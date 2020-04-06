Visión General

GBPUSD Pound Investor es un Asesor Experto diseñado para GBPUSD en el marco temporal M15.

Utiliza una condición de entrada de Bandas de Bollinger y una condición de salida de cruce de Media Móvil.

El EA soporta Stop Loss y Take Profit fijos, además de protecciones opcionales para spread, límites diarios y límites de equidad.

Se incluye un módulo de filtro de noticias incorporado (desactivado por defecto) y requiere permiso de WebRequest terminal cuando se utiliza.

Qué hace el EA

El AE comprueba el mercado una vez por cada nueva barra y decide si abrir una operación.

Las entradas de compra/venta se derivan de las condiciones de las Bandas de Bollinger sobre precios recientes.

Las salidas de operaciones se gestionan mediante una condición de cruce de la Media Móvil Simple (SMA).

El Stop Loss y el Take Profit pueden aplicarse a cada orden (o establecerse después de la entrada en una ejecución de tipo ECN).

El AE puede limitar las entradas mediante spread, posiciones/lotes abiertos máximos, pérdida/retirada diaria y protecciones basadas en la equidad.

Características principales

Diseñado para GBPUSD, M15 (configuración de un solo símbolo, un solo marco temporal)

Lógica de entrada basada en las bandas de Bollinger

Lógica de salida basada en cruces de SMA

Entradas SL/TP fijas (en pips)

Protecciones opcionales: spread, posiciones/lotes máximos, pérdida/retirada diaria, límites de renta variable

Módulo opcional de filtro de noticias (desactivado por defecto)

Panel de estadísticas en el gráfico activable/desactivable

Gestión del riesgo y notas de seguridad

Operar implica riesgo, y las pérdidas pueden exceder las expectativas en mercados rápidos.

Este EA utiliza ajustes de Stop Loss y Take Profit, pero la ejecución depende de las condiciones del broker (spread, deslizamiento, niveles de stop).

Protecciones como Max Spread, límites diarios de pérdida/retirada, y protecciones de equidad pueden ayudar a controlar la exposición, pero no eliminan el riesgo.

Si se activan las protecciones basadas en la equidad, el EA puede cerrar posiciones y detenerse a sí mismo.

Utilice un tamaño de lote conservador y evalúe en una cuenta demo antes de considerar el uso en vivo.

Usted es responsable de seleccionar la configuración que coincida con su tolerancia al riesgo y las condiciones del corredor.

Entradas

Trading

Magic_Number: identificador único para las órdenes del EA

Entry_Amount: tamaño del lote utilizado para las entradas

Stop_Loss (pips): distancia SL fija (0 desactiva)

Take_Profit (pips): distancia TP fija (0 deshabilita)

Indicadores

Bandas de Bollinger: Periodo, Desviación

Medias móviles (SMA): Periodo rápido, Periodo lento

Protecciones

Max_Spread (puntos): bloquea las entradas cuando el spread está por encima del límite

Max_OpenPos / Max_OpenLots: limita la exposición global de todos los EAs.

Protecciones diarias: MaxDailyLoss, Max_Daily_DD, Daily_Reset hora

Protecciones de cuenta: Min_Equity, Max_Equity, MaxEquity_DD

Noticias / Visualización

Prioridad del filtro de noticias y ventanas de tiempo (desactivado por defecto)

Pos_Stat / Robot_Stats: mostrar/ocultar el panel de estadísticas en el gráfico

Configurar

Instale el EA en su plataforma y reinicie el terminal. Abra un gráfico GBPUSD y establezca el marco temporal en M15. Active AutoTrading y permita la operativa en vivo en los ajustes del EA. Establezca el tamaño de lote deseado (Entry_Amount) y los valores SL/TP. Si activa el filtro de noticias, permita WebRequest en las opciones del terminal y añada el dominio del servidor de noticias utilizado por el EA a la lista de permitidos. Asegúrese de que las condiciones de negociación del símbolo son adecuadas (spread, nivel de stop, modelo de ejecución).

Evaluación recomendada

Utilice el Probador de Estrategias para realizar una simulación histórica y confirmar el comportamiento del EA en los datos de su broker.

Pruebe con "Cada tick basado en ticks reales" (cuando esté disponible) e incluya spreads consistentes con sus condiciones de negociación.

A continuación, ejecute el EA en una cuenta demo durante varias semanas para observar la ejecución, la sensibilidad al deslizamiento y cómo se comportan las protecciones.

Ajuste Max_Spread y los límites de exposición para que coincidan con los spreads típicos de sesión para GBPUSD.

Cambie sólo un grupo de parámetros a la vez (por ejemplo, protecciones primero, luego parámetros de indicadores) para mantener los resultados interpretables.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolo: previsto para GBPUSD.

Marco temporal: previsto para M15; otros marcos temporales pueden cambiar el comportamiento.

Broker: funciona con los brokers de Forex habituales; la ejecución ECN/STP se gestiona aplicando SL/TP después de la entrada cuando sea necesario.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Opera con más de un símbolo?

R: Está pensado para GBPUSD. Utilice un gráfico por símbolo/número mágico.

P: ¿Puedo ejecutar varias copias en la misma cuenta?

R: Sí, si utiliza diferentes valores de Magic_Number y gestiona los límites de exposición adecuadamente.

P: ¿Por qué se ha "cancelado" una entrada?

R: Una de las protecciones puede haber bloqueado la operación (spread, posiciones/lotes máximos, límites diarios, límites de renta variable o ventana de filtro de noticias).

P: ¿Cómo puedo activar el filtro de noticias?

R: Establezca la entrada de prioridad de noticias y permita WebRequest en las opciones del terminal, después añada el dominio del servidor de noticias requerido a la lista de permitidos.

P: ¿Utiliza un trailing stop?

R: El código incluye una lógica de trailing-stop, pero no está activada por defecto.

P: ¿Dónde puedo solicitar soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5.