Golden Scalper PRO

3.83

Golden Scalper PRO: ¡Deja que nuestra tecnología trabaje para ti!

Manual y archivo de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual completo y el archivo de configuración.

Precio: El precio aumentará a medida que se vendan más licencias.

Licencias disponibles: 3

Operar en el oro es uno de los mayores desafíos del mercado financiero debido a su alta volatilidad y riesgo. Requiere precisión extrema, análisis avanzado y una gestión de riesgo impecable. Golden Scalper PRO está diseñado específicamente para ofrecer todo esto. Combina tecnología avanzada con estrategias eficientes para ayudarte a obtener el máximo beneficio del mercado del oro. Ya seas principiante o trader profesional, esta herramienta te proporcionará el apoyo necesario para operar de forma segura y rentable. Golden Scalper cuenta con un sistema inteligente adaptativo, análisis multi-temporal, ajuste automático de lotajes y una sólida gestión de riesgos, lo que le permite reaccionar rápidamente ante cambios en el mercado y proteger tu capital en todo momento.


Activo XAUUSD (Oro)
Timeframe M5

Depósito mínimo 500 USD
Broker Cualquier broker
Tipo de cuenta Cualquiera (recomendado cuenta con spread bajo)
Apalancamiento 1:500 o superior
VPS Recomendado pero no obligatorio
Activo SPX500 (Nasdaq 100)
Timeframe M5

Depósito mínimo 1000 USD
Broker Cualquier broker
Tipo de cuenta Cualquiera (recomendado cuenta con spread bajo)
Apalancamiento 1:500 o superior
VPS Recomendado pero no obligatorio


¡Descubre todo sobre Golden Scalper PRO!

Estrategias avanzadas con inteligencia artificial

Golden Scalper está basado en inteligencia artificial con redes neuronales capaces de realizar aprendizaje profundo, análisis y predicción de precios. Utiliza redes neuronales evolutivas que se optimizan constantemente para adaptarse a los cambios del mercado, mejorando su precisión y gestión de riesgos.

También integra Echo State Networks (ESN), una potente red neuronal recurrente que analiza grandes cantidades de datos históricos para identificar patrones ocultos del mercado y predecir los movimientos de precios con alta precisión. ESN es extremadamente eficaz en el modelado de series temporales, lo que permite generar señales confiables en tiempo real.


Análisis de patrones gráficos y comportamiento del mercado

Golden Scalper analiza continuamente los gráficos en busca de patrones de comportamiento de precios y estructuras de mercado repetitivas. Además, incorpora un filtro de noticias para mejorar aún más la precisión de las señales de entrada.

Para maximizar su estabilidad y rendimiento, Golden Scalper incorpora tecnologías de Generative Adversarial Networks (GAN), que simulan diferentes condiciones extremas del mercado para optimizar las estrategias y proteger la cuenta contra eventos inesperados o de alto impacto.

Gracias a este sistema, el robot mantiene su rentabilidad incluso en situaciones de alta volatilidad, eventos "cisne negro" o cambios abruptos del mercado, asegurando la protección del capital.

Gestión de riesgo inteligente

Golden Scalper PRO cuenta con un módulo de gestión de riesgo altamente avanzado. Ofrece tres modos de trading según el perfil del usuario (agresivo, moderado o conservador) y un sistema de ajuste automático de lotaje. Todos los parámetros son completamente personalizables según tu estilo de trading.


Ajuste dinámico de frecuencia de operaciones

Golden Scalper PRO es capaz de ajustar automáticamente su frecuencia de operaciones según la volatilidad del mercado. Cuando la volatilidad es alta, incrementa la frecuencia para aprovechar más oportunidades. Cuando la volatilidad es baja, reduce la frecuencia para enfocarse solo en las mejores entradas.

Este sistema garantiza un equilibrio perfecto entre rentabilidad y control de riesgo, todo de forma completamente automática, sin necesidad de intervención manual.

Estrategia probada con años de resultados consistentes

Golden Scalper PRO ha sido sometido a más de 10 años de pruebas en cuentas reales y simulaciones. Ha demostrado ser capaz de generar beneficios consistentes en cualquier condición de mercado, incluso durante crisis financieras, eventos inesperados o periodos de alta volatilidad.

*Se recomienda realizar pruebas en cuenta demo antes de operar en real. Debido al filtro de noticias en tiempo real, los resultados en backtest pueden no reflejar con precisión el comportamiento en mercado real.


Fácil de usar y altamente configurable

Golden Scalper PRO viene con parámetros optimizados por defecto, permitiendo que incluso traders novatos puedan empezar fácilmente. Para los más avanzados, ofrece una gran cantidad de opciones de personalización: frecuencia de trading, selección de estrategia, distancia entre órdenes, gestión de capital y más.

Golden Scalper no es solo un robot, es tu socio de confianza en el mercado del oro. Ya seas principiante o trader experimentado, te ayudará a operar de manera precisa, segura y rentable.

¡Adquiere ahora Golden Scalper PRO y empieza tu camino hacia un trading estable, eficiente y seguro!


Comentarios 12
forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

Productos recomendados
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto funciona colgando operaciones pendientes que se mueven con el precio al activar una operación Se cierra en el stop loss o en un beneficio de la búsqueda de beneficios Trabaja en pares de divisas de bajo spread Como la divisa dólar yen Trabaja con la misma configuración que el experto, o puede modificarse a gusto del usuario Trabaja sobre un timing de 15M o más a gusto del usuario parámetros: Transacción_Movimiento : Movimiento =true . no Movimiento=false . Lote1: Tamaño
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Asesores Expertos
Basándome en mi estrategia de trading original, parece que este EA está programado para utilizar el análisis técnico para identificar un patrón de vela interior en la vela actual y esperar una ruptura en cualquier dirección. Si el precio rompe al alza, el EA colocará una orden de compra, y si rompe a la baja, el EA colocará una orden de venta. Los niveles de take profit y stop loss se fijan en 50 pips cada uno. Además, el uso de una estrategia de martingala, que implica aumentar el tamaño del
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Asesores Expertos
CANADIAN TAIGA es un EA profesional de cartera que utiliza un sistema de trading de seguimiento de tendencia basado en los principios de ruptura de volatilidad y ruptura de niveles de soporte/resistencia. Funciona en todos los pares de dólares canadienses. El principio básico de Canadian Taiga es capturar oportunidades de trading en todos los pares CAD, utilizando un sofisticado módulo de cobertura. Descargue CANADIAN TAIGA y pruébelo en todos los pares de dólares canadienses como se recomiend
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Big Player EA USDJPY es un EA que genera señales de trading con estrategias personalizadas. El EA escanea 5 meses de historia y genera señales y compra o vende en estas señales. Al menos 5 meses de datos deben estar detrás al probar el EA. Además, se implementan estrategias cruzadas Takeprofit en el EA. Se aplican estrategias TP simples, dobles, triples y cuádruples. Gracias a las estrategias cruzadas Takeprofit, el EA funciona fácilmente incluso en momentos de alta actividad. Familia de EAs B
North Star EA
Zhongqu Wu
Asesores Expertos
Estrella del Norte EA es una tendencia EA, no un Martin EA, EA no optimizado. sólo tiene que utilizar el tamaño de lote fijo, auto obtener pérdida de la parada fija y tomar el valor de beneficio, Max 3 posiciones abiertas.EA ha pasado múltiples pruebas de plataforma. retiro de capital pequeño y sin riesgo de exposición ！ . North Star EA es un algoritmo complejo que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los movimientos del mercado. Es
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en redes neuronales avanzadas. Principales características del EA Después del entrenamiento, el EA recuerda los patrones de cada par de divisas . Por lo tanto, no es necesario volver a entrenarlo cuando se cambia de par de divisas. Los niveles fijos de Take Profit y Stop Loss se establecen en las entradas. Negociación multidivisa . Seguimiento de mis cuentas: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparación para el comercio y la formación Se recomienda ent
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado . Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Murasame
Akihiro Tanaka
Asesores Expertos
descripción general "Murasame" es un sistema de seguimiento de tendencias que tarda una media de unas 25 horas por operación. Sin rejilla, sin martingala, sin doble cara, 1 posición. El stop loss se mueve por arrastre. Instalación par de divisas GBPJPY Eje del tiempo 30  minutos   (ver.4.0~) GMT +2/+3   (   sólo para   5   barras diarias   ) Número de barra de visualización de configuración   de MT4 1000   o más parámetros Magia No. número mágico Hora de verano 0: Ninguno / 1: Estilo americ
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Asesores Expertos
“Smart Golden” es un producto diseñado específicamente para el mercado del oro, utilizando una estrategia de scalping. Y no utiliza métodos de gestión como Martingala, grid y cobertura. Utilizamos herramientas de IA (aprendizaje automático) para extraer características robustas de los datos históricos del oro, que luego se codifican directamente en “Smart Golden”. Dado que no entrenamos continuamente con datos históricos específicos (ajuste excesivo) o pronósticos de ChatGPT, podemos minimizar
Next Generation
Volodymyr Zubov
Asesores Expertos
Asesor de negociación automática para el terminal MT4. Cualquier instrumento comercial. Configuraciones mínimas. Visualización detallada de estilo y condiciones comerciales en la pantalla de su terminal. Comienza a funcionar inmediatamente después de la instalación y la conexión a su cuenta MT4. Cualquier período de tiempo por debajo de H4. Periodo de tiempo recomendado para mostrar las sesiones de negociación H1. Usted elige el tiempo de trabajo óptimo para un robot comercial. Mis mejores dese
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos El experto trabaja sobre el indicador de media móvil Calculando el número de puntos del precio actual y el índice Entrando en un trato de ganancia 5 pips Si la tendencia se invierte con una nueva señal, entra en un comercio con la tendencia con la apertura de operaciones de consolidación con el mismo tamaño del lote original Con el cierre de todos juntos en un beneficio de 5 puntos Enfriamiento trata con el mismo tamaño del lote básico 15 pips abre una nueva operación Trabaja en el
Advisor for graphic arrows
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El EA abre operaciones utilizando las flechas gráficas del indicador. Si la aguja del indicador no tiene un búfer de unión, es posible probar este indicador con la ayuda de dagnogo asesor. Especifique los códigos de flecha en los parámetros y el EA operará con ellos. Puede averiguar los códigos de flecha abriendo las propiedades de la flecha. Los siguientes valores se establecen por defecto: 225; //Código de flecha hacia arriba 226; //Código de flecha descendente
IT ADX Momentum EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra nuestra última incorporación, IT ADX Momentum , un gran avance en el mundo del trading automatizado. Nuestro EA redefine las reglas del juego aprovechando al máximo el indicador ADX para ofrecerle un rendimiento excepcional. Uso del ADX en el EA IT ADX Momentum El EA IT ADX Momentum se basa en una sofisticada estrategia que aprovecha el análisis del ADX para tomar decisiones de trading informadas, a la vez que implementa una estrategia de rejilla para maximizar los beneficios en caso
FREE
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Asesores Expertos
LayerStop EA sólo realiza una acción de abrir una orden pendiente BUYSTOP o SELLSTOP, por lo que sólo supervisa el trailing stoploss. No se utilizan condiciones específicas para abrir la orden pendiente. La orden pendiente BUYSTOP o SELLSTOP se generará inmediatamente después de que se adjunte un Asesor Experto en el gráfico. Adecuado para Noticias de Alto Impacto. Si ya ha adjuntado el LayerStop EA en el gráfico y desea que el LayerStop EA realice una nueva acción de abrir una orden pendie
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Asesores Expertos
Intelligent Detector es un asesor experto que funciona basado en algoritmos de Inteligencia Artificial para el símbolo EURUSD. Su estrategia de trading es Swing trade, que identifica operaciones seguras para evitar decisiones de alto riesgo y posiciones inciertas. Ha sido capaz de obtener los beneficios más estables durante un largo período de unos 19 años (no todos los expertos tienen esta capacidad y sólo responden en períodos cortos y específicos), no se ha sobreajustado. Atención: El númer
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Asesores Expertos
¡Presentamos UniTradeXpert: ¡Su programa Forex definitivo! Descubra el extraordinario potencial de UniTradeXpert, un asesor experto de última generación meticulosamente diseñado para mejorar su experiencia de trading en Forex. Con casi 7 años de soporte integral de análisis de datos, este EA proporciona una ventaja decisiva en el mercado ferozmente competitivo con una asombrosa tasa de precisión del 99,9%. UniTradeXpert se destaca en el trading de oscilaciones dentro del marco de tiempo de una h
Shooting Target
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos, el experto trabaja en operaciones pendientes que se mueven con el precio. Cuando se activa una operación, se colocan el take profit y el stop loss Cuando se mueve con el beneficio, la otra operación pendiente se mueve con el precio Hasta que se cierra con un beneficio o pérdida y funciona de nuevo de la misma manera No hay complicaciones o indicadores en el experto El experto es muy simple en su trabajo Trabaja en los cinco minutos, capital de $ 100 o más El tamaño del lote trabaj
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Asesores Expertos
Estimados Traders, Me complace presentarles nuestro último proyecto. EA BitBull. ¡El trading real de criptomonedas ahora es una realidad! Debido a que esta estrategia es tan única, solo quiero vender un número limitado de licencias. Por lo tanto, el precio aumentará de forma constante para limitar las ventas. El próximo precio es de 790 USD. Con la ayuda de nuestros estimados socios de todo el mundo, hemos logrado desarrollar una estrategia innovadora de criptomonedas. Esta estrategia combina
Destiny Master
Victor Adhitya
Asesores Expertos
Su destino está en su mano, Este diseño EA para controlar su riesgo por operación por lo que incluso utilizando el sistema de martingala puede controlar su reducción. Cada fracaso de su entrada parcial de cobertura con este EA, por lo que la pérdida flotante se reducirá y la reducción puede ser controlado. Usted necesita Broker con este requisito spesification : - Cuenta de cobertura (no use cuenta de compensación) - Gran apalancamiento - NO SWAP - SIN COMISIONES - SIN COSTE OCULTO - Cobertura
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Asesores Expertos
CloseDelet_Orders CloseAtProfit es un EA que uso solo para cerrar ordenes despues de una ganancia definida, o perdida, cerrar todas las ordenes, tambien borrar ordenes pendientes. La velocidad de cierre depende del momento en que se negocia, en el corredor que está utilizando y los símbolos que está negociando. ENTRADAS: win_USD_All = cierra todas las ordenes (venta+compra) cuando el beneficio es mayor que el beneficio definido para cerrar; win_USD_BUY = cierra solo las ordenes de compra cuando
Element 8
Vladimir Deryagin
Asesores Expertos
El asesor trabaja sobre la base de la reversión de la posición detrás de la tendencia. La configuración del asesor experto es intuitiva. Puede usar este asesor experto en cualquier par de divisas, habiendo seleccionado previamente la configuración con la ayuda de pruebas. Configuración del asesor, descripción: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) – la elección del día de la semana de negociación, o la hora de este día, antes de que usted puede operar. Magic es un nú
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Asesores Expertos
Pip Profesional: Un asesor fiable Pip Professional es un asesor fiable que funciona con un nuevo algoritmo con tres filtros y utiliza medias móviles (MA) para determinar la tendencia. Recomendaciones: Max Spread: Las operaciones no se abrirán una vez que se alcance el valor de spread establecido. Deslizamiento: Desviación del precio en el momento de la apertura de la orden. Take Profit: 40 pips. Stop Loss: 35 pips. Lotes: Tamaño de operación de 0,1. Marco temporal: De M1 a D1. Pares de divisas:
Axel Bot MT4
Salman Metioui
Asesores Expertos
Axel Bot es un sofisticado algoritmo de negociación diseñado para dotar a los operadores de estrategias de cobertura avanzadas. Al integrarse a la perfección con los principales mercados financieros, Axel Bot permite a los usuarios ejecutar operaciones de forma algorítmica, minimizando el riesgo y maximizando los beneficios potenciales. El bot aprovecha datos de mercado en tiempo real, análisis avanzados y modelos predictivos para identificar oportunidades de cobertura, lo que permite a los oper
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Asesores Expertos
15% de descuento en curso Precio anterior 350 Precio actual 299 Contacto @mahicmc21 telegram Estrategia EA Tomar posiciones de cuero cabelludo en la tendencia de marco de tiempo superior con la distancia segura Pips Par Principal EurUsd TF Mayor y Seguro es H1 / TF Menor y Agresivo es M1 Depósito Mínimo es de 500 $ / Depósito SEGURO es de 1000 $ Por cada 500 $ se puede añadir 1 Major Pair Estoy corriendo este EA 24 Horas con todas las noticias de alto impacto. Acerca de Ajuste : No cambie la
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
Asesores Expertos
Gold BB PRO es una versión profesional de Gold BB FREE, que utiliza una cartera de estrategias basadas en las Bandas de Bollinger . Gold BB PRO fue desarrollado para XAUUSD . Este Asesor Experto ha sido probado desde el año 2006 hasta el 2021 . No utiliza Martingala ni otras estrategias peligrosas. Backtest, que se puede ver a continuación en la sección de capturas de pantalla, utiliza los datos reales de garrapatas con 99,90% de precisión. Con esta estrategia se puede operar usando lotes fijos
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
Asesores Expertos
El objetivo principal de este experto en trading es respaldar posiciones abiertas utilizando un stop dinámico. El experto puede rastrear posiciones abiertas tanto manualmente como por otros asesores. El cálculo de los niveles de stop-loss y take-profit se basa en relaciones estadísticas en los cambios de precios en el mercado. Gracias a esto, el asesor elige la mejor relación entre beneficio y riesgo. En la primera oportunidad, el experto mueve la posición al punto de equilibrio, después de lo
Labyrinth
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Labyrinth - Asesor Experto en Tendencias. Funciona entrando en el mercado en lotes de compra y venta. ¡No forma una serie de representación, y por lo tanto se puede trabajar con ellos a partir de $ 1000! Lo cual es genial para los principiantes. El bot implementa un sistema de gestión de dinero, que consiste en un cálculo competente del riesgo en función del depósito. Para el cálculo correcto del volumen, es necesario especificar el depósito de base para el cálculo del riesgo. Por defecto, esta
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Otros productos de este autor
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Indicadores
Descubre el futuro de la negociación con Golden Arrow Scalper! Desarrollado por el renomado Felipe FX, Easy Entry Points es la próxima generación de indicadores de trading, diseñado para proporcionar una experiencia de negociación intuitiva y eficiente. Con funcionalidades avanzadas y una interfaz amigable, este indicador es la herramienta perfecta para traders de todos los niveles. Funcionalidades Principales: Señal de Entrada Fácil:   Identifica puntos de entrada ideales basados en cruces de
Usd Killer Gemini AI Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
Asesores Expertos
USD Killer Gemini EA es la solución para los operadores que buscan maximizar sus operaciones con la seguridad de una estrategia sólida y altamente automatizada. Desarrollado por Felipe FX, este EA de próxima generación combina tecnología de vanguardia e indicadores avanzados para ofrecer operaciones eficientes y rentables. Indicadores avanzados para confirmar entradas, USD Killer fue desarrollado con todo el poder de AI Gemini y encontramos patrones que ocurren diariamente en el gráfico, aumen
Aurora Scalper Trade
Felipe Jose Costa Pereira
Asesores Expertos
Aurora Scalper Trade es un sistema de cuadrícula avanzado que ha estado operando en cuentas reales durante años. En lugar de estar ajustado para reflejar datos históricos (como hacen la mayoría de los sistemas), está diseñado para explotar ineficiencias reales del mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de “aciertos y errores” que sobrevive solo utilizando cuadrículas. Utiliza la mecánica real del mercado a su favor para generar beneficios consistentes. Pares de divisas compatibles: AUDCA
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Asesores Expertos
USD Killer Gemini EA es la solución para los operadores que buscan maximizar sus operaciones con la seguridad de una estrategia sólida y altamente automatizada. Desarrollado por Felipe FX, este EA de próxima generación combina tecnología de vanguardia e indicadores avanzados para ofrecer operaciones eficientes y rentables. Indicadores avanzados para confirmar entradas, USD Killer fue desarrollado con todo el poder de AI Gemini y encontramos patrones que ocurren diariamente en el gráfico, aumen
Filtro:
Hong Xin Zhang
151
Hong Xin Zhang 2025.07.31 02:59 
 

Overall, it's a pretty good EA with a lot of modifiable parameters and variables. You need to carefully figure out how to maximize its performance, reduce risks while increasing profits. Although it's a good EA, it's still necessary to incorporate manual risk control. For example, close existing positions on the eve of important data releases to prevent unexpected situations.The user support gets four stars because the price dropped after I made the purchase ：（

Prince Brex
128
Prince Brex 2025.07.27 01:28 
 

user support is phenomenal. however please do not waste your money with this EA, its honestly no reliable, it blew the account in less than 2 weeks with medium recommended set files with all the news settings active.

forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

Cachito2005
141
Cachito2005 2025.07.19 14:30 
 

The support Felipe is friendly and willing to help and very kind, however the EA is not reliable. my account with $1030 was blow the last wednesday . am concerned, I dont know if I return to use on one real account.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Erwin Fonke
464
Erwin Fonke 2025.07.18 09:31 
 

I used this bot on a 625 account and a 10k challange account. the 625 account got burned after 24h and my 10k challange the day after. The support guy is friendly and willing to help but the bot is not that great if you ask me.

liu000202
853
liu000202 2025.07.16 23:15 
 

The simulated version performed well, but in the actual version, all $1000 in my two iC accounts was reset to zero

George A.
28
George A. 2025.07.15 21:37 
 

I tested Golden Scalper PRO for almost a month, and it worked well during the first few weeks, my account grew from $1,000 to $1,520. But everything collapsed in a single day. I used the Medium set provided by the seller and adjusted the server time offset. Even so, the bot ended up blowing my account. What’s most concerning is how the bot operates, it opens trades against the trend and keeps increasing the lot size, as if it's betting the market will reverse no matter what. But just one bad session... and it takes your account down. If the bot has to risk $1,400 just to make $300, something’s not right. In my opinion, this bot is not a serious trading tool. Maybe it works with large accounts over $10k, but with moderate capital, the risk is extremely high. It feels more like gambling than a professional strategy.

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

JN143
19
JN143 2025.07.02 19:11 
 

So far so good, the EA has performed really well since I purchased it 2 weeks ago, navigating some tricky trading sessions in between. Currently meeting my target of USD 100 average profit per day. Developer is super helpful and is highly responsive to queries.

Dhiiraj A
463
Dhiiraj A 2025.06.24 17:19 
 

Very supportive developer , replies to each and every query . Ea performing very well . I recommend it .

Marco Scherer
1696
Marco Scherer 2025.05.28 08:27 
 

A great EA! With some trades, I initially wonder, “Why this one? That doesn’t make any sense…” but a few minutes later, I see a nice profit on my account. For an EA running on the 5-minute chart, it’s been surprisingly stable so far. I’ll let it run for a while and update my review later based on how it performs over time.

----

Update after a few weeks: this EA is a no-brainer!

The best way to use it is to run it on a separate account and simply forget about it. With this bot, I can confidently say: I can start it, go on vacation for a week without checking, and come back to a profitable account!

It trades a bit less than other EAs, but it's 1000 times safer, making large drawdowns very unlikely. Even with just 0.01 lot, you can easily reach up to $500 profit per week, depending on market conditions.

Felipe Jose Costa Pereira
1214
Respuesta del desarrollador Felipe Jose Costa Pereira 2025.05.29 16:07
Thanks bro, we are very happy to receive this feedback!
Respuesta al comentario