Visión general

Gold Liquidity Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1.

Utiliza las Bandas de Bollinger y los puntos de referencia de swing para preparar órdenes stop-entry a distancias adaptables.

Las órdenes se activan sólo cuando el movimiento del precio confirma la dirección después de una condición de configuración definida.

El EA coloca niveles fijos de Stop Loss y Take Profit y elimina las órdenes pendientes después de un límite de barra establecido si no se activan.

Qué hace el EA

El EA monitoriza el XAUUSD H1 utilizando las Bandas de Bollinger (periodo 20, desviación 1,9).

Cuando se detecta una configuración válida, calcula una distancia de entrada adaptativa basada en el rango de banda actual.

Coloca órdenes stop pendientes cerca de los bordes de las bandas y de los máximos/mínimos de las oscilaciones recientes para evitar entradas inmediatas dentro del ruido.

Si una orden no se activa dentro de la ventana de validez definida, expira y se elimina.

Las operaciones se gestionan con SL/TP fijos y se controlan por MagicNumber para evitar entradas duplicadas.

Características principales

Diseñado para XAUUSD en H1 (MT4)

Detección de configuración basada en las Bandas de Bollinger (20 / 1.9)

Colocación adaptativa del stop de entrada usando el rango de la banda y el EntryMultiplier

Utiliza los extremos de las oscilaciones recientes como referencia para la colocación de órdenes (según lo implementado)

Stop Loss y Take Profit fijos en cada operación

Expiración de órdenes pendientes después de un número definido de barras

Protección contra duplicados (una operación por señal, basada en MagicNumber)

Sin martingala ni promedios de tipo rejilla

Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad

Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles.

Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.

El oro puede ser volátil y puede experimentar ampliación de spreads, deslizamientos y gaps, especialmente durante eventos importantes.

Las órdenes pendientes pueden ser rechazadas si los niveles de stop/freeze del broker o las condiciones de negociación no permiten la colocación solicitada.

Las distancias SL/TP deben verificarse con las especificaciones del contrato XAUUSD de su corredor (dígitos, tamaño del punto, valor del tick, margen).

Evalúe siempre utilizando el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Utilice un tamaño de posición conservador y defina sus propios límites máximos de riesgo.

Entradas

Indicadores & Entrada

BBPeriodo: 20

Desviación BB: 1.9

MultiplicadorEntrada: 0.40

OrderValidityBars: 10 (barras H1)

Riesgo y Salidas

StopLossPips: 890

TakeProfitPips: 2375

RiskPercent o FixedLot (dependiendo del modelo)

NúmeroMágico

Configurar

Instale el EA en MT4 (MQL4/Experts) y reinicie el terminal (o actualice Navigator). Abra un gráfico XAUUSD (pueden aplicarse sufijos de broker) y establezca el timeframe en H1. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading. Establezca MagicNumber (recomendado si ejecuta múltiples EAs). Elija el modo de dimensionamiento (RiskPercent o FixedLot) y comience con valores conservadores. Confirme que StopLoss/TakeProfit y OrderValidityBars coinciden con su riesgo previsto y la ventana de mantenimiento. Compruebe en las pestañas Expertos/Journal si hay algún mensaje de restricción del broker (nivel de stop, horario de negociación, margen).

Evaluación recomendada

Utilice el Probador de Estrategias para una simulación histórica en los datos XAUUSD de su broker para confirmar la colocación de órdenes y el comportamiento de vencimiento.

Valide que las distancias SL/TP cumplen con los niveles mínimos de stop de su broker y las condiciones típicas de spread.

Realice pruebas a futuro en una cuenta demo para observar los efectos de la ejecución en vivo (cambios de spread, deslizamiento, aceptación de órdenes).

Pruebe múltiples condiciones de mercado (periodos de calma y de alta volatilidad) en lugar de un intervalo de fechas corto.

Ajuste un grupo de entradas cada vez (primero el multiplicador de entrada/la fecha de vencimiento, luego las salidas y, por último, el tamaño).

Compatibilidad Plataforma

: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolo: XAUUSD (Oro). La denominación del broker puede incluir sufijos (por ejemplo, XAUUSDm).

Marco temporal: previsto para H1.

Las condiciones de ejecución del broker (spread, deslizamiento, niveles de stop) pueden afectar al comportamiento; el uso de VPS es opcional para una gestión continua.

FAQ

P: ¿Utiliza martingala o lógica de rejilla?

R: No. Está diseñado sin martingala y sin promedios tipo grid.

P: ¿Por qué ha desaparecido una orden pendiente?

R: Las órdenes pendientes pueden expirar después de OrderValidityBars si no se activan, o ser reemplazadas sólo cuando aparece una nueva señal.

P: ¿Por qué se rechazaron órdenes?

R: Las causas más comunes incluyen restricciones de nivel de stop/nivel de congelación del corredor, margen insuficiente o configuración de permisos de negociación.

P: ¿Puedo utilizarlo en otros símbolos o marcos temporales?

R: Está diseñado para XAUUSD en H1. Otras configuraciones requieren sus propias pruebas y ajustes de entrada.

P: ¿Funciona si MT4 está cerrado?

R: No. El EA debe ejecutarse en un terminal activo para colocar, gestionar y expirar órdenes.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios