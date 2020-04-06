Visión general

Sterling Sigma Reversion EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para GBPUSD en el marco temporal H1.

Aplica un enfoque de reversión a la media basado en reglas utilizando dos Bandas de Bollinger para detectar condiciones de estiramiento y luego apunta a un retorno hacia una media móvil simple (SMA) de 20 periodos.

Las entradas se colocan utilizando órdenes pendientes, con vencimiento basado en el tiempo para evitar configuraciones obsoletas.

El EA está diseñado sin promedios de estilo de cuadrícula y sin lógica de martingala.

Qué hace el EA

El EA monitoriza el GBPUSD H1 y comprueba las condiciones de precios "estirados" utilizando dos configuraciones de Bandas de Bollinger.

Cuando se detecta una configuración válida, coloca una orden pendiente cerca del nivel medio de la SMA(20).

Si la orden pendiente no se activa en un número definido de barras, expira automáticamente.

Las operaciones abiertas se gestionan con Stop Loss y Take Profit fijos, además de un trailing stop opcional basado en ATR (si está activado).

Se evitan las entradas duplicadas y las operaciones se gestionan por Número Mágico.

Características principales

Lógica de reversión a la media en GBPUSD H1 usando confirmación de doble Banda de Bollinger

Entradas de órdenes pendientes dirigidas al nivel medio de la SMA(20)

Las órdenes pendientes expiran después de un número configurable de barras

Stop Loss y Take Profit fijos por operación

Trailing stop opcional basado en ATR para gestionar posiciones abiertas

Protección contra duplicados y separación de operaciones por número mágico

Sin martingala ni promedios de tipo rejilla

Gestión de riesgos y notas de seguridad

Operar implica riesgos y es posible sufrir pérdidas.

Este EA no garantiza resultados y no constituye asesoramiento financiero.

Las estrategias de reversión a la media pueden experimentar movimientos adversos prolongados durante tendencias fuertes o alta volatilidad.

El spread, el deslizamiento, los gaps y las reglas de ejecución del broker pueden afectar a la ejecución de órdenes pendientes y a los resultados de SL/TP.

Evalúe siempre los ajustes según las condiciones de su broker y comience con un tamaño de posición conservador.

Pruebe primero en el Probador de Estrategias (simulación histórica) y luego en una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Entradas

Bollinger Bands & Mean

BB1_Period / BB1_Deviation (ejemplo: 20 / 1.8)

BB2_Period / BB2_Deviation (ejemplo: 50 / 2.1)

MediaSMA (ejemplo: 20)

Órdenes y Control Horario

PendingBarsExpiry (ejemplo: 8 barras)

NúmeroMágico

Reglas de dirección/entrada (según se implementen)

Riesgo y Salidas

StopLossPips (ejemplo: 90)

TakeProfitPips (ejemplo: 125)

Trailing stop: ATR_Period (ejemplo: 294) y ATR_TrailMultiplier (ejemplo: 2.8)

Modo de tamaño de lote: RiskPercent o FixedLot (dependiendo del modelo)

Configurar

Instale el EA en MT4 (MQL4/Experts) y reinicie el terminal (o actualice Navigator). Abra un gráfico GBPUSD y establezca el marco temporal en H1. Adjunte el EA al gráfico y active AutoTrading. Establezca MagicNumber (recomendado si ejecuta múltiples EAs). Configure el tamaño del lote (comience de forma conservadora), SL/TP y los ajustes de vencimiento pendiente. Si utiliza trailing stop, mantenga MT4 funcionando (VPS es opcional) para asegurar una gestión activa.

Evaluación recomendada

Ejecute el Probador de Estrategias como una simulación histórica en GBPUSD H1 con supuestos realistas de spread/comisión.

Confirme que las órdenes pendientes se colocan correctamente, expiran después del límite de barra configurado, y que SL/TP y trailing se comportan como se espera.

Pruebe en una cuenta demo para observar los efectos de la ejecución como la variación del spread y el deslizamiento.

Evalúe a través de diferentes regímenes de mercado (períodos de rango y tendencia), no sólo una ventana de fecha corta.

Ajuste un grupo de entradas a la vez para entender el impacto (bandas/media, luego salidas, luego dimensionamiento).

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Símbolo/Tiempo: pensado para GBPUSD, H1.

Las condiciones del broker (spread, velocidad de ejecución, niveles de stop, dígitos) pueden afectar al comportamiento.

El EA está diseñado para evitar entradas duplicadas y no utiliza lógica de martingala/rejilla.

FAQ

P: ¿Utiliza martingala o rejilla?

R: No. Está diseñado sin martingala y sin promedios tipo rejilla.

P: ¿Por qué expiran las órdenes pendientes?

R: La expiración ayuda a evitar entrar en una configuración mucho después de que las condiciones originales ya no sean relevantes.

P: ¿Puedo utilizarlo en otros pares o marcos temporales?

R: Está diseñado para GBPUSD H1. Otros símbolos/marcos temporales requieren sus propias pruebas y revisión de parámetros.

P: ¿Funciona el trailing stop si MT4 está cerrado?

R: No. El trailing y la gestión activa requieren que el terminal esté funcionando.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios