Boring Pips MT4

4.54

✨✨✨ ¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026? 🎄🎄🎄
🔥 40% DE DESCUENTO en Boring Pips EA 🔥
Consigue 8 activaciones por solo $399 USD¡oferta por tiempo limitado!

🚀 ¿Por qué elegir Boring Pips EA?
Rendimiento comprobado165 semanas de señales rastreadas con 1300%+ de ganancia
Configuración rápida y fácil – empieza en minutos
Totalmente automatizado – opera con precisión y confianza

¡Date prisa!
Esta oferta está limitada a los primeros 10 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero.

¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los asesores expertos no son efectivos en el trading en vivo, a pesar de su perfecto rendimiento en las pruebas retrospectivas?

La respuesta más probable es el sobreajuste. Muchos EAs se crean para 'aprender' y adaptarse perfectamente a los datos históricos disponibles, pero fallan en predecir el futuro debido a la falta de generalización en el modelo construido.

Algunos desarrolladores simplemente desconocen la existencia del sobreajuste, o lo saben pero no tienen una forma de prevenirlo. Otros lo explotan como una herramienta para embellecer los resultados de las pruebas retrospectivas, agregando docenas de parámetros de entrada sin considerar la significancia estadística, haciendo que la estrategia de trading esté excesivamente adaptada a los datos históricos e intentando convencer a otros de que su EA puede lograr un rendimiento similar en el futuro.

Si estás interesado en este fascinante tema y quieres obtener una visión más profunda sobre el sobreajuste, por favor consulta mis artículos aquí:

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Hay varias formas de evitar perder dinero en un asesor experto cuya única 'ventaja' es leer datos pasados, y la forma más fácil es NUNCA USAR UN ASESOR EXPERTO SIN RESULTADOS DE TRADING EN VIVO DURANTE AL MENOS 5 MESES O 300 OPERACIONES RASTREADAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI ES GRATUITO O TIENE BUENOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS RETROSPECTIVAS. Monitorear el rendimiento de las operaciones en vivo es la forma más simple de observar el rendimiento de un EA con datos que nunca ha visto antes.

 

Proceso de optimización de Boring Pips: un riguroso proceso de validación que crea una diferencia.

Boring Pips se somete a un proceso de optimización exhaustivo y personalizado llamado Anti-sobreajuste. Este es un proceso robusto de optimización implementado para eliminar cualquier influencia del sobreajuste en el sistema comercial, asegurando la generalidad del modelo construido. Consulte el artículo vinculado en la Parte 2 anterior para obtener una visión más detallada de este proceso.

El proceso de Anti-sobreajuste consta de 3 etapas:

- Optimización inicial: Esta etapa implica optimizar Boring Pips utilizando datos históricos de 2010 a 2019. El objetivo de esta fase es probar la premisa inicial de la estrategia comercial y extraer los valores de parámetros más robustos.

- Walk-forward: En la segunda etapa, se prueban los parámetros que tuvieron un buen desempeño en la primera etapa utilizando datos completamente nuevos que van desde 2019 hasta 2022. El objetivo es asegurar la estabilidad del sistema comercial con datos frescos y evaluar el poder predictivo del modelo.

- Pruebas de estrés: Los valores de los parámetros que pasan las dos primeras etapas se someterán a pruebas de estrés. En esta prueba final, se utiliza un algoritmo de simulación para introducir variables como el ruido y el retraso en los puntos de entrada y salida iniciales (determinados por los parámetros seleccionados de la fase de Walk-forward). El objetivo es llevar al sistema más allá de su "zona de confort" y evaluar la tolerancia del sistema a factores aleatorios como el retraso y el ruido.

Monitoreo de operaciones en vivo: Los valores de parámetros más robustos extraídos del proceso de Anti-sobreajuste se han probado para el rendimiento comercial con una cuenta real desde el 10 de octubre de 2022. Esta cuenta se está monitoreando a través del enlace a continuación.

Live trading performance: Live signals

MT5 version for Boring Pips: MT5

Please refer to the Boring Pips FAQ here.

 

Introducción al algoritmo Boring Pips

El sistema de trading Boring Pipses una combinación de algoritmos de inteligencia artificial de vanguardia y estrategias de trading clásicas que involucran: impulso, zonas de oferta y demanda y retroceso de Fibonacci. Específicamente, el EA utiliza una fórmula avanzada basada en algoritmos de aprendizaje profundo para medir simultáneamente el impulso de los precios en 4 marcos de tiempo. Este análisis ayuda a identificar instancias donde se sincroniza la disminución del impulso del precio en zonas potenciales de oferta y demanda, lo que permite al sistema tomar decisiones de trading informadas. Todo el proceso, desde el escaneo de señales hasta la entrada y salida de posiciones, se realiza completamente de forma automatizada en 4 pasos:

- Paso 1: Se utiliza un algoritmo avanzado para escanear continuamente las zonas de oferta y demanda, que son áreas potenciales donde es probable que los precios reaccionen.

- Paso 2: Boring Pips utiliza un algoritmo sofisticado y único creado por inteligencia artificial para detectar cualquier cambio en el impulso del precio después de un movimiento de precio fuerte en diferentes marcos de tiempo.

- Paso 3: El sistema toma decisiones de trading cuando el precio pierde impulso en las zonas de oferta y demanda previamente identificadas, prediciendo una reversión.

- Paso 4: Boring Pips gestiona las operaciones basándose en la regla de distribución de probabilidades para garantizar la máxima explotación de la ventaja de trading que ofrece el punto de entrada.

 

Características

 Nombre           

 Boring Pips

 Versión           

 4.30

 Plataforma       

 MT4, MT5

 Estrategias de trading

 Momentum, Zonas de oferta y demanda, Retroceso de Fibonacci, Inteligencia artificial

 Pares recomendados

 AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD

 Marco de tiempo

 M5

 EA Multimoneda

 Sí. Un gráfico para todos los símbolos

 Takeprofit

 Sí. Trailing

 Stoploss

 Sí. Fijo

 Cuadrícula       

 Opcional

 Martingala       

 Opcional

 Gestión de riesgo manual

 Sí. Entrada de parada / Cierre de todas las posiciones

Instalación recomendada

  •  Instale Boring Pips en uno de los gráficos de AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD, con un marco de tiempo de M5.
  •  Símbolos de trading: seleccione el par de divisas de trading (optimizado para AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD).
  •  Modo de riesgo: seleccione un modo de riesgo adecuado (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).
  •  Saldo base: Elija la cantidad de saldo para asignar al trading.
  •  Configuraciones de personalización: por favor, consulte las instrucciones detalladas.
  •  Configuraciones de gestión de riesgos: por favor, consulte las instrucciones detalladas

Descargo de responsabilidad

Las cifras de rendimiento y los resultados esperados presentados se derivan de una investigación de Anti-overfitting basada en datos de ticks de terceros (Tick Data Suite y Tickstory) para el período 2010–2023, bajo el supuesto de que las características del mercado pasadas continuarán total o parcialmente en el futuro.

Los resultados de backtest se proporcionan únicamente con fines ilustrativos para demostrar el comportamiento de la estrategia de trading y no deben considerarse como una garantía, indicación o base fiable de ningún rendimiento, rentabilidad o nivel de riesgo futuros.

Si tiene alguna consulta o comentario sobre Boring Pips, no dude en enviarme un mensaje privado.
Comentarios 18
Theodore
416
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Emre Deniz
402
Emre Deniz 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

