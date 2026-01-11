Drawdown Guardian

Resumen

Prop Risk Guard (MT4) es una utilidad de gestión de riesgo y cumplimiento (“compliance”) diseñada para ayudar a los traders a monitorizar y hacer cumplir límites de pérdida diaria y máxima total (drawdown) mediante acciones de protección configurables: alertas, bloqueo de trading, limpieza de órdenes pendientes y cierre de emergencia.

Este producto NO es una estrategia, NO genera señales y NO promete beneficios. Su objetivo es reducir la probabilidad de violaciones de reglas aplicando los límites que usted define.

Programas soportados (presets)

Incluye configuraciones tipo “preset” orientadas a estructuras comunes de cuentas fondeadas, por ejemplo:

FTMO

FundedNext

FXIFY

Importante: las reglas pueden cambiar y variar según el plan. El usuario es responsable de verificar las reglas oficiales actuales y ajustar la configuración correctamente.

Qué hace este EA

Control de pérdida diaria y pérdida máxima total (configurable)

Control del “reset” diario Hora del broker / UTC / offset personalizado (según configuración) Cuenta regresiva al próximo reset en el gráfico

Base de cálculo configurable Por Balance, por Equity o combinado (según modo) Inclusión opcional de P/L flotante, comisión y swap

Protección por niveles Warning : aviso visual + notificaciones opcionales Soft Lock : bloqueo suave (bloquear nuevas acciones + opción de borrar pendientes) Hard Lock : bloqueo fuerte (cierre de emergencia + bloqueo total)

Acciones de emergencia Cerrar todas las posiciones (opcionalmente filtrado por símbolo / magic / comentario) Eliminar órdenes pendientes (opcionalmente filtrado por símbolo / magic / comentario)

Panel (Dashboard) Pérdida diaria restante Pérdida máxima total restante P/L del día Estado de drawdown + cuenta regresiva del reset

Comportamiento tras reinicio Reconstruye el estado después de reiniciar MT4 usando el historial de la cuenta y la lógica de reset configurada

Logs claros Cada acción queda registrada con el motivo (“por qué se bloqueó / por qué se cerró”)



Notas técnicas importantes (leer antes de comprar)

MT4 no puede impedir al 100% que un EA de terceros envíe una orden en el mismo instante, a menos que ese EA esté programado para respetar un “flag” de bloqueo compartido.

Prop Risk Guard puede cerrar posiciones, borrar pendientes y activar un estado de bloqueo, pero no garantiza 100% prevención bajo condiciones extremas (gaps, slippage, latencia, retrasos de ejecución).

Esta herramienta no evita ni “salta” reglas de programas fondeados y no garantiza aprobación, “pass”, ni rentabilidad.

Riesgos de ejecución (slippage/gaps/latencia) pueden causar pérdidas más allá del umbral antes de completarse las acciones.

Casos de uso típicos

Detener el trading al alcanzar un límite de pérdida diaria

Hacer cumplir una pérdida máxima total (protección tipo “equity stop”)

“Panic Close” (Cerrar todo + Bloquear)

Monitorización de drawdown para cuentas con reglas estrictas

Parámetros (Inputs) – Categorías principales

A) Programa / Reset

Preset: FTMO / FundedNext / FXIFY / Custom

Modo de reset: Hora del broker / UTC / Offset personalizado

Hora y minuto del reset

Offset UTC (si aplica)

B) Límites de pérdida

Límite de pérdida diaria (%)

Límite máximo total (%)

Modo de cálculo: Balance / Equity / Combinado

Incluir P/L flotante: ON/OFF

Incluir comisión: ON/OFF

Incluir swap: ON/OFF

C) Umbrales de protección

Warning (% del límite)

Soft Lock (% del límite)

Hard Lock (% del límite)

D) Acciones

En Warning: aviso en panel / notificaciones

En Soft Lock: bloquear nuevas acciones / borrar pendientes (opcional)

En Hard Lock: cerrar posiciones / borrar pendientes / bloqueo total

Filtros de cierre/borrado: Todas las operaciones O por Símbolo / Magic Number / Comentario



E) Notificaciones

Popup: ON/OFF

Push: ON/OFF

Email: ON/OFF

F) UI

Posición y escala del panel

Mostrar/ocultar detalles y cuenta regresiva

Instalación y configuración

Adjunte el EA a un solo gráfico (cualquier símbolo/timeframe) y active AutoTrading. Seleccione el preset (o Custom) y configure correctamente la hora del reset. Defina límites diarios y totales, y los umbrales de acción. Pruebe primero en demo para confirmar el reset y el comportamiento. Para mayor fiabilidad, use VPS si depende de acciones de emergencia.

Aviso legal (Disclaimer)

El trading implica alto riesgo. Este producto ayuda a aplicar los límites configurados, pero no elimina riesgos de ejecución (slippage, gaps, latencia) y no garantiza cumplimiento, aprobación del programa, ni rentabilidad.