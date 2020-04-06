Gold Hyper Scalper M5

Visión general
XAU Hyper Scalper es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) diseñado para gráficos M5 en MetaTrader 4.
Utiliza un enfoque basado en reglas que combina el filtrado de dirección del SAR Parabólico con las condiciones de las Bandas de Bollinger para gestionar las entradas y salidas.
El bloqueo opcional de spreads y noticias puede pausar las nuevas entradas durante las condiciones seleccionadas.
El EA requiere ajustes de riesgo definidos por el usuario y parámetros apropiados para el broker.

Qué hace el EA
El EA monitoriza el XAUUSD en M5 y evalúa la dirección del mercado utilizando el SAR Parabólico.
Las Bandas de Bollinger se utilizan para confirmar las condiciones de precio cerca de los límites de volatilidad antes de permitir una configuración.
Cuando las reglas coinciden y los filtros lo permiten, el EA coloca órdenes pendientes en la dirección detectada (según se implemente).
Las posiciones abiertas se gestionan con Stop Loss y lógica de arrastre opcional (si está activada).
Los filtros pueden bloquear nuevas entradas cuando el spread está por encima de su límite o durante ventanas de noticias seleccionadas.

Características principales

  • Operativa automatizada para XAUUSD en M5 (MT4)

  • Filtro de dirección SAR parabólico con confirmación de Bandas de Bollinger

  • Filtro de noticias opcional para pausar nuevas entradas

  • Filtro Spread para bloquear entradas por encima de un límite definido por el usuario

  • Límite para órdenes simultáneas máximas (como se indica en las entradas)

  • Stop Loss fijo con gestión de arrastre opcional

  • Cuadro de mandos en el gráfico que muestra el estado del EA y la información de la operación/cuenta

Gestión de riesgos y notas de seguridad
Las operaciones implican riesgos y es posible que se produzcan pérdidas. Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.
El oro puede ser volátil; la ampliación del spread, el deslizamiento y los gaps pueden afectar a la ejecución de órdenes y SL/TP.
Utilice valores de tamaño de lote y Stop Loss que coincidan con el tamaño de su cuenta y las especificaciones XAUUSD de su broker (dígitos, tamaño de contrato, margen, nivel de stop).
Las noticias pueden causar cambios rápidos en el precio; considere utilizar los filtros de noticias/spread y sus propios límites de riesgo.
Los resultados del Probador de Estrategias son sólo simulaciones históricas. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarla en vivo.
Si activa la gestión de arrastre o activa, mantenga el terminal en funcionamiento (el VPS es opcional).

Entradas
Trading

  • Número mágico / identificación de la operación

  • Máximo de órdenes simultáneas

  • Distancia de órdenes pendientes / configuración del buffer

  • Reglas de dirección de la operación (comportamiento del filtro de tendencia)

Gestión de riesgos y operaciones

  • Tamaño de lote fijo (definido por el usuario)

  • Stop Loss (puntos) y Take Profit (si están activados)

  • Parámetros de trailing stop (inicio/paso, si está habilitado)

  • Opciones de protección diaria/global (si las proporciona el EA)

Filtros

  • Diferencial máximo (puntos)

  • Filtro de hora/sesión de negociación (si está activado)

  • Activación/desactivación del filtro de noticias y ventanas de bloqueo

  • Umbrales mínimos de volatilidad/condición (si están implementados)

Visualización

  • Activación/desactivación del panel

  • Mensajes de estado en el gráfico

Configurar

  1. Instale el EA en MT4 (MQL4/Experts) y reinicie el terminal (o actualice el Navegador).

  2. Abra un gráfico XAUUSD y establezca el marco temporal en M5.

  3. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading.

  4. Establezca el tamaño del lote, el Stop Loss y los parámetros de seguimiento opcionales.

  5. Configure los filtros de spread/noticias/tiempo según sea necesario.

  6. Si utiliza el filtro de noticias, active Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Permitir WebRequest y, a continuación, añada la dirección necesaria mostrada por el EA en el diario/mensaje de estado (si es necesario).

  7. Compruebe el tablero en el gráfico para confirmar que el EA se está ejecutando y que los filtros no están bloqueando inesperadamente.

Evaluación recomendada
Utilice MT4 Strategy Tester como simulación histórica en los datos XAUUSD de su broker para confirmar la colocación de órdenes y el comportamiento de la gestión.
Pruebe con costes de trading realistas para su tipo de cuenta (spread/comisión) y verifique las restricciones de nivel de stop del broker.
A continuación, realice pruebas en una cuenta demo para observar los efectos de ejecución, como el deslizamiento y los picos de spread.
Ajuste el Stop Loss, el trailing y los filtros gradualmente y evite cambiar muchas entradas a la vez.
Evalúe a través de diferentes condiciones de mercado, no sólo una ventana de fecha corta.
Sólo considere el uso en vivo después de entender cómo se comporta el EA en su broker.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: diseñado para XAUUSD (Oro); la denominación del broker puede diferir (por ejemplo, XAUUSDm).
Marco temporal: diseñado para M5; otros marcos temporales no son el uso previsto.
La calidad de ejecución (spread, deslizamiento, latencia) puede afectar materialmente al comportamiento; el uso de VPS es opcional.

FAQ
P: ¿Puedo utilizarlo con otros símbolos que no sean XAUUSD?
R: Está diseñado para XAUUSD. Otros símbolos pueden requerir parámetros diferentes y no son el uso previsto.

P: ¿Necesito tener habilitado WebRequest?
R: Sólo si habilita el filtro de noticias y el EA requiere acceso a WebRequest. Si es así, siga la dirección que muestra el EA en el mensaje Journal/status.

P: ¿Puedo cambiar los ajustes de Stop Loss y trailing?
R: Sí. Las entradas de riesgo y gestión son definidas por el usuario y deben probarse después de los cambios.

P: ¿Por qué a veces se bloquean las operaciones?
R: Es posible que estén activos los límites de spread, el bloqueo de noticias, las reglas de tiempo/sesión o los límites de órdenes. Compruebe los mensajes de estado del panel de control.

P: ¿Se comportará igual en todos los brokers?
R: El comportamiento puede variar debido al diferencial, la comisión, la velocidad de ejecución y las especificaciones de los símbolos, especialmente en los plazos más bajos.

P: ¿Dónde puedo solicitar soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog
El historial de versiones se mantiene en la pestaña "Versiones" del Mercado.





