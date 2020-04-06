ETH Reaper

Visión general

ETH Reaper es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para símbolos de tipo ETHUSD.
Evalúa señales en barras nuevas y combina un cruce estocástico con un filtro Bulls Power para entradas.
La gestión de posiciones incluye Stop Loss, Take Profit y un trailing stop opcional cuando el Stop Loss está activado.
Hay protecciones adicionales disponibles para spread, límites de exposición, límites diarios y salvaguardas a nivel de cuenta.
Un Filtro de Noticias incorporado puede pausar nuevas entradas alrededor de eventos seleccionados cuando está activado.

Qué hace el EA

En cada nueva vela, el AE comprueba la disponibilidad de la sesión y las reglas de protección activas.
Si no hay ninguna posición abierta para el símbolo y el número mágico actuales, evalúa las condiciones de entrada.
Las entradas largas/cortas se basan en un cruce principal/señal del estocástico, confirmado por un umbral de Bulls Power.
Al abrir una operación, utiliza el tamaño de lote configurado y coloca Stop Loss / Take Profit si está habilitado.
Mientras una posición está abierta, el EA supervisa una regla de salida de secuencia de velas y puede cerrar cuando aparece la condición.
Si el trailing stop está habilitado, el EA puede ajustar el nivel de Stop Loss a medida que se mueve el precio.

Características principales

  • Lógica de entrada de cruce estocástico (principal vs línea de señal)

  • Filtro Bulls Power para confirmación de entrada

  • Salida de secuencia de velas basada en velas consecutivas alcistas/bajistas

  • Stop Loss / Take Profit (ajuste 0 para desactivar)

  • Trailing stop opcional (requiere Stop Loss > 0)

  • Protecciones de entrada: límite de spread, posiciones abiertas máximas, lotes totales máximos

  • Límites de protección diarios y de cuenta (suspende nuevas entradas y puede cerrar una operación abierta)

  • Filtro de noticias opcional con selección de divisa e impacto

Gestión del riesgo y notas de seguridad

Operar implica riesgo, y la volatilidad del mercado puede llevar a pérdidas.
Las condiciones de Crypto CFD (spread, deslizamiento, ejecución) difieren según el broker y pueden cambiar durante las sesiones activas.
Stop Loss, Take Profit, trailing stop y límites de protección son definidos por el usuario; valide los valores para la especificación de su símbolo.
Si el Stop Loss está desactivado, el trailing stop no estará activo.
El Filtro de Noticias requiere habilitar el permiso WebRequest en el terminal para el host de noticias utilizado por el EA (se muestra en los mensajes del terminal cuando es necesario).
Pruebe siempre primero en una cuenta demo y evalúe el comportamiento con los datos y condiciones de ejecución de su broker.

Entradas

Configuración del núcleo

  • Magic_Number: identificador único para las órdenes del EA

  • Entry_Amount: volumen de operación (lotes)

  • Stop_Loss: SL en pips (0 = desactivado)

  • Take_Profit: TP en pips (0 = desactivado)

Indicadores

  • Estocástico: período K, período D, período de suavizado

  • Bulls Power: periodo, nivel de disparo

Condición de salida

  • Cuerpo mínimo de la vela (pips): tamaño mínimo del cuerpo para contar una vela

  • Velas consecutivas: número de velas consecutivas necesarias para la señal de salida

Protecciones y Filtros

  • Max_Spread: spread máximo permitido (0 = sin límite)

  • Max_OpenPos: posiciones abiertas máximas en todos los EAs (0 = sin límite)

  • Max_OpenLots: máximo total de lotes en todos los EAs (0 = sin límite)

  • MaxDailyLoss / Max_Daily_DD / Daily_Reset: límites diarios y hora de reinicio

  • Min_Equity / MaxEquity_DD / Max_Equity: umbrales de protección de la cuenta

Noticias y visualización

  • News_Priority y News_Currencies: nivel de impacto y divisas a monitorizar

  • Noticias antes/después de minutos: ventanas de pausa alrededor de los eventos

  • Pos_Stat / Robot_Stats: opciones del panel de información del gráfico

Configurar

  1. Instale el EA en MT4 y reinicie el terminal (o actualice el Navegador).

  2. Abra un gráfico ETHUSD (o equivalente) y establezca el marco temporal en H1.

  3. Adjunte ETH Reaper al gráfico y active Algo Trading.

  4. Establezca Entry_Amount y revise Stop_Loss / Take_Profit de acuerdo con los dígitos del símbolo y las reglas de nivel de stop del broker.

  5. (Opcional) Habilite el trailing stop manteniendo Stop_Loss > 0 y asegurándose de que el trailing está habilitado en el EA.

  6. (Opcional) Configure las protecciones (spread/exposición/diaria/cuenta) antes de ejecutar.

  7. Si utiliza el Filtro de Noticias, permita WebRequest para el host de noticias requerido como se indica en los mensajes de terminal.

Evaluación recomendada

Ejecute el EA en el Probador de Estrategias para observar la colocación de órdenes, el manejo de SL/TP, el comportamiento del trailing stop y el tiempo de salida.
Utilice los datos históricos de su broker y configuraciones realistas de spread cuando estén disponibles.
Verifique los detalles de especificación del símbolo (dígitos, distancia mínima de stop, horas de negociación) para evitar órdenes rechazadas.
Luego haga una prueba en una cuenta demo para verificar la ejecución, la sensibilidad al deslizamiento y cualquier permiso de Filtro de Noticias.
Revise las pestañas Expertos y Diario para ver si hay mensajes relacionados con protecciones, permisos de negociación o acceso a WebRequest.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Símbolo: diseñado para instrumentos del tipo ETHUSD; los nombres de los símbolos de los brokers pueden variar.
Marco temporal: diseñado para H1; otros marcos temporales deben evaluarse por separado.
Operación: una posición por símbolo y por Número Mágico; es posible realizar múltiples gráficos con diferentes Números Mágicos.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Utiliza rejilla, martingala o promediación?
R: No. Abre una única posición por señal utilizando el tamaño de lote que usted establezca.

P: ¿Puedo desactivar Stop Loss o Take Profit?
R: Sí. Establezca Stop_Loss y/o Take_Profit en 0 para desactivarlos.

P: ¿Por qué no funciona el trailing stop?
R: El trailing requiere Stop_Loss > 0 y trailing activado. Confirme también las restricciones de nivel de stop del corredor.

P: ¿Qué activa la salida?
R: El EA busca una secuencia de velas alcistas/bajistas consecutivas que cumplan la regla de tamaño mínimo del cuerpo.

P: ¿Por qué a veces se bloquean las entradas?
R: Las protecciones pueden bloquear las entradas debido a límites de spread/exposición, límites diarios, umbrales de protección de cuenta o una ventana de Filtro de Noticias activa.

P: ¿Cómo puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5.


