares a los de su entorno de broker.

Realice pruebas a futuro en una cuenta demo para observar los efectos de ejecución, como deslizamiento, cambios de spread y restricciones de nivel de stop.

Verifique que las protecciones se activan como se espera (bloqueo de diferencial, límites diarios, protecciones de renta variable).

Si activa el filtro de noticias, confirme que los próximos eventos aparecen en un gráfico en vivo (el Probador de Estrategias no descarga noticias).

Evalúe más de una fase de mercado, incluyendo tanto periodos tranquilos como volátiles.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolo: pensado para XAGUSD (Plata); pueden aplicarse sufijos del broker (por ejemplo, XAGUSDm).

Marco temporal: utilizado habitualmente en M15; otros marcos temporales requieren su propia reevaluación de las entradas.

Tipo de cuenta: funciona en cuentas MT4 que permiten EAs; se aplican las condiciones de negociación del broker.

El filtro de noticias requiere una conexión activa a Internet y permiso WebRequest.

FAQ

P: ¿Abre el EA múltiples posiciones?

R: Está diseñado para gestionar una posición activa por símbolo y Número Mágico.

P: ¿Utiliza martingala, rejilla o promediación?

R: No. Utiliza entradas únicas basadas en señales y gestiona las operaciones con SL/TP y condiciones de salida.

P: ¿Por qué se bloqueó una entrada?

R: Los límites de spread, las posiciones/lotes máximos, las protecciones diarias/de cuenta o el filtro de noticias pueden bloquear nuevas entradas. Compruebe el estado del gráfico y los mensajes del Diario.

P: ¿Necesito activar algo para el filtro de noticias?

R: Sí. Cuando News_Priority está habilitado, el permiso WebRequest debe estar permitido según lo requiera el EA.

P: ¿Puedo cambiar la configuración de SL/TP y del indicador?

R: Sí. Se trata de entradas. Vuelva a probar después de los cambios para confirmar el comportamiento en su broker.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog

2.0 (2025-12-21): Actualización del código base; configuración actual del indicador, protección y filtro de noticias para esta versión.

Versiones anteriores: ver la pestaña "Versiones" del Mercado.







