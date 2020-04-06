Euro Pulse EA

Euro Pulse EA (Alpha Structure FX)

Visión general
Prop Firm Robot es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 que opera en un marco de tiempo de 5 minutos utilizando un modelo de confirmación multiindicador y límites de protección incorporados.
Las entradas se filtran por varios indicadores estándar y se evalúan en barras nuevas.
El EA incluye límites de spread/posición, límites diarios de pérdida y drawdown, y protecciones de equidad de cuenta que pueden suspender nuevas entradas cuando se activan.
Un filtro de noticias opcional puede pausar nuevas entradas alrededor de eventos programados cuando está habilitado.
Se pueden mostrar estadísticas en el gráfico para monitoreo.

Qué hace el EA
El EA comprueba un conjunto de condiciones de indicadores para formar una señal de compra o venta.
Cuando aparece una señal válida y las protecciones lo permiten, abre una posición de mercado para el símbolo del gráfico utilizando el tamaño de lote configurado.
Las posiciones abiertas pueden cerrarse mediante Stop Loss / Take Profit o mediante una regla de salida basada en indicadores (condición Envelopes).
El EA gestiona las posiciones utilizando un Número Mágico para separar sus operaciones de las de otros EAs u órdenes manuales.
Las nuevas entradas pueden bloquearse mediante spread, posiciones/lotes máximos, límites diarios, límites de cuenta o el filtro de noticias.

Características principales

  • Entradas automatizadas con confirmación multiindicador (AC, Momentum, WPR, cruce de MA)

  • Regla de salida basada en indicadores mediante envolventes (además de SL/TP)

  • Protecciones de entrada: spread máximo, posiciones abiertas máximas, lotes totales máximos

  • Protecciones diarias: pérdida diaria máxima y/o reducción diaria máxima con hora de reinicio

  • Protecciones de la cuenta: patrimonio mínimo, patrimonio máximo y porcentaje máximo de reducción del patrimonio.

  • Filtro de noticias opcional con lista de divisas y topes temporales

  • Visualización en el gráfico de las estadísticas de posición, las estadísticas del EA y el estado de la protección

  • Retroceso de SL/TP estilo ECN (la orden puede enviarse primero y modificarse si es necesario)

Gestión de Riesgo y Notas de Seguridad
Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles.
Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.
Los ajustes de Stop Loss / Take Profit deben coincidir con los dígitos del símbolo, las especificaciones del contrato y la volatilidad típica.
Las protecciones pueden suspender nuevas entradas y pueden cerrar una posición abierta cuando se activan (dependiendo de la protección).
El spread, el deslizamiento, los gaps y la velocidad de ejecución pueden afectar materialmente a la colocación y cierre de órdenes.
Si activa el filtro de noticias, los permisos WebRequest deben estar configurados en el terminal; de lo contrario, el feed de noticias podría no cargarse.
Pruebe siempre en una cuenta demo y evalúe el comportamiento en las condiciones de su broker antes de cualquier uso en vivo.

Entradas
Trading

  • Magic_Number: identificador único para órdenes EA

  • Entry_Amount: tamaño de lote fijo

  • Stop_Loss / Take_Profit (pips)

Indicadores

  • Umbral del Oscilador Acelerador (Ind0Param0)

  • Periodo/umbral de Momentum (Ind1Param0 / Ind1Param1)

  • Periodo/nivel de Williams %R (Ind2Param0 / Ind2Param1)

  • Períodos de cruce de MA (Ind3Param0 / Ind3Param1)

  • Periodo/desviación de las envolventes para la salida (Ind4Param0 / Ind4Param1)

Protecciones

  • Max_Spread (puntos), Max_OpenPos, Max_OpenLots

  • MaxDailyLoss / Max_Daily_DD y Daily_Reset (hora terminal)

  • Min_Equity / Max_Equity / MaxEquity_DD

Filtro de noticias

  • News_Priority (Desactivado / Sólo alto / Alto y medio)

  • Divisas_noticias (separadas por comas)

  • Buffers antes/después de noticias de impacto medio y alto

  • News_ViewCount (eventos mostrados en el gráfico)

Mostrar

  • Pos_Stat: estadísticas de posición en el gráfico

  • Robot_Stats: Estadísticas del EA en el gráfico

Configurar

  1. Copie el archivo del EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador).

  2. Abra el gráfico en el que desea operar y adjunte el EA.

  3. Habilite AutoTrading y permita algo trading para el EA.

  4. Establezca Entry_Amount, Stop_Loss, Take_Profit y sus límites de protección.

  5. Si utiliza el filtro de noticias, active WebRequest en las opciones del terminal y añada el dominio solicitado por el EA (mostrado en los mensajes de diario/estado).

  6. Confirme que el panel del gráfico muestra un estado normal (sin bloques de protección activos, a menos que sea lo previsto).

Evaluación recomendada
Utilice el Probador de Estrategias para realizar una simulación histórica y confirmar la sincronización de las señales, la colocación de órdenes y el comportamiento de la protección.
A continuación, ejecútelo en una cuenta demo para observar los spreads reales, la ejecución y las restricciones de nivel de stop.
Realice pruebas en múltiples condiciones de mercado (periodos tranquilos y volátiles), no sólo en un intervalo de fechas corto.
Comience con protecciones más estrictas (spread y límites) y ajuste gradualmente si es necesario.
Si utiliza el filtro de noticias, confirme que los próximos eventos aparezcan en un gráfico en vivo y que el EA bloquee las entradas durante la ventana configurada.
Cambie un grupo de ajustes a la vez para comprender el impacto.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolos/plazos: depende de su configuración y de las condiciones del broker; adjúntelo al gráfico deseado.
El filtro de noticias funciona en gráficos en vivo (el Probador de Estrategias no descarga noticias externas).
Las condiciones de ejecución del broker (spread, deslizamiento, apalancamiento, nivel de stop) pueden afectar al comportamiento.

FAQ
P: ¿Abre más de una posición por símbolo?
R: Está diseñado para gestionar una única posición activa para el símbolo y Número Mágico.

P: ¿Por qué se bloquean las entradas?
R: Los límites de spread, las posiciones/lotes máximos, las protecciones diarias/de cuenta o el filtro de noticias pueden impedir nuevas entradas. Compruebe los mensajes del gráfico.

P: ¿En qué hora se basa el reajuste diario?
R: Daily_Reset utiliza la hora terminal implementada por el EA.

P: ¿Necesito tener activado WebRequest?
R: Sólo si activa el filtro de noticias. Sin él, el EA puede mostrar un error de acceso a noticias.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona únicamente a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5.

Changelog
v2.00: Versión actual con filtros de indicadores, protecciones, estadísticas en el gráfico y filtro de noticias opcional (código base actualizado el 2025-08-13).

Nota de cumplimiento del encabezado del código (no pegar en la descripción del Mercado)

  • Elimine la línea "Website: ..." de los comentarios de la cabecera del código fuente para evitar problemas de moderación de enlaces externos.

  • Si el EA imprime instrucciones de configuración que contengan una URL, manténgala estrictamente funcional (permiso WebRequest) y evite palabras promocionales.


