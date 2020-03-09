Gold Session Limits EA

Visión general
El EA de Límites de Sesión de Oro es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 4.
Está construido en torno a reglas de ruptura basadas en el tiempo y utiliza la hora del servidor del broker para toda la lógica de sesión.
El EA puede ejecutar dos módulos independientes: una ruptura de Máximo/Bajo del día anterior y una ruptura del rango de Londres en la ventana de sesión de Nueva York.
Utiliza órdenes pendientes, comprobaciones de nivel y filtros opcionales para ayudar a evitar entradas después de rupturas de nivel tempranas.

Qué hace el EA
El EA lee los rangos de precios definidos (Máximo/Bajo de ayer y Máximo/Bajo de la sesión de Londres).
A las horas configuradas, coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop alrededor de esos niveles.
Si está activada, una regla de integridad puede bloquear una configuración cuando un nivel ya se ha roto antes de la hora de colocación.
Las órdenes pendientes no activadas pueden eliminarse a una hora de eliminación programada.
Stop Loss y Take Profit pueden establecerse como valores fijos o valores basados en ATR (dependiendo de las entradas), y el trailing puede activarse si se incluye.

Características principales

  • Dos módulos de ruptura independientes: Día anterior y de Londres a Nueva York

  • Lógica basada en la hora del servidor del broker MT4

  • Comprobaciones de integridad de nivel opcionales para reducir las configuraciones tardías

  • Protección de órdenes/posiciones duplicadas (evita entradas repetidas)

  • SL/TP y trailing opcionales fijos o basados en ATR (según se indique en las entradas)

  • Filtro de spreads opcional y eliminación programada de órdenes pendientes

  • Cuadro de mandos en el gráfico que muestra los niveles de la sesión y el estado del EA

Gestión de riesgos y notas de seguridad
Las operaciones implican riesgos y es posible que se produzcan pérdidas. Este EA no garantiza resultados y no es un consejo financiero.
Las rupturas de sesión pueden verse afectadas por picos de spreads, deslizamientos, huecos y movimientos rápidos de noticias.
La alineación temporal es crítica: las entradas incorrectas de la hora del servidor pueden hacer que el EA utilice el rango de sesión incorrecto o que opere en horas no deseadas.
Utilice un tamaño de lote conservador y confirme sus especificaciones de símbolo (dígitos, valor de tick, margen, nivel de stop).
Los resultados del Probador de Estrategias son sólo simulaciones históricas; valídelos siempre primero en una cuenta demo.
Considere pausar el EA durante condiciones anormales de mercado si su flujo de trabajo lo requiere.

Entradas
Sesión y Hora (hora del servidor)

  • Día anterior: hora de colocación y hora de borrado

  • Rango de Londres: hora de inicio y hora de finalización

  • Hora de colocación del Breakout para el módulo de Londres (según lo proporcionado)

Riesgo y tamaño de la operación

  • RiskPercent o FixedLotSize (un modo activo)

  • Tipo de Stop Loss y Take Profit: fijo o basado en ATR (si está disponible)

  • Ajustes de Trailing Stop (opcional)

Filtros y protección

  • Filtro de margen máximo (puntos)

  • Integridad de nivel / protección "ya roto

  • Posiciones máximas / límites de órdenes y protección contra duplicados

Mostrar

  • Activación/desactivación del panel de control

  • Registro y mensajes de estado en el gráfico

Configurar

  1. Instale el EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador).

  2. Abra un gráfico XAUUSD (se puede utilizar cualquier marco temporal para la monitorización).

  3. Adjunte el EA y active AutoTrading.

  4. Establezca todas las entradas de tiempo utilizando la hora del servidor de su broker (hora de colocación, de borrado, de inicio/fin de Londres y de activación de la colocación).

  5. Seleccione el modo de riesgo (RiskPercent o FixedLotSize) y configure las opciones SL/TP y trailing.

  6. Compruebe el cuadro de mandos/texto de estado para confirmar las ventanas de sesión previstas y que los filtros no se bloquean inesperadamente.

Evaluación recomendada
Ejecute el Probador de Estrategias MT4 como una simulación histórica utilizando los datos XAUUSD y la configuración de símbolos de su corredor.
Pruebe múltiples rangos de fechas para observar el comportamiento a través de diferentes condiciones de volatilidad.
Luego utilice una cuenta demo para validar el spread en tiempo real, la ejecución y la sincronización correcta de la sesión.
Ajuste un grupo de entradas a la vez (primero la configuración de tiempo, luego el riesgo/gestión, luego los filtros).
Sólo considere el uso en vivo después de que la sincronización y el manejo de órdenes coincidan con sus expectativas en su corredor.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: XAUUSD (los sufijos del broker como XAUUSDm pueden requerir la selección del símbolo correcto).
Todas las entradas de sesión utilizan la hora del servidor del broker y pueden necesitar actualizaciones cuando cambie el horario de verano.
Las condiciones de ejecución (spread, deslizamiento, latencia) pueden afectar materialmente a la ejecución de las órdenes y a los resultados.

FAQ
P: ¿Depende el EA del marco de tiempo del gráfico?
R: La lógica de la sesión depende del tiempo. Puede adjuntarla a un marco temporal conveniente para su supervisión.

P: ¿Por qué es importante la hora del servidor?
R: El EA coloca y elimina órdenes utilizando la hora del servidor MT4. Las horas incorrectas pueden cambiar las sesiones y modificar el comportamiento.

P: ¿Qué sucede si un nivel se rompe antes de la hora de configuración?
R: Si la protección de integridad está activada, el EA puede bloquear esa dirección para evitar entradas después de una ruptura temprana.

P: ¿Puedo utilizar SL/TP fijos en lugar de valores basados en ATR?
R: Sí, si su build incluye ambos modos. Seleccione el tipo de Stop Loss/Take Profit en inputs.

P: ¿Por qué no se colocaron órdenes hoy?
R: Las causas más comunes incluyen ajustes de tiempo, filtro de spread, reglas de integridad o límites de orden/posición.

P: ¿Dónde se proporciona soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog
El historial de versiones se mantiene en la pestaña "Versiones" del Mercado.



Otros productos de este autor
Gold Hyper Scalper M5
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general XAU Hyper Scalper es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) diseñado para gráficos M5 en MetaTrader 4. Utiliza un enfoque basado en reglas que combina el filtrado de dirección del SAR Parabólico con las condiciones de las Bandas de Bollinger para gestionar las entradas y salidas. El bloqueo opcional de spreads y noticias puede pausar las nuevas entradas durante las condiciones seleccionadas. El EA requiere ajustes de riesgo definidos por el usuario y parámetros apropiado
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Euro Pulse EA (Alpha Structure FX) Visión general Prop Firm Robot es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 que opera en un marco de tiempo de 5 minutos utilizando un modelo de confirmación multiindicador y límites de protección incorporados. Las entradas se filtran por varios indicadores estándar y se evalúan en barras nuevas. El EA incluye límites de spread/posición, límites diarios de pérdida y drawdown, y protecciones de equidad de cuenta que pueden suspender nuevas entradas cuando
Nasdaq Apex EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Nasdaq Apex EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para los símbolos del índice NASDAQ-100 proporcionados por su corredor (por ejemplo, US100, NAS100, USATECHIDXUSD). Está diseñado para gráficos H1 y utiliza un enfoque de ruptura de continuación de tendencia con filtros direccionales. Las entradas se colocan como órdenes de stop en máximos/mínimos estructurales recientes cuando tanto la tendencia diaria como la SuperTrend coinciden. El EA incluye SL/TP fi
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general US30 Quantum EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar con el símbolo del índice Dow Jones proporcionado por su broker (por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M15 y utiliza un enfoque de confirmación de tendencia y volatilidad basado en reglas. El EA combina condiciones de Keltner Channel, Hull Moving Average y SuperTrend, con gestión de operaciones basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse como un EA de una sola instancia e
Sterling Sigma Reversion EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Sterling Sigma Reversion EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para GBPUSD en el marco temporal H1. Aplica un enfoque de reversión a la media basado en reglas utilizando dos Bandas de Bollinger para detectar condiciones de estiramiento y luego apunta a un retorno hacia una media móvil simple (SMA) de 20 periodos. Las entradas se colocan utilizando órdenes pendientes, con vencimiento basado en el tiempo para evitar configuraciones obsoletas. El EA está dis
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Aegis Vortex US30 EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para símbolos de índice de tipo US30 (la nomenclatura del broker puede variar, por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M5 y utiliza un enfoque basado en reglas que se centra en el comportamiento de reversión de la media cerca de los extremos de volatilidad. Las entradas se colocan utilizando órdenes de stop pendientes y se filtran por condiciones de régimen/confirmación para reducir
Gold Regime Shift EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Regime Shift EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M30. Detecta la expansión de la volatilidad y las condiciones potenciales de "cambio de régimen" utilizando dos marcos de Bandas de Bollinger. Cuando las reglas confirman la alineación direccional, el EA coloca órdenes de stop para participar en el movimiento. El EA está diseñado sin martingala y sin promedios de tipo rejilla. Qué hace el EA El EA monitoriza el
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Liquidity Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1. Utiliza las Bandas de Bollinger y los puntos de referencia de swing para preparar órdenes stop-entry a distancias adaptables. Las órdenes se activan sólo cuando el movimiento del precio confirma la dirección después de una condición de configuración definida. El EA coloca niveles fijos de Stop Loss y Take Profit y elimina las órdenes pendientes después
Gold Linear Alpha EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Linear Alpha EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Combina un sesgo direccional de Regresión Lineal con entradas limitadas alrededor de un nivel de referencia LWMA(50). El espacio de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger desde una banda de un periodo superior. Las operaciones utilizan Stop Loss y Take Profit fijos, con un trailing stop fijo opcional (cuando está activa
Gold Expansion Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Expansion Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD en el marco de tiempo H1. Sigue un enfoque basado en reglas que busca condiciones de expansión de rango diario y luego busca entradas de retroceso. El sesgo direccional se deriva de los niveles de referencia del día anterior con una confirmación basada en Bollinger. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes ancladas a los niveles del Canal de Keltner. Las operaciones
German Index Thrust EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general German Index Thrust EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo GER40 / DAX en el marco temporal M5. Utiliza un enfoque intradía basado en reglas anclado a la apertura diaria y coloca órdenes de stop pendientes cuando las condiciones se alinean. El sesgo direccional se deriva de un cruce DeMarker, y la distancia de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger. El EA está diseñado para una posición por señal
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1. Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas. El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora. Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (e
Alpha Cerberus Manager
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Cerberus Manager es un panel de trading manual para MetaTrader 4. Se ejecuta en un gráfico y le ayuda a colocar y gestionar operaciones con cálculos basados en el riesgo y controles en el gráfico. El panel no genera señales de trading y no opera por sí mismo. Todas las acciones son iniciadas por el usuario (botones/controles). Puede ayudarle con el dimensionamiento de posiciones, la colocación de órdenes, los cierres parciales y tareas de gestión como el punto muerto y el tr
Glimpse Hft US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Glimpse Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para la ejecución a corto plazo utilizando órdenes Stop pendientes y controles basados en el tiempo. Coloca órdenes Stop de Compra o Stop de Venta a una distancia configurable del precio actual y gestiona las operaciones con Stop Loss y lógica de arrastre opcional. El EA está diseñado para ejecutarse en el gráfico del símbolo al que está vinculado y puede configurarse para Sólo Compra, Sólo Venta o Ambas
Alpha Trading Sceduler
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión General Alpha Trading Scheduler es una herramienta de MT4 que ayuda a controlar cuando se permite el trading automático dentro de un terminal. No abre operaciones por sí mismo. En su lugar, evalúa su programación semanal y publica un estado de "negociación permitida / bloqueada". El estado se comparte a través de las Variables Globales del terminal para que sus otros Asesores Expertos puedan seguir un plan de tiempo centralizado. Las funciones opcionales pueden cerrar posiciones y/o cance
Alpha Price Trap Support Resistance EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Price Trap Support Resistance EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4. Está diseñado en torno a un enfoque de ruptura y prueba en las zonas de soporte y resistencia. El EA detecta las zonas de la estructura de precios, espera una ruptura confirmada en el cierre de la vela, a continuación, coloca una orden de límite en el área de retest. Los controles de riesgo incluyen el dimensionamiento basado en porcentajes (si está disponible), la colocación estructural de
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Crossover Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 basado en un modelo de cruce de EMA (EMA 50 y EMA 200). Está diseñado para operar señales direccionales cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta (Golden Cross / Death Cross). El EA trabaja con una dirección de mercado activa a la vez y puede cerrar una operación opuesta cuando aparece una nueva señal. El tamaño del lote puede ser fijo, con un modo Martingale opcional disponible para los usuarios que entien
Alpha FX News Filter
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión general Alpha News Shield es un indicador MT4 diseñado para ayudarle a planificar y reducir la actividad de trading en torno a eventos económicos programados. Muestra los próximos eventos en el gráfico (panel, cuenta atrás y líneas verticales opcionales) y puede controlar la protección de todo el terminal utilizando variables globales. Cuando la ventana de protección está activa, el indicador puede establecer una bandera de "negociación permitida" que otros Asesores Expertos pueden leer a
Alpha Silver Cross EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Silver Cross V2.0 es un Asesor Experto para MetaTrader 4 que opera un cruce de medias móviles con una confirmación de volatilidad basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse en el gráfico donde está conectado y evalúa las señales en barras nuevas. El EA soporta Stop Loss y Take Profit configurables, además de salidas opcionales basadas en indicadores. Las protecciones incorporadas incluyen límites de spread y exposición, límites diarios y protecciones de equidad a nivel de
Alpha Swing Reversal Signals
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión General Alpha Swing Reversal Signals es un indicador de MT4 que marca con flechas potenciales velas de swing reversal. Las señales son evaluadas en velas cerradas usando la estructura de la vela (wick-to-range), detección de swing high/low, y un filtro de volatilidad basado en ATR. Un filtro opcional de tendencia EMA puede ser habilitado para alinear señales con un sesgo direccional más amplio. Alertas opcionales pueden notificarle cuando una nueva señal es confirmada en la última vela c
The 2 to 10 Algorithm
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Overview El Algoritmo de 2 a 10 es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para EURUSD en el marco temporal M1. Evalúa señales en velas cerradas y utiliza una combinación de dirección de tendencia EMA, extremos RSI y una condición de volatilidad ATR. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes con una ventana de validez corta para reducir las ejecuciones tardías. El EA incluye un filtro de spread, controles de tiempo opcionales y gestión monetaria opcional (inclu
