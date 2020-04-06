Alpha Price Trap Support Resistance EA

Visión general
Alpha Price Trap Support Resistance EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4.
Está diseñado en torno a un enfoque de ruptura y prueba en las zonas de soporte y resistencia.
El EA detecta las zonas de la estructura de precios, espera una ruptura confirmada en el cierre de la vela, a continuación, coloca una orden de límite en el área de retest.
Los controles de riesgo incluyen el dimensionamiento basado en porcentajes (si está disponible), la colocación estructural de Stop Loss y filtros configurables (tendencia, tiempo, diferencial, volatilidad).
Se puede utilizar en símbolos Forex y XAUUSD, dependiendo de lo que ofrezca su broker.

Qué hace el EA
El EA identifica zonas de soporte/resistencia utilizando uno de los tres modos de detección: Oscilaciones en zigzag, niveles multitoque, o un modo combinado.
Las zonas pueden dibujarse con un búfer configurable (fijo o basado en ATR si está disponible) para tener en cuenta el ruido del mercado.
Una ruptura se considera sólo después de una vela cierra más allá de la zona.
Después de una ruptura, el EA espera un retesteo y coloca un Límite de Compra o un Límite de Venta dentro del búfer de retesteo.
Las órdenes pendientes pueden cancelarse automáticamente si no se activan en un número definido de velas.
Las operaciones utilizan un Stop Loss cerca de la estructura reciente y un Take Profit basado en una relación riesgo:beneficio definida por el usuario.

Características principales

  • Entradas Break-and-retest mediante órdenes limitadas tras rupturas confirmadas de cierre de vela

  • Modos de detección de zonas: ZigZag, puntos de contacto o combinados

  • Colocación estructural de Stop Loss (lógica HH/LL de swing reciente, según configuración)

  • Take Profit basado en riesgo:recompensa, con trailing opcional (si está activado)

  • Filtros: Tendencia EMA, hora/sesión, diferencial y volatilidad ATR (si está activado)

  • Límites para el máximo de operaciones abiertas y el máximo de órdenes pendientes

  • Gráficos opcionales para zonas, órdenes y niveles de gestión

Gestión de Riesgo y Notas de Seguridad
Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles. Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.
El comportamiento de soporte/resistencia puede cambiar rápidamente durante alta volatilidad, eventos noticiosos o baja liquidez.
El spread, el deslizamiento, los gaps y las reglas de ejecución del broker pueden afectar a las ejecuciones y a los resultados de SL/TP.
Utilice configuraciones de riesgo conservadoras, especialmente cuando empiece con un nuevo símbolo o broker.
Siempre pruebe en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.
Usted es responsable de seleccionar el porcentaje de riesgo, los límites de operación y los filtros de sesión que se ajusten a su cuenta y tolerancia.

Entradas
Detección de Zona

  • ModoDetección: ZigZag / TouchPoints / Ambos

  • Lookback y toques mínimos (para fuerza de nivel)

  • Configuración de ZoneBuffer (fijo o basado en ATR, si está disponible)

Entradas

  • Confirmación de ruptura al cierre de la vela (según se haya implementado)

  • Buffer de entrada y tiempo de espera de órdenes pendientes (velas)

  • Reglas de distancia mínima entre órdenes (si están disponibles)

Riesgo y salidas

  • Tamaño RiskPercent (o FixedLot si está disponible)

  • Modo StopLoss: máximos/mínimos estructurales (o alternativa configurada)

  • Relación RiskReward para Take Profit

  • Trailing opcional: activación y distancia (según se haya implementado)

Filtros y límites

  • Filtro de tendencia EMA (activación/desactivación, periodo EMA)

  • Filtro de tiempo/sesión (referencia temporal según configuración)

  • Filtro de spread máximo

  • Filtro de picos ATR / volatilidad (si está activado)

  • Máximo de operaciones abiertas y máximo de órdenes pendientes

Configurar

  1. Instale el EA en MT4 (MQL4/Experts) y reinicie el terminal (o actualice Navigator).

  2. Abra el gráfico del símbolo que desea operar y elija el marco temporal.

  3. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading.

  4. Seleccione el modo de detección de zona y configure los parámetros de zona/entrada.

  5. Establezca el porcentaje de riesgo (inicio conservador), la recompensa de riesgo y los límites de operación (operaciones máximas/pendientes).

  6. Configure los filtros (tendencia EMA, hora/sesión, spread, volatilidad) para ajustarse a las condiciones del broker.

  7. Compruebe las pestañas Experts/Journal y el estado del gráfico para ver si hay mensajes de configuración.

Evaluación recomendada
Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar el trazado de zonas, la validación de rupturas, la colocación de órdenes pendientes y el comportamiento de los tiempos de espera.
Pruebe utilizando las especificaciones de símbolo de su broker (dígitos, comportamiento del spread, niveles de stop, horario de negociación).
Realice pruebas en una cuenta de demostración para observar las ejecuciones en tiempo real y las repeticiones durante diferentes sesiones.
Cambie un grupo de parámetros cada vez (zonas, entradas, riesgo/salidas, filtros).
Evalúe múltiples condiciones de mercado (tendencia y oscilación), no sólo una ventana de fecha corta.
Considere el uso en vivo sólo después de entender la exposición típica y el comportamiento durante los movimientos rápidos.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolos: Pares de divisas y XAUUSD si lo proporciona su broker (evite los exóticos de alto spread al empezar).
Plazos: configurables; se suelen utilizar de M15 a H4 en función del flujo de trabajo.
Utiliza el indicador ZigZag incorporado cuando se selecciona ZigZag o detección combinada.
Los filtros de tiempo utilizan la referencia de tiempo configurada del EA; verifique la alineación con la hora del corredor/servidor.

FAQ
P: ¿El EA opera automáticamente?
R: Sí. Detecta zonas, espera una ruptura confirmada y coloca órdenes limitadas en la repetición de la prueba según su configuración.

P: ¿Coloca operaciones durante las noticias?
R: Aquí no se describen noticias específicas. Considere el uso de filtros de spread/volatilidad/tiempo y la pausa durante eventos importantes si es necesario.

P: ¿Puedo utilizarlo con Oro (XAUUSD)?
R: Sí, si su broker ofrece XAUUSD y el símbolo cumple sus requisitos de diferencial y ejecución.

P: ¿Por qué se ha eliminado una orden pendiente?
R: Las órdenes pueden cancelarse cuando se alcanza el tiempo de espera (velas) o si los filtros/límites invalidan la configuración.

P: ¿Utiliza rejilla o martingala?
R: Este método no utiliza promedios de tipo cuadrícula ni lógica de martingala.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog
v1.00
Lanzamiento inicial: lógica de zona de ruptura-y-retest con SL estructural, TP de riesgo:recompensa, filtros y límites de operación.





Otros productos de este autor
Gold Hyper Scalper M5
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general XAU Hyper Scalper es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) diseñado para gráficos M5 en MetaTrader 4. Utiliza un enfoque basado en reglas que combina el filtrado de dirección del SAR Parabólico con las condiciones de las Bandas de Bollinger para gestionar las entradas y salidas. El bloqueo opcional de spreads y noticias puede pausar las nuevas entradas durante las condiciones seleccionadas. El EA requiere ajustes de riesgo definidos por el usuario y parámetros apropiado
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Euro Pulse EA (Alpha Structure FX) Visión general Prop Firm Robot es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 que opera en un marco de tiempo de 5 minutos utilizando un modelo de confirmación multiindicador y límites de protección incorporados. Las entradas se filtran por varios indicadores estándar y se evalúan en barras nuevas. El EA incluye límites de spread/posición, límites diarios de pérdida y drawdown, y protecciones de equidad de cuenta que pueden suspender nuevas entradas cuando
Nasdaq Apex EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Nasdaq Apex EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para los símbolos del índice NASDAQ-100 proporcionados por su corredor (por ejemplo, US100, NAS100, USATECHIDXUSD). Está diseñado para gráficos H1 y utiliza un enfoque de ruptura de continuación de tendencia con filtros direccionales. Las entradas se colocan como órdenes de stop en máximos/mínimos estructurales recientes cuando tanto la tendencia diaria como la SuperTrend coinciden. El EA incluye SL/TP fi
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general US30 Quantum EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar con el símbolo del índice Dow Jones proporcionado por su broker (por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M15 y utiliza un enfoque de confirmación de tendencia y volatilidad basado en reglas. El EA combina condiciones de Keltner Channel, Hull Moving Average y SuperTrend, con gestión de operaciones basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse como un EA de una sola instancia e
Sterling Sigma Reversion EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Sterling Sigma Reversion EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para GBPUSD en el marco temporal H1. Aplica un enfoque de reversión a la media basado en reglas utilizando dos Bandas de Bollinger para detectar condiciones de estiramiento y luego apunta a un retorno hacia una media móvil simple (SMA) de 20 periodos. Las entradas se colocan utilizando órdenes pendientes, con vencimiento basado en el tiempo para evitar configuraciones obsoletas. El EA está dis
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Aegis Vortex US30 EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para símbolos de índice de tipo US30 (la nomenclatura del broker puede variar, por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M5 y utiliza un enfoque basado en reglas que se centra en el comportamiento de reversión de la media cerca de los extremos de volatilidad. Las entradas se colocan utilizando órdenes de stop pendientes y se filtran por condiciones de régimen/confirmación para reducir
Gold Regime Shift EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Regime Shift EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M30. Detecta la expansión de la volatilidad y las condiciones potenciales de "cambio de régimen" utilizando dos marcos de Bandas de Bollinger. Cuando las reglas confirman la alineación direccional, el EA coloca órdenes de stop para participar en el movimiento. El EA está diseñado sin martingala y sin promedios de tipo rejilla. Qué hace el EA El EA monitoriza el
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Liquidity Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1. Utiliza las Bandas de Bollinger y los puntos de referencia de swing para preparar órdenes stop-entry a distancias adaptables. Las órdenes se activan sólo cuando el movimiento del precio confirma la dirección después de una condición de configuración definida. El EA coloca niveles fijos de Stop Loss y Take Profit y elimina las órdenes pendientes después
Gold Linear Alpha EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Linear Alpha EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Combina un sesgo direccional de Regresión Lineal con entradas limitadas alrededor de un nivel de referencia LWMA(50). El espacio de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger desde una banda de un periodo superior. Las operaciones utilizan Stop Loss y Take Profit fijos, con un trailing stop fijo opcional (cuando está activa
Gold Expansion Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Expansion Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD en el marco de tiempo H1. Sigue un enfoque basado en reglas que busca condiciones de expansión de rango diario y luego busca entradas de retroceso. El sesgo direccional se deriva de los niveles de referencia del día anterior con una confirmación basada en Bollinger. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes ancladas a los niveles del Canal de Keltner. Las operaciones
German Index Thrust EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general German Index Thrust EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo GER40 / DAX en el marco temporal M5. Utiliza un enfoque intradía basado en reglas anclado a la apertura diaria y coloca órdenes de stop pendientes cuando las condiciones se alinean. El sesgo direccional se deriva de un cruce DeMarker, y la distancia de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger. El EA está diseñado para una posición por señal
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1. Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas. El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora. Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (e
Alpha Cerberus Manager
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Cerberus Manager es un panel de trading manual para MetaTrader 4. Se ejecuta en un gráfico y le ayuda a colocar y gestionar operaciones con cálculos basados en el riesgo y controles en el gráfico. El panel no genera señales de trading y no opera por sí mismo. Todas las acciones son iniciadas por el usuario (botones/controles). Puede ayudarle con el dimensionamiento de posiciones, la colocación de órdenes, los cierres parciales y tareas de gestión como el punto muerto y el tr
Glimpse Hft US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Glimpse Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para la ejecución a corto plazo utilizando órdenes Stop pendientes y controles basados en el tiempo. Coloca órdenes Stop de Compra o Stop de Venta a una distancia configurable del precio actual y gestiona las operaciones con Stop Loss y lógica de arrastre opcional. El EA está diseñado para ejecutarse en el gráfico del símbolo al que está vinculado y puede configurarse para Sólo Compra, Sólo Venta o Ambas
Gold Session Limits EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general El EA de Límites de Sesión de Oro es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 4. Está construido en torno a reglas de ruptura basadas en el tiempo y utiliza la hora del servidor del broker para toda la lógica de sesión. El EA puede ejecutar dos módulos independientes: una ruptura de Máximo/Bajo del día anterior y una ruptura del rango de Londres en la ventana de sesión de Nueva York. Utiliza órdenes pendientes, comprobaciones de nivel y filtros opcionales pa
Alpha Trading Sceduler
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión General Alpha Trading Scheduler es una herramienta de MT4 que ayuda a controlar cuando se permite el trading automático dentro de un terminal. No abre operaciones por sí mismo. En su lugar, evalúa su programación semanal y publica un estado de "negociación permitida / bloqueada". El estado se comparte a través de las Variables Globales del terminal para que sus otros Asesores Expertos puedan seguir un plan de tiempo centralizado. Las funciones opcionales pueden cerrar posiciones y/o cance
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Crossover Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 basado en un modelo de cruce de EMA (EMA 50 y EMA 200). Está diseñado para operar señales direccionales cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta (Golden Cross / Death Cross). El EA trabaja con una dirección de mercado activa a la vez y puede cerrar una operación opuesta cuando aparece una nueva señal. El tamaño del lote puede ser fijo, con un modo Martingale opcional disponible para los usuarios que entien
Alpha FX News Filter
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión general Alpha News Shield es un indicador MT4 diseñado para ayudarle a planificar y reducir la actividad de trading en torno a eventos económicos programados. Muestra los próximos eventos en el gráfico (panel, cuenta atrás y líneas verticales opcionales) y puede controlar la protección de todo el terminal utilizando variables globales. Cuando la ventana de protección está activa, el indicador puede establecer una bandera de "negociación permitida" que otros Asesores Expertos pueden leer a
Alpha Silver Cross EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Silver Cross V2.0 es un Asesor Experto para MetaTrader 4 que opera un cruce de medias móviles con una confirmación de volatilidad basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse en el gráfico donde está conectado y evalúa las señales en barras nuevas. El EA soporta Stop Loss y Take Profit configurables, además de salidas opcionales basadas en indicadores. Las protecciones incorporadas incluyen límites de spread y exposición, límites diarios y protecciones de equidad a nivel de
Alpha Swing Reversal Signals
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión General Alpha Swing Reversal Signals es un indicador de MT4 que marca con flechas potenciales velas de swing reversal. Las señales son evaluadas en velas cerradas usando la estructura de la vela (wick-to-range), detección de swing high/low, y un filtro de volatilidad basado en ATR. Un filtro opcional de tendencia EMA puede ser habilitado para alinear señales con un sesgo direccional más amplio. Alertas opcionales pueden notificarle cuando una nueva señal es confirmada en la última vela c
The 2 to 10 Algorithm
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Overview El Algoritmo de 2 a 10 es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para EURUSD en el marco temporal M1. Evalúa señales en velas cerradas y utiliza una combinación de dirección de tendencia EMA, extremos RSI y una condición de volatilidad ATR. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes con una ventana de validez corta para reducir las ejecuciones tardías. El EA incluye un filtro de spread, controles de tiempo opcionales y gestión monetaria opcional (inclu
