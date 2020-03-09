Gold Session Limits EA

Visión general

El EA de Límites de Sesión de Oro es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 4.

Está construido en torno a reglas de ruptura basadas en el tiempo y utiliza la hora del servidor del broker para toda la lógica de sesión.

El EA puede ejecutar dos módulos independientes: una ruptura de Máximo/Bajo del día anterior y una ruptura del rango de Londres en la ventana de sesión de Nueva York.

Utiliza órdenes pendientes, comprobaciones de nivel y filtros opcionales para ayudar a evitar entradas después de rupturas de nivel tempranas.

Qué hace el EA

El EA lee los rangos de precios definidos (Máximo/Bajo de ayer y Máximo/Bajo de la sesión de Londres).

A las horas configuradas, coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop alrededor de esos niveles.

Si está activada, una regla de integridad puede bloquear una configuración cuando un nivel ya se ha roto antes de la hora de colocación.

Las órdenes pendientes no activadas pueden eliminarse a una hora de eliminación programada.

Stop Loss y Take Profit pueden establecerse como valores fijos o valores basados en ATR (dependiendo de las entradas), y el trailing puede activarse si se incluye.

Características principales

Dos módulos de ruptura independientes: Día anterior y de Londres a Nueva York

Lógica basada en la hora del servidor del broker MT4

Comprobaciones de integridad de nivel opcionales para reducir las configuraciones tardías

Protección de órdenes/posiciones duplicadas (evita entradas repetidas)

SL/TP y trailing opcionales fijos o basados en ATR (según se indique en las entradas)

Filtro de spreads opcional y eliminación programada de órdenes pendientes

Cuadro de mandos en el gráfico que muestra los niveles de la sesión y el estado del EA

Gestión de riesgos y notas de seguridad

Las operaciones implican riesgos y es posible que se produzcan pérdidas. Este EA no garantiza resultados y no es un consejo financiero.

Las rupturas de sesión pueden verse afectadas por picos de spreads, deslizamientos, huecos y movimientos rápidos de noticias.

La alineación temporal es crítica: las entradas incorrectas de la hora del servidor pueden hacer que el EA utilice el rango de sesión incorrecto o que opere en horas no deseadas.

Utilice un tamaño de lote conservador y confirme sus especificaciones de símbolo (dígitos, valor de tick, margen, nivel de stop).

Los resultados del Probador de Estrategias son sólo simulaciones históricas; valídelos siempre primero en una cuenta demo.

Considere pausar el EA durante condiciones anormales de mercado si su flujo de trabajo lo requiere.

Entradas

Sesión y Hora (hora del servidor)

Día anterior: hora de colocación y hora de borrado

Rango de Londres: hora de inicio y hora de finalización

Hora de colocación del Breakout para el módulo de Londres (según lo proporcionado)

Riesgo y tamaño de la operación

RiskPercent o FixedLotSize (un modo activo)

Tipo de Stop Loss y Take Profit: fijo o basado en ATR (si está disponible)

Ajustes de Trailing Stop (opcional)

Filtros y protección

Filtro de margen máximo (puntos)

Integridad de nivel / protección "ya roto

Posiciones máximas / límites de órdenes y protección contra duplicados

Mostrar

Activación/desactivación del panel de control

Registro y mensajes de estado en el gráfico

Configurar

Instale el EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador). Abra un gráfico XAUUSD (se puede utilizar cualquier marco temporal para la monitorización). Adjunte el EA y active AutoTrading. Establezca todas las entradas de tiempo utilizando la hora del servidor de su broker (hora de colocación, de borrado, de inicio/fin de Londres y de activación de la colocación). Seleccione el modo de riesgo (RiskPercent o FixedLotSize) y configure las opciones SL/TP y trailing. Compruebe el cuadro de mandos/texto de estado para confirmar las ventanas de sesión previstas y que los filtros no se bloquean inesperadamente.

Evaluación recomendada

Ejecute el Probador de Estrategias MT4 como una simulación histórica utilizando los datos XAUUSD y la configuración de símbolos de su corredor.

Pruebe múltiples rangos de fechas para observar el comportamiento a través de diferentes condiciones de volatilidad.

Luego utilice una cuenta demo para validar el spread en tiempo real, la ejecución y la sincronización correcta de la sesión.

Ajuste un grupo de entradas a la vez (primero la configuración de tiempo, luego el riesgo/gestión, luego los filtros).

Sólo considere el uso en vivo después de que la sincronización y el manejo de órdenes coincidan con sus expectativas en su corredor.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolo: XAUUSD (los sufijos del broker como XAUUSDm pueden requerir la selección del símbolo correcto).

Todas las entradas de sesión utilizan la hora del servidor del broker y pueden necesitar actualizaciones cuando cambie el horario de verano.

Las condiciones de ejecución (spread, deslizamiento, latencia) pueden afectar materialmente a la ejecución de las órdenes y a los resultados.

FAQ

P: ¿Depende el EA del marco de tiempo del gráfico?

R: La lógica de la sesión depende del tiempo. Puede adjuntarla a un marco temporal conveniente para su supervisión.

P: ¿Por qué es importante la hora del servidor?

R: El EA coloca y elimina órdenes utilizando la hora del servidor MT4. Las horas incorrectas pueden cambiar las sesiones y modificar el comportamiento.

P: ¿Qué sucede si un nivel se rompe antes de la hora de configuración?

R: Si la protección de integridad está activada, el EA puede bloquear esa dirección para evitar entradas después de una ruptura temprana.

P: ¿Puedo utilizar SL/TP fijos en lugar de valores basados en ATR?

R: Sí, si su build incluye ambos modos. Seleccione el tipo de Stop Loss/Take Profit en inputs.

P: ¿Por qué no se colocaron órdenes hoy?

R: Las causas más comunes incluyen ajustes de tiempo, filtro de spread, reglas de integridad o límites de orden/posición.

P: ¿Dónde se proporciona soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog

El historial de versiones se mantiene en la pestaña "Versiones" del Mercado.