NN
944
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Productos recomendados
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Asesores Expertos
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC OtmScalp EA V1 - El Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC Oferta por tiempo limitado: Solo $499 (Precio original: $1200 - ¡Próximo aumento de precio!) ¿Por qué elegir OtmScalp EA V1? Ganancias diarias consistentes - Diseñado para scalping agresivo pero controlado 3 versiones especializadas - Optimizado para pares EUR, oro (XAU/USD) y bitcoin (BTC/USD) Operación 100% automática - Funciona 24/5 sin intervención manual Gestión int
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Asesores Expertos
La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
BitcoinRobotTradingEA
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
Presentamos mi nuevo Asesor Experto BitcoinRobotTradingEA. Este Asesor Experto utiliza el concepto de seguimiento de tendencias para realizar análisis de mercado, optimizando así toda la configuración de la operación según la tendencia. Analiza las tendencias del mercado con precisión al ingresar transacciones y también considera la zona de bloque de órdenes, así como el flujo de órdenes, lo que aumenta la precisión del análisis. Por ello, se considera uno de los mejores productos del mercado f
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Trend thrreecoins
Chunwei Guan
Asesores Expertos
El triángulo de tendencia es bastante complejo. Es una cobertura entre dos divisas directas y una divisa cruzada, o entre dos divisas cruzadas. A menudo, los operadores se ven afectados por factores externos y no pueden ejecutarlo estrictamente, lo que provoca pérdidas. Tras un gran número de análisis estadísticos de datos y un estricto cálculo de demostración científica, el sistema puede lograr beneficios estables a través de muchos años de verificación de transacciones reales. Se espera que lo
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Crypto Risk Master
The Anh Vu
Asesores Expertos
Crypto Risk Master es un sistema de ruptura de vanguardia que ya ha generado beneficios de forma estable para nuestros fondos durante años. Respetamos la imperfección, y no hay estrategia de trading libre de riesgo en los mercados financieros, particularmente en Cryptocurrency. El Risk Master está diseñado como el corazón del sistema para gestionar la reducción de la cuenta mientras se produce la ruptura del mercado. El sistema puede preservar automáticamente sus ganancias optimizando su asigna
InvestorPRO
Andrey Spiridonov
Asesores Expertos
InvestorPRO es un Asesor Experto estable para operadores profesionales. El EA opera en un modo totalmente automatizado. El algoritmo de negociación del EA se basa en el análisis de numerosos factores que afectan a la dinámica de un instrumento. Este EA ha sido creado para proporcionar al trader un entorno cómodo para la inversión en los instrumentos financieros del mercado Forex. El EA se instala de la manera habitual y es adecuado para el comercio de cualquier símbolo de comercio. El EA está di
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Asesores Expertos
El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader LOTE MÁXIMO : 100 Lotes (US$10.000.000) por OPERACIÓN/POSICIÓN ¡TOTALMENTE PROBADO, COMPROBADO Y VERIFICADO EN UNA CUENTA REAL! ¡PRUEBE LA DEMO! La versión de Trader Experimentado y Gestor Global de Dinero. 89% Porcentaje de Operaciones Ganadas. 32.679% de Ganancia o ROI en 2 Días de Operación. Factor de ganancia 3.59 Duración media de la operación 1h 22m. El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader es fácil de usar. Tiene La Ventaja De Retira
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Moving Autumn MT4
Mr Fares Mohammad Alabdali
Asesores Expertos
Fácil y sencillo, Moving Autumn MT4 . Usted es el jefe, ver, sonreír. Recomendaciones: Par de divisas: GBPUSD ,EURUSD ,XAUUSD. Divisa de uso: One . Marco de tiempo: H4 Lotes mínimos: 0.15 Plataforma: MetaTrader 4 Beneficio : 250 -200 Depósito mínimo : $1000 IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con LOW SPREAD para obtener los mejores resultados! VPS recomendado Comprometidos con la mejora continua: Estamos dedicados a optimizar y mejorar continuamente nuestro para ofrecerle la mejor
Darwin Swing MT4
Guillaume Duportal
4.79 (14)
Asesores Expertos
Darwin Swing MT4 Descripción general: Darwin Swing es un Asesor Experto de swing trading para horizonte medio. Analiza zonas de soporte y resistencia y utiliza posiciones virtuales para anticipar los rompimientos. Las órdenes reales solo se colocan cuando se cumplen las condiciones definidas. Tras el éxito de Darwin Evolution, llega Darwin Swing, que puede utilizarse en paralelo. El objetivo es acercarse al comportamiento de un trading manual con una visión de largo plazo. No es un scalper rápid
SiriusBreakout EA
Piers Derek Pakenham Walsh
Asesores Expertos
SiriusBreakout EA - XAUUSD; dominado. Deje que Sirius maneje los mercados. Estrategia de ruptura probada, utilizada con éxito en cuentas Live Personal, Funded Challenge y Live Funded. Cualquier tamaño de cuenta. Paradas de compra y venta en determinadas ventanas de tiempo para aprovechar las rupturas de rangos. Stop Loss movido a beneficios en un determinado porcentaje para asegurar que el riesgo a la baja se gestiona en consecuencia. Cargue el EA, ¡y listo! No se requieren archivos de configu
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Asesores Expertos
Hola a todos los inversores. La mayoría de ustedes no saben cómo operar en este mercado financiero. Por lo que yo sé el 95% de los participantes del mercado perderá. Hoy quiero presentarles un EA, que opera en los principios de la gestión del capital y el equilibrio de precios. EA negocia varios pares de divisas al mismo tiempo para aumentar los beneficios al tiempo que reduce el riesgo de la cuenta. El EA trabaja y da ordenes 24/5 para que no pierda la oportunidad. Si es posible, uselo para una
Forexking
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
¡Solo quedan 3 copias de 10 a $1000! Después de eso, el precio subirá a $1600. ForexKing es un asesor experto (EA) que analiza datos y sigue tendencias. Busca aprovechar al máximo las mejores configuraciones de trading en todas las tendencias y opera con el par GBP/USD y otros pares de divisas. Este EA ofrece la mejor opción para ingresar órdenes durante una tendencia de mercado. La principal diferencia de ForexKing es que puede controlar la relación riesgo-recompensa mucho mejor que otros EA
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $ 700 El precio final será de $ 2000. Venta sólo a través del sitio mql5 Más inf
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de reversión en el mercado al detectar un número predefinido de velas alcistas o bajistas consecutivas, lo que indica un posible agotamiento de la tendencia actual. Una vez que se detecta el patrón de reversión, el EA entra en la operación en la dirección de la gran vela de reversión, aprovechando el impulso para realizar una operación rápida (scalping). Esta estrategia es ideal para sesiones volátiles. Características principales:
Micron
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Le presentamos un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con los principales pares de divisas. El bot utiliza un conjunto de sus propios algoritmos de negociación y tiene protección contra caídas. ¡Atención! ¡El bot sólo funciona correctamente cuando el spread es inferior a 6 pips! ¡Le pido que tenga en cuenta este hecho, y si usted no tiene las condiciones adecuadas para el comercio, este bot no funcionará para usted! El robot controla el volumen de las posiciones de negoc
Vava Gold Miner EA
Mustafa Mahmoud Asaad Mahmoud
Asesores Expertos
EA muy rentable con alta gestión de cuenta y bajo riesgo. 18 estrategias rentables. Cero pérdidas 100% rentable. 18-20% de beneficio por día . Puede duplicar el saldo de su cuenta en sólo 10 días. Muy seguro para cuentas pequeñas a partir de 200 $. Garantia de dinero si pierde su saldo. No volverás a perder con este robot inteligente porque salvará tu dinero del stop out. Le devolverá todas sus pérdidas. 24/7 de apoyo para cualquier consulta que se reunirá.
Marauder
Andrey Kolmogorov
4.18 (22)
Asesores Expertos
Scalper utiliza el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos y puede funcionar con cualquier instrumento financiero. Debido al número óptimo de parámetros necesarios para la optimización, puede crear estrategias comerciales únicas basadas en modelos cuánticos. Señales: https: //www.mql5.com/en/signals/author/old_padre Nuevos conjuntos están en la sección "Comentarios" comentarios #504-509. Ajustes de tiempo #33 y 245. Ventajas clave El EA no utiliza Martingala; Todas las órdenes se abren con
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Asesores Expertos
GoldenTrend - un Asesor Experto de scalping de alta frecuencia de última generación diseñado para extraer beneficios de los movimientos más pequeños del mercado. Utilizando algoritmos avanzados para el análisis de la acción del precio y el volumen, abre docenas de operaciones diarias de alta precisión con un riesgo mínimo. ¿Por qué GoldenTrend? Монитор O peraciones ultra-rápidas : Captura beneficios a partir de movimientos de 5-15 pips. Ideal para cuentas ECN con spreads bajos. Estrategia A
Gold Pot
Sinh Nguyen Tran Hoang
Asesores Expertos
Mi comercio Asesor de Expertos de Oro (XAUUSD) en M15 marco de tiempo, Basado en estrategias de cobertura y scalping . stop loss 1.450 usd/0.01 lote take profit 3.300 usd/0.01 lot Señal en vivo: Recomiendo broker: Exness (Cuenta cero, spread = 0) y usar VPS Depósito mínimo: desde 200 usd - De 200 usd a 3900 usd después de 7 meses (backtest pero vale la pena probar) Configuración de entrada para probar mi EA: - Stoploss: 1450 (1.450 usd/0.01 lote) (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Accuwiser
Arash Nikniazi
Asesores Expertos
Accuwiser Expert Advisor Hemos desarrollado una estrategia para el ORO que ahora está disponible para todo el mundo a través de Accuwiser Expert advisor. En este experto se ha aplicado una estricta gestión del dinero y del riesgo. La forma en que gestionamos las operaciones perdedoras es única y se aplican 3 métodos diferentes si alguna operación entra en pérdidas. Además entrar en una operación se basa en el tiempo y difiere en varios modos que recomendamos. Los diferentes niveles de riesgo q
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Otros productos de este autor
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.8 (41)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026? 40% DE DESCUENTO en Boring Pips EA Consigue 8 activaciones por solo $399 USD – ¡oferta por tiempo limitado! ¿Por qué elegir Boring Pips EA? Rendimiento comprobado – 165 semanas de señales rastreadas con 1300%+ de ganancia Configuración rápida y fácil – empieza en minutos Totalmente automatizado – opera con precisión y confianza ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 10
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Filtro:
Theodore
416
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Top Forex
271
Top Forex 2025.04.12 06:01 
 

