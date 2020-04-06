Alpha Gold Minute EA
- Asesores Expertos
- Andreas Smigadis
- Versión: 1.0
- Activaciones: 8
Visión general
Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1.
Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas.
El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora.
Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (enviar la orden primero, luego modificar SL/TP si lo requiere el broker).
Operar implica riesgo, y este AE requiere una configuración y pruebas cuidadosas.
Qué hace el EA
El EA evalúa la dirección del mercado usando un filtro basado en Aroon (configurable).
Se pueden habilitar confirmaciones MA y Estocásticas opcionales para refinar la entrada inicial.
Cuando se permite una entrada y pasan las protecciones, el EA abre una operación y puede añadir órdenes adicionales usando reglas de distancia escalonada.
Cada orden adicional puede controlarse mediante límites de niveles y condiciones de distancia mínima para evitar que las órdenes se apilen demasiado cerca.
Las salidas pueden gestionarse mediante SL/TP por orden, lógica opcional de toma de beneficios de cesta (media), reglas opcionales de salida oculta y un módulo de trailing stop.
Características principales
-
Diseñado para XAUUSD (Oro) en M1
-
Filtro de dirección Aroon con periodo/umbral configurable
-
Confirmaciones MA y estocásticas opcionales (on/off)
-
Filtros de día de la semana y hora del día (de lunes a viernes)
-
Comprobación de distancia mínima entre órdenes
-
Sistema escalonado de órdenes adicionales con distancias y límites configurables
-
SL/TP por orden y lógica opcional de recogida de beneficios de la cesta (media)
-
Gestión de órdenes compatible con ECN y soporte de sufijos de símbolos
-
Visualización opcional de información en el gráfico (estado/cuenta/hora)
Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad
Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles.
Este EA puede añadir órdenes adicionales a una posición existente; esto aumenta la exposición y puede amplificar las caídas durante movimientos adversos del mercado.
Si utiliza AutoLot/AutoMM, asegúrese de que el método de dimensionamiento coincide con el tamaño de su cuenta, el apalancamiento y las especificaciones de contrato del broker.
El spread, el deslizamiento, la velocidad de ejecución y las restricciones de nivel de stop pueden afectar a las entradas, salidas y modificaciones.
La lógica de salida oculta (si está activada) puede comportarse de forma diferente en mercados rápidos o interrupciones de conexión.
Comience siempre con el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego con una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.
Utilice ajustes conservadores y defina su propio riesgo máximo aceptable.
Entradas
General
-
Manejo de símbolos / sufijos
-
Número mágico
-
MaxPairTrades (límite de operaciones simultáneas por símbolo)
-
Opciones de visualización (comentarios/etiquetas)
Tamaño del lote
-
Lote fijo o modo AutoLot/AutoMM (dependiendo del modelo)
-
Multiplicador para órdenes posteriores (si está activado)
-
Límites de paso de lote (si se proporcionan)
Entradas y filtros
-
Periodo de aroon y nivel de filtro
-
Confirmación MA opcional (entradas MABuy/MASell)
-
Confirmación estocástica opcional (entradas StocBuy/StocSell)
-
Elección de vela para la señal (vela actual o cerrada)
-
Filter_Min_Distance_ON y parámetros de distancia mínima
-
Control de deslizamiento
Creación de posiciones (niveles)
-
Nivel 1: FirstXXXOrders y FirstXPipstep
-
Nivel 2: SecondXXXOrders y SecondXPipstep
-
Nivel 3: ThirdXXXOrders y ThirdXPipstep
-
Reglas para añadir órdenes por niveles
Salidas y gestión de operaciones
-
StopLoss y TakeProfit (por orden)
-
Average_TP (lógica de salida de cesta/promedio, si está activada)
-
Opciones de Hidden_TP (separadas para posiciones simples/promediadas, si están habilitadas)
-
Trailing stop: activación/inicio/distancia final
Filtros horarios
-
Activar/desactivar por día de la semana (de lunes a viernes)
-
Hora de inicio/fin por día (hora del servidor)
Configurar
-
Instale el EA en el terminal (carpeta Experts) y reinicie la plataforma.
-
Abra un gráfico XAUUSD y establezca el marco temporal en M1.
-
Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading/Algo Trading.
-
Confirme que el nombre del símbolo (incluyendo el sufijo) coincide con el XAUUSD de su broker.
-
Establezca el tamaño del lote (se recomienda un lote fijo para las pruebas iniciales) y configure las opciones SL/TP y trailing.
-
Configure las distancias de nivel y los límites, y active el filtro de distancia mínima si desea protección de espacio.
-
Configure los filtros de día de la semana/hora utilizando la hora del servidor del corredor y verifique que coincidan con su ventana de negociación prevista.
Evaluación recomendada
Utilice el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar la colocación de órdenes, el espaciado de niveles y el comportamiento de salida en los datos históricos de XAUUSD de su corredor.
Luego ejecute el EA en una cuenta demo para observar los spreads reales, el deslizamiento y la ejecución durante diferentes sesiones.
Ajuste los pasos de pips (Primero/Segundo/Tercero) y el multiplicador cuidadosamente; pequeños cambios pueden alterar materialmente la exposición.
Pruebe en periodos de calma y de alta volatilidad, incluyendo los momentos alrededor de los rollovers y las transiciones de sesiones importantes.
Cambie un grupo de ajustes a la vez (entradas, luego niveles, luego salidas, luego filtros de tiempo) para entender el impacto.
Sólo considere el uso en vivo después de entender la exposición máxima y el comportamiento bajo movimientos adversos.
Compatibilidad
Símbolo: XAUUSD (Oro). Pueden aplicarse sufijos de broker (por ejemplo, XAUUSDm).
Marco temporal: pensado para M1.
Plataforma: MetaTrader (utilice la plataforma indicada para el producto en los detalles del Mercado).
Ejecución: El flujo de modificación SL/TP estilo ECN está soportado para los brokers que lo requieran.
FAQ
P: ¿Añade el EA órdenes adicionales a una posición?
R: Sí. Puede añadir órdenes utilizando reglas de distancia escalonada si está habilitado y si las condiciones lo permiten.
P: ¿Este enfoque es de alto riesgo?
R: Añadir órdenes aumenta la exposición y puede aumentar el drawdown durante movimientos adversos prolongados. Utilice un tamaño conservador y realice pruebas con cuidado.
P: ¿Puedo ejecutarlo fuera de XAUUSD?
R: Está diseñado para XAUUSD. Otros símbolos requieren su propia validación y cambios de parámetros.
P: ¿Por qué no abre operaciones?
R: Compruebe los filtros de tiempo, las reglas de distancia mínima, MaxPairTrades y si las confirmaciones de los indicadores están activadas y satisfechas.
P: ¿Necesito un VPS?
R: Un VPS es opcional, pero un funcionamiento ininterrumpido puede ayudar a mantener la lógica temporal y la estabilidad de la gestión de órdenes.
P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.
Registro de cambios
-
Consulte la pestaña "Versiones" del mercado para ver el historial completo de versiones.