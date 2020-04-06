FerrerDCA

¿Buscas una forma inteligente de operar el EURUSD sin estar pegado a la pantalla todo el día? Conoce FerrerDCA, el robot de trading diseñado para trabajar por ti.

Este bot utiliza una estrategia probada de recuperación (DCA) que convierte los movimientos del mercado en oportunidades. Cuando el mercado se mueve en contra, el robot promedia el precio y ajusta el objetivo de ganancia para salir victorioso en cuanto el precio retrocede.

¿Por qué elegir FerrerDCA?100% Automatizado: Instálalo y déjalo trabajar. ✅ Gestión de Dinero Inteligente: El robot decide el tamaño del lote según tu saldo. ¡Olvídate de calcularlo manualmente! ✅ Seguridad: Incluye filtros de pendiente y volatilidad para evitar entradas falsas. ✅ Control Total: Panel visual en pantalla para que siempre sepas qué está haciendo tu bot.

Configuración Ideal:

  • Capital Sugerido: Desde $500.

  • Timeframe: Velas de 1 Hora (H1).

  • Riesgo: Configurable (Normal o Conservador).

¡Lleva tu trading al siguiente nivel con la tecnología de Ferrer Capitals!

Productos recomendados
High Point Scalper EA
Ifeanyi Joshua Odinma
Asesores Expertos
El comercio High Point Scalper EA se basa en el nivel alto y bajo del precio para determinar la próxima tendencia con la estrategia de martingala. El EA encontrará los mejores puntos de entrada y salida. Este asesor de expertos es principalmente para el comercio sintético , echa un vistazo en Jump100 activos recomendados JUMPS100 Broker recomendado.. Deriv Marco de tiempo H1 Depósito mínimo $100 ¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de in
Josmellon Gold EA V5
Jiju Jose J
Asesores Expertos
Bienvenido a Josmellon GOLD EA V5, una solución de trading automatizada diseñada para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 4. Utiliza la automatización y una sofisticada estrategia adaptada al dinámico mercado del Oro. Visión general : Diseñado para el comercio de oro para sacar provecho de su liquidez y movimientos. Se basa en dos indicadores triangulares basados en medias móviles para la toma de decisiones comerciales. Características principales: Ejecución automatizada: Ejecuta órdenes precisas y opor
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Asesores Expertos
Es un EA muy rentable, para el comercio de tendencias ruptura, y gestionar operaciones, takeprofit, stoploss, mover a punto de equilibrio, y trailing stop. Yo trabajo con este EA, y la versión reversal/pullback desde 2014. Esta es una versión demo versión demo de la completa Breakout Monster EA . Funciona en cuentas reales y demo. Restricciones de la versión demo: La gestión del dinero está desactivada. El tamaño del lote está restringido a 0.01 lotes solamente (O el mínimo permitido por el b
FREE
Orions Gold Explosion assistant
Umberto Boria
1 (1)
Asesores Expertos
Solo un indicador para detectar una gran volatilidad: el porcentaje de Williams. Fue diseñado para oro en marcos de tiempo de 5 minutos, pero también se puede usar en índices con diferentes marcos de tiempo. Este Asesor Experto, aún en desarrollo, intercepta la gran volatilidad, ayudando al comerciante a abrir posiciones. Posteriormente será necesaria la intervención humana para el cierre que deberá ser tan rápido como el propio movimiento, o soltarse con plazos superiores. Para ayudar al com
FREE
Way Trade
Ivan Grachev
4.5 (6)
Asesores Expertos
Un asesor automático de negociación de tendencias basado en un análisis de la situación actual del mercado. El asesor determina la dirección del mercado, supervisa los indicadores incorporados, construye niveles de ruptura y entra en el mercado después de que se crucen. En este caso, se eliminan los niveles irrelevantes. El asesor está totalmente automatizado y listo para funcionar. Por favor, vea todos mis productos: https: // www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Ventaja: no utiliza bloqueos
FREE
Cristoforo Gold Rush EA
Filippo Morleo
4.62 (13)
Asesores Expertos
Cristoforo Gold Rush: Su mejor aliado para operar ¡Bienvenidos, Traders e Inversores! Únase a la conversación: Canal de Telegram para Cristoforo Gold Rush Adéntrese en el mundo de la negociación avanzada con "Cristoforo Gold Rush", el mejor aliado de negociación diseñado para navegar por las complejidades de los mercados financieros con una precisión inigualable. En esta completa guía, descubra cómo esta herramienta de trading de última generación puede elevar sus estrategias, convirtiendo cada
FREE
Beluga
SERGEI CHERNOV
Asesores Expertos
Beluga es un Asesor experto totalmente automatizado que abre órdenes en la dirección de una tendencia local. Cada posición va acompañada de un nivel de stop y take profit. Existe un mecanismo de trailing stop. Se proporciona un sistema de gestión de dinero - con un aumento en el Depósito, aumenta el volumen de la posición abierta, que se calcula automáticamente. Parámetros de entrada: ID de posición mágica Lot-fixed lot - se utiliza cuando el mecanismo de gestión monetaria está desactivado
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en una estrategia de scalping que utiliza el Indicador de Media Móvil Envolvente . Este indicador refleja las condiciones de sobrecompra o sobreventa del precio, lo que ayuda a identificar los puntos de entrada o salida, así como las posibles rupturas de la tendencia. Las medias móviles envolventes constan de una envolvente superior situada por encima y una envolvente inferior situada por debajo. La distancia entre las medias móviles envolventes o la anchura de las ba
EA245 Draw Supply Demand v1
Pham Van Tan
Asesores Expertos
EA245 Sorteo Oferta Demanda v1 Este EA sólo es bueno para dibujar la oferta y la demanda, puede utilizar dibujar con dos marcos de tiempo de entrada (Verdadero / Falso). Los operadores manuales pueden utilizarlo como herramienta de soporte y monitorizar el precio cerca de la oferta y la demanda antes de abrir órdenes de compra o venta. Nota: El resultado de Auto Trading normalmente no es bueno, así que por favor considere seleccionar Orden de apertura Verdadero o Falso (ítem [11]). Este EA es gr
FREE
EA Index Flip
Stefano Cocconi
Asesores Expertos
SIÉNTASE LIBRE DE AÑADIR UN COMENTARIO PARA AYUDARME A MÍ Y A OTROS CLIENTES After over 2000 downloads I decided to put for the software at a price of only 30USD, so as to be able to finance the development of new software. Thank you for understanding ÚNETE A MI CHAT PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES Y NOTICIAS SOBRE MIS PRODUCTOS Y SERVICIOS Ver mis productos Configuración Estrategia de negociación: EA Index Flip opera en US30, U100, US500, XAUUSD y todos los pares de divisas . El mejor marco de ti
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Asesores Expertos
Ultimate Simple es un sistema de trading totalmente automatizado. El robot de comercio funciona en cualquier par de divisas y en cualquier marco de tiempo. El trabajo del robot se basa en el principio de divergencia (contra la tendencia principal). El volumen de entrada en el mercado y los riesgos están estrictamente controlados sobre la base de algoritmos. El número de operaciones está limitado por el nivel de margen libre en porcentaje, que por defecto es del 1500% (en los parámetros de entra
Stochastic and MA filter
Dmitriy Epshteyn
Asesores Expertos
El Asesor Experto "Estocástico y MA_filtro" opera de acuerdo con el indicador "Oscilador Estocástico", utilizando el filtro como dos medias móviles, a petición del Usuario aplica martingala (la cantidad de multiplicación de lotes en una serie de pérdidas es limitada), breakeven, trailing stop, inversión de señal, puede ser configurado como un Asesor Experto de scalping. Para cada instrumento de divisas es necesario seleccionar los ajustes. Ajustes del Asesor: Indicador Oscilador Estocástico: Kpe
FREE
Cool new toys
Loungvilat Seehalat
Asesores Expertos
https://www.mql5.com/en/signals/2298866?source=Unknown https://www.mql5.com/en/market/product/135278?source=Site+Market+Product+From+Author [Your EA Name] - Algoritmo inteligente para obtener beneficios a largo plazo. Benefíciate de las tendencias del mercado - Gestión inteligente de la cartera [Your EA Name] está diseñado para ayudar a los traders a capitalizar los movimientos del mercado Forex integrando tres poderosas estrategias: S eguimiento de Tendencias - Captura el impulso para
FREE
Finanix Gold EA MT4
Charles Linzon Dy
Asesores Expertos
Finanix Gold EA es el resultado de dos años de extensa investigación y backtesting, asegurando que está construido sobre una sólida base de datos y estrategias de trading probadas. Este asesor experto está diseñado para operar con XAUUSD/Oro , pero también es capaz de operar con cualquier instrumento. Presentamos el avanzado Finanix Gold EA , impulsado por funciones matemáticas avanzadas y capacidades de cálculo sin precedentes. Esta revolucionaria herramienta está diseñada para proporcionar a
EA Makoto MT4
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia de tendencia basada en varios indicadores de fuerza relativa, Average True Range y oscilador estocástico. También utiliza una rejilla y promediando posiciones de hasta 6 órdenes. El EA utiliza el marco de tiempo principal H1 y M15, M30 como adicionales. Las órdenes utilizan stop loss, take profit, breakeven, trailing stop y filtro inteligente para transferir posiciones a breakeven. МetaТrader 5 versión: https: //www.mql5.com/en/market/product/39763 El robot no requie
Lusaka
Mikhail Mitin
4.5 (2)
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Envelopes y Moving Average (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador) Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trabajar en velas cerrada
FREE
Gold Sniper Promax v3
Duy Linh Tran
Asesores Expertos
Resumen (Overview) Gold Sniper Promax es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) de última generación, impulsado por un avanzado motor de Inteligencia Artificial (IA) . A diferencia de los robots tradicionales que dependen de indicadores estáticos, este algoritmo utiliza un análisis dinámico del mercado para adaptarse a las condiciones cambiantes en tiempo real. La filosofía central de Gold Sniper Promax es la Preservación del Capital . Está diseñado para inversores serios que priori
FREE
Onrex IV Premium
Lee Teik Hong
Asesores Expertos
Asesor experto El Onrex IV Premium utiliza la ruptura intradía con niveles RSI para ejecutar las operaciones. Las posiciones se abren de acuerdo con el régimen de gestión de riesgo y capital elegido: tamaño de lote correspondiente al saldo de la cuenta y lote fijo. Es una herramienta de comercio que se utiliza para mejorar su habilidad de comercio manual y Auto-Trading Expert Advisor también. No se preocupe si sus operaciones van en la dirección equivocada, ONREX IV se hará cargo e intentará g
Trendline Magic
Chaiya Srisawat
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Feature Robot traje para el comercio en modo semiautomático. El robot utiliza el indicador Heiken Ashi para formar señales. Proporciona dos opciones para los oficios. 1. Heiken Ashi comercio - utilizar el comercio de señales para la compra y venta. 2. 2. Invertir el comercio - el uso de Heiken Ashi stop loss para comprar stop y stop de venta. Además, proporcionar característica adicional para un comerciante que es: 3. 3. Comercio de línea de tendencia - use la línea de tendencia para compr
NeuralBot Pro
Gabriel Selegean
Asesores Expertos
NeuralBot Pro Hola :) Antes de preguntarte si NeuralBot Pro es el asesor experto que se adapta a tus necesidades, cómpralo si te encuentras entre los siguientes: - estás en el mercado Forex a medio y largo plazo (al menos 1 año) - busca un crecimiento anual de su balance - esperas soporte al cliente bajo demanda (y para eso, no dudes en escribirme para más detalles sobre el EA, o si necesitas archivos de sets, te responderé lo antes posible) - está buscando un EA honesto con resultados de bac
Be Bestowed By Heaven
Ding Bo Dai
Asesores Expertos
1. Evaluación lógica rigurosa: Al insertar jerárquicamente múltiples condiciones, se garantiza que la apertura de posiciones solo se realice en circunstancias específicas y estrictamente limitadas, como tener el interruptor del programa activado, la presencia de líneas de retroceso de Fibonacci, no ser hora de apertura de MACD y no haber iniciado la estrategia de Martingala. Esto evita transacciones innecesarias y reduce riesgos innecesarios. 2. Integración de diversas herramientas de análisi
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Asesores Expertos
Este EA de acción del precio es el mejor para el crecimiento constante de bajo riesgo. El EA tiene la capacidad de aumentar y disminuir inteligentemente el porcentaje de riesgo por operación para maximizar la ganancia. No se utilizan INDICADORES de ningún tipo. No hay HEDGING o MARTINGALE. Este Ea es totalmente configurar y olvidarse de base, pero si lo desea, también puede mover manualmente su parada y el objetivo de beneficio y también puede cerrar las operaciones siempre que lo desee, no afe
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Dollar Hunter
Chathusanka Yamasinghe
Asesores Expertos
Estimados comerciantes es feliz de lanzar este EA tanto como sea posible. Puede utilizar varios ajustes en este EA para maximizar los beneficios. 100USD es suficiente para el comercio seguro con pequeños tamaños de lote. Disfrute de la EA. Dólares vendrá a su mano. Siéntase libre de preguntar cualquier cosa sobre la EA. Usted puede elegir varios modos de actividades comerciales. Comercio seguro se incluye a la EA. Su capital está en la mano segura con esta EA.
Ultima Trader Meta
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Ultima Trader es un asesor multidivisa que puede operar eficazmente en distintos marcos temporales y en una gran variedad de escenarios de mercado gracias a su avanzado sistema de promediación de progresión no geométrica. Esta característica le permite construir parrillas de negociación y determinar los momentos de entrada en el mercado con gran precisión. Principales características de Ultima Trader : Sistemas de seguridad: El asesor está equipado con filtros especiales, control de spreads y
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Asesores Expertos
¡Sven AI Trading BOT EA está operando Grid, Martingala, Estrategias de Arbitraje por las nuevas tecnologías modernas de Inteligencia Artificial! ¡Sven AI Trading BOT EA está utilizando nuevas tecnologías modernas de Inteligencia Artificial para el comercio automático de alta frecuencia de CFDs, Divisas, Forex (FX), Índices, Acciones, ETFs, Oro, Materias Primas, Metales, ETCs, Futuros y Opciones en la Plataforma MetaTrader 4! Sven AI Trading BOT EA utiliza nuevas tecnologías de Inteligencia Artif
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Trend Hunter MT4 – El EA de Ultra Scalping para Oro y Trading Basado en Tendencias TW Trend Hunter MT4 no es solo otro robot de trading — es un sistema inteligente y probado en batalla, diseñado para sobresalir en mercados de rápido movimiento aprovechando señales de tendencia claras y una gestión de capital disciplinada. Características clave: Solo una posición activa a la vez Detección inteligente de tendencias a corto y largo plazo Horario personalizable según tus sesiones de trading pre
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
Smart Martingale Trader MT4
Mohd Azmi Amirullah A
Asesores Expertos
Inteligente Martingala Trader MT4 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA canal de progreso de comercio: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Características principales: 6 Estrategias de señal incorporadas (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Sistema inteligente de gestión de cestas Protección Trailing Stop avanzada Gestión de riesgos personalizable Compatibilidad con múltiples marcos temporales Sistema de depuración profesional NUEVO en v2.4
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario