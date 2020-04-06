German Index Thrust EA
- Asesores Expertos
- Andreas Smigadis
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Visión general
German Index Thrust EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo GER40 / DAX en el marco temporal M5.
Utiliza un enfoque intradía basado en reglas anclado a la apertura diaria y coloca órdenes de stop pendientes cuando las condiciones se alinean.
El sesgo direccional se deriva de un cruce DeMarker, y la distancia de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger.
El EA está diseñado para una posición por señal, sin estratificación de estilo cuadrícula y sin lógica de martingala.
Qué hace el EA
Al comienzo de cada día de negociación, el EA hace referencia a la apertura diaria como nivel base.
Determina una postura larga/corta utilizando una regla cruzada DeMarker(50).
Cuando existe una predisposición válida, coloca órdenes stop pendientes a una distancia adaptativa de la apertura diaria basada en la relación Bollinger Band Width.
Si se activa, la posición se gestiona con ajustes definidos de Stop Loss / Take Profit y un método de arrastre opcional basado en ATR.
Las órdenes pendientes pueden expirar después de un número definido de barras y sólo se sustituyen con una nueva señal.
Características principales
-
Diseñado para símbolos GER40/DAX en M5 (MT4)
-
Entradas de stop pendientes ancladas a la apertura diaria
-
Sesgo direccional de la regla cruzada DeMarker(50)
-
Distancia de entrada adaptada a la volatilidad mediante la relación de anchura de banda de Bollinger
-
Una operación por señal con protección contra duplicados
-
SL/TP basado en porcentajes con gestión de arrastre opcional controlada por ATR
-
Se pueden activar reglas temporales como la salida del viernes (hora terminal)
Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad
Operar implica riesgos, y es posible que se produzcan pérdidas.
Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.
Los símbolos de los índices pueden moverse rápidamente y pueden experimentar ampliaciones de spread, deslizamientos y gaps, especialmente durante periodos volátiles.
El SL/TP basado en porcentajes y el comportamiento de arrastre deben ser evaluados para las especificaciones del contrato GER40/DAX y las reglas de margen de su broker.
Los ajustes de tiempo se basan en la hora del terminal/servidor del broker y deben ser configurados correctamente.
Siempre pruebe primero usando el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.
Entradas
Trading
-
Selección de símbolo y número mágico
-
Reglas de prevención de una posición / duplicado
-
Reglas de validez (barras) y actualización de órdenes pendientes
Entradas
-
Configuración de DeMarker (periodo y regla cruzada)
-
Multiplicadores de entrada para colocación larga/corta
-
Parámetros de escalado de la relación de anchura de la banda de Bollinger
Riesgo y salidas
-
Porcentaje de Stop Loss y Porcentaje de Take Profit (largo/corto)
-
Salida automática por barras (si está activada)
-
Módulo Trailing: Periodos/multiplicadores ATR y reglas de activación
Hora y sesiones
-
Hora de cierre/salida del viernes (hora terminal)
-
Reglas de activación de sesión/día de la semana (si se proporcionan)
-
Comportamiento opcional de "cierre al final de la sesión" (si se proporciona)
Configuración
-
Instale el EA en MT4 (MQL4/Experts) y reinicie el terminal (o actualice Navigator).
-
Abra el gráfico de su broker con el símbolo GER40/DAX (el nombre puede variar) y ajuste el timeframe a M5.
-
Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading.
-
Confirme los ajustes del símbolo (tamaño del contrato, lote mínimo, horas de negociación) y ajuste los parámetros de riesgo según sea necesario.
-
Establezca las reglas de tiempo de terminal (incluida la salida del viernes) para que coincidan con la hora del servidor de su corredor.
-
Supervise las pestañas Expertos/Journal para confirmar el funcionamiento normal y la ausencia de errores en los permisos de negociación.
Evaluación recomendada
Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica en el símbolo GER40/DAX de su corredor con supuestos realistas de spread/comisión.
Incluya diferentes regímenes (días de tendencia y períodos de rango limitado) para observar la frecuencia de entrada y el comportamiento de arrastre.
Pruebe con un tamaño de posición conservador y verifique los requisitos de margen para los contratos de índices.
Realice pruebas en una cuenta de demostración para observar la ejecución en tiempo real, el deslizamiento y los cambios en los márgenes.
Ajuste un grupo de entradas a la vez (entradas, luego salidas, luego reglas temporales) para comprender el impacto.
Sólo considere el uso en vivo después de que se sienta cómodo con el comportamiento de reducción y la ejecución específica del corredor.
Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: GER40 / DAX (los nombres y sufijos del broker pueden diferir).
Marco temporal: pensado para M5.
Tipo de cuenta: se admiten cuentas de cobertura; la estrategia está diseñada para no abrir posiciones opuestas simultáneamente.
FAQ
P: ¿Utiliza martingala o rejilla?
R: No. Está diseñada sin martingala y sin promedios tipo rejilla.
P: ¿Cómo se colocan las entradas?
R: Las órdenes de stop pendientes se colocan a una distancia adaptada a la volatilidad desde la apertura diaria cuando se cumple la regla de sesgo.
P: ¿Por qué no colocó órdenes hoy?
R: Revise las reglas de sesión/tiempo, las horas de negociación del símbolo y si la condición de sesgo DeMarker estaba presente.
P: ¿Son fijos el SL/TP y el trailing?
R: El SL/TP se basa en porcentajes según lo configurado, y el trailing (si está activado) sigue las reglas del ATR. Los ajustes deben ser evaluados por cada broker.
P: ¿Los ajustes de hora utilizan mi hora local?
R: El EA utiliza la hora del terminal/servidor del broker para las reglas de sesión y de salida del viernes.
P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.
