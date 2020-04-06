Alpa Crossover Strategy EA

Visión general

Alpha Crossover Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 basado en un modelo de cruce de EMA (EMA 50 y EMA 200).

Está diseñado para operar señales direccionales cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta (Golden Cross / Death Cross).

El EA trabaja con una dirección de mercado activa a la vez y puede cerrar una operación opuesta cuando aparece una nueva señal.

El tamaño del lote puede ser fijo, con un modo Martingale opcional disponible para los usuarios que entienden el riesgo relacionado.

Qué hace el EA

El EA monitoriza la EMA 50 y la EMA 200 y evalúa las señales en las nuevas barras.

Se forma una señal de compra cuando la EMA 50 cruza por encima de la EMA 200.

Se forma una señal de venta cuando la EMA 50 cruza por debajo de la EMA 200.

En una nueva señal, el EA puede cerrar una operación abierta en la dirección opuesta y abrir una nueva operación en la dirección de la señal.

Las órdenes se gestionan utilizando el Número Mágico del EA y el comentario para que estén separadas de las operaciones manuales o de otros EAs.

Las salidas pueden ser gestionadas por Stop Loss / Take Profit y reglas de gestión opcionales (por ejemplo, umbral de rentabilidad).

Características principales

Entradas de cruce EMA 50 / EMA 200 (Golden Cross / Death Cross)

Lógica unidireccional (puede cerrar la operación contraria en una nueva señal)

Número mágico y comentarios de la operación para una separación clara de las órdenes

Dos modos de tamaño de lote: Lote fijo o Martingala opcional

Herramientas opcionales de gestión del punto de equilibrio y de las operaciones básicas

Controles de tiempo (límites de sesión, bloqueo de fin de semana, opciones de cierre programado)

Límites de seguridad, como el máximo de operaciones por día (si está activado)

Gestión de Riesgo y Notas de Seguridad

Operar implica riesgo, y las pérdidas son posibles.

Este EA no garantiza resultados y no es asesoramiento financiero.

Martingala (si está activada) aumenta el tamaño de la posición después de las pérdidas y puede conducir a rápidas reducciones y grandes pérdidas durante las condiciones adversas del mercado.

Si no desea el comportamiento de Martingala, utilice el modo de lote fijo y mantenga tamaños de posición conservadores.

El spread, el deslizamiento, la velocidad de ejecución y las condiciones de negociación del broker pueden afectar a las entradas y salidas.

Pruebe siempre el EA en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y en una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Utilice Stop Loss y reglas de riesgo de cuenta que coincidan con su propia tolerancia al riesgo.

Entradas

Trading

Uso de símbolo/marco de tiempo (adjuntar al gráfico que desea operar)

Número Mágico / comentario de la orden

Entrada en nueva barra (tiempo de evaluación de la señal)

Tamaño del Lote

Tamaño de lote fijo

Límites de riesgo aplicados externamente (reglas basadas en la cuenta)

Límites opcionales de tamaño máximo de operación (si se proporcionan)

Martingala (Opcional)

Activar/desactivar el modo Martingala

Multiplicador de lote y paso/nivel máximo

Comportamiento del modo para el seguimiento de ciclos largos/cortos (juntos o por separado, si se proporciona)

Gestión de operaciones

Stop Loss y Take Profit

Activación y compensación del punto de equilibrio (si está activado)

Operaciones máximas por día y filtros de distancia/validación (si están activados)

Filtros de tiempo

Inicio/fin de sesión personalizados

Bloque de negociación de fin de semana

Hora de cierre programada (diaria y/o viernes, si está activada)

Configurar

Copie el archivo EA en MQL4/Experts y reinicie MT4 (o actualice el Navegador). Abra el gráfico en el que desea operar (por defecto: EURUSD, M15). Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading. Establezca el Número Mágico si ejecuta múltiples EAs o instancias. Elija el modo de tamaño de lote (lote fijo recomendado para la mayoría de los usuarios) y configure SL/TP y las opciones de gestión. Si utiliza filtros de tiempo, confirme que las horas coinciden con la hora del servidor de su broker.

Evaluación recomendada

Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica para confirmar la sincronización de las señales, la colocación de órdenes y el comportamiento de la gestión.

Pruebe con supuestos de spread realistas y la configuración de símbolos de su broker (dígitos, tamaño de contrato, nivel de stop).

Continúe en una cuenta demo para observar la ejecución, el deslizamiento y el comportamiento de los filtros de tiempo en condiciones reales.

Si activa Martingale, evalúe la exposición máxima y los escenarios de reducción antes de considerar cualquier uso en vivo.

Cambie un grupo de ajustes a la vez (entradas, luego salidas, luego filtros de tiempo) para comprender el impacto.

Evite juzgar el comportamiento a partir de una ventana de tiempo corta; incluya diferentes condiciones de volatilidad.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Perfil por defecto: EURUSD en M15 (se pueden utilizar otros símbolos líquidos/marcos temporales con sus propias pruebas).

Las condiciones del broker (spread, ejecución, apalancamiento, lote mínimo y niveles de stop) pueden afectar al comportamiento.

Diseñado para gestionar operaciones identificadas por su Número Mágico y comentario.

FAQ

P: ¿Abre múltiples operaciones a la vez?

R: Está diseñado para mantener una dirección de mercado activa a la vez y puede cerrar la posición contraria en una nueva señal.

P: ¿Se requiere Martingale?

R: No. Martingale es opcional. El modo de lote fijo está disponible y generalmente es más sencillo de controlar.

P: ¿Es este un EA de cuadrícula?

R: No. Martingale (si está habilitado) cambia el tamaño del lote después de las pérdidas, pero no coloca una cuadrícula de entradas en capas por diseño.

P: ¿Por qué no operó?

R: Compruebe AutoTrading, permisos de símbolo, filtros de sesión, máximo de operaciones por día y si se produjo una señal de cruce en la barra evaluada.

P: ¿Qué debo usar para probar?

R: Comience con el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego una cuenta demo en su corredor antes de usarla en vivo.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios