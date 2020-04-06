The 2 to 10 Algorithm

Overview

El Algoritmo de 2 a 10 es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para EURUSD en el marco temporal M1.
Evalúa señales en velas cerradas y utiliza una combinación de dirección de tendencia EMA, extremos RSI y una condición de volatilidad ATR.
Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes con una ventana de validez corta para reducir las ejecuciones tardías.
El EA incluye un filtro de spread, controles de tiempo opcionales y gestión monetaria opcional (incluyendo un modo de estilo martingala).

Qué hace el EA
Comprueba la dirección de la tendencia usando dos EMAs y busca condiciones extremas de RSI a corto plazo.
Si las condiciones de ATR y spread cumplen sus filtros, calcula un precio límite de entrada y coloca una orden pendiente.
Las órdenes pendientes pueden expirar después de un número definido de barras si no se ejecutan.
Las operaciones abiertas se gestionan con Stop Loss y Take Profit, y una regla de equilibrio puede ajustar el SL después de una distancia de beneficio definida.
Las herramientas de tiempo opcionales pueden restringir cuándo se permiten nuevas operaciones y pueden cerrar posiciones a una hora especificada (si están activadas).

Características principales

  • Diseñado para EURUSD en M1 con evaluación de vela cerrada

  • Filtro de tendencia EMA, condición extrema RSI, comprobación de volatilidad ATR

  • Entradas limitadas pendientes con vencimiento basado en la barra

  • SL, TP y movimiento del punto de equilibrio configurables

  • Filtro de diferencial para bloquear las entradas cuando los diferenciales superan el límite

  • Gestión monetaria opcional (puede desactivarse)

  • Controles opcionales de salida diaria/viernes y rango temporal

Gestión de Riesgo y Notas de Seguridad
Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles. Este EA no garantiza resultados.
La operativa en M1 es sensible al spread, la comisión, el deslizamiento, la velocidad de ejecución y las reglas de nivel de stop del broker.
Un Stop Loss pequeño puede verse afectado por la ampliación del spread y el rápido movimiento de los precios.
Si la gestión monetaria tipo martingala está activada, la exposición puede aumentar tras las pérdidas y puede dar lugar a drawdowns significativos.
Utilice un tamaño de posición conservador, considere un límite de operación diario y aplique sus propios límites de pérdida diarios.
Pruebe siempre en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de utilizar el EA en una cuenta real.

Entradas
Trading

  • Custom_Comment: etiqueta de texto para las operaciones

  • Magic_Number: identificador único para las órdenes del EA

  • Fixed_Lot / Lots_If_No_MM: tamaño de lote fijo cuando MM está desactivado

  • Use_Money_Management: activar/desactivar el modo de gestión monetaria

Estrategia

  • EMA_Fast_Period / EMA_Slow_Period (por defecto 50 / 200)

  • RSI_Period y niveles RSI (por defecto 5 con lógica 30/70)

  • ATR_Period y condición de volatilidad (por defecto 14)

  • Price_Entry_Mult: factor de cálculo del precio de entrada

Gestión de riesgos y operaciones

  • Stop_Loss_Pips (por defecto 2)

  • Take_Profit_Pips (por defecto 10)

  • Move_SL_To_BE_Long / Move_SL_To_BE_Short

  • Order_Expiry_Bars (por defecto 3, si se incluye)

Filtros y Tiempo

  • Max_Spread (límite de spread)

  • Ajustes de sesión / ventana de tiempo (si está activada)

  • Max_Trades_Per_Day (0 = ilimitado, si está incluido)

Configurar

  1. Copie el archivo EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador).

  2. Abra un gráfico EURUSD y establezca el marco temporal en M1.

  3. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading.

  4. Establezca Magic_Number (recomendado si se ejecutan múltiples EAs o instancias).

  5. Configure el tamaño del lote y los parámetros de riesgo (comience de forma conservadora).

  6. Si utiliza controles de tiempo, confirme que todas las horas coincidan con la hora del servidor de su broker.

Evaluación recomendada
Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar la colocación de órdenes, el comportamiento de vencimiento, SL/TP y la lógica de punto de equilibrio.
Repita las pruebas utilizando los datos históricos de EURUSD de su corredor y los costos de operación típicos (spread/comisión).
A continuación, realice pruebas en una cuenta demo para observar los efectos de la ejecución en directo, como el deslizamiento y la variación del diferencial.
Evalúe más de una fase del mercado (periodos de calma y de volatilidad), no sólo una ventana de fecha corta.
Si activa la gestión monetaria, pruebe primero con un tamaño pequeño y un límite de operaciones diario estricto.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: EURUSD (otros símbolos no son la configuración prevista y requieren sus propias pruebas).
Marco temporal: previsto para M1.
El EA puede operar con menos frecuencia cuando los filtros de spread/tiempo bloquean las entradas.

FAQ
P: ¿El EA repinta las señales?
R: Las señales se evalúan en velas cerradas. Las entradas y las reglas de gestión se aplican después del cierre de la barra.

P: ¿Por qué no abre operaciones?
R: Las razones más comunes incluyen spread por encima del límite, filtros de tiempo que bloquean las entradas o condiciones de configuración que no se cumplen.

P: ¿Puedo cambiar los valores predeterminados de SL/TP?
R: Sí. SL y TP son entradas. Vuelva a probar después de cambiarlos, especialmente en M1.

P: ¿Usa martingala?
R: Un modo estilo martingala puede estar disponible si está habilitado en entradas. Puede desactivarse desactivando Use_Money_Management y utilizando lotes fijos.

P: ¿Serán los resultados iguales en todos los corredores?
R: Los resultados pueden diferir debido a las diferencias de spread, comisión, ejecución y alimentación de precios.

P: ¿Cómo puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5.

Registro de cambios
Versión 1.0

  • Versión inicial: Lógica de señales EMA/RSI/ATR, entradas limitadas pendientes con vencimiento, SL/TP, opción de punto de equilibrio, controles de tiempo y gestión monetaria opcional.

