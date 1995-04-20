Alpha FX News Filter

Visión general

Alpha News Shield es un indicador MT4 diseñado para ayudarle a planificar y reducir la actividad de trading en torno a eventos económicos programados.

Muestra los próximos eventos en el gráfico (panel, cuenta atrás y líneas verticales opcionales) y puede controlar la protección de todo el terminal utilizando variables globales.

Cuando la ventana de protección está activa, el indicador puede establecer una bandera de "negociación permitida" que otros Asesores Expertos pueden leer antes de enviar nuevas órdenes.

Las reglas opcionales de cierre automático pueden cerrar posiciones antes de los eventos seleccionados (si están activadas).

El indicador requiere una conexión a Internet y permiso WebRequest para descargar el feed del calendario.

Qué hace el indicador

El indicador descarga los datos del calendario económico a través de WebRequest y analiza los próximos eventos.

Muestra una lista compacta de los próximos eventos y una cuenta atrás hasta el próximo evento.

Puede dibujar líneas verticales de eventos en el gráfico a la hora programada.

Cuando la protección está activada, establece variables globales de terminal para indicar si las nuevas operaciones deben bloquearse durante una ventana de tiempo configurable.

Las reglas opcionales de cierre automático pueden cerrar posiciones antes de los eventos en función de su configuración (por ejemplo, cerrar todas o sólo las posiciones rentables).

Características principales

Panel de noticias en el gráfico con los próximos eventos y cuenta atrás

Líneas de eventos verticales opcionales para referencia visual

Filtros de impacto (alto/medio/bajo y otras categorías si se proporcionan)

Filtros de divisas (seleccione sólo las divisas con las que opera)

Protección de todo el terminal mediante variables globales (un indicador puede proteger todo el terminal)

Cierre automático opcional antes de eventos (todas las posiciones o sólo las rentables, configurable)

Alertas (popup/sonido/email/push si está habilitado en su terminal)

Intervalo de actualización automática del calendario

Gestión de riesgos y notas de seguridad

Este indicador no abre operaciones por sí mismo. Las decisiones y la ejecución de las operaciones siguen siendo su responsabilidad.

Las operaciones implican riesgos y es posible que se produzcan pérdidas, especialmente durante los movimientos rápidos de las noticias, donde pueden aumentar los diferenciales y el deslizamiento.

La lógica de cierre automático y bloqueo de operaciones depende de la conectividad del terminal, la ejecución del corredor y la configuración correcta de la hora.

La disponibilidad del calendario depende de la fuente de datos y de la capacidad de su terminal para conectarse a través de WebRequest.

Para que funcione el bloqueo en todo el terminal, sus EA deben estar diseñados para leer las variables globales proporcionadas antes de abrir operaciones.

Pruebe siempre su configuración primero en una cuenta de demostración.

Entradas

Noticias y Filtros

Activar/desactivar categorías de eventos (niveles de impacto y otros tipos si están disponibles)

Filtros de inclusión/exclusión de palabras clave (opcional)

Número de próximos eventos a mostrar

Divisas

Habilitar/deshabilitar divisas a monitorizar (elija sólo las que opera)

Opción de restringir la visualización/protección al símbolo del gráfico actual (si se proporciona)

Protección de negociación

Activar Protección de Operaciones (on/off)

ProtecciónMinutosAntes / ProtecciónMinutosDespués

Nombres de variables globales utilizados para los indicadores de negociación permitida y protección (si se pueden configurar)

Cierre automático

AutoClosePositions (on/off)

CerrarMinutosAntes

Cerrar todas las posiciones o sólo las rentables (si se proporciona)

Cerrar sólo el símbolo actual o todos los símbolos (si se proporciona)

Visualización y Gráfico

ShowPanel / ShowCountdown

MostrarLíneasVerticales (on/off)

Opciones de esquina, fuente y tamaño (si se proporcionan)

Información opcional del gráfico (extensión, tiempo restante de la vela, cambio diario si se proporciona)

Alertas

Activar alertas emergentes/sonoras/email/push (según soporte MT4)

Tiempo de alerta antes/después de eventos (si se proporciona)

Nombre de archivo de sonido personalizado (opcional)

Configurar

Copie el archivo del indicador en MQL4/Indicators y reinicie MT4 (o actualice Navigator). Adjunte Alpha News Shield a cualquier gráfico (un gráfico es suficiente para la protección de toda la terminal). En MT4: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → habilita "Permitir WebRequest para URL listada" y añade el dominio requerido por el indicador (mostrado en el texto del Diario/Estado si el acceso está bloqueado). Elija sus filtros de eventos (impacto/categorías) y divisas. Active la Protección de Operaciones y fije los minutos antes/después del evento para la ventana de bloqueo. Si lo desea, active Auto-Close y defina qué cerrar y cuándo. Si desea que sus EAs respeten el bloqueo, asegúrese de que leen la variable global trading-allowed antes de enviar nuevas órdenes.

Evaluación recomendada

Verifique que las actualizaciones del panel y los eventos aparecen en un gráfico en vivo o demo (se requiere internet/WebRequest).

Compruebe que la cuenta atrás coincide con la hora de su broker y que las líneas de eventos se alinean con la hora prevista en el gráfico.

Active la protección con una ventana amplia al principio para confirmar que el estado "bloqueado/permitido" cambia como se espera.

Si utiliza auto-cierre, pruebe en una cuenta demo para confirmar qué posiciones se cierran y cuándo.

Valide la integración de EA confirmando que su EA omite nuevas entradas mientras la negociación está bloqueada.

Revise los registros en las pestañas Expertos/Journal para confirmar actualizaciones de feeds y cualquier error de acceso.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Requiere WebRequest y una conexión activa a Internet para descargar los datos del calendario.

Funciona en gráficos en vivo y de demostración; no está diseñado para el Probador de Estrategias porque se requieren datos en línea.

La protección en toda la terminal requiere EAs que comprueben la bandera de variable global antes de abrir operaciones.

FAQ

P: ¿Este indicador realiza operaciones?

R: No. Sólo muestra eventos y puede establecer banderas de protección / realizar un cierre automático opcional si está habilitado.

P: ¿Puede proteger a todos los EAs en la terminal?

R: Puede establecer variables globales en la terminal. Los EAs deben estar codificados para leer la bandera de "operaciones permitidas" antes de abrir operaciones.

P: ¿Por qué no veo ninguna noticia/evento?

R: Compruebe los permisos de WebRequest, la conexión a Internet y si sus filtros son demasiado estrictos.

P: ¿Funciona en Strategy Tester?

R: No está pensado para Strategy Tester porque la descarga del calendario requiere acceso online.

P: ¿Puedo limitar la protección a determinadas divisas?

R: Sí, utilice las entradas del filtro de divisas.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Historial de cambios