Aegis Vortex US30 EA

Visión general
Aegis Vortex US30 EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para símbolos de índice de tipo US30 (la nomenclatura del broker puede variar, por ejemplo, US30/DJ30/USA30).
Está pensado para gráficos M5 y utiliza un enfoque basado en reglas que se centra en el comportamiento de reversión de la media cerca de los extremos de volatilidad.
Las entradas se colocan utilizando órdenes de stop pendientes y se filtran por condiciones de régimen/confirmación para reducir la actividad cuando los criterios no están alineados.
El EA incluye SL/TP fijos y una opción de seguimiento por etapas basada en ATR (cuando está activada).

Qué hace el EA
El EA evalúa los extremos de volatilidad usando las Bandas de Bollinger y prepara órdenes pendientes cerca de esas áreas.
Las configuraciones largas pueden ser bloqueadas por un filtro de alineación Keltner Channel + TEMA.
Las configuraciones cortas pueden ser bloqueadas por el Índice Direccional (DI) y la confirmación del Vórtice.
Cuando una configuración válida está presente, el EA coloca un Stop de Compra o Stop de Venta para que la operación se active sólo si el precio comienza a moverse hacia la dirección deseada.
Las órdenes pendientes pueden expirar después de un número determinado de barras y son reemplazadas sólo cuando aparece una nueva señal.
Las posiciones abiertas son gestionadas por SL/TP y reglas de arrastre por etapas opcionales.

Características principales

  • Diseñado para símbolos de tipo US30 en MT5, pensado para M5

  • Lógica de reversión a la media en extremos de volatilidad (Bandas de Bollinger)

  • Filtros de régimen para entradas (Keltner + TEMA para largos; DI + Vortex para cortos)

  • Entradas de stop pendientes con vencimiento en función del tiempo

  • Stop Loss / Take Profit fijos por posición

  • Seguimiento por etapas basado en ATR opcional con umbrales de activación

  • Protección contra duplicados y sustitución controlada de órdenes en nuevas señales

  • Sin martingala y sin promedios tipo rejilla

Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad
Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles.
Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.
Los símbolos de índices pueden experimentar movimientos rápidos, ampliación de spreads, deslizamientos y gaps, especialmente durante periodos volátiles.
Las órdenes pendientes pueden ser rechazadas si los niveles de stop/freeze del broker o las condiciones de negociación no permiten la colocación solicitada.
El trailing basado en ATR y la gestión activa requieren que el terminal permanezca en funcionamiento (VPS es opcional).
Pruebe siempre usando Strategy Tester (simulación histórica) y luego una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Entradas
Indicadores y filtros

  • Bandas de Bollinger: periodo y desviación

  • Canal Keltner: periodo y multiplicador

  • Periodo TEMA (filtro de régimen largo)

  • Índice Direccional / Vórtice: periodos (confirmación corta)

Órdenes y control temporal

  • PendingBarsExpiry (validez de la orden en barras)

  • MagicNumber

  • Manejo de una posición/duplicado (según implementación)

Riesgo y salidas

  • StopLoss (puntos)

  • TakeProfit (puntos)

  • Modo de tamaño de lote: RiskPercent o FixedLot (dependiendo del modelo)

  • Seguimiento ATR: Periodos ATR, multiplicadores y umbrales de activación por etapas (si están activados)

Configuración

  1. Instale el EA en MetaTrader 5 y reinicie el terminal si es necesario.

  2. Abra el gráfico de símbolos US30 de su broker (US30/DJ30/USA30 y similares) y establezca el timeframe en M5.

  3. Adjunte el EA al gráfico y habilite la operativa con algo.

  4. Establezca MagicNumber (recomendado si ejecuta múltiples EAs).

  5. Elija el modo de dimensionamiento (RiskPercent o FixedLot) y comience con una configuración conservadora.

  6. Configure los parámetros StopLoss/TakeProfit, vencimiento pendiente y (opcional) trailing.

  7. Compruebe en las pestañas Experts/Journal las restricciones de los símbolos (nivel de stop, horas de negociación, margen).

Evaluación recomendada
Utilice MT5 Strategy Tester para confirmar la sincronización de la señal, la colocación de órdenes pendientes, el comportamiento de vencimiento y la lógica de arrastre.
Valide con supuestos realistas de spread/comisión cuando corresponda y con las especificaciones de símbolo de su corredor (tamaño de contrato, dígitos, lote mínimo).
Realice pruebas a futuro en una cuenta demo para observar los efectos reales de la ejecución (deslizamiento, cambios en el spread, comportamiento de la sesión).
Realice pruebas en diferentes regímenes de volatilidad y ajuste un grupo de configuraciones a la vez (filtros, luego riesgo, luego administración).

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5).
Símbolo: CFD sobre índices tipo US30 (el nombre depende del broker; pueden aplicarse sufijos).
Marco temporal: pensado para M5.
Tipo de cuenta: admite cuentas de cobertura; la estrategia está diseñada para no abrir posiciones opuestas simultáneamente.

FAQ
P: ¿Utiliza martingala o lógica de rejilla?
R: No. Está diseñada sin martingala y sin promedios estilo rejilla.

P: ¿Por qué pueden expirar las órdenes pendientes?
R: La expiración ayuda a evitar entrar en una configuración mucho después de que las condiciones originales ya no sean relevantes.

P: ¿Por qué se rechazan o no se colocan las órdenes?
R: Las causas más comunes incluyen las reglas de nivel de stop/nivel de congelación del broker, margen insuficiente, condiciones de spread o filtros no alineados.

P: ¿Funciona el trailing si el terminal está cerrado?
R: No. El trailing y la gestión por etapas requieren que el terminal esté en funcionamiento.

P: ¿Puedo utilizarlo con otros símbolos o plazos?
R: Está pensado para símbolos de tipo US30 en M5. Otras configuraciones requieren sus propias pruebas y revisión de parámetros.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios

  • Por favor, consulta la pestaña "Versiones" del Mercado para ver el historial de versiones y actualizaciones.

