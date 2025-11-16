Pingo

Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas.

El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio.









Cómo funciona

Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.

El robot identifica zonas de impulso y corrección para entrar en el mercado con una alta probabilidad de éxito y un riesgo mínimo.

Las decisiones de negociación se toman estrictamente de acuerdo con el algoritmo, sin emociones ni intervención del operador.





Seguridad y fiabilidad



No utiliza métodos de martingala , promediación ni de gestión de posiciones peligrosas. Gestión de riesgos mediante lotes dinámicos o volumen fijo Compatible con cualquier bróker y tipo de cuenta





Características principales



Funciona sin martingala , promediación , bloqueo ni rejillas.

, , ni Utiliza algoritmos precisos de análisis de precios y volatilidad

Optimizado para una alta velocidad de ejecución y mínimas pérdidas de capital

Fácil de configurar: “configúralo y olvídate”

Adecuado para operaciones automatizadas a largo plazo





Herramientas y ajustes recomendados



Plazo: M15

Tipo de cuenta: ECN o Spread sin procesar

Depósito mínimo: desde $100

Spread recomendado: hasta 20 pips

Pares de divisas recomendados:

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD





¿Para quién es adecuado Pingo?

Para operadores que buscan una estrategia automatizada y segura

Para aquellos que desean diversificar su cartera

Para principiantes que prefieren un enfoque de "configurar y olvidar".

Para operadores experimentados que valoran la estabilidad y la transparencia de los algoritmos





Resultados y pruebas

Pingo ha sido probado con datos históricos y en condiciones reales de mercado.

Los resultados muestran un crecimiento equilibrado y estable con riesgos moderados y mínimas caídas.





Soporte y actualizaciones

Los desarrolladores mejoran constantemente el algoritmo, añaden nuevas funciones y optimizan las operaciones para adaptarlas a las condiciones actuales del mercado.

Todas las actualizaciones están disponibles de forma gratuita tras la compra.





Pingo es un socio confiable en el mundo del trading automatizado.

Estabilidad, seguridad y un algoritmo bien pensado son los tres pilares sobre los que se construye.