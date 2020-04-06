ORIX mt4

ORIX System  es un sistema de trading algorítmico desarrollado y optimizado específicamente para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal M5, basado en un análisis profundo de la estructura del mercado y del comportamiento del precio. El asesor experto no utiliza señales de indicadores estándar ni opera con plantillas simplificadas. La base del sistema es su propia lógica para determinar el contexto del mercado, formada a partir de los principios de impulso, pausa, liquidez y reacción del precio. El algoritmo analiza el mercado de forma continua en tiempo real, identifica los elementos clave de la estructura del mercado y toma decisiones de trading basadas en una combinación de factores, y no en una sola condición.


Análisis de la estructura del mercado — ORIX System realiza de forma automática el seguimiento y la evaluación de los siguientes componentes del mercado: niveles de precio fuertes y clave; zonas de equilibrio y balance del precio; áreas de concentración de liquidez; zonas de acumulación de órdenes y volumen; actividad de participantes grandes e institucionales; zonas de mayor presión del mercado; áreas de agotamiento del impulso y desaceleración del movimiento; zonas de reacción del precio; elementos significativos de la estructura del mercado. Todas las zonas detectadas son utilizadas por el algoritmo dentro de la lógica de trading y no requieren ninguna acción por parte del trader. Los textos mostrados en el gráfico reflejan los estados analíticos internos del algoritmo y sirven para una comprensión visual del contexto actual del mercado.


Filtro de noticias — ORIX System está equipado con un filtro de noticias integrado de Forex Factory, que permite evitar operaciones durante los períodos de publicación de eventos económicos importantes. Esto reduce la influencia de la volatilidad provocada por las noticias y aumenta la estabilidad del asesor experto en condiciones reales de mercado.


Configuración y funcionamiento por defecto — ORIX System está configurado y optimizado desde el inicio para funcionar sin necesidad de ajustes adicionales de parámetros y está completamente listo para su uso inmediatamente después de la instalación. Todos los parámetros clave de la estrategia ya han sido seleccionados y equilibrados. En el uso diario, el usuario solo necesita configurar el volumen de trading o el porcentaje de riesgo por operación, así como el parámetro GMT si es necesario. Se recomienda dejar el resto de los parámetros sin cambios. La información detallada sobre la configuración del parámetro GMT se proporciona en un bloque separado más abajo. Los resultados del asesor experto pueden variar en función de la calidad de las cotizaciones del bróker, ya que la estrategia es sensible a la estructura del precio, la densidad de ticks y la precisión de los datos históricos. Para un funcionamiento estable y correcto, se recomienda utilizar brókers de Forex reconocidos con cuentas ECN / RAW / Razor y cotizaciones de mercado de alta calidad.


Calidad de las cotizaciones y condiciones del bróker — ORIX System pertenece a los algoritmos de alta precisión y está orientado a trabajar con impulsos, pausas y reacciones del precio; por lo tanto, la calidad de las cotizaciones del mercado desempeña un papel clave en los resultados del trading. El algoritmo fue desarrollado y ajustado utilizando cotizaciones de mercado de alta calidad, incluyendo datos del bróker IC Markets. Al utilizarse con otros brókers, el comportamiento de la estrategia puede diferir debido a las particularidades en la formación de las cotizaciones y la estructura de los datos de precios. Antes de comprar el asesor experto, se recomienda encarecidamente probar ORIX System con el bróker en el que se planea realizar trading real. Si los resultados de la prueba son satisfactorios, el asesor experto funcionará de manera similar en trading real con ese mismo bróker. En brókers con historiales de cotizaciones dispersos, suavizados o incorrectos, la eficacia de la estrategia puede disminuir, lo cual es una característica de los algoritmos de trading de alta precisión y no una desventaja del asesor experto.


Parámetro GMT y funcionamiento por defecto (IMPORTANTE) — ORIX System no requiere el uso de archivos set y está listo para operar con la configuración por defecto. El asesor experto está configurado desde el inicio para funcionar correctamente con la mayoría de los brókers de Forex populares sin necesidad de ajustes adicionales. En el uso normal, el usuario solo necesita cambiar el tamaño del lote o el porcentaje de riesgo; el resto de los parámetros pueden dejarse sin cambios.


Parámetro GMT  El parámetro GMT es un elemento importante de la lógica de ORIX System y se utiliza para la correcta determinación de las condiciones de trading y del contexto del mercado. Por defecto, el asesor experto ya tiene establecido el desplazamiento horario del servidor más común: GMT +2 en el período de invierno y GMT +3 en el período de verano. Este desplazamiento es utilizado por la mayoría de los brókers de Forex populares, incluidos IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness y Roboforex. Para la mayoría de los usuarios no es necesario modificar el parámetro GMT: el asesor experto funcionará correctamente inmediatamente después de la instalación. Si su bróker utiliza una zona horaria de servidor no estándar o si no está seguro del valor GMT, puede ponerse en contacto conmigo antes o después de la compra y le ayudaré a configurar correctamente el parámetro GMT para su bróker.


Requisitos principales y recomendaciones

Par de divisas: GBPUSD
Marco temporal: M5
Depósito mínimo: desde 100 USD / EUR con un volumen de trading de 0.01 lote
Bróker: cualquier bróker ECN reconocido con cotizaciones de alta calidad
Tipo de cuenta: ECN / RAW / Razor (se admiten los modos Netting y Hedging)
VPS: recomendado para un funcionamiento estable e ininterrumpido del asesor experto
Riesgo recomendado: del 1% al 5% por operación (el riesgo se calcula en base al stop-loss de una sola operación)


Características clave de ORIX System — ORIX System ha sido desarrollado como un sistema de trading cuidadoso y de alta calidad, orientado al análisis de la estructura del mercado y del comportamiento del precio, y no a métodos de trading agresivos o simplificados. El asesor experto no utiliza martingala, rejillas de trading, promediado contra el mercado, cobertura, apertura de operaciones sin stop-loss, ni trading de alta frecuencia o caótico. Cada operación se abre con un riesgo previamente calculado y controlado, y siempre cuenta con parámetros claramente definidos.


Principio de trading sin indicadores — ORIX System es un sistema de trading sin indicadores. El algoritmo no depende de indicadores técnicos estándar ni utiliza señales retardadas. Toda la lógica de trading se basa en el análisis del comportamiento del precio y de la estructura del mercado, incluyendo impulsos y pausas, zonas de reacción, áreas de balance y presión del mercado. Este enfoque permite que el algoritmo opere de forma más precisa y estable cuando se utilizan cotizaciones de alta calidad.


Propósito del sistema — ORIX System fue desarrollado y optimizado específicamente para el par de trading GBPUSD. El algoritmo tiene en cuenta las particularidades del comportamiento y la estructura del precio de este instrumento y no es una estrategia universal para todos los pares de divisas. El asesor experto está orientado a un trading algorítmico cuidadoso, con riesgo controlado y un funcionamiento estable y consistente bajo las condiciones de trading recomendadas.


Bono para los compradores — Los propietarios de ORIX System (GBPUSD) reciben un bono adicional. Después de la compra del asesor experto, puede ponerse en contacto conmigo y proporcionar una confirmación de la adquisición de ORIX System para GBPUSD. Como bono, se proporciona una versión adicional de ORIX System desarrollada y optimizada específicamente para el par de divisas EURUSD. Se trata de una versión independiente del asesor experto y no de un set universal. La lógica y los parámetros están ajustados de forma individual para EURUSD y no son una copia de la versión para GBPUSD. La versión para EURUSD no se publica en el Market y se proporciona únicamente a los propietarios de la versión principal.


Cantidad limitada de copias y política de precios — ORIX System no es un producto masivo ni está destinado a venderse a bajo precio. El asesor experto fue desarrollado como un sistema de trading especializado que requiere cotizaciones de alta calidad, una configuración correcta y un enfoque consciente de uso; por lo tanto, la distribución de ORIX System es limitada. En la fase inicial de ventas, se ofrece un lote limitado de copias a un precio reducido: las primeras 5 copias están disponibles por 350 USD. Tras la venta de las primeras copias, el precio de ORIX System se incrementará de forma gradual. El aumento del precio está motivado por el desarrollo y mantenimiento continuos del producto, el número limitado de usuarios y la orientación hacia un uso de calidad, y no hacia ventas masivas.

ORIX System es un sistema de trading independiente, optimizado para GBPUSD en el marco temporal M5 y construido sobre el análisis de la estructura del mercado y del comportamiento del precio, y no sobre señales de indicadores plantilla ni métodos de trading agresivos. El asesor experto está destinado a un trabajo sistemático y consciente con el mercado y no está orientado al trading agresivo ni a promesas de resultados “ideales”.

Productos recomendados
Hedging Be Win
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Hedging The Last
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Patriot EA
Stanislav Konin
Asesores Expertos
Patriot EA es un sistema de malla avanzado con un rendimiento mejorado. Patriot EA utiliza una tecnología sofisticada para gestionar eficazmente las posiciones no rentables. Cuando se produce una serie de órdenes perdedoras, se activa un algoritmo de cierre de posiciones no rentables. El Asesor Experto divide las órdenes en varias mallas independientes, cerrando la orden de largo alcance (no rentable) promediando secuencialmente parte de las órdenes con un determinado Take Profit. Una serie de
EtherFibe
Igor Dorn
Asesores Expertos
Este es un expert adivisor para operaciones en el par   Ethereum   / USD en 1H, con una operación a la vez con SL y TP, siguiendo patrones de Fibonacci. Ether Fibe ¡Bienvenido!   Estamos entusiasmados en presentar nuestro   Asesor Experto , una herramienta innovadora diseñada para optimizar sus operaciones en el mercado financiero. Este sistema se centra particularmente en dos áreas cruciales: El Poder de   Fibonacci Fibonacci : Utiliza   secuencias de Fibonacci   para identificar niveles de so
Time Scalper
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Time Scalper es un Asesor Experto multidivisa, que funciona en muchos símbolos y en el marco temporal M1. El Asesor Experto no utiliza estrategias de negociación de alto riesgo como Martingala. EA trabaja con Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop con tecnología de red neuronal y calculado a través del último precio cada minuto no cada tick. Esto tomó la decisión de que usted no tiene que preocuparse acerca de los resultados backtest. Para Clientes Por favor, escriba al au
Mistress
Natalya Sopina
Asesores Expertos
Mistress - EA-escalador de alta velocidad. Mistress - el mejor EA - desde mi punto de vista. Mistress - universal y simple. Mistress - comercia con precisión, frecuencia y rapidez. Mistress - independiente en TF. Mistress - funciona en todos los pares de divisas. Mistress - no utiliza martingala ni rejilla. Mistress - necesita 20 unidades de moneda para el lote 0,01 para cada par de divisas utilizado. Parámetros de Mistress EA : Horas de negociación HH . ММ (hora del servidor) : límite de tiemp
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
TimeLS_LightSpeed es un asesor experto (EA) para MetaTrader 4/5 basado en tiempo, diseñado para ejecutar y gestionar operaciones con precisión en momentos específicos definidos por el usuario. Ofrece entradas altamente configurables para controlar ventanas de operación, tipos de posición y ejecuciones programadas exclusivas con parámetros individuales. Envíame un mensaje si tienes preguntas. Tengo algunos archivos .set predefinidos para ciertos mercados. Funciones y ajustes principales Permisos
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
BullsPower
Ana Maria Pesaferrer Costa
Asesores Expertos
Este EA puede funcionar en MT4 pero no en MT5 y su principal activo es GDAXI. Solo opera en el lado largo, por lo que aprovecha los mercados alcistas. En nuestro backtest de MT4 tiene un drawdown relativo muy bajo con un 12% de drawdown. Además tiene un porcentaje de retorno muy alto a lo largo de 11 años de backtesting con un 1460% de retorno (esto no quiere decir que vaya a ser exactamente igual en el futuro). El capital inicial mínimo que se recomienda utilizar es de 12.000 euros. Para realiz
Renko Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto trabaja en la dirección y método de hydag Cuando el número de operaciones abiertas llega a 8 aquí, trabaja a la manera del experto Hedge en este enlace Y cuando todos los tratos se cierran en un beneficio, vuelve a su trabajo, como el trabajo del experto Renko en este enlace Un gran capital debido a su trabajo en la manera Hedge necesita complicaciones cuando los tratos llegan a ocho muy importante Auto_lots = Falso LOTE1 = 0.01 Trabajo en cinco minutos Parámetros: Lote
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 2 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Para obtener el experto de forma gratuita, póngase en contacto conmigo a través de Telegram: https: //t.me/MidoAlashi2 Parámetros: Lote1: Tamaño de lote manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticame
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Asesores Expertos
¿Hambriento de estilo japonés? ¿Sediento de acción samurái? ¡Contemple! Ichimoku Super Swift Ease Pro es un asesor experto que tiene un indicador Ichimoku con un tamaño de lote moderado. Se recomienda que utilice este EA para pares JPY como USDJPY, EURJPY, etc. Si le gusta usar Ichimoku, este EA puede ser lo que está buscando. De acuerdo con los detalles de este asesor experto, tiene un ATR para permitir a los comerciantes para ver la línea con el flujo del yen japonés junto con otro par de divi
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
FX Scientific Scalper
Roman Vashchilin
Asesores Expertos
FX Scientific Scalper es un sistema de trading totalmente automatizado para operar con scalping en el mercado Forex. El Asesor Experto utiliza una serie de cálculos matemáticos para la apertura de posiciones. No utiliza martingala. No utiliza trading agresivo. No acumula drawdown. El Asesor Experto opera suavemente y aumenta gradualmente su capacidad. Su prioridad es guardar el depósito. Esto aumenta significativamente las posibilidades de éxito de las operaciones y minimiza el riesgo. El robot
Apex G
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Apex G es un robot de trading automatizado, o asesor experto, diseñado para operar con oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Su funcionamiento se basa en un complejo algoritmo que utiliza la acción del precio y técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones para tomar decisiones de trading. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Este asesor no es sólo un monitor de precios. Analiza los gráficos, destacando las zonas i
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Asesores Expertos
<LOGIC> El EA EMA RENKO debe ejecutarse en el gráfico Renko para mostrar el mejor rendimiento. El EA entrará basado en 2 EMA línea cruzada. (es cambiable en parámetro.) Como resultado de FT , el mejor tamaño de caja para XAUUSD (ORO) es CAJA 60 a 100. El tamaño de la caja Renko debe ser mayor que el valor del spread. Normalmente 3 veces el spread. Por favor, decida usted mismo el tamaño de su caja. El EA colocará una orden adicional como Grid si la tendencia se mueve a xxx pips desde la última
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Ichimoku 3D Este EA se basa en el indicador Ichimoku utilizando el principio de 3 pantallas Elder. En este EA 4 tipos de apertura de transacciones: 1 - esto es cuando en 3 Marcos de tiempo la misma señal de compra o venta 2-Esto es cuando en 2 Marcos de tiempo la misma señal para comprar y en 1 marco de tiempo para la venta o viceversa 3 - esto es cuando en 1 timeframe la señal para comprar y en 2 timeframe para la venta o viceversa 4-Esto es cuando en el marco de tiempo 1 señal de compra
Audusd Glider
Koen Arnold Terpstra
Asesores Expertos
Versión MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/130562?source=Site+Profile Operar con el AUDUSD, uno de los pares de divisas más limpios y tranquilos del mercado, exige paciencia, una estrategia y una buena gestión del riesgo. AUDUSD Glider integra a la perfección estos elementos en un sofisticado sistema diseñado para un trading óptimo en Forex. El robot ha sido probado a fondo desde 2010 hasta ahora. Con 0.01 lotes nunca ha superado el 5% (500$) de Drawdown en una cuenta de 10.000 dólare
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า M5 timeframe con zigzag alcista y bajista Estrategias Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias M5 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias M5 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterSeconds - 60 segundos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread -
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Asesores Expertos
La tarea del operador consiste en encontrar un patrón y ganar dinero con él. El trading clásico utiliza patrones en forma de análisis gráfico: patrones de velas, niveles, líneas de tendencia, figuras gráficas, etc. Su principal dificultad es que no son unívocos. Cada operador lo ve todo de forma diferente. Con el telón de fondo de esta ambigüedad, surgen un montón de otros problemas: la psicología es la razón más común para perder un depósito, la atracción de transacciones "por las orejas" en l
Ultimate Ichimoku EA
Sinan Durkan
Asesores Expertos
Ultimate Ichimoku EA - Descripción del producto ¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Visión general El Synx_Ultimate Ichimoku EA es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para MetaTrader 4 (MT4), aprovechando el poder del indicador Ichimoku Kinko Hyo combinado con filtros RSI y MFI para ofrecer estrategias de trading robustas y flexibles. Creado para operadores que buscan una opera
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +285% de beneficios, 18%
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
Presentamos nuestro vanguardista Robot de Operaciones con Oro, una herramienta revolucionaria diseñada para navegar por las complejidades del mercado del oro con precisión y eficacia. Diseñado utilizando algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático de última generación, este software autónomo opera incansablemente para capitalizar las fluctuaciones del mercado y ofrecer resultados de negociación óptimos. Características principales: Trading Algorítmico Avanzado: El Gold Trading Robo
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Eagle Dive EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Eagle Dive EA - ¡Una estrategia para los traders que aman la optimización! ¡Atención traders! Este Asesor Experto (EA) está diseñado para aquellos que disfrutan probando y refinando sus propias estrategias. No está pre-optimizado, dándole el control total sobre el ajuste fino para adaptarse a su estilo de negociación. ¿Cómo funciona el EA Eagle Dive? Eagle Dive EA se basa en el indicador Williams %R, una herramienta basada en el impulso que identifica posibles retrocesos del mercado. La estrate
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Asesores Expertos
Última copia a 399$ -> próximo precio 499$. Dark Algo es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Eurusd y Gbpusd . Este Asesor Experto se basa en la última generación de algoritmos y es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA de forma gratuita , para más información en contacto conmigo La estrategia básica de este EA se basa en un so
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Otros productos de este autor
ORIX mt5
Leonid Arkhipov
5 (2)
Asesores Expertos
ORIX System  — es un sistema de trading algorítmico desarrollado y optimizado específicamente para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal M5, basado en un análisis profundo de la estructura del mercado y del comportamiento del precio. El asesor experto no utiliza señales de indicadores estándar ni opera con plantillas simplificadas. La base del sistema es su propia lógica para determinar el contexto del mercado, formada a partir de los principios de impulso, pausa, liquidez y reacción del
Aurum AI mt5
Leonid Arkhipov
4.79 (28)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario