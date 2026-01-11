Drawdown Guardian
- Asesores Expertos
- Khachik Babayans
- Versión: 2.17
- Activaciones: 10
Resumen
Prop Risk Guard (MT4) es una utilidad de gestión de riesgo y cumplimiento (“compliance”) diseñada para ayudar a los traders a monitorizar y hacer cumplir límites de pérdida diaria y máxima total (drawdown) mediante acciones de protección configurables: alertas, bloqueo de trading, limpieza de órdenes pendientes y cierre de emergencia.
Este producto NO es una estrategia, NO genera señales y NO promete beneficios. Su objetivo es reducir la probabilidad de violaciones de reglas aplicando los límites que usted define.
Programas soportados (presets)
Incluye configuraciones tipo “preset” orientadas a estructuras comunes de cuentas fondeadas, por ejemplo:
-
FTMO
-
FundedNext
-
FXIFY
Importante: las reglas pueden cambiar y variar según el plan. El usuario es responsable de verificar las reglas oficiales actuales y ajustar la configuración correctamente.
Qué hace este EA
-
Control de pérdida diaria y pérdida máxima total (configurable)
-
Control del “reset” diario
-
Hora del broker / UTC / offset personalizado (según configuración)
-
Cuenta regresiva al próximo reset en el gráfico
-
-
Base de cálculo configurable
-
Por Balance, por Equity o combinado (según modo)
-
Inclusión opcional de P/L flotante, comisión y swap
-
-
Protección por niveles
-
Warning: aviso visual + notificaciones opcionales
-
Soft Lock: bloqueo suave (bloquear nuevas acciones + opción de borrar pendientes)
-
Hard Lock: bloqueo fuerte (cierre de emergencia + bloqueo total)
-
-
Acciones de emergencia
-
Cerrar todas las posiciones (opcionalmente filtrado por símbolo / magic / comentario)
-
Eliminar órdenes pendientes (opcionalmente filtrado por símbolo / magic / comentario)
-
-
Panel (Dashboard)
-
Pérdida diaria restante
-
Pérdida máxima total restante
-
P/L del día
-
Estado de drawdown + cuenta regresiva del reset
-
-
Comportamiento tras reinicio
-
Reconstruye el estado después de reiniciar MT4 usando el historial de la cuenta y la lógica de reset configurada
-
-
Logs claros
-
Cada acción queda registrada con el motivo (“por qué se bloqueó / por qué se cerró”)
-
Notas técnicas importantes (leer antes de comprar)
-
MT4 no puede impedir al 100% que un EA de terceros envíe una orden en el mismo instante, a menos que ese EA esté programado para respetar un “flag” de bloqueo compartido.
Prop Risk Guard puede cerrar posiciones, borrar pendientes y activar un estado de bloqueo, pero no garantiza 100% prevención bajo condiciones extremas (gaps, slippage, latencia, retrasos de ejecución).
-
Esta herramienta no evita ni “salta” reglas de programas fondeados y no garantiza aprobación, “pass”, ni rentabilidad.
-
Riesgos de ejecución (slippage/gaps/latencia) pueden causar pérdidas más allá del umbral antes de completarse las acciones.
Casos de uso típicos
-
Detener el trading al alcanzar un límite de pérdida diaria
-
Hacer cumplir una pérdida máxima total (protección tipo “equity stop”)
-
“Panic Close” (Cerrar todo + Bloquear)
-
Monitorización de drawdown para cuentas con reglas estrictas
Parámetros (Inputs) – Categorías principales
A) Programa / Reset
-
Preset: FTMO / FundedNext / FXIFY / Custom
-
Modo de reset: Hora del broker / UTC / Offset personalizado
-
Hora y minuto del reset
-
Offset UTC (si aplica)
B) Límites de pérdida
-
Límite de pérdida diaria (%)
-
Límite máximo total (%)
-
Modo de cálculo: Balance / Equity / Combinado
-
Incluir P/L flotante: ON/OFF
-
Incluir comisión: ON/OFF
-
Incluir swap: ON/OFF
C) Umbrales de protección
-
Warning (% del límite)
-
Soft Lock (% del límite)
-
Hard Lock (% del límite)
D) Acciones
-
En Warning: aviso en panel / notificaciones
-
En Soft Lock: bloquear nuevas acciones / borrar pendientes (opcional)
-
En Hard Lock: cerrar posiciones / borrar pendientes / bloqueo total
-
Filtros de cierre/borrado:
-
Todas las operaciones
-
O por Símbolo / Magic Number / Comentario
-
E) Notificaciones
-
Popup: ON/OFF
-
Push: ON/OFF
-
Email: ON/OFF
F) UI
-
Posición y escala del panel
-
Mostrar/ocultar detalles y cuenta regresiva
Instalación y configuración
-
Adjunte el EA a un solo gráfico (cualquier símbolo/timeframe) y active AutoTrading.
-
Seleccione el preset (o Custom) y configure correctamente la hora del reset.
-
Defina límites diarios y totales, y los umbrales de acción.
-
Pruebe primero en demo para confirmar el reset y el comportamiento.
-
Para mayor fiabilidad, use VPS si depende de acciones de emergencia.
Aviso legal (Disclaimer)
El trading implica alto riesgo. Este producto ayuda a aplicar los límites configurados, pero no elimina riesgos de ejecución (slippage, gaps, latencia) y no garantiza cumplimiento, aprobación del programa, ni rentabilidad.