Visión general

Nasdaq Apex EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para los símbolos del índice NASDAQ-100 proporcionados por su corredor (por ejemplo, US100, NAS100, USATECHIDXUSD).

Está diseñado para gráficos H1 y utiliza un enfoque de ruptura de continuación de tendencia con filtros direccionales.

Las entradas se colocan como órdenes de stop en máximos/mínimos estructurales recientes cuando tanto la tendencia diaria como la SuperTrend coinciden.

El EA incluye SL/TP fijos, trailing stop opcional y reglas de vencimiento basadas en el tiempo para evitar entradas obsoletas.

Qué hace el EA

El EA lee la dirección de la vela diaria anterior para formar una tendencia inicial larga/corta.

Luego confirma la tendencia usando un filtro de estado SuperTrend.

Cuando está alineado, coloca órdenes Buy Stop en los máximos de ruptura H1 recientes u órdenes Sell Stop en los mínimos de ruptura H1 recientes.

Las órdenes pendientes pueden expirar después de un número configurable de barras si no se activan.

Las posiciones abiertas se gestionan usando SL/TP y lógica trailing opcional, con un tiempo de expiración basado en barras opcional si está habilitado.

Características principales

Diseñado para símbolos de índices NASDAQ en MT5, pensado para H1

Filtro de sesgo direccional utilizando la vela diaria anterior

Filtro de confirmación SuperTrend

Entradas de ruptura utilizando órdenes stop en máximos/mínimos estructurales H1 recientes

Stop Loss y Take Profit fijos en la colocación de la orden

Trailing stop opcional para gestionar posiciones abiertas

Controles temporales: vencimiento de órdenes pendientes y tiempo de espera de posición opcional

Prevención de duplicados y sustitución controlada de órdenes en señales nuevas

Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad

Operar implica riesgos, y las pérdidas son posibles.

Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.

Los símbolos de índices pueden ser volátiles y pueden experimentar ampliación de spreads, deslizamientos, gaps y movimientos rápidos, especialmente durante eventos importantes del mercado.

Los niveles de stop, el tamaño del contrato, los requisitos de margen y el tamaño mínimo del lote varían según el broker y pueden afectar a la colocación de órdenes y a los resultados.

Utilice un tamaño de posición conservador y verifique que las distancias SL/TP cumplen con las normas de su broker.

Pruebe siempre en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Entradas

Trading

NúmeroMágico

FixedLot o RiskPercent (dependiendo del modo seleccionado)

Opciones de manejo de una posición/duplicado (según se proporcione)

Filtros

Parámetros SuperTrend (periodo/multiplicador, si es configurable)

Parámetros de la regla de sesgo diario (si es configurable)

Retroceso de la estructura de ruptura (si es configurable)

Órdenes y gestión

StopLoss (puntos)

TakeProfit (puntos)

UseTrailingStop (verdadero/falso)

Parámetros de seguimiento (proporcionados por la construcción)

PendingBarsExpiry

PositionBarsTimeout (opcional)

Configurar

Instale el EA en MetaTrader 5 y reinicie el terminal si es necesario. Abra el gráfico del símbolo NASDAQ de su broker (por ejemplo, US100/NAS100/USATECHIDXUSD) y establezca el marco temporal en H1. Adjunte el EA al gráfico y active la operativa con algo. Seleccione su modo de dimensionamiento (FixedLot o RiskPercent) y comience con una configuración conservadora. Configure StopLoss/TakeProfit y (opcional) trailing y timeouts. Compruebe las pestañas Expertos/Journal para ver las restricciones de los símbolos (nivel de stop, horas de negociación, margen).

Evaluación recomendada

Utilice MT5 Strategy Tester para ejecutar una simulación histórica con el símbolo y la configuración de su corredor (margen/comisión, si corresponde).

Verifique la sincronización de la señal, la colocación de órdenes pendientes, el comportamiento de vencimiento y la lógica de seguimiento/tiempo límite.

Realice pruebas en una cuenta de demostración para observar los efectos de la ejecución en vivo (deslizamiento, cambios en el diferencial, comportamiento de la sesión).

Pruebe múltiples regímenes de mercado (períodos de tendencia y oscilación) para comprender cómo afectan los filtros a la actividad.

Ajuste un grupo de entradas a la vez (filtros, luego dimensionamiento, luego gestión) para comprender el impacto.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5).

Símbolo: Índice NASDAQ-100 La denominación del CFD varía según el broker (US100/NAS100/USATECHIDXUSD y similares).

Marco temporal: pensado para H1.

Tipo de cuenta: admite cuentas de cobertura; la estrategia está diseñada para no abrir posiciones opuestas simultáneamente.

FAQ

P: ¿Utiliza martingala o lógica de rejilla?

R: No. Está diseñada sin martingala y sin promedios estilo rejilla.

P: ¿Puede negociar varias posiciones a la vez?

R: Incluye prevención de duplicados y está diseñado para gestionar las entradas de forma controlada por símbolo y MagicNumber.

P: ¿Por qué desapareció una orden pendiente?

R: Las órdenes pendientes pueden expirar después del límite de barra configurado, o ser reemplazadas sólo cuando se detecta una nueva señal.

P: ¿El trailing stop necesita el terminal en funcionamiento?

R: Sí. El trailing stop y la gestión por tiempo requieren que el terminal esté en funcionamiento.

P: ¿Puedo utilizarlo en otros símbolos o marcos temporales?

R: Está pensado para los símbolos del índice NASDAQ en H1. Otras configuraciones requieren sus propias pruebas y ajustes de entrada.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios