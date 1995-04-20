Alpha Swing Reversal Signals

Visión General
Alpha Swing Reversal Signals es un indicador de MT4 que marca con flechas potenciales velas de swing reversal.
Las señales son evaluadas en velas cerradas usando la estructura de la vela (wick-to-range), detección de swing high/low, y un filtro de volatilidad basado en ATR.
Un filtro opcional de tendencia EMA puede ser habilitado para alinear señales con un sesgo direccional más amplio.
Alertas opcionales pueden notificarle cuando una nueva señal es confirmada en la última vela cerrada.

Qué hace el indicador
El indicador escanea las velas históricas y recién cerradas en busca de estructuras de estilo de inversión cerca de los extremos locales.
Se puede marcar una señal de venta cuando se detecta un máximo de oscilación y la vela muestra una mecha superior relativamente grande.
Se puede marcar una señal de compra cuando se detecta un mínimo de oscilación y la vela muestra una mecha inferior relativamente grande.
Una condición de volatilidad compara el rango de la vela con el ATR para ayudar a filtrar las velas muy pequeñas durante la baja actividad.
Si está activado, el filtro EMA aplica una condición direccional para reducir las señales contra el sesgo seleccionado.
Las señales se trazan como flechas directamente en el gráfico para su revisión visual.

Características principales

  • Flechas de compra/venta trazadas en el gráfico

  • Detección de oscilación alta/baja con retroceso configurable

  • Filtro de porcentaje de mecha para velas de inversión

  • Filtro de volatilidad basado en ATR para reducir las señales de rango bajo

  • Filtro de tendencia EMA opcional (activado/desactivado)

  • Alertas opcionales cuando se confirma una nueva señal

Gestión del riesgo y notas de seguridad
Este indicador sólo proporciona señales visuales y no coloca operaciones.
Las operaciones implican riesgo y es posible que se produzcan pérdidas.
Las señales pueden producirse durante periodos volátiles en los que la dispersión, el deslizamiento o los gaps pueden afectar a la ejecución.
Ningún indicador puede tener en cuenta todas las condiciones del mercado ni los movimientos repentinos de los precios impulsados por las noticias.
Utilice un tamaño de posición y órdenes de protección que se ajusten a su tolerancia al riesgo.
Pruebe los ajustes en los datos de su corredor antes de confiar en ellos en un entorno en vivo.

Entradas
Detección de señales

  • Swing Lookback Period (InpLookback): barras utilizadas para confirmar los máximos/mínimos del swing.

  • Porcentaje mínimo de mecha (InpWickPercent): umbral de mecha a rango (0.0-1.0)

  • Arrow Offset (si está disponible): distancia por encima/debajo de la vela para visibilidad

Filtro de volatilidad (ATR)

  • Periodo ATR (InpAtrPeriod): Duración del cálculo del ATR

  • Multiplicador ATR (InpAtrMult): rango mínimo de la vela relativo al ATR

  • Filtro de volatilidad activado/desactivado (si está disponible): activar/desactivar la condición ATR

Filtro de tendencia (EMA)

  • Use Trend Filter (UseTrendFilter): activar/desactivar la condición EMA

  • Periodo EMA (InpEmaPeriod): Longitud de la EMA

  • Regla de tendencia (si está disponible): comprar por encima de EMA / vender por debajo de EMA

Alertas

  • Mostrar Alertas (ShowAlerts): alerta sobre una nueva señal confirmada

  • Tipos de Alerta (si están disponibles): pop-up / sound / push

  • Frecuencia de alertas (si está disponible): límite de alertas repetidas por barra

Configurar

  1. Copie el archivo del indicador en MQL4/Indicators y reinicie MT4 (o actualice el Navegador).

  2. Adjuntar Alpha Swing Reversal Signals a un gráfico.

  3. Seleccione el símbolo y el marco temporal.

  4. Configure InpLookback e InpWickPercent para que coincidan con el comportamiento del precio del símbolo.

  5. Configure el periodo/multiplicador ATR para controlar lo estricto que es el filtro de volatilidad.

  6. Activar/desactivar el filtro de tendencia EMA y configurar el periodo EMA si es necesario.

  7. Activar/desactivar las alertas según se desee.

Evaluación recomendada
Revise las señales en gráficos históricos desplazándose hacia la izquierda y comprobando cómo se alinean las flechas con los puntos de oscilación y las estructuras de mecha.
Pruebe diferentes ajustes por símbolo y marco temporal, ya que la volatilidad y el comportamiento de la sesión difieren entre mercados.
Observe cómo el multiplicador ATR afecta a la frecuencia de las señales durante los periodos de calma frente a los de actividad.
Si utiliza alertas, confirme que sólo se activan tras el cierre de la barra (última vela cerrada).
Practique todo el proceso de decisión en una cuenta demo, incluidos los controles de riesgo y las reglas de ejecución.
Anote los ajustes utilizados y las condiciones de mercado en las que las señales fueron más o menos frecuentes.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (indicador para la ventana de gráficos).
Marcos temporales: funciona en cualquier marco temporal (comúnmente utilizado en M15-H1, dependiendo del símbolo).
Símbolos: cualquier instrumento proporcionado por el broker y soportado por MT4.
Las señales se calculan a partir del historial de precios; los resultados pueden diferir entre brokers debido a las especificaciones de datos y símbolos.

FAQ
P: ¿Se repinta?
R: Las señales se calculan sobre velas cerradas, y las flechas se trazan después del cierre de la vela. La visualización puede variar si se actualiza el historial del corredor.

P: ¿Cuándo se confirma una señal?
R: Después del cierre de la vela; la barra confirmada más reciente es la última vela cerrada.

P: ¿Qué significa porcentaje de mecha?
R: Define qué tan grande debe ser la mecha en relación con el rango completo de la vela para calificar.

P: ¿Qué hace el multiplicador ATR?
R: Filtra las velas pequeñas al exigir que el rango de la vela cumpla un tamaño mínimo en relación con el ATR.

P: ¿Debería usar el filtro de tendencia EMA?
R: Puede reducir las señales de contra tendencia aplicando una condición direccional. Puede desactivarlo para ver todas las señales de oscilación.

P: ¿Como puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog
v1.00
Versión inicial: flechas de reversión de swing con filtro de mecha, filtro de volatilidad ATR, filtro de tendencia EMA opcional y alertas.




Productos recomendados
Candle Patterns
Paul Geirnaerdt
5 (2)
Indicadores
El indicador Candle Patterns muestra patrones de velas populares en el gráfico. Los patrones posibles son Inside Bar, Large Wick, Engulfing, Marubozu, Hammer, Shooting Star, Three White Soldiers y Three Black Crows. Las velas están coloreadas para identificar fácilmente los patrones. Además, una función de apuntar y hacer clic muestra el patrón encontrado. Ajustes Cuadro de mensajes - cuando se hace clic en una vela, el patrón identificado se mostrará en un cuadro de mensajes en los gráficos. T
Binary Gap
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Un hueco es un espacio en el gráfico entre dos velas consecutivas en el que no se ha producido ninguna operación entre el cierre de una vela y la apertura de la siguiente. En el mercado Forex, los huecos aparecen principalmente en la apertura semanal, reflejando acontecimientos o expectativas del fin de semana. Técnicamente, una brecha puede indicar un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Las estrategias utilizan los gaps como señales de una posible continuación o inversión de la tendenci
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Propósito principal: "Barras Pin" está diseñado para detectar automáticamente barras pin en gráficos de mercados financieros. Una barra pin es una vela con un cuerpo característico y una cola larga, que puede indicar una inversión o corrección de tendencia. Cómo funciona: El indicador analiza cada vela en el gráfico, determinando el tamaño del cuerpo, la cola y la nariz de la vela. Cuando se detecta una barra pin correspondiente a parámetros predefinidos, el indicador la marca en el gráfico co
FREE
Invincible Arrow
Quan Li
Indicadores
Se trata de un indicador de flecha sin función de futuro, desarrollado en base a los algoritmos de negociación de beneficios más avanzados.Cuenta con el módulo de análisis de tendencia dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencia de mercado más reciente y altamente eficaz. Cuenta con el módulo de análisis de tendencias dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencias de mercado más reciente y eficaz. Cuenta con el módulo
Levels ATR
Hafis Mohamed Yacine
Indicadores
El Indicador de Niveles ATR para MT4 es un indicador creado específicamente para los operadores que utilizan Meta Trader 4 para sus análisis comerciales, gráficos de diferentes pares de divisas y activos comerciales, haciendo sus análisis técnicos y tomando decisiones comerciales durante todo el día de negociación mientras trabajan. Una de las principales ventajas de utilizar el indicador de niveles ATR para MT4 es que ayuda automáticamente al operador a detectar niveles muy importantes en los
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex PINBAR Pattern para MT4, sin repintado ni retraso. - El indicador PINBAR Pattern es muy potente para operar con Price Action. - Detecta PINBARs en el gráfico: - PINBAR alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - PINBAR bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - El indicador PINBAR Pattern es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia. ¡Haga clic aquí para ver robots e
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de ruptura Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de ruptura Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta la ruptura del patrón Doji en la dirección de la tendencia donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la primera ruptura: - Patrón de ruptura Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de ruptura Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imá
Witch Hat for Binary Options
Luis Orlandini
Indicadores
Witch Hat for Binary Options es un indicador para opciones binarias basado en el análisis de las Bandas de Bollinger y el RSI, utilizando una estrategia modulada con configuraciones de indicadores que utilizan filtros complejos. Este indicador nunca vuelve a pintar, tiene una respuesta casi precisa para que usted realice las entradas. Hay dos formas de analizar su entrada, cuando aparece una flecha, tiene más del 90% de posibilidades de aciertos, y la otra forma son las líneas que dibuja autom
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicadores
Indicador de tendencia de la señal. Detecta la dirección de la tendencia y se colorea en consecuencia. Incorpora alertas sonoras y visuales cuando cambian las tendencias. Puede enviar notificaciones a su teléfono o correo electrónico. Permite operar en Tendencia y Contratendencia. Funciona en todos los plazos, todos los pares de divisas, metales, índices y criptomonedas. Se puede utilizar con opciones binarias. Características distintivas Sin redibujado; Ajustes sencillos y claros; Cuatr
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa. - Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4. - Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %. - Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cant
ON Trade Hikkake Pattern
Abdullah Alrai
Indicadores
El patrón de velas japonés Hikkake es un indicador especializado diseñado para identificar y detectar Patrones de Acción del Precio Hikkake que se están formando en un gráfico. Estos patrones se basan en el concepto de una falsa ruptura de una barra interna, lo que a menudo conduce a oportunidades de negociación potenciales. La función principal del indicador es analizar las últimas cinco velas en el gráfico y determinar si exhiben las características del patrón Hikkake. Cuando este patrón se co
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Banks Binary Option For MT2Trading
Anirut Mankong
Indicadores
5 señal en 1 Producto TimeFrame Recomendar 1m-5m Bancos Pro Opción Binaria es Indicador para la opción binaria Puede utilizar Manaul Comercio o Robot en la Plataforma Mt2Trading https://www.mt2trading.com/?ref=104 Time Trading buen trabajo EU US session Recomendar Curency EUR GBP USD cuidado AUD JPY Recomendar Martingala 2-5 Paso Recomendar establecer beneficio 1%-5%/Día Fijar Freno Evento de Noticias Alta volatilidad recomendar 15-30 min Tiene Problema Contrato Telegrama @BinaryBanks Correo
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador vigila el mercado para detectar un estado plano y una posible ruptura. El estado plano se detecta como un número predefinido de barras consecutivas durante las cuales el precio fluctúa dentro de un pequeño rango. Si una de las siguientes barras cierra fuera del rango, se señala una ruptura. El indicador muestra 3 líneas: azul - límite superior de rangos planos Y áreas de ruptura consecutivas; rojo - límite inferior de rangos planos Y áreas de ruptura consecutivas; amarillo - centr
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador fue diseñado para scalping agresivo y entradas rápidas en opciones binarias , generando señales en cada vela , para que puedas saber exactamente qué está ocurriendo en todo momento. Únete al canal de Happy Scalping: MQL5 No repinta : la señal de la vela actual se genera en TIEMPO REAL , lo que significa que puede cambiar mientras la vela aún está en formación, dependiendo de si el precio sube o baja respecto al