Visión general

Gold Regime Shift EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M30.

Detecta la expansión de la volatilidad y las condiciones potenciales de "cambio de régimen" utilizando dos marcos de Bandas de Bollinger.

Cuando las reglas confirman la alineación direccional, el EA coloca órdenes de stop para participar en el movimiento.

El EA está diseñado sin martingala y sin promedios de tipo rejilla.

Qué hace el EA

El EA monitoriza el XAUUSD M30 y evalúa el comportamiento del precio frente a dos Bandas de Bollinger: una banda más rápida y una banda de confirmación más lenta.

Se considera una configuración larga cuando las reglas indican la migración del precio por encima de la estructura de banda seleccionada con la confirmación de la banda de periodo superior.

Una configuración corta se considera utilizando condiciones simétricas a la baja.

Cuando una configuración es válida, el EA coloca una orden de stop pendiente alineada con la dirección detectada.

Las operaciones se gestionan con Stop Loss y Take Profit fijos, y una salida opcional basada en el tiempo puede cerrar posiciones después de un número definido de barras.

Características principales

Diseñado para XAUUSD (Oro) en M30 (MT4)

Detección de doble régimen de bandas de Bollinger (reglas de expansión de volatilidad y migración de bandas)

Entradas de órdenes Stop alineadas con la dirección detectada

SL/TP fijo aplicado a la entrada

Protección temporal: salida opcional tras un número determinado de barras

Protección contra duplicados mediante MagicNumber

Sin martingala ni promedios de tipo rejilla

Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad

Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles.

Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.

El oro puede ser volátil y puede experimentar ampliación de spreads, deslizamientos y gaps, especialmente durante eventos importantes.

Las órdenes pendientes pueden ser rechazadas si los niveles de stop/freeze del broker o las condiciones de negociación no permiten la colocación solicitada.

StopLoss/TakeProfit y ExitAfterBars deben ser evaluados para las especificaciones del contrato XAUUSD de su broker (dígitos, valor del tick, margen).

Pruebe siempre en Strategy Tester (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Entradas

Trading

MagicNumber: identificador único para las órdenes EA

RiskPercent o FixedLot: modo de dimensionamiento de la posición (dependiendo de la construcción)

Órdenes y Salidas

StopLoss (puntos)

TakeProfit (puntos)

ExitAfterBars: límite de salida basado en el tiempo para posiciones abiertas

Reglas de órdenes pendientes y comportamiento de validez (según se implementen)

Configuración

Instale el EA en MT4 (MQL4/Experts) y reinicie el terminal (o actualice el Navegador). Abra un gráfico XAUUSD (pueden aplicarse sufijos de corredor) y establezca el marco temporal en M30. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading. Establezca MagicNumber (recomendado si se ejecutan múltiples EAs). Configure RiskPercent/FixedLot y establezca StopLoss/TakeProfit de forma conservadora para las pruebas iniciales. Si utiliza ExitAfterBars, establezca un valor que coincida con su ventana de retención prevista. Compruebe en las pestañas Expertos/Diario si hay algún mensaje de restricción del broker (nivel de stop, horario de negociación, margen).

Evaluación recomendada

Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica en el símbolo XAUUSD y los datos de su corredor.

Confirme la colocación de órdenes pendientes, la aplicación de SL/TP y el comportamiento de ExitAfterBars.

Realice pruebas a futuro en una cuenta demo para observar los efectos de la ejecución en tiempo real (cambios en el spread, deslizamiento, aceptación de órdenes).

Evalúe a través de diferentes regímenes de volatilidad en lugar de una ventana de fecha corta.

Ajuste un grupo de entradas a la vez (dimensionamiento, luego salidas, luego salvaguarda de tiempo).

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolo: XAUUSD (Oro). Los nombres de los símbolos de los brokers pueden incluir sufijos (por ejemplo, XAUUSDm).

Marco temporal: pensado para M30.

Las condiciones del broker (spread, ejecución, niveles de stop) pueden afectar al comportamiento.

FAQ

P: ¿Utiliza martingala o rejilla?

R: No. Está diseñado sin martingala y sin promedios tipo rejilla.

P: ¿Por qué no coloca ninguna orden?

R: Compruebe AutoTrading, los permisos de negociación de símbolos y si se cumplen las condiciones del régimen. Las reglas de nivel de stop del broker también pueden impedir ciertas colocaciones de órdenes pendientes.

P: ¿Qué hace ExitAfterBars?

R: Puede cerrar una posición abierta después de un número definido de barras para limitar la exposición prolongada.

P: ¿Puedo utilizarlo en otros marcos temporales o símbolos?

R: Está diseñado para XAUUSD en M30. Otras configuraciones requieren sus propias pruebas y revisión de parámetros.

P: ¿Necesita un VPS?

R: Un VPS es opcional, pero un funcionamiento ininterrumpido puede ayudar a mantener una gestión de órdenes consistente.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios