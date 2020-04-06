Set TP and SL by Price
- Asesores Expertos
- Antonio Franco
- Versión: 2.1
- Actualizado: 2 junio 2025
- Activaciones: 5
✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4
🎯 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación
⚙️ Funciona con todos los pares y EAs, filtra por símbolo o número mágico
Este Asesor Experto permite definir niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) usando valores de precio directos (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips — solo gestión clara y precisa en todas las órdenes, con opción de filtrar por símbolo o número mágico.
🔧 Características clave:
-
🧮 Modifica instantáneamente TP y SL por precio exacto
-
📍 Aplica a todas las órdenes, símbolo actual o magic numbers específicos
-
♻️ Usa cero para eliminar TP o SL
-
⚡ Totalmente automático tras adjuntarlo al gráfico
-
🧩 Compatible con todos los instrumentos de trading
✅ Ideal para:
-
📌 Traders manuales que necesitan controlar TP/SL rápidamente
-
🤖 Usuarios de EAs que quieren reemplazar la lógica de salida
-
🔁 Gestores con múltiples órdenes abiertas
💬 ¿Preguntas o sugerencias?
Déjanos tu comentario si tienes dudas o peticiones.
Tu opinión es clave para las futuras mejoras.
Keywords: establecer TP SL por precio, gestor TP SL MT4, auto SL TP EA, modificar órdenes MT4, experto en gestión de operaciones, EA TP SL, utilidades MT4