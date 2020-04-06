Set TP and SL by Price

Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación
⚙️ Funciona con todos los pares y EAs, filtra por símbolo o número mágico

Este Asesor Experto permite definir niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) usando valores de precio directos (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips — solo gestión clara y precisa en todas las órdenes, con opción de filtrar por símbolo o número mágico.

🔧 Características clave:

  • 🧮 Modifica instantáneamente TP y SL por precio exacto

  • 📍 Aplica a todas las órdenes, símbolo actual o magic numbers específicos

  • ♻️ Usa cero para eliminar TP o SL

  • ⚡ Totalmente automático tras adjuntarlo al gráfico

  • 🧩 Compatible con todos los instrumentos de trading

✅ Ideal para:

  • 📌 Traders manuales que necesitan controlar TP/SL rápidamente

  • 🤖 Usuarios de EAs que quieren reemplazar la lógica de salida

  • 🔁 Gestores con múltiples órdenes abiertas

💬 ¿Preguntas o sugerencias?

Déjanos tu comentario si tienes dudas o peticiones.
Tu opinión es clave para las futuras mejoras.

Keywords: establecer TP SL por precio, gestor TP SL MT4, auto SL TP EA, modificar órdenes MT4, experto en gestión de operaciones, EA TP SL, utilidades MT4


