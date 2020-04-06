Alpha Trading Sceduler

Visión General

Alpha Trading Scheduler es una herramienta de MT4 que ayuda a controlar cuando se permite el trading automático dentro de un terminal.

No abre operaciones por sí mismo. En su lugar, evalúa su programación semanal y publica un estado de "negociación permitida / bloqueada".

El estado se comparte a través de las Variables Globales del terminal para que sus otros Asesores Expertos puedan seguir un plan de tiempo centralizado.

Las funciones opcionales pueden cerrar posiciones y/o cancelar órdenes pendientes al final de los periodos permitidos (cuando está habilitado).

Utilícelo para alinear la negociación automatizada con las horas que elija (sesiones, rollovers, fines de semana o ventanas personalizadas).

Qué hace la herramienta

Usted define rangos de tiempo permitidos o bloqueados para cada día de la semana (de lunes a domingo).

El programador comprueba la hora actual utilizando la referencia seleccionada (hora local del PC u hora del broker/servidor).

Actualiza un estado global que otros EAs pueden leer antes de colocar nuevas órdenes.

Un pequeño panel en el gráfico puede mostrar el estado actual, la hora y si el programa está activo.

Las notificaciones opcionales pueden alertarle cuando cambia el estado.

Características principales

Control central de tiempo para un terminal MT4 (se ejecuta en un solo gráfico)

Dos modos: Modo Permitir (lista blanca de horas) y modo Denegar (lista negra de horas)

Programación separada para cada día, con múltiples rangos horarios por día

Elección de la hora de referencia: hora local u hora del broker/servidor (según se proporcione)

Variables globales del terminal para la integración del EA (estado de negociación permitido / bloqueado)

Acciones opcionales al final del horario: cerrar posiciones y/o cancelar órdenes pendientes

Notificaciones opcionales (popup/email/push) basadas en la configuración del terminal

Diseño ligero para un funcionamiento continuo (compatible con VPS)

Gestión de riesgos y notas de seguridad

Esta herramienta no elimina el riesgo de negociación. El trading implica riesgo, y las pérdidas son posibles.

No pulsa el botón de AutoTrading de MT4; sólo puede proporcionar el estado y la gestión opcional de órdenes según lo configurado.

El control de todo el terminal depende de que sus otros EAs lean las Variables Globales del programador antes de abrir nuevas operaciones.

Si un EA no comprueba las variables, puede continuar operando incluso cuando el planificador está bloqueado.

La alineación horaria es crítica: confirme si sus planificaciones se basan en la hora local o en la hora del broker/servidor, especialmente durante los cambios DST.

Las acciones opcionales de cierre/cancelación pueden cerrar las operaciones antes de lo que lo haría su estrategia; pruébelo primero cuidadosamente en la demo.

Entradas

Modo de programación

Modo: Permitir o Denegar

Hora de referencia: Hora local u hora del servidor/broker

Aplicar comprobación de horario (comportamiento estricto/relajado si se proporciona)

Horario semanal

Rangos horarios de lunes a domingo (múltiples periodos por día)

Soporte de día vacío (no se negocia ese día)

Posibilidad de cobertura de todo el día (00:00-24:00)

Gestión de operaciones (opcional)

Cierre de posiciones abiertas al final del horario (on/off)

Cancelación de órdenes pendientes al final del horario (on/off)

Ajuste de deslizamiento para operaciones de cierre (puntos)

Visualización

Panel on/off

Estilo del panel (clásico/moderno/minimal si se proporciona)

Visualización opcional de resumen/estadísticas semanales (si se proporciona)

Notificaciones

Alertas emergentes (activadas/desactivadas)

Alertas por correo electrónico (requiere configurar el correo electrónico del terminal)

Alertas push (requiere configurar las notificaciones del terminal)

Configurar

Copie el archivo en MQL4/Experts (si se proporciona como EA) y reinicie MT4 (o actualice Navigator). Adjunte Alpha Trading Scheduler a un gráfico en el terminal (se recomienda una instancia por terminal). Elija la hora de referencia (local o del servidor/corredor). Seleccione el modo Permitir o Denegar e introduzca sus rangos de tiempo diarios. Si lo desea, active las acciones opcionales de cierre/cancelación y configure el deslizamiento. Si desea notificaciones, configure primero los ajustes de correo electrónico/push de MT4 y, a continuación, active las opciones de alerta. Verifique que el panel del gráfico y los registros de Experts/Journal muestren los cambios de horario correctamente.

Evaluación recomendada

Comience con un horario simple (una o dos ventanas por día) y pruébelo en una cuenta demo.

Confirme que el estado "permitido/bloqueado" cambia a las horas exactas que espera con la referencia de tiempo elegida.

Si habilita las funciones de auto-cierre/cancelación, verifique el comportamiento en demo antes de utilizarlas en una cuenta real.

Compruebe que sus otros EAs leen y respetan correctamente las Variables Globales del programador.

Revise sus programaciones después de los cambios DST y los cambios de horario de los brokers.

Utilice un VPS si requiere un funcionamiento continuo.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (terminal de escritorio).

Funciona con la mayoría de los brokers MT4 y tipos de cuenta.

Adjuntar a un gráfico por terminal; el horario y las Variables Globales se aplican a toda la terminal.

Para una integración completa, sus otros EAs deben estar diseñados para comprobar las Variables Globales del programador antes de abrir nuevas operaciones.

Preguntas frecuentes

P: ¿Esta herramienta coloca operaciones?

R: No. Controla el estado de disponibilidad de las operaciones y las acciones opcionales de cierre/cancelación si están activadas.

P: ¿Puede controlar todos los EAs de la terminal?

R: Puede publicar Variables Globales de la terminal. Los EAs deben leer esas variables para respetar el horario.

P: ¿Debo utilizar el modo Permitir o el modo Denegar?

R: El modo Permitir es adecuado cuando desea que sólo se pueda operar en determinadas horas. El modo Denegar es adecuado cuando desea bloquear sólo ventanas de tiempo específicas.

P: ¿Qué hora debo usar: local o del servidor?

R: La hora del servidor/broker suele ser más sencilla para una programación coherente entre VPS/terminales, pero elija la que mejor se adapte a su flujo de trabajo y verifique la alineación.

P: ¿Puede cerrar operaciones automáticamente?

R: Si está habilitado, puede cerrar posiciones abiertas y/o cancelar órdenes pendientes al final de la programación. Pruebe este comportamiento cuidadosamente en la demo primero.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios