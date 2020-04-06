Alpha Trading Sceduler

Visión General
Alpha Trading Scheduler es una herramienta de MT4 que ayuda a controlar cuando se permite el trading automático dentro de un terminal.
No abre operaciones por sí mismo. En su lugar, evalúa su programación semanal y publica un estado de "negociación permitida / bloqueada".
El estado se comparte a través de las Variables Globales del terminal para que sus otros Asesores Expertos puedan seguir un plan de tiempo centralizado.
Las funciones opcionales pueden cerrar posiciones y/o cancelar órdenes pendientes al final de los periodos permitidos (cuando está habilitado).
Utilícelo para alinear la negociación automatizada con las horas que elija (sesiones, rollovers, fines de semana o ventanas personalizadas).

Qué hace la herramienta
Usted define rangos de tiempo permitidos o bloqueados para cada día de la semana (de lunes a domingo).
El programador comprueba la hora actual utilizando la referencia seleccionada (hora local del PC u hora del broker/servidor).
Actualiza un estado global que otros EAs pueden leer antes de colocar nuevas órdenes.
Un pequeño panel en el gráfico puede mostrar el estado actual, la hora y si el programa está activo.
Las notificaciones opcionales pueden alertarle cuando cambia el estado.

Características principales

  • Control central de tiempo para un terminal MT4 (se ejecuta en un solo gráfico)

  • Dos modos: Modo Permitir (lista blanca de horas) y modo Denegar (lista negra de horas)

  • Programación separada para cada día, con múltiples rangos horarios por día

  • Elección de la hora de referencia: hora local u hora del broker/servidor (según se proporcione)

  • Variables globales del terminal para la integración del EA (estado de negociación permitido / bloqueado)

  • Acciones opcionales al final del horario: cerrar posiciones y/o cancelar órdenes pendientes

  • Notificaciones opcionales (popup/email/push) basadas en la configuración del terminal

  • Diseño ligero para un funcionamiento continuo (compatible con VPS)

Gestión de riesgos y notas de seguridad
Esta herramienta no elimina el riesgo de negociación. El trading implica riesgo, y las pérdidas son posibles.
No pulsa el botón de AutoTrading de MT4; sólo puede proporcionar el estado y la gestión opcional de órdenes según lo configurado.
El control de todo el terminal depende de que sus otros EAs lean las Variables Globales del programador antes de abrir nuevas operaciones.
Si un EA no comprueba las variables, puede continuar operando incluso cuando el planificador está bloqueado.
La alineación horaria es crítica: confirme si sus planificaciones se basan en la hora local o en la hora del broker/servidor, especialmente durante los cambios DST.
Las acciones opcionales de cierre/cancelación pueden cerrar las operaciones antes de lo que lo haría su estrategia; pruébelo primero cuidadosamente en la demo.

Entradas
Modo de programación

  • Modo: Permitir o Denegar

  • Hora de referencia: Hora local u hora del servidor/broker

  • Aplicar comprobación de horario (comportamiento estricto/relajado si se proporciona)

Horario semanal

  • Rangos horarios de lunes a domingo (múltiples periodos por día)

  • Soporte de día vacío (no se negocia ese día)

  • Posibilidad de cobertura de todo el día (00:00-24:00)

Gestión de operaciones (opcional)

  • Cierre de posiciones abiertas al final del horario (on/off)

  • Cancelación de órdenes pendientes al final del horario (on/off)

  • Ajuste de deslizamiento para operaciones de cierre (puntos)

Visualización

  • Panel on/off

  • Estilo del panel (clásico/moderno/minimal si se proporciona)

  • Visualización opcional de resumen/estadísticas semanales (si se proporciona)

Notificaciones

  • Alertas emergentes (activadas/desactivadas)

  • Alertas por correo electrónico (requiere configurar el correo electrónico del terminal)

  • Alertas push (requiere configurar las notificaciones del terminal)

Configurar

  1. Copie el archivo en MQL4/Experts (si se proporciona como EA) y reinicie MT4 (o actualice Navigator).

  2. Adjunte Alpha Trading Scheduler a un gráfico en el terminal (se recomienda una instancia por terminal).

  3. Elija la hora de referencia (local o del servidor/corredor).

  4. Seleccione el modo Permitir o Denegar e introduzca sus rangos de tiempo diarios.

  5. Si lo desea, active las acciones opcionales de cierre/cancelación y configure el deslizamiento.

  6. Si desea notificaciones, configure primero los ajustes de correo electrónico/push de MT4 y, a continuación, active las opciones de alerta.

  7. Verifique que el panel del gráfico y los registros de Experts/Journal muestren los cambios de horario correctamente.

Evaluación recomendada
Comience con un horario simple (una o dos ventanas por día) y pruébelo en una cuenta demo.
Confirme que el estado "permitido/bloqueado" cambia a las horas exactas que espera con la referencia de tiempo elegida.
Si habilita las funciones de auto-cierre/cancelación, verifique el comportamiento en demo antes de utilizarlas en una cuenta real.
Compruebe que sus otros EAs leen y respetan correctamente las Variables Globales del programador.
Revise sus programaciones después de los cambios DST y los cambios de horario de los brokers.
Utilice un VPS si requiere un funcionamiento continuo.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (terminal de escritorio).
Funciona con la mayoría de los brokers MT4 y tipos de cuenta.
Adjuntar a un gráfico por terminal; el horario y las Variables Globales se aplican a toda la terminal.
Para una integración completa, sus otros EAs deben estar diseñados para comprobar las Variables Globales del programador antes de abrir nuevas operaciones.

Preguntas frecuentes
P: ¿Esta herramienta coloca operaciones?
R: No. Controla el estado de disponibilidad de las operaciones y las acciones opcionales de cierre/cancelación si están activadas.

P: ¿Puede controlar todos los EAs de la terminal?
R: Puede publicar Variables Globales de la terminal. Los EAs deben leer esas variables para respetar el horario.

P: ¿Debo utilizar el modo Permitir o el modo Denegar?
R: El modo Permitir es adecuado cuando desea que sólo se pueda operar en determinadas horas. El modo Denegar es adecuado cuando desea bloquear sólo ventanas de tiempo específicas.

P: ¿Qué hora debo usar: local o del servidor?
R: La hora del servidor/broker suele ser más sencilla para una programación coherente entre VPS/terminales, pero elija la que mejor se adapte a su flujo de trabajo y verifique la alineación.

P: ¿Puede cerrar operaciones automáticamente?
R: Si está habilitado, puede cerrar posiciones abiertas y/o cancelar órdenes pendientes al final de la programación. Pruebe este comportamiento cuidadosamente en la demo primero.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios

  • El historial de versiones está disponible en la pestaña "Versiones" del Mercado.

Productos recomendados
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Speedy Tiger
Che Jeib Che Said
Asesores Expertos
TIGRE VELOZ https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products Speedy Tiger es un EA totalmente automatizado que utiliza nuestro innovador algoritmo combinado con nuestro concepto de gestión de dinero. Este EA está diseñado para ser fácil de usar con parámetros de entrada simples. ENTRADAS Trade Comment: comentario del usuario Magic No: número único de EA Time Frame: por defecto es H1 Lote Mínimo: El EA ejecutará no menos del tamaño de lote mínimo para el lote inicial, teniendo en cuenta el
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
El sistema aplica niveles Fibo. Aparte de los niveles Fibo básicos (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;), el EA cuenta con niveles personalizados (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Puede decidir los niveles a partir de los cuales desea operar. Ejemplo de operación: cuando el mercado es alcista y el precio retrocede hasta los niveles (como recordamos, seleccionamos los niveles por nuestra cuenta), el EA abre órdenes de compra. Lo contrario ocurre con las órdenes de venta. El EA puede trabajar en tres modos. C
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
MACD Divergence Pro es un robot de trading inteligente y adaptable, diseñado para aprovechar las señales del indicador MACD y detectar patrones de divergencia que comúnmente preceden a reversiones importantes del mercado. El EA coloca operaciones automáticamente cuando: Se detecta divergencia bajista en niveles altos del mercado Se detecta divergencia alcista en niveles bajos del mercado Las señales de cruce MACD confirman puntos de entrada potenciales Características Clave: Trading c
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Asesores Expertos
GoldenTrend - un Asesor Experto de scalping de alta frecuencia de última generación diseñado para extraer beneficios de los movimientos más pequeños del mercado. Utilizando algoritmos avanzados para el análisis de la acción del precio y el volumen, abre docenas de operaciones diarias de alta precisión con un riesgo mínimo. ¿Por qué GoldenTrend? Монитор O peraciones ultra-rápidas : Captura beneficios a partir de movimientos de 5-15 pips. Ideal para cuentas ECN con spreads bajos. Estrategia A
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Asesores Expertos
BBMAGC BBMAGC es un sistema de trading automático con una estrategia de trabajo obtenida del famoso indicador BBMA combinado con el sistema de rejilla avanzada. Este EA utiliza sistemas de trading peligrosos como la martingala y la rejilla, así que por favor comprenda el riesgo antes de usar este EA. Marco de tiempo: H1 Símbolo: mejor resultado en EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recomendado Broker de 4/5 dígitos Depósito mínimo 1000$. Spread bajo siempre mejor Desde que usas el sistema Grid, siempre
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Asesores Expertos
Requisitos Optimizado para funcionar con EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD Para el timeframe 4H. *(El depósito mínimo recomendado es de 300$ para cada Par) para lote inicial fijado en 0.10, Mis Pares favoritos son (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Advertencia será VENTA sólo 5 Copys a 60 $ Luego se actualizará hasta 200 $. Usted puede utilizar la forma en que es, Para los archivos de nuevo conjunto será añadir (Comentarios) ECN corredor con baja propagació
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El algoritmo de trabajo del asesor : Cuando el Asesor Experto se lanza a una distancia determinada del precio (first_step), se colocan las órdenes BuyStop y SellStop. Además, dependiendo de la dirección que tomó el precio, una de ellas se convierte en mercado, y la otra comienza a arrastrarse tras el precio. Cuando el precio retrocede, también se convierte en mercado. Si hemos alcanzado un beneficio establecido en alguna dirección, la orden se cierra y se vuelve a colocar una orden pendiente d
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Asesores Expertos
Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
Macd Pro I
Steve Zoeger
Asesores Expertos
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. El Ea se basa en el indicador MACD y 3 más y se ha mantenido simple. ========================================= Tal vez sea mejor ir por pequeñas ganancias, configurarlo en marcos de tiempo más altos entonces usted puede utilizarlo para más pares al mismo tiempo. =========================================== => funciona
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
NZDUSD4hestacional
Ignacio Gorriz Martinez
Asesores Expertos
NZDUSD 4H SEASONAL es un EA realizado para el par NZDUSD y el Timeframe H4. Se ha estudiado la estacionalidad del par, dividiéndolo en meses alcistas y bajistas. Y luego se aplica un algoritmo genético que estudia las posibles ineficiencias y ventajas para aprovecharlas a su favor, tanto alcistas como bajistas. Tiene incorporados los stoploss para las operaciones de compra y de ventas independientes, también estudiados con el mismo algoritmo. Las operaciones de compra están abiertas durante 4 v
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Otros productos de este autor
Gold Hyper Scalper M5
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general XAU Hyper Scalper es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) diseñado para gráficos M5 en MetaTrader 4. Utiliza un enfoque basado en reglas que combina el filtrado de dirección del SAR Parabólico con las condiciones de las Bandas de Bollinger para gestionar las entradas y salidas. El bloqueo opcional de spreads y noticias puede pausar las nuevas entradas durante las condiciones seleccionadas. El EA requiere ajustes de riesgo definidos por el usuario y parámetros apropiado
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Euro Pulse EA (Alpha Structure FX) Visión general Prop Firm Robot es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 que opera en un marco de tiempo de 5 minutos utilizando un modelo de confirmación multiindicador y límites de protección incorporados. Las entradas se filtran por varios indicadores estándar y se evalúan en barras nuevas. El EA incluye límites de spread/posición, límites diarios de pérdida y drawdown, y protecciones de equidad de cuenta que pueden suspender nuevas entradas cuando
Nasdaq Apex EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Nasdaq Apex EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para los símbolos del índice NASDAQ-100 proporcionados por su corredor (por ejemplo, US100, NAS100, USATECHIDXUSD). Está diseñado para gráficos H1 y utiliza un enfoque de ruptura de continuación de tendencia con filtros direccionales. Las entradas se colocan como órdenes de stop en máximos/mínimos estructurales recientes cuando tanto la tendencia diaria como la SuperTrend coinciden. El EA incluye SL/TP fi
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general US30 Quantum EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar con el símbolo del índice Dow Jones proporcionado por su broker (por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M15 y utiliza un enfoque de confirmación de tendencia y volatilidad basado en reglas. El EA combina condiciones de Keltner Channel, Hull Moving Average y SuperTrend, con gestión de operaciones basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse como un EA de una sola instancia e
Sterling Sigma Reversion EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Sterling Sigma Reversion EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para GBPUSD en el marco temporal H1. Aplica un enfoque de reversión a la media basado en reglas utilizando dos Bandas de Bollinger para detectar condiciones de estiramiento y luego apunta a un retorno hacia una media móvil simple (SMA) de 20 periodos. Las entradas se colocan utilizando órdenes pendientes, con vencimiento basado en el tiempo para evitar configuraciones obsoletas. El EA está dis
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Aegis Vortex US30 EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para símbolos de índice de tipo US30 (la nomenclatura del broker puede variar, por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M5 y utiliza un enfoque basado en reglas que se centra en el comportamiento de reversión de la media cerca de los extremos de volatilidad. Las entradas se colocan utilizando órdenes de stop pendientes y se filtran por condiciones de régimen/confirmación para reducir
Gold Regime Shift EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Regime Shift EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M30. Detecta la expansión de la volatilidad y las condiciones potenciales de "cambio de régimen" utilizando dos marcos de Bandas de Bollinger. Cuando las reglas confirman la alineación direccional, el EA coloca órdenes de stop para participar en el movimiento. El EA está diseñado sin martingala y sin promedios de tipo rejilla. Qué hace el EA El EA monitoriza el
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Liquidity Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1. Utiliza las Bandas de Bollinger y los puntos de referencia de swing para preparar órdenes stop-entry a distancias adaptables. Las órdenes se activan sólo cuando el movimiento del precio confirma la dirección después de una condición de configuración definida. El EA coloca niveles fijos de Stop Loss y Take Profit y elimina las órdenes pendientes después
Gold Linear Alpha EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Linear Alpha EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Combina un sesgo direccional de Regresión Lineal con entradas limitadas alrededor de un nivel de referencia LWMA(50). El espacio de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger desde una banda de un periodo superior. Las operaciones utilizan Stop Loss y Take Profit fijos, con un trailing stop fijo opcional (cuando está activa
Gold Expansion Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Expansion Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD en el marco de tiempo H1. Sigue un enfoque basado en reglas que busca condiciones de expansión de rango diario y luego busca entradas de retroceso. El sesgo direccional se deriva de los niveles de referencia del día anterior con una confirmación basada en Bollinger. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes ancladas a los niveles del Canal de Keltner. Las operaciones
German Index Thrust EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general German Index Thrust EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo GER40 / DAX en el marco temporal M5. Utiliza un enfoque intradía basado en reglas anclado a la apertura diaria y coloca órdenes de stop pendientes cuando las condiciones se alinean. El sesgo direccional se deriva de un cruce DeMarker, y la distancia de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger. El EA está diseñado para una posición por señal
