Alpha Gold Minute EA

Visión general

Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1.

Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas.

El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora.

Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (enviar la orden primero, luego modificar SL/TP si lo requiere el broker).

Operar implica riesgo, y este AE requiere una configuración y pruebas cuidadosas.

Qué hace el EA

El EA evalúa la dirección del mercado usando un filtro basado en Aroon (configurable).

Se pueden habilitar confirmaciones MA y Estocásticas opcionales para refinar la entrada inicial.

Cuando se permite una entrada y pasan las protecciones, el EA abre una operación y puede añadir órdenes adicionales usando reglas de distancia escalonada.

Cada orden adicional puede controlarse mediante límites de niveles y condiciones de distancia mínima para evitar que las órdenes se apilen demasiado cerca.

Las salidas pueden gestionarse mediante SL/TP por orden, lógica opcional de toma de beneficios de cesta (media), reglas opcionales de salida oculta y un módulo de trailing stop.

Características principales

Diseñado para XAUUSD (Oro) en M1

Filtro de dirección Aroon con periodo/umbral configurable

Confirmaciones MA y estocásticas opcionales (on/off)

Filtros de día de la semana y hora del día (de lunes a viernes)

Comprobación de distancia mínima entre órdenes

Sistema escalonado de órdenes adicionales con distancias y límites configurables

SL/TP por orden y lógica opcional de recogida de beneficios de la cesta (media)

Gestión de órdenes compatible con ECN y soporte de sufijos de símbolos

Visualización opcional de información en el gráfico (estado/cuenta/hora)

Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad

Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles.

Este EA puede añadir órdenes adicionales a una posición existente; esto aumenta la exposición y puede amplificar las caídas durante movimientos adversos del mercado.

Si utiliza AutoLot/AutoMM, asegúrese de que el método de dimensionamiento coincide con el tamaño de su cuenta, el apalancamiento y las especificaciones de contrato del broker.

El spread, el deslizamiento, la velocidad de ejecución y las restricciones de nivel de stop pueden afectar a las entradas, salidas y modificaciones.

La lógica de salida oculta (si está activada) puede comportarse de forma diferente en mercados rápidos o interrupciones de conexión.

Comience siempre con el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego con una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Utilice ajustes conservadores y defina su propio riesgo máximo aceptable.

Entradas

General

Manejo de símbolos / sufijos

Número mágico

MaxPairTrades (límite de operaciones simultáneas por símbolo)

Opciones de visualización (comentarios/etiquetas)

Tamaño del lote

Lote fijo o modo AutoLot/AutoMM (dependiendo del modelo)

Multiplicador para órdenes posteriores (si está activado)

Límites de paso de lote (si se proporcionan)

Entradas y filtros

Periodo de aroon y nivel de filtro

Confirmación MA opcional (entradas MABuy/MASell)

Confirmación estocástica opcional (entradas StocBuy/StocSell)

Elección de vela para la señal (vela actual o cerrada)

Filter_Min_Distance_ON y parámetros de distancia mínima

Control de deslizamiento

Creación de posiciones (niveles)

Nivel 1: FirstXXXOrders y FirstXPipstep

Nivel 2: SecondXXXOrders y SecondXPipstep

Nivel 3: ThirdXXXOrders y ThirdXPipstep

Reglas para añadir órdenes por niveles

Salidas y gestión de operaciones

StopLoss y TakeProfit (por orden)

Average_TP (lógica de salida de cesta/promedio, si está activada)

Opciones de Hidden_TP (separadas para posiciones simples/promediadas, si están habilitadas)

Trailing stop: activación/inicio/distancia final

Filtros horarios

Activar/desactivar por día de la semana (de lunes a viernes)

Hora de inicio/fin por día (hora del servidor)

Configurar

Instale el EA en el terminal (carpeta Experts) y reinicie la plataforma. Abra un gráfico XAUUSD y establezca el marco temporal en M1. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading/Algo Trading. Confirme que el nombre del símbolo (incluyendo el sufijo) coincide con el XAUUSD de su broker. Establezca el tamaño del lote (se recomienda un lote fijo para las pruebas iniciales) y configure las opciones SL/TP y trailing. Configure las distancias de nivel y los límites, y active el filtro de distancia mínima si desea protección de espacio. Configure los filtros de día de la semana/hora utilizando la hora del servidor del corredor y verifique que coincidan con su ventana de negociación prevista.

Evaluación recomendada

Utilice el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar la colocación de órdenes, el espaciado de niveles y el comportamiento de salida en los datos históricos de XAUUSD de su corredor.

Luego ejecute el EA en una cuenta demo para observar los spreads reales, el deslizamiento y la ejecución durante diferentes sesiones.

Ajuste los pasos de pips (Primero/Segundo/Tercero) y el multiplicador cuidadosamente; pequeños cambios pueden alterar materialmente la exposición.

Pruebe en periodos de calma y de alta volatilidad, incluyendo los momentos alrededor de los rollovers y las transiciones de sesiones importantes.

Cambie un grupo de ajustes a la vez (entradas, luego niveles, luego salidas, luego filtros de tiempo) para entender el impacto.

Sólo considere el uso en vivo después de entender la exposición máxima y el comportamiento bajo movimientos adversos.

Compatibilidad

Símbolo: XAUUSD (Oro). Pueden aplicarse sufijos de broker (por ejemplo, XAUUSDm).

Marco temporal: pensado para M1.

Plataforma: MetaTrader (utilice la plataforma indicada para el producto en los detalles del Mercado).

Ejecución: El flujo de modificación SL/TP estilo ECN está soportado para los brokers que lo requieran.

FAQ

P: ¿Añade el EA órdenes adicionales a una posición?

R: Sí. Puede añadir órdenes utilizando reglas de distancia escalonada si está habilitado y si las condiciones lo permiten.

P: ¿Este enfoque es de alto riesgo?

R: Añadir órdenes aumenta la exposición y puede aumentar el drawdown durante movimientos adversos prolongados. Utilice un tamaño conservador y realice pruebas con cuidado.

P: ¿Puedo ejecutarlo fuera de XAUUSD?

R: Está diseñado para XAUUSD. Otros símbolos requieren su propia validación y cambios de parámetros.

P: ¿Por qué no abre operaciones?

R: Compruebe los filtros de tiempo, las reglas de distancia mínima, MaxPairTrades y si las confirmaciones de los indicadores están activadas y satisfechas.

P: ¿Necesito un VPS?

R: Un VPS es opcional, pero un funcionamiento ininterrumpido puede ayudar a mantener la lógica temporal y la estabilidad de la gestión de órdenes.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios