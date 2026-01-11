Drawdown Guardian

Resumen

Prop Risk Guard (MT4) es una utilidad de gestión de riesgo y cumplimiento (“compliance”) diseñada para ayudar a los traders a monitorizar y hacer cumplir límites de pérdida diaria y máxima total (drawdown) mediante acciones de protección configurables: alertas, bloqueo de trading, limpieza de órdenes pendientes y cierre de emergencia.

Este producto NO es una estrategia, NO genera señales y NO promete beneficios. Su objetivo es reducir la probabilidad de violaciones de reglas aplicando los límites que usted define.

Programas soportados (presets)

Incluye configuraciones tipo “preset” orientadas a estructuras comunes de cuentas fondeadas, por ejemplo:

  • FTMO

  • FundedNext

  • FXIFY

Importante: las reglas pueden cambiar y variar según el plan. El usuario es responsable de verificar las reglas oficiales actuales y ajustar la configuración correctamente.

Qué hace este EA

  • Control de pérdida diaria y pérdida máxima total (configurable)

  • Control del “reset” diario

    • Hora del broker / UTC / offset personalizado (según configuración)

    • Cuenta regresiva al próximo reset en el gráfico

  • Base de cálculo configurable

    • Por Balance, por Equity o combinado (según modo)

    • Inclusión opcional de P/L flotante, comisión y swap

  • Protección por niveles

    • Warning: aviso visual + notificaciones opcionales

    • Soft Lock: bloqueo suave (bloquear nuevas acciones + opción de borrar pendientes)

    • Hard Lock: bloqueo fuerte (cierre de emergencia + bloqueo total)

  • Acciones de emergencia

    • Cerrar todas las posiciones (opcionalmente filtrado por símbolo / magic / comentario)

    • Eliminar órdenes pendientes (opcionalmente filtrado por símbolo / magic / comentario)

  • Panel (Dashboard)

    • Pérdida diaria restante

    • Pérdida máxima total restante

    • P/L del día

    • Estado de drawdown + cuenta regresiva del reset

  • Comportamiento tras reinicio

    • Reconstruye el estado después de reiniciar MT4 usando el historial de la cuenta y la lógica de reset configurada

  • Logs claros

    • Cada acción queda registrada con el motivo (“por qué se bloqueó / por qué se cerró”)

Notas técnicas importantes (leer antes de comprar)

  • MT4 no puede impedir al 100% que un EA de terceros envíe una orden en el mismo instante, a menos que ese EA esté programado para respetar un “flag” de bloqueo compartido.
    Prop Risk Guard puede cerrar posiciones, borrar pendientes y activar un estado de bloqueo, pero no garantiza 100% prevención bajo condiciones extremas (gaps, slippage, latencia, retrasos de ejecución).

  • Esta herramienta no evita ni “salta” reglas de programas fondeados y no garantiza aprobación, “pass”, ni rentabilidad.

  • Riesgos de ejecución (slippage/gaps/latencia) pueden causar pérdidas más allá del umbral antes de completarse las acciones.

Casos de uso típicos

  • Detener el trading al alcanzar un límite de pérdida diaria

  • Hacer cumplir una pérdida máxima total (protección tipo “equity stop”)

  • “Panic Close” (Cerrar todo + Bloquear)

  • Monitorización de drawdown para cuentas con reglas estrictas

Parámetros (Inputs) – Categorías principales

A) Programa / Reset

  • Preset: FTMO / FundedNext / FXIFY / Custom

  • Modo de reset: Hora del broker / UTC / Offset personalizado

  • Hora y minuto del reset

  • Offset UTC (si aplica)

B) Límites de pérdida

  • Límite de pérdida diaria (%)

  • Límite máximo total (%)

  • Modo de cálculo: Balance / Equity / Combinado

  • Incluir P/L flotante: ON/OFF

  • Incluir comisión: ON/OFF

  • Incluir swap: ON/OFF

C) Umbrales de protección

  • Warning (% del límite)

  • Soft Lock (% del límite)

  • Hard Lock (% del límite)

D) Acciones

  • En Warning: aviso en panel / notificaciones

  • En Soft Lock: bloquear nuevas acciones / borrar pendientes (opcional)

  • En Hard Lock: cerrar posiciones / borrar pendientes / bloqueo total

  • Filtros de cierre/borrado:

    • Todas las operaciones

    • O por Símbolo / Magic Number / Comentario

E) Notificaciones

  • Popup: ON/OFF

  • Push: ON/OFF

  • Email: ON/OFF

F) UI

  • Posición y escala del panel

  • Mostrar/ocultar detalles y cuenta regresiva

Instalación y configuración

  1. Adjunte el EA a un solo gráfico (cualquier símbolo/timeframe) y active AutoTrading.

  2. Seleccione el preset (o Custom) y configure correctamente la hora del reset.

  3. Defina límites diarios y totales, y los umbrales de acción.

  4. Pruebe primero en demo para confirmar el reset y el comportamiento.

  5. Para mayor fiabilidad, use VPS si depende de acciones de emergencia.

Aviso legal (Disclaimer)

El trading implica alto riesgo. Este producto ayuda a aplicar los límites configurados, pero no elimina riesgos de ejecución (slippage, gaps, latencia) y no garantiza cumplimiento, aprobación del programa, ni rentabilidad.