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1. Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas. El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora. Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (e
Alpha Cerberus Manager
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Cerberus Manager es un panel de trading manual para MetaTrader 4. Se ejecuta en un gráfico y le ayuda a colocar y gestionar operaciones con cálculos basados en el riesgo y controles en el gráfico. El panel no genera señales de trading y no opera por sí mismo. Todas las acciones son iniciadas por el usuario (botones/controles). Puede ayudarle con el dimensionamiento de posiciones, la colocación de órdenes, los cierres parciales y tareas de gestión como el punto muerto y el tr
Glimpse Hft US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Glimpse Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para la ejecución a corto plazo utilizando órdenes Stop pendientes y controles basados en el tiempo. Coloca órdenes Stop de Compra o Stop de Venta a una distancia configurable del precio actual y gestiona las operaciones con Stop Loss y lógica de arrastre opcional. El EA está diseñado para ejecutarse en el gráfico del símbolo al que está vinculado y puede configurarse para Sólo Compra, Sólo Venta o Ambas
Gold Session Limits EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general El EA de Límites de Sesión de Oro es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 4. Está construido en torno a reglas de ruptura basadas en el tiempo y utiliza la hora del servidor del broker para toda la lógica de sesión. El EA puede ejecutar dos módulos independientes: una ruptura de Máximo/Bajo del día anterior y una ruptura del rango de Londres en la ventana de sesión de Nueva York. Utiliza órdenes pendientes, comprobaciones de nivel y filtros opcionales pa
Alpha Price Trap Support Resistance EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Price Trap Support Resistance EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4. Está diseñado en torno a un enfoque de ruptura y prueba en las zonas de soporte y resistencia. El EA detecta las zonas de la estructura de precios, espera una ruptura confirmada en el cierre de la vela, a continuación, coloca una orden de límite en el área de retest. Los controles de riesgo incluyen el dimensionamiento basado en porcentajes (si está disponible), la colocación estructural de
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Crossover Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 basado en un modelo de cruce de EMA (EMA 50 y EMA 200). Está diseñado para operar señales direccionales cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta (Golden Cross / Death Cross). El EA trabaja con una dirección de mercado activa a la vez y puede cerrar una operación opuesta cuando aparece una nueva señal. El tamaño del lote puede ser fijo, con un modo Martingale opcional disponible para los usuarios que entien
Alpha FX News Filter
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión general Alpha News Shield es un indicador MT4 diseñado para ayudarle a planificar y reducir la actividad de trading en torno a eventos económicos programados. Muestra los próximos eventos en el gráfico (panel, cuenta atrás y líneas verticales opcionales) y puede controlar la protección de todo el terminal utilizando variables globales. Cuando la ventana de protección está activa, el indicador puede establecer una bandera de "negociación permitida" que otros Asesores Expertos pueden leer a
Alpha Silver Cross EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Silver Cross V2.0 es un Asesor Experto para MetaTrader 4 que opera un cruce de medias móviles con una confirmación de volatilidad basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse en el gráfico donde está conectado y evalúa las señales en barras nuevas. El EA soporta Stop Loss y Take Profit configurables, además de salidas opcionales basadas en indicadores. Las protecciones incorporadas incluyen límites de spread y exposición, límites diarios y protecciones de equidad a nivel de
Alpha Swing Reversal Signals
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión General Alpha Swing Reversal Signals es un indicador de MT4 que marca con flechas potenciales velas de swing reversal. Las señales son evaluadas en velas cerradas usando la estructura de la vela (wick-to-range), detección de swing high/low, y un filtro de volatilidad basado en ATR. Un filtro opcional de tendencia EMA puede ser habilitado para alinear señales con un sesgo direccional más amplio. Alertas opcionales pueden notificarle cuando una nueva señal es confirmada en la última vela c
The 2 to 10 Algorithm
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Overview El Algoritmo de 2 a 10 es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para EURUSD en el marco temporal M1. Evalúa señales en velas cerradas y utiliza una combinación de dirección de tendencia EMA, extremos RSI y una condición de volatilidad ATR. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes con una ventana de validez corta para reducir las ejecuciones tardías. El EA incluye un filtro de spread, controles de tiempo opcionales y gestión monetaria opcional (inclu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario