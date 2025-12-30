Visión general

BTC Predator es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo BTCUSD.

Opera en barras nuevas y utiliza un nivel cruzado del RSI para las entradas con una condición de pin-bar de velas para las salidas.

El EA incluye Stop Loss y Take Profit configurables, además de protecciones opcionales de entrada/diarias/de cuenta.

Un Filtro de Noticias incorporado puede pausar las operaciones en torno a eventos seleccionados cuando está activado y configurado.

La presentación y el formato se mantienen alineados con las recomendaciones de la descripción del Mercado.

Qué hace el EA

En cada nueva vela, el EA comprueba si la negociación está permitida (reglas de sesión y protección).

Si no hay ninguna posición abierta para el símbolo y el Número Mágico actuales, evalúa un cruce del RSI en torno a un nivel de activación para generar una señal de compra o venta.

Al abrir una operación, utiliza el tamaño de lote especificado y puede colocar Stop Loss y Take Profit (o establecerlos después de la entrada en algunos tipos de ejecución).

Mientras una posición está abierta, monitoriza una condición pin-bar y puede cerrar la operación cuando aparece la señal de salida.

La lógica opcional de trailing stop está soportada cuando está activada (requiere Stop Loss > 0).

Las protecciones diarias y de cuenta pueden suspender nuevas entradas y pueden cerrar una posición existente cuando se alcanzan los límites.

Características principales

Entradas de nivel cruzado RSI (largo/corto) en lógica de cierre de barra

Condición de salida basada en pin-bar

Stop Loss / Take Profit configurables (se pueden desactivar poniéndolos a 0)

Protecciones de entrada: spread máximo, posiciones abiertas máximas, lotes totales máximos

Límites diarios: pérdida máxima diaria, reducción máxima diaria, hora de reinicio diaria

Protecciones de la cuenta: capital mínimo, porcentaje máximo de reducción del capital, capital máximo opcional

Filtro de noticias opcional con selección de divisa e impacto

Panel de información en el gráfico (visualización de posiciones y estadísticas)

Gestión del riesgo y notas de seguridad

Operar implica riesgo, y las pérdidas pueden exceder las expectativas durante periodos de alta volatilidad.

Los precios, spreads y condiciones de ejecución de los Crypto CFDs varían según el broker y pueden afectar al comportamiento.

Los límites de Stop Loss, Take Profit y protección son definidos por el usuario; valores incorrectos pueden causar que las órdenes sean rechazadas o que el riesgo aumente.

El Filtro de Noticias requiere permiso de terminal para WebRequest al host de noticias del EA (la dirección exacta se muestra en los mensajes/logs del EA).

Pruebe primero en una cuenta demo y valide las especificaciones del símbolo (dígitos, tamaño del contrato, distancia mínima de stop).

Utilice sólo capital de riesgo y considere un dimensionamiento conservador mientras evalúa.

Entradas

Configuración básica

Magic_Number: identificador único para las órdenes de este EA.

Entry_Amount: volumen de operación en lotes

Stop_Loss: SL en pips (0 = desactivado)

Take_Profit: TP en pips (0 = desactivado)

Indicador RSI

Ind0Param0: Periodo RSI

Ind0Param1: Nivel de activación RSI (0-100)

Señal de salida Pin Bar

Ind1Param0: tamaño máximo del cuerpo de la vela (%)

Ind1Param1: tamaño mínimo de la mecha (%)

Protección de Entrada

Max_Spread: spread máximo permitido en puntos (0 = sin límite)

Max_OpenPos: máximo de operaciones abiertas en todos los EAs (0 = sin límite)

Max_OpenLots: máximo total de lotes en todos los EAs (0 = sin límite)

Límites diarios

MaxDailyLoss: pérdida máxima por día en la divisa de la cuenta (0 = sin límite)

Max_Daily_DD: reducción máxima diaria en % (0 = sin límite)

Daily_Reset: hora para restablecer los límites diarios (0-23, hora terminal)

Protección de la cuenta

Min_Equity: detener la negociación por debajo de esta equidad (0 = sin límite)

MaxEquity_DD: detener la negociación en este % de reducción (0 = sin límite)

Max_Equity: detener la negociación por encima de esta equidad (0 = sin límite)

Filtro de noticias

News_Priority: desactivado / sólo alto / alto+medio

News_Currencies: lista separada por comas (ejemplo: USD,EUR)

News_Before/After: ventanas de pausa en minutos

News_ViewCount: número de eventos próximos mostrados en el gráfico

Alertas/Mostrar

Pos_Stat: muestra información sobre la posición actual

Robot_Stats: muestra el panel de estadísticas básicas de negociación

Configuración

Instale el EA en MT4 y reinicie el terminal (o actualice el Navegador). Abra un gráfico BTCUSD (o equivalente) y establezca el marco temporal en M15. Adjunte BTC Predator al gráfico y permita Algo Trading. Configure Entry_Amount, Stop_Loss, y Take_Profit de acuerdo a las especificaciones de su símbolo. Si utiliza el Filtro de Noticias, active WebRequest para el host de noticias utilizado por el EA (el EA mostrará la dirección requerida en los mensajes/logs del terminal). (Opcional) Establezca protecciones de entrada/diarias/de cuenta para limitar la negociación durante condiciones específicas.

Evaluación recomendada

Utilice el Probador de Estrategias MT4 para observar la colocación de órdenes, el manejo de SL/TP y el comportamiento de salida en los datos históricos de su corredor.

Pruebe con spreads realistas (o configuraciones de spread variable si están disponibles) y confirme los dígitos de los símbolos y la distancia mínima de stop.

Ejecute múltiples escenarios ajustando los parámetros RSI y pin-bar para ver cómo cambia la frecuencia de las señales.

Después de la simulación, realice pruebas en una cuenta demo para verificar la ejecución, la sensibilidad al deslizamiento y el comportamiento del filtro de noticias.

Revise las pestañas Expertos y Diario para ver si hay algún permiso de operación o mensajes WebRequest.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolo: diseñado para instrumentos del tipo BTCUSD; los nombres de los símbolos de los brokers pueden diferir.

Marco temporal: diseñado para M15 (otros marcos temporales pueden comportarse de forma diferente).

Gestión de operaciones: una posición por símbolo y por Número Mágico; es posible utilizar varios gráficos con diferentes Números Mágicos.

El Filtro de Noticias requiere permiso de WebRequest terminal para el host de noticias configurado del EA.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Utiliza el EA martingala, rejilla o promediación?

R: No. Envía una única orden de mercado por señal utilizando el tamaño de lote fijo que usted establezca.

P: ¿Puede abrir órdenes de compra y venta al mismo tiempo?

R: Gestiona una posición por símbolo para el Número Mágico configurado.

P: ¿Qué ocurre si se alcanzan los límites diarios/de cuenta?

R: Se pueden suspender las nuevas entradas y se puede cerrar una posición abierta en función de la protección activada.

P: ¿Por qué no funciona el Filtro de Noticias?

R: Puede que falte el permiso WebRequest. Compruebe los mensajes de Expertos/Journal para ver los pasos exactos que muestra el EA.

P: ¿Se requieren Stop Loss / Take Profit?

R: No. Puede desactivar SL y/o TP estableciendo el valor en 0, pero el riesgo debe evaluarse cuidadosamente.

P: ¿Puedo ejecutarlo en otros símbolos o marcos temporales?

R: Puede hacerlo, pero la lógica y el escalado de pips/puntos deben validarse para cada símbolo de broker y marco temporal.

P: ¿Cómo puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5.

Lista de cambios