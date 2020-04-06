German Index Thrust EA

Visión general
German Index Thrust EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo GER40 / DAX en el marco temporal M5.
Utiliza un enfoque intradía basado en reglas anclado a la apertura diaria y coloca órdenes de stop pendientes cuando las condiciones se alinean.
El sesgo direccional se deriva de un cruce DeMarker, y la distancia de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger.
El EA está diseñado para una posición por señal, sin estratificación de estilo cuadrícula y sin lógica de martingala.

Qué hace el EA
Al comienzo de cada día de negociación, el EA hace referencia a la apertura diaria como nivel base.
Determina una postura larga/corta utilizando una regla cruzada DeMarker(50).
Cuando existe una predisposición válida, coloca órdenes stop pendientes a una distancia adaptativa de la apertura diaria basada en la relación Bollinger Band Width.
Si se activa, la posición se gestiona con ajustes definidos de Stop Loss / Take Profit y un método de arrastre opcional basado en ATR.
Las órdenes pendientes pueden expirar después de un número definido de barras y sólo se sustituyen con una nueva señal.

Características principales

  • Diseñado para símbolos GER40/DAX en M5 (MT4)

  • Entradas de stop pendientes ancladas a la apertura diaria

  • Sesgo direccional de la regla cruzada DeMarker(50)

  • Distancia de entrada adaptada a la volatilidad mediante la relación de anchura de banda de Bollinger

  • Una operación por señal con protección contra duplicados

  • SL/TP basado en porcentajes con gestión de arrastre opcional controlada por ATR

  • Se pueden activar reglas temporales como la salida del viernes (hora terminal)

Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad
Operar implica riesgos, y es posible que se produzcan pérdidas.
Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.
Los símbolos de los índices pueden moverse rápidamente y pueden experimentar ampliaciones de spread, deslizamientos y gaps, especialmente durante periodos volátiles.
El SL/TP basado en porcentajes y el comportamiento de arrastre deben ser evaluados para las especificaciones del contrato GER40/DAX y las reglas de margen de su broker.
Los ajustes de tiempo se basan en la hora del terminal/servidor del broker y deben ser configurados correctamente.
Siempre pruebe primero usando el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Entradas
Trading

  • Selección de símbolo y número mágico

  • Reglas de prevención de una posición / duplicado

  • Reglas de validez (barras) y actualización de órdenes pendientes

Entradas

  • Configuración de DeMarker (periodo y regla cruzada)

  • Multiplicadores de entrada para colocación larga/corta

  • Parámetros de escalado de la relación de anchura de la banda de Bollinger

Riesgo y salidas

  • Porcentaje de Stop Loss y Porcentaje de Take Profit (largo/corto)

  • Salida automática por barras (si está activada)

  • Módulo Trailing: Periodos/multiplicadores ATR y reglas de activación

Hora y sesiones

  • Hora de cierre/salida del viernes (hora terminal)

  • Reglas de activación de sesión/día de la semana (si se proporcionan)

  • Comportamiento opcional de "cierre al final de la sesión" (si se proporciona)

Configuración

  1. Instale el EA en MT4 (MQL4/Experts) y reinicie el terminal (o actualice Navigator).

  2. Abra el gráfico de su broker con el símbolo GER40/DAX (el nombre puede variar) y ajuste el timeframe a M5.

  3. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading.

  4. Confirme los ajustes del símbolo (tamaño del contrato, lote mínimo, horas de negociación) y ajuste los parámetros de riesgo según sea necesario.

  5. Establezca las reglas de tiempo de terminal (incluida la salida del viernes) para que coincidan con la hora del servidor de su corredor.

  6. Supervise las pestañas Expertos/Journal para confirmar el funcionamiento normal y la ausencia de errores en los permisos de negociación.

Evaluación recomendada
Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica en el símbolo GER40/DAX de su corredor con supuestos realistas de spread/comisión.
Incluya diferentes regímenes (días de tendencia y períodos de rango limitado) para observar la frecuencia de entrada y el comportamiento de arrastre.
Pruebe con un tamaño de posición conservador y verifique los requisitos de margen para los contratos de índices.
Realice pruebas en una cuenta de demostración para observar la ejecución en tiempo real, el deslizamiento y los cambios en los márgenes.
Ajuste un grupo de entradas a la vez (entradas, luego salidas, luego reglas temporales) para comprender el impacto.
Sólo considere el uso en vivo después de que se sienta cómodo con el comportamiento de reducción y la ejecución específica del corredor.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: GER40 / DAX (los nombres y sufijos del broker pueden diferir).
Marco temporal: pensado para M5.
Tipo de cuenta: se admiten cuentas de cobertura; la estrategia está diseñada para no abrir posiciones opuestas simultáneamente.

FAQ
P: ¿Utiliza martingala o rejilla?
R: No. Está diseñada sin martingala y sin promedios tipo rejilla.

P: ¿Cómo se colocan las entradas?
R: Las órdenes de stop pendientes se colocan a una distancia adaptada a la volatilidad desde la apertura diaria cuando se cumple la regla de sesgo.

P: ¿Por qué no colocó órdenes hoy?
R: Revise las reglas de sesión/tiempo, las horas de negociación del símbolo y si la condición de sesgo DeMarker estaba presente.

P: ¿Son fijos el SL/TP y el trailing?
R: El SL/TP se basa en porcentajes según lo configurado, y el trailing (si está activado) sigue las reglas del ATR. Los ajustes deben ser evaluados por cada broker.

P: ¿Los ajustes de hora utilizan mi hora local?
R: El EA utiliza la hora del terminal/servidor del broker para las reglas de sesión y de salida del viernes.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios

  • Por favor, consulte la pestaña "Versiones" del Mercado para ver el historial de versiones y actualizaciones.

