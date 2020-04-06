Visión general

Alpha Price Trap Support Resistance EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4.

Está diseñado en torno a un enfoque de ruptura y prueba en las zonas de soporte y resistencia.

El EA detecta las zonas de la estructura de precios, espera una ruptura confirmada en el cierre de la vela, a continuación, coloca una orden de límite en el área de retest.

Los controles de riesgo incluyen el dimensionamiento basado en porcentajes (si está disponible), la colocación estructural de Stop Loss y filtros configurables (tendencia, tiempo, diferencial, volatilidad).

Se puede utilizar en símbolos Forex y XAUUSD, dependiendo de lo que ofrezca su broker.

Qué hace el EA

El EA identifica zonas de soporte/resistencia utilizando uno de los tres modos de detección: Oscilaciones en zigzag, niveles multitoque, o un modo combinado.

Las zonas pueden dibujarse con un búfer configurable (fijo o basado en ATR si está disponible) para tener en cuenta el ruido del mercado.

Una ruptura se considera sólo después de una vela cierra más allá de la zona.

Después de una ruptura, el EA espera un retesteo y coloca un Límite de Compra o un Límite de Venta dentro del búfer de retesteo.

Las órdenes pendientes pueden cancelarse automáticamente si no se activan en un número definido de velas.

Las operaciones utilizan un Stop Loss cerca de la estructura reciente y un Take Profit basado en una relación riesgo:beneficio definida por el usuario.

Características principales

Entradas Break-and-retest mediante órdenes limitadas tras rupturas confirmadas de cierre de vela

Modos de detección de zonas: ZigZag, puntos de contacto o combinados

Colocación estructural de Stop Loss (lógica HH/LL de swing reciente, según configuración)

Take Profit basado en riesgo:recompensa, con trailing opcional (si está activado)

Filtros: Tendencia EMA, hora/sesión, diferencial y volatilidad ATR (si está activado)

Límites para el máximo de operaciones abiertas y el máximo de órdenes pendientes

Gráficos opcionales para zonas, órdenes y niveles de gestión

Gestión de Riesgo y Notas de Seguridad

Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles. Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.

El comportamiento de soporte/resistencia puede cambiar rápidamente durante alta volatilidad, eventos noticiosos o baja liquidez.

El spread, el deslizamiento, los gaps y las reglas de ejecución del broker pueden afectar a las ejecuciones y a los resultados de SL/TP.

Utilice configuraciones de riesgo conservadoras, especialmente cuando empiece con un nuevo símbolo o broker.

Siempre pruebe en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Usted es responsable de seleccionar el porcentaje de riesgo, los límites de operación y los filtros de sesión que se ajusten a su cuenta y tolerancia.

Entradas

Detección de Zona

ModoDetección: ZigZag / TouchPoints / Ambos

Lookback y toques mínimos (para fuerza de nivel)

Configuración de ZoneBuffer (fijo o basado en ATR, si está disponible)

Entradas

Confirmación de ruptura al cierre de la vela (según se haya implementado)

Buffer de entrada y tiempo de espera de órdenes pendientes (velas)

Reglas de distancia mínima entre órdenes (si están disponibles)

Riesgo y salidas

Tamaño RiskPercent (o FixedLot si está disponible)

Modo StopLoss: máximos/mínimos estructurales (o alternativa configurada)

Relación RiskReward para Take Profit

Trailing opcional: activación y distancia (según se haya implementado)

Filtros y límites

Filtro de tendencia EMA (activación/desactivación, periodo EMA)

Filtro de tiempo/sesión (referencia temporal según configuración)

Filtro de spread máximo

Filtro de picos ATR / volatilidad (si está activado)

Máximo de operaciones abiertas y máximo de órdenes pendientes

Configurar

Instale el EA en MT4 (MQL4/Experts) y reinicie el terminal (o actualice Navigator). Abra el gráfico del símbolo que desea operar y elija el marco temporal. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading. Seleccione el modo de detección de zona y configure los parámetros de zona/entrada. Establezca el porcentaje de riesgo (inicio conservador), la recompensa de riesgo y los límites de operación (operaciones máximas/pendientes). Configure los filtros (tendencia EMA, hora/sesión, spread, volatilidad) para ajustarse a las condiciones del broker. Compruebe las pestañas Experts/Journal y el estado del gráfico para ver si hay mensajes de configuración.

Evaluación recomendada

Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar el trazado de zonas, la validación de rupturas, la colocación de órdenes pendientes y el comportamiento de los tiempos de espera.

Pruebe utilizando las especificaciones de símbolo de su broker (dígitos, comportamiento del spread, niveles de stop, horario de negociación).

Realice pruebas en una cuenta de demostración para observar las ejecuciones en tiempo real y las repeticiones durante diferentes sesiones.

Cambie un grupo de parámetros cada vez (zonas, entradas, riesgo/salidas, filtros).

Evalúe múltiples condiciones de mercado (tendencia y oscilación), no sólo una ventana de fecha corta.

Considere el uso en vivo sólo después de entender la exposición típica y el comportamiento durante los movimientos rápidos.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolos: Pares de divisas y XAUUSD si lo proporciona su broker (evite los exóticos de alto spread al empezar).

Plazos: configurables; se suelen utilizar de M15 a H4 en función del flujo de trabajo.

Utiliza el indicador ZigZag incorporado cuando se selecciona ZigZag o detección combinada.

Los filtros de tiempo utilizan la referencia de tiempo configurada del EA; verifique la alineación con la hora del corredor/servidor.

FAQ

P: ¿El EA opera automáticamente?

R: Sí. Detecta zonas, espera una ruptura confirmada y coloca órdenes limitadas en la repetición de la prueba según su configuración.

P: ¿Coloca operaciones durante las noticias?

R: Aquí no se describen noticias específicas. Considere el uso de filtros de spread/volatilidad/tiempo y la pausa durante eventos importantes si es necesario.

P: ¿Puedo utilizarlo con Oro (XAUUSD)?

R: Sí, si su broker ofrece XAUUSD y el símbolo cumple sus requisitos de diferencial y ejecución.

P: ¿Por qué se ha eliminado una orden pendiente?

R: Las órdenes pueden cancelarse cuando se alcanza el tiempo de espera (velas) o si los filtros/límites invalidan la configuración.

P: ¿Utiliza rejilla o martingala?

R: Este método no utiliza promedios de tipo cuadrícula ni lógica de martingala.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog

v1.00

Lanzamiento inicial: lógica de zona de ruptura-y-retest con SL estructural, TP de riesgo:recompensa, filtros y límites de operación.