I had a bad drawdown 2 days ago on Audcad finished with a stop loss...anyone experienced the same?

Emre Deniz
402
Emre Deniz 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

Igor Gorodnichii
225
Igor Gorodnichii 2024.12.10 06:45 
 

7 days have passed, and there are no open orders... who needs EA with one trade per month?

Thi Thu Ha Hoang
4536
Respuesta del desarrollador Thi Thu Ha Hoang 2024.12.10 12:32
Hi Igor, I'm sorry to hear about your negative experience with Boring Pips EA. MQL5 statistics show that the Medium Risk EA trades about 6 times a week, but this can vary. There may be gaps of several days or weeks without trades, depending on market conditions. December and January typically see the lowest trading activity due to the holidays. Thank you for taking the time to learn the EA. It’s designed to run automatically, so I recommend leaving it installed and checking back later. I hope your next experience is more positive and encourages you to reconsider. Best regards, Andy
xswxsw151
348
xswxsw151 2024.11.15 16:41 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

NN
944
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Yasser Alnaqeeb
813
Yasser Alnaqeeb 2024.02.03 13:54 
 

Unlike many other EAs in the market, this EA is so user-friendly that does not require any skills to adjust the settings, just choose between low, medium and high frequency trading, actually there is not much risk involved with high-risk, it can be easily used for a retirement plan. Thank you Thi Thu for this piece of art.

Albert Ebenezer
601
Albert Ebenezer 2024.01.18 17:31 
 

I'm extremely happy with the EA performance so far. It's been a few months and it's operating very consistently. Andy went beyond anyone's expectation in assisting me to setup the EA to test out even before I purchased it. The EA trades very sensibly and is extremely safe. This is the first EA I have come across that is trading so safe. All his claims and description are very valid. Andy is very helpful and really sincere in his desire for purchasers to succeed. It was very evident from my dealing with Andy and it's very hard to come across such developers to the level Andy operates. I'm so grateful that he helped me to alleviate my concerns and helped me without expecting anything in return. These are marks of true gentlemanship and need to be spoken off loud and clear :) I highly recommend this EA for anyone who wants a stable, safe and consistent passive income on full auto mode. I usually baby sit most EA's but I quickly realised that I can run this on full auto and never need to see it again. It's a typical set and forget EA which you rarely find these days. Thank you very much for all you help Andy. Kindly accept my sincere appreciation and you deserved it very much.

miko nata
214
miko nata 2024.01.16 04:31 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jean Philippe Groleau
1029
Jean Philippe Groleau 2023.12.14 20:26 
 

I am making money, this ea is pretty user friendly. I wish i had this ea when i started trading forex.

Giam Zhen Rong Colin
309
Giam Zhen Rong Colin 2023.11.23 14:39 
 

Very prompt reply and answered most of my queries and doubt before purchasing. Looking forward to the first few weeks of the EA trading! Will be updating on my performance

Update:

26/12

Very little trades this month, but overall it is still making money in november. Need 2 more months before i'll update again

Lucas Marcelo Morgan
388
Lucas Marcelo Morgan 2023.11.13 17:23 
 

I want to give a big thank you to the developer for creating this EA, and providing such good support. I've been running it for roughly a month and a half now on a live account set to high risk, with otherwise default settings. It performs very well! My initial deposit of 5k has gained about ~600 dollars since starting. Before I committed to using it, I ran through many back tests, using real tick data from tick data suite (dukascopy) and configured commissions, slippage, every tick using real ticks, etc. for the closest to real simulation I could get. So far can say it matches back testing fairly well. Now, for a word of caution - this EA's default functionality does utilize grid/martingale. This isn't something I say as a criticism of the EA, it's part of it's design. You can also turn it off if you want a non grid/marti system that uses the ML backend the author has developed for placing trades. That said, as always use caution and maybe consider trading at lower risk settings.. For example, September-November 2023 was a rough time for those trading the AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD pairs, as some world news, wars and who knows what else created some price action that deviated from the norm, and created a pretty significant amount of drawdown that lasted close to a month. It didn't just apply to boring pips, my other EA (waka waka) also suffered pretty intense drawdowns, not quite as intense as boring pips but also boring pips earns so much more per month at the highest risk setting compared to waka that I think it's a fair comparison. That said, I like the way boring pips handles martingale, it feels less aggressive somehow. That's very subjective and meaningless metric but just my impression. Ok, so another thing I have been testing is how this EA works on other currency pairs. It was not designed for other pairs, but given the rigorous attention to preventing over fitting I thought I'd give it a try. My tests so far have shown that growth curves are similar, however risk of ruin is almost guaranteed to happen within a year using high risk. Risk of ruin is likely to one day happen for the intended pairs as well, but in all my backtests I have not run into that yet. I'd say high risk is probably only acceptable if you can afford to lose that cash, medium risk feels very good, I think I'll switch to that after a few months of compounding, and low risk feels like something I can go to sleep at night and not worry about from what I've seen from the back tests. I've got lots more to test, different risk levels for other currency pairs. Anyways, thank you again to the developer and I do highly recommend this EA.

Philippe Gerard De Paix De Coeur
1218
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.10.04 10:38 
 

Acheté il y a deux jours, et déjà dans le positif. Il fonctionne sur 3 de mes comptes + darwinex Zero et il rapporte des gains. Très précis et rentable. Actuellement j'utilise la stratégie Low Risk comme conseillé pour voir comment il fonctionne. Je reviendrais d'ici un mois avec plus de chiffres mais dans l'immédiat je ne peux que conseiller cet EA. Configuration simple, resultats positifs... Je valide et mérite plus de 5 étoiles. Bravo et merci aux developpeurs !

z35f0021
341
z35f0021 2023.09.22 12:23 
 

Backtested with TDS. Great EA with very stable results and low DD. Also, the author is a great and trustworthy author who responds quickly and politely to questions.

Wei Peng Li
336
Wei Peng Li 2023.09.15 10:52 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Barat Ongso
741
Barat Ongso 2023.09.04 03:39 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

happy.days
65
happy.days 2023.08.24 06:50 
 

He is very kind! Thank you very much for giving me many advice. I opened a forex account and started trading today. :)

Thi Thu Ha Hoang
4536
Respuesta del desarrollador Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:53
Dear Ryuji, you are always welcome!
[Eliminado] 2023.08.24 06:00 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thi Thu Ha Hoang
4536
Respuesta del desarrollador Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:22
Thank you for your feedback, please message me anytime you need support.
Respuesta al comentario