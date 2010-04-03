Gold Expansion Capture EA


Visión general
Gold Expansion Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD en el marco de tiempo H1.
Sigue un enfoque basado en reglas que busca condiciones de expansión de rango diario y luego busca entradas de retroceso.
El sesgo direccional se deriva de los niveles de referencia del día anterior con una confirmación basada en Bollinger.
Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes ancladas a los niveles del Canal de Keltner.
Las operaciones se gestionan con Stop Loss y Take Profit fijos, con un trailing stop opcional basado en ATR (cuando está habilitado).

Qué hace el EA
El EA evalúa el cierre del día anterior en relación con el máximo/mínimo del día anterior para determinar un sesgo largo o corto.
Se utiliza una confirmación de Bollinger (basada en las entradas configuradas) para validar la condición de sesgo.
Cuando las condiciones se alinean, el EA coloca órdenes limitadas en las bandas del Canal de Keltner para participar en los retrocesos.
Si una orden pendiente no se activa en un número definido de barras H1, expira y se elimina.
Las posiciones abiertas se gestionan mediante SL/TP, y la lógica de arrastre puede activarse después de un umbral de beneficios definido (si está habilitada).

Características principales

  • Diseñado para XAUUSD (Oro) en H1 (MT4)

  • Filtro de sesgo del día anterior con confirmación de Bollinger

  • Entradas Pullback utilizando órdenes limitadas ancladas al Canal de Keltner

  • Stop Loss / Take Profit fijos por operación

  • Trailing opcional basado en ATR con umbral de activación

  • Expiración de órdenes pendientes para reducir las entradas obsoletas

  • Protección contra duplicados y sustitución controlada de órdenes

  • Sin martingala ni promedios de tipo rejilla

Gestión de Riesgo y Notas de Seguridad
Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles. Este EA no garantiza resultados.
El oro puede ser volátil; la ampliación del spread, el deslizamiento y los gaps pueden afectar a las entradas y salidas.
Las órdenes limitadas pueden ejecutarse a un precio diferente del esperado durante los mercados rápidos.
El trailing stop y la gestión de operaciones requieren que el terminal permanezca en funcionamiento (el VPS es opcional).
Pruebe siempre en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de utilizarlo en vivo.
Utilice un tamaño de posición conservador y aplique sus propios límites de riesgo a nivel de cuenta.

Entradas
Trading

  • NúmeroMágico

  • RiskPercent (si es compatible) o FixedLot

Filtro Bias

  • Regla de referencia del día anterior (cierre vs. máximo/mínimo anterior)

  • Bias Bollinger: Periodo 330, Desviación 1,9 (Precio típico)

Entrada

  • Ancla Keltner: Periodo 20, Multiplicador 1.5

  • OrderValidityBars: 6 (barras H1)

Stops y Gestión de Operaciones

  • StopLossPips: 985

  • TakeProfitPips: 580

  • Seguimiento ATR: ATRPeriod 295, TrailMultiplier 4.9

  • TrailActivationPips: 600

Configurar

  1. Instale el EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador).

  2. Abra XAUUSD (pueden aplicarse sufijos de broker) y establezca el timeframe en H1.

  3. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading.

  4. Establezca MagicNumber (recomendado si se ejecutan varias instancias).

  5. Elija RiskPercent o FixedLot y comience con valores conservadores.

  6. Confirme que SL/TP, los ajustes de arrastre y OrderValidityBars coinciden con su riesgo previsto y la ventana de retención.

Evaluación recomendada
Utilice el Probador de Estrategias para ejecutar una simulación histórica y confirmar la colocación de órdenes pendientes, el comportamiento de vencimiento y la activación de trailing.
Pruebe utilizando las especificaciones XAUUSD de su broker (dígitos, tamaño de contrato, niveles de stop, spreads típicos).
Luego realice pruebas en una cuenta demo para observar los efectos de ejecución (cambios de spread, deslizamiento, rellenos).
Evalúe a través de más de una fase de mercado, no sólo un período corto.
Ajuste un grupo de configuraciones a la vez (sesgo, luego entradas, luego salidas y tamaño).

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: XAUUSD (Oro); la denominación del broker puede diferir (por ejemplo, XAUUSDm).
Marco temporal: pensado para H1; otros marcos temporales requieren su propia reevaluación.
Tipo de cuenta: se admiten cuentas de cobertura; el EA está diseñado para no abrir posiciones opuestas simultáneamente.

FAQ
P: ¿Utiliza el EA martingala o promediado de rejilla?
R: No. Está diseñado sin martingala y sin promediado de rejilla.

P: ¿Por qué desapareció una orden pendiente?
R: Las órdenes pendientes pueden expirar después de OrderValidityBars si no se activan, o ser reemplazadas sólo cuando aparece una nueva señal.

P: ¿Puedo ejecutar varias instancias en XAUUSD?
R: Sí, si utiliza diferentes valores de MagicNumber y comprende la exposición combinada.

P: ¿Funciona el trailing si MT4 está cerrado?
R: No. El trailing y la gestión activa requieren que el terminal siga funcionando.

P: ¿Puedo utilizarlo con otros símbolos?
R: Está pensado para XAUUSD. Otros símbolos requieren sus propias pruebas y revisión de parámetros.

P: ¿Cómo puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog
Version 1.00
Versión inicial: sesgo de día anterior con confirmación de Bollinger, entradas limitadas de pullback de Keltner, SL/TP fijos, trailing ATR opcional y expiración de orden pendiente.


