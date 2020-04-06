US30 Quantum EA

Visión general
US30 Quantum EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar con el símbolo del índice Dow Jones proporcionado por su broker (por ejemplo, US30/DJ30/USA30).
Está pensado para gráficos M15 y utiliza un enfoque de confirmación de tendencia y volatilidad basado en reglas.
El EA combina condiciones de Keltner Channel, Hull Moving Average y SuperTrend, con gestión de operaciones basada en ATR.
Está diseñado para ejecutarse como un EA de una sola instancia en un símbolo, sin cuadrícula y sin lógica de martingala.

Qué hace el EA
El EA espera condiciones de volatilidad y alineación direccional antes de abrir una operación.
La confirmación de la tendencia se basa en la relación entre Hull MA y SuperTrend.
Se utiliza una condición Keltner Channel para confirmar el impulso/expansión en relación con los rangos recientes.
Una vez abierta una posición, Stop Loss y Take Profit pueden establecerse dinámicamente utilizando distancias basadas en ATR (según se configure).
Una regla opcional de punto de equilibrio puede mover el Stop Loss cuando el precio alcanza un umbral de beneficio definido.

Características principales

  • Diseñado para símbolos de tipo US30 en M15 (MT4)

  • Confirmación de entrada mediante Keltner Channel, Hull MA y SuperTrend

  • Stop Loss y Take Profit basados en ATR (distancias dinámicas)

  • Protección de punto de equilibrio opcional basada en condiciones ATR

  • Opción de gestión monetaria incorporada (dimensionamiento del porcentaje de riesgo) o modo de lote fijo (si se proporciona)

  • Límite máximo de lote para limitar la exposición (si se proporciona)

  • Lógica de una posición por símbolo y número mágico

  • Sin cuadrícula ni lógica de martingala

Gestión de Riesgos y Notas de Seguridad
Operar implica riesgos, y las pérdidas son posibles.
Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.
Los símbolos de índices pueden experimentar movimientos rápidos, cambios de spread, gaps y deslizamientos, especialmente durante periodos volátiles.
Los ajustes de gestión monetaria (porcentaje de riesgo, límites de lote, reglas SL/TP) deben configurarse para que coincidan con el tamaño de su cuenta y las especificaciones del broker.
La calidad de ejecución, el tamaño del contrato, el lote mínimo y los requisitos de margen varían según el broker y pueden afectar al comportamiento.
Pruebe siempre en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Entradas
Trading

  • Número Mágico / identificación de la operación

  • Reglas de dirección de la operación (según se implementen)

  • Una posición / opciones de gestión de órdenes (si se proporcionan)

Filtros

  • Parámetros del canal de Keltner (período/multiplicador, si es configurable)

  • Parámetros Hull Moving Average (periodo, si es configurable)

  • Parámetros SuperTrend (periodo/multiplicador ATR, si es configurable)

  • Lógica de nivel de referencia opcional (por ejemplo, rangos de plazos superiores, si se incluye en la construcción)

Gestión del riesgo y del dinero

  • UseMoneyManagement (activado/desactivado)

  • Porcentaje de riesgo por operación (mmRiskPercent)

  • Tamaño de lote fijo (si está disponible)

  • Límite máximo de lote / límites máximos de exposición (si se proporcionan)

Gestión de operaciones

  • Multiplicador de Stop Loss basado en ATR (los valores por defecto pueden ser proporcionados por el EA)

  • Multiplicador de Take Profit basado en ATR (los valores por defecto pueden ser proporcionados por el EA)

  • Activación y compensación del punto de equilibrio (si está activado)

  • Controles de deslizamiento/ejecución (si se proporcionan)

Configuración

  1. Instale el EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador).

  2. Abra el gráfico de símbolos US30 de su corredor (por ejemplo, US30, DJ30, USA30IDXUSD) y establezca el marco temporal en M15.

  3. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading.

  4. Establezca el Número Mágico (recomendado si ejecuta múltiples EAs).

  5. Elija su modo de riesgo (gestión monetaria o lote fijo) y establezca primero valores conservadores.

  6. Confirme que el EA tiene permiso para operar (cara sonriente) y compruebe si hay algún error en las pestañas Diario/Expertos.

  7. Ejecute el EA en un solo gráfico para el símbolo a menos que entienda perfectamente el control de riesgo multi-instancia.

Evaluación recomendada
Utilice el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar la sincronización de señales, la colocación de órdenes y el comportamiento de la gestión basada en ATR.
Luego ejecútelo en una cuenta demo para observar el spread real, el deslizamiento y la ejecución durante diferentes condiciones de volatilidad.
Valide que los ajustes de símbolos de su broker (tamaño de contrato, dígitos, lote mínimo, margen) coinciden con sus suposiciones.
Cambie un grupo de ajustes a la vez (filtros, luego riesgo, luego gestión) para entender el impacto.
Incluya tanto periodos de tendencia como de oscilación en su evaluación, ya que el EA puede reducir la actividad cuando las condiciones no están alineadas.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: US30/DJ30/USA30IDXUSD (el nombre depende del broker; pueden aplicarse sufijos).
Marco temporal: pensado para M15.
Las condiciones del broker (spread, margen, velocidad de ejecución, niveles de stop) pueden afectar al comportamiento.
El uso de VPS es opcional y puede ayudar a mantener una gestión ininterrumpida de las operaciones abiertas.

FAQ
P: ¿Utiliza martingala o rejilla?
R: No. Está diseñado sin martingala y sin estratificación de posiciones tipo rejilla.

P: ¿Puedo utilizarlo en otros símbolos o marcos temporales?
R: Está pensado para un símbolo de tipo US30 en M15. Otras configuraciones requieren sus propias pruebas y revisión de parámetros.

P: ¿Por qué a veces hay menos operaciones?
R: El EA utiliza múltiples filtros y puede permanecer inactivo cuando las condiciones de volatilidad/tendencia no están alineadas.

P: ¿Calcula el tamaño de los lotes automáticamente?
R: Si la gestión monetaria está activada, puede calcular el tamaño de la posición utilizando un porcentaje de riesgo (según se indique). De lo contrario, utiliza un tamaño de lote fijo.

P: ¿Qué debo hacer si no opera?
R: Verifique AutoTrading, los permisos para operar con símbolos, los requisitos del corredor (lote/margen mínimo) y confirme que las señales se hayan producido en barras nuevas.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog

  • El historial de versiones está disponible en la pestaña "Versiones" del Mercado.

