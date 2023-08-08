Boring Pips MT4

✨✨✨ ¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026? 🎄🎄🎄

¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los asesores expertos no son efectivos en el trading en vivo, a pesar de su perfecto rendimiento en las pruebas retrospectivas?



La respuesta más probable es el sobreajuste. Muchos EAs se crean para 'aprender' y adaptarse perfectamente a los datos históricos disponibles, pero fallan en predecir el futuro debido a la falta de generalización en el modelo construido.

Algunos desarrolladores simplemente desconocen la existencia del sobreajuste, o lo saben pero no tienen una forma de prevenirlo. Otros lo explotan como una herramienta para embellecer los resultados de las pruebas retrospectivas, agregando docenas de parámetros de entrada sin considerar la significancia estadística, haciendo que la estrategia de trading esté excesivamente adaptada a los datos históricos e intentando convencer a otros de que su EA puede lograr un rendimiento similar en el futuro.

Si estás interesado en este fascinante tema y quieres obtener una visión más profunda sobre el sobreajuste, por favor consulta mis artículos aquí:

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Hay varias formas de evitar perder dinero en un asesor experto cuya única 'ventaja' es leer datos pasados, y la forma más fácil es NUNCA USAR UN ASESOR EXPERTO SIN RESULTADOS DE TRADING EN VIVO DURANTE AL MENOS 5 MESES O 300 OPERACIONES RASTREADAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI ES GRATUITO O TIENE BUENOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS RETROSPECTIVAS. Monitorear el rendimiento de las operaciones en vivo es la forma más simple de observar el rendimiento de un EA con datos que nunca ha visto antes.

Proceso de optimización de Boring Pips : un riguroso proceso de validación que crea una diferencia .

Boring Pips se somete a un proceso de optimización exhaustivo y personalizado llamado Anti-sobreajuste. Este es un proceso robusto de optimización implementado para eliminar cualquier influencia del sobreajuste en el sistema comercial, asegurando la generalidad del modelo construido. Consulte el artículo vinculado en la Parte 2 anterior para obtener una visión más detallada de este proceso.

El proceso de Anti-sobreajuste consta de 3 etapas:

- Optimización inicial: Esta etapa implica optimizar Boring Pips utilizando datos históricos de 2010 a 2019. El objetivo de esta fase es probar la premisa inicial de la estrategia comercial y extraer los valores de parámetros más robustos.

- Walk-forward: En la segunda etapa, se prueban los parámetros que tuvieron un buen desempeño en la primera etapa utilizando datos completamente nuevos que van desde 2019 hasta 2022. El objetivo es asegurar la estabilidad del sistema comercial con datos frescos y evaluar el poder predictivo del modelo.

- Pruebas de estrés: Los valores de los parámetros que pasan las dos primeras etapas se someterán a pruebas de estrés. En esta prueba final, se utiliza un algoritmo de simulación para introducir variables como el ruido y el retraso en los puntos de entrada y salida iniciales (determinados por los parámetros seleccionados de la fase de Walk-forward). El objetivo es llevar al sistema más allá de su "zona de confort" y evaluar la tolerancia del sistema a factores aleatorios como el retraso y el ruido.

Monitoreo de operaciones en vivo: Los valores de parámetros más robustos extraídos del proceso de Anti-sobreajuste se han probado para el rendimiento comercial con una cuenta real desde el 10 de octubre de 2022. Esta cuenta se está monitoreando a través del enlace a continuación.

Introducción al algoritmo Boring Pips

El sistema de trading Boring Pipses una combinación de algoritmos de inteligencia artificial de vanguardia y estrategias de trading clásicas que involucran: impulso, zonas de oferta y demanda y retroceso de Fibonacci. Específicamente, el EA utiliza una fórmula avanzada basada en algoritmos de aprendizaje profundo para medir simultáneamente el impulso de los precios en 4 marcos de tiempo. Este análisis ayuda a identificar instancias donde se sincroniza la disminución del impulso del precio en zonas potenciales de oferta y demanda, lo que permite al sistema tomar decisiones de trading informadas. Todo el proceso, desde el escaneo de señales hasta la entrada y salida de posiciones, se realiza completamente de forma automatizada en 4 pasos:

- Paso 1: Se utiliza un algoritmo avanzado para escanear continuamente las zonas de oferta y demanda, que son áreas potenciales donde es probable que los precios reaccionen.

- Paso 2: Boring Pips utiliza un algoritmo sofisticado y único creado por inteligencia artificial para detectar cualquier cambio en el impulso del precio después de un movimiento de precio fuerte en diferentes marcos de tiempo.

- Paso 3: El sistema toma decisiones de trading cuando el precio pierde impulso en las zonas de oferta y demanda previamente identificadas, prediciendo una reversión.

- Paso 4: Boring Pips gestiona las operaciones basándose en la regla de distribución de probabilidades para garantizar la máxima explotación de la ventaja de trading que ofrece el punto de entrada.

Características

Nombre Boring Pips Versión 4.30 Plataforma MT4, MT5 Estrategias de trading Momentum, Zonas de oferta y demanda, Retroceso de Fibonacci, Inteligencia artificial Pares recomendados AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Marco de tiempo M5 EA Multimoneda Sí. Un gráfico para todos los símbolos Takeprofit Sí. Trailing Stoploss Sí. Fijo Cuadrícula Opcional Martingala Opcional Gestión de riesgo manual Sí. Entrada de parada / Cierre de todas las posiciones

Instalación recomendada

Instale Boring Pips en uno de los gráficos de AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD, con un marco de tiempo de M5.

Símbolos de trading: seleccione el par de divisas de trading (optimizado para AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD).

Modo de riesgo: seleccione un modo de riesgo adecuado (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).

Saldo base: Elija la cantidad de saldo para asignar al trading.

Configuraciones de personalización: por favor, consulte las instrucciones detalladas.

Configuraciones de gestión de riesgos: por favor, consulte las instrucciones detalladas.

Descargo de responsabilidad Las cifras de rendimiento y los resultados esperados presentados se derivan de una investigación de Anti-overfitting basada en datos de ticks de terceros (Tick Data Suite y Tickstory) para el período 2010–2023, bajo el supuesto de que las características del mercado pasadas continuarán total o parcialmente en el futuro. Los resultados de backtest se proporcionan únicamente con fines ilustrativos para demostrar el comportamiento de la estrategia de trading y no deben considerarse como una garantía, indicación o base fiable de ningún rendimiento, rentabilidad o nivel de riesgo futuros.

Si tiene alguna consulta o comentario sobre Boring Pips, no dude en enviarme un mensaje privado.