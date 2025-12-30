BTC Predator

Visión general

BTC Predator es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo BTCUSD.
Opera en barras nuevas y utiliza un nivel cruzado del RSI para las entradas con una condición de pin-bar de velas para las salidas.
El EA incluye Stop Loss y Take Profit configurables, además de protecciones opcionales de entrada/diarias/de cuenta.
Un Filtro de Noticias incorporado puede pausar las operaciones en torno a eventos seleccionados cuando está activado y configurado.
La presentación y el formato se mantienen alineados con las recomendaciones de la descripción del Mercado.

Qué hace el EA

En cada nueva vela, el EA comprueba si la negociación está permitida (reglas de sesión y protección).
Si no hay ninguna posición abierta para el símbolo y el Número Mágico actuales, evalúa un cruce del RSI en torno a un nivel de activación para generar una señal de compra o venta.
Al abrir una operación, utiliza el tamaño de lote especificado y puede colocar Stop Loss y Take Profit (o establecerlos después de la entrada en algunos tipos de ejecución).
Mientras una posición está abierta, monitoriza una condición pin-bar y puede cerrar la operación cuando aparece la señal de salida.
La lógica opcional de trailing stop está soportada cuando está activada (requiere Stop Loss > 0).
Las protecciones diarias y de cuenta pueden suspender nuevas entradas y pueden cerrar una posición existente cuando se alcanzan los límites.

Características principales

  • Entradas de nivel cruzado RSI (largo/corto) en lógica de cierre de barra

  • Condición de salida basada en pin-bar

  • Stop Loss / Take Profit configurables (se pueden desactivar poniéndolos a 0)

  • Protecciones de entrada: spread máximo, posiciones abiertas máximas, lotes totales máximos

  • Límites diarios: pérdida máxima diaria, reducción máxima diaria, hora de reinicio diaria

  • Protecciones de la cuenta: capital mínimo, porcentaje máximo de reducción del capital, capital máximo opcional

  • Filtro de noticias opcional con selección de divisa e impacto

  • Panel de información en el gráfico (visualización de posiciones y estadísticas)

Gestión del riesgo y notas de seguridad

Operar implica riesgo, y las pérdidas pueden exceder las expectativas durante periodos de alta volatilidad.
Los precios, spreads y condiciones de ejecución de los Crypto CFDs varían según el broker y pueden afectar al comportamiento.
Los límites de Stop Loss, Take Profit y protección son definidos por el usuario; valores incorrectos pueden causar que las órdenes sean rechazadas o que el riesgo aumente.
El Filtro de Noticias requiere permiso de terminal para WebRequest al host de noticias del EA (la dirección exacta se muestra en los mensajes/logs del EA).
Pruebe primero en una cuenta demo y valide las especificaciones del símbolo (dígitos, tamaño del contrato, distancia mínima de stop).
Utilice sólo capital de riesgo y considere un dimensionamiento conservador mientras evalúa.

Entradas

Configuración básica

  • Magic_Number: identificador único para las órdenes de este EA.

  • Entry_Amount: volumen de operación en lotes

  • Stop_Loss: SL en pips (0 = desactivado)

  • Take_Profit: TP en pips (0 = desactivado)

Indicador RSI

  • Ind0Param0: Periodo RSI

  • Ind0Param1: Nivel de activación RSI (0-100)

Señal de salida Pin Bar

  • Ind1Param0: tamaño máximo del cuerpo de la vela (%)

  • Ind1Param1: tamaño mínimo de la mecha (%)

Protección de Entrada

  • Max_Spread: spread máximo permitido en puntos (0 = sin límite)

  • Max_OpenPos: máximo de operaciones abiertas en todos los EAs (0 = sin límite)

  • Max_OpenLots: máximo total de lotes en todos los EAs (0 = sin límite)

Límites diarios

  • MaxDailyLoss: pérdida máxima por día en la divisa de la cuenta (0 = sin límite)

  • Max_Daily_DD: reducción máxima diaria en % (0 = sin límite)

  • Daily_Reset: hora para restablecer los límites diarios (0-23, hora terminal)

Protección de la cuenta

  • Min_Equity: detener la negociación por debajo de esta equidad (0 = sin límite)

  • MaxEquity_DD: detener la negociación en este % de reducción (0 = sin límite)

  • Max_Equity: detener la negociación por encima de esta equidad (0 = sin límite)

Filtro de noticias

  • News_Priority: desactivado / sólo alto / alto+medio

  • News_Currencies: lista separada por comas (ejemplo: USD,EUR)

  • News_Before/After: ventanas de pausa en minutos

  • News_ViewCount: número de eventos próximos mostrados en el gráfico

Alertas/Mostrar

  • Pos_Stat: muestra información sobre la posición actual

  • Robot_Stats: muestra el panel de estadísticas básicas de negociación

Configuración

  1. Instale el EA en MT4 y reinicie el terminal (o actualice el Navegador).

  2. Abra un gráfico BTCUSD (o equivalente) y establezca el marco temporal en M15.

  3. Adjunte BTC Predator al gráfico y permita Algo Trading.

  4. Configure Entry_Amount, Stop_Loss, y Take_Profit de acuerdo a las especificaciones de su símbolo.

  5. Si utiliza el Filtro de Noticias, active WebRequest para el host de noticias utilizado por el EA (el EA mostrará la dirección requerida en los mensajes/logs del terminal).

  6. (Opcional) Establezca protecciones de entrada/diarias/de cuenta para limitar la negociación durante condiciones específicas.

Evaluación recomendada

Utilice el Probador de Estrategias MT4 para observar la colocación de órdenes, el manejo de SL/TP y el comportamiento de salida en los datos históricos de su corredor.
Pruebe con spreads realistas (o configuraciones de spread variable si están disponibles) y confirme los dígitos de los símbolos y la distancia mínima de stop.
Ejecute múltiples escenarios ajustando los parámetros RSI y pin-bar para ver cómo cambia la frecuencia de las señales.
Después de la simulación, realice pruebas en una cuenta demo para verificar la ejecución, la sensibilidad al deslizamiento y el comportamiento del filtro de noticias.
Revise las pestañas Expertos y Diario para ver si hay algún permiso de operación o mensajes WebRequest.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: diseñado para instrumentos del tipo BTCUSD; los nombres de los símbolos de los brokers pueden diferir.
Marco temporal: diseñado para M15 (otros marcos temporales pueden comportarse de forma diferente).
Gestión de operaciones: una posición por símbolo y por Número Mágico; es posible utilizar varios gráficos con diferentes Números Mágicos.
El Filtro de Noticias requiere permiso de WebRequest terminal para el host de noticias configurado del EA.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Utiliza el EA martingala, rejilla o promediación?
R: No. Envía una única orden de mercado por señal utilizando el tamaño de lote fijo que usted establezca.

P: ¿Puede abrir órdenes de compra y venta al mismo tiempo?
R: Gestiona una posición por símbolo para el Número Mágico configurado.

P: ¿Qué ocurre si se alcanzan los límites diarios/de cuenta?
R: Se pueden suspender las nuevas entradas y se puede cerrar una posición abierta en función de la protección activada.

P: ¿Por qué no funciona el Filtro de Noticias?
R: Puede que falte el permiso WebRequest. Compruebe los mensajes de Expertos/Journal para ver los pasos exactos que muestra el EA.

P: ¿Se requieren Stop Loss / Take Profit?
R: No. Puede desactivar SL y/o TP estableciendo el valor en 0, pero el riesgo debe evaluarse cuidadosamente.

P: ¿Puedo ejecutarlo en otros símbolos o marcos temporales?
R: Puede hacerlo, pero la lógica y el escalado de pips/puntos deben validarse para cada símbolo de broker y marco temporal.

P: ¿Cómo puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5.

Lista de cambios

  • v1.0 (2025-12-30): Versión inicial; código base actualizado.


Otros productos de este autor
Gold Hyper Scalper M5
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general XAU Hyper Scalper es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) diseñado para gráficos M5 en MetaTrader 4. Utiliza un enfoque basado en reglas que combina el filtrado de dirección del SAR Parabólico con las condiciones de las Bandas de Bollinger para gestionar las entradas y salidas. El bloqueo opcional de spreads y noticias puede pausar las nuevas entradas durante las condiciones seleccionadas. El EA requiere ajustes de riesgo definidos por el usuario y parámetros apropiado
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Euro Pulse EA (Alpha Structure FX) Visión general Prop Firm Robot es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 que opera en un marco de tiempo de 5 minutos utilizando un modelo de confirmación multiindicador y límites de protección incorporados. Las entradas se filtran por varios indicadores estándar y se evalúan en barras nuevas. El EA incluye límites de spread/posición, límites diarios de pérdida y drawdown, y protecciones de equidad de cuenta que pueden suspender nuevas entradas cuando
Nasdaq Apex EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Nasdaq Apex EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para los símbolos del índice NASDAQ-100 proporcionados por su corredor (por ejemplo, US100, NAS100, USATECHIDXUSD). Está diseñado para gráficos H1 y utiliza un enfoque de ruptura de continuación de tendencia con filtros direccionales. Las entradas se colocan como órdenes de stop en máximos/mínimos estructurales recientes cuando tanto la tendencia diaria como la SuperTrend coinciden. El EA incluye SL/TP fi
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general US30 Quantum EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar con el símbolo del índice Dow Jones proporcionado por su broker (por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M15 y utiliza un enfoque de confirmación de tendencia y volatilidad basado en reglas. El EA combina condiciones de Keltner Channel, Hull Moving Average y SuperTrend, con gestión de operaciones basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse como un EA de una sola instancia e
Sterling Sigma Reversion EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Sterling Sigma Reversion EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para GBPUSD en el marco temporal H1. Aplica un enfoque de reversión a la media basado en reglas utilizando dos Bandas de Bollinger para detectar condiciones de estiramiento y luego apunta a un retorno hacia una media móvil simple (SMA) de 20 periodos. Las entradas se colocan utilizando órdenes pendientes, con vencimiento basado en el tiempo para evitar configuraciones obsoletas. El EA está dis
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Aegis Vortex US30 EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para símbolos de índice de tipo US30 (la nomenclatura del broker puede variar, por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M5 y utiliza un enfoque basado en reglas que se centra en el comportamiento de reversión de la media cerca de los extremos de volatilidad. Las entradas se colocan utilizando órdenes de stop pendientes y se filtran por condiciones de régimen/confirmación para reducir
Gold Regime Shift EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Regime Shift EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M30. Detecta la expansión de la volatilidad y las condiciones potenciales de "cambio de régimen" utilizando dos marcos de Bandas de Bollinger. Cuando las reglas confirman la alineación direccional, el EA coloca órdenes de stop para participar en el movimiento. El EA está diseñado sin martingala y sin promedios de tipo rejilla. Qué hace el EA El EA monitoriza el
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Liquidity Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1. Utiliza las Bandas de Bollinger y los puntos de referencia de swing para preparar órdenes stop-entry a distancias adaptables. Las órdenes se activan sólo cuando el movimiento del precio confirma la dirección después de una condición de configuración definida. El EA coloca niveles fijos de Stop Loss y Take Profit y elimina las órdenes pendientes después
Gold Linear Alpha EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Linear Alpha EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Combina un sesgo direccional de Regresión Lineal con entradas limitadas alrededor de un nivel de referencia LWMA(50). El espacio de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger desde una banda de un periodo superior. Las operaciones utilizan Stop Loss y Take Profit fijos, con un trailing stop fijo opcional (cuando está activa
Gold Expansion Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Expansion Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD en el marco de tiempo H1. Sigue un enfoque basado en reglas que busca condiciones de expansión de rango diario y luego busca entradas de retroceso. El sesgo direccional se deriva de los niveles de referencia del día anterior con una confirmación basada en Bollinger. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes ancladas a los niveles del Canal de Keltner. Las operaciones
German Index Thrust EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general German Index Thrust EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo GER40 / DAX en el marco temporal M5. Utiliza un enfoque intradía basado en reglas anclado a la apertura diaria y coloca órdenes de stop pendientes cuando las condiciones se alinean. El sesgo direccional se deriva de un cruce DeMarker, y la distancia de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger. El EA está diseñado para una posición por señal
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1. Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas. El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora. Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (e
Alpha Cerberus Manager
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Cerberus Manager es un panel de trading manual para MetaTrader 4. Se ejecuta en un gráfico y le ayuda a colocar y gestionar operaciones con cálculos basados en el riesgo y controles en el gráfico. El panel no genera señales de trading y no opera por sí mismo. Todas las acciones son iniciadas por el usuario (botones/controles). Puede ayudarle con el dimensionamiento de posiciones, la colocación de órdenes, los cierres parciales y tareas de gestión como el punto muerto y el tr
Glimpse Hft US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Glimpse Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para la ejecución a corto plazo utilizando órdenes Stop pendientes y controles basados en el tiempo. Coloca órdenes Stop de Compra o Stop de Venta a una distancia configurable del precio actual y gestiona las operaciones con Stop Loss y lógica de arrastre opcional. El EA está diseñado para ejecutarse en el gráfico del símbolo al que está vinculado y puede configurarse para Sólo Compra, Sólo Venta o Ambas
Gold Session Limits EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general El EA de Límites de Sesión de Oro es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 4. Está construido en torno a reglas de ruptura basadas en el tiempo y utiliza la hora del servidor del broker para toda la lógica de sesión. El EA puede ejecutar dos módulos independientes: una ruptura de Máximo/Bajo del día anterior y una ruptura del rango de Londres en la ventana de sesión de Nueva York. Utiliza órdenes pendientes, comprobaciones de nivel y filtros opcionales pa
Alpha Trading Sceduler
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión General Alpha Trading Scheduler es una herramienta de MT4 que ayuda a controlar cuando se permite el trading automático dentro de un terminal. No abre operaciones por sí mismo. En su lugar, evalúa su programación semanal y publica un estado de "negociación permitida / bloqueada". El estado se comparte a través de las Variables Globales del terminal para que sus otros Asesores Expertos puedan seguir un plan de tiempo centralizado. Las funciones opcionales pueden cerrar posiciones y/o cance
Alpha Price Trap Support Resistance EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Price Trap Support Resistance EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4. Está diseñado en torno a un enfoque de ruptura y prueba en las zonas de soporte y resistencia. El EA detecta las zonas de la estructura de precios, espera una ruptura confirmada en el cierre de la vela, a continuación, coloca una orden de límite en el área de retest. Los controles de riesgo incluyen el dimensionamiento basado en porcentajes (si está disponible), la colocación estructural de
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Crossover Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 basado en un modelo de cruce de EMA (EMA 50 y EMA 200). Está diseñado para operar señales direccionales cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta (Golden Cross / Death Cross). El EA trabaja con una dirección de mercado activa a la vez y puede cerrar una operación opuesta cuando aparece una nueva señal. El tamaño del lote puede ser fijo, con un modo Martingale opcional disponible para los usuarios que entien
Alpha FX News Filter
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión general Alpha News Shield es un indicador MT4 diseñado para ayudarle a planificar y reducir la actividad de trading en torno a eventos económicos programados. Muestra los próximos eventos en el gráfico (panel, cuenta atrás y líneas verticales opcionales) y puede controlar la protección de todo el terminal utilizando variables globales. Cuando la ventana de protección está activa, el indicador puede establecer una bandera de "negociación permitida" que otros Asesores Expertos pueden leer a
Alpha Silver Cross EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Silver Cross V2.0 es un Asesor Experto para MetaTrader 4 que opera un cruce de medias móviles con una confirmación de volatilidad basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse en el gráfico donde está conectado y evalúa las señales en barras nuevas. El EA soporta Stop Loss y Take Profit configurables, además de salidas opcionales basadas en indicadores. Las protecciones incorporadas incluyen límites de spread y exposición, límites diarios y protecciones de equidad a nivel de
Alpha Swing Reversal Signals
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión General Alpha Swing Reversal Signals es un indicador de MT4 que marca con flechas potenciales velas de swing reversal. Las señales son evaluadas en velas cerradas usando la estructura de la vela (wick-to-range), detección de swing high/low, y un filtro de volatilidad basado en ATR. Un filtro opcional de tendencia EMA puede ser habilitado para alinear señales con un sesgo direccional más amplio. Alertas opcionales pueden notificarle cuando una nueva señal es confirmada en la última vela c
The 2 to 10 Algorithm
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Overview El Algoritmo de 2 a 10 es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para EURUSD en el marco temporal M1. Evalúa señales en velas cerradas y utiliza una combinación de dirección de tendencia EMA, extremos RSI y una condición de volatilidad ATR. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes con una ventana de validez corta para reducir las ejecuciones tardías. El EA incluye un filtro de spread, controles de tiempo opcionales y gestión monetaria opcional (inclu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario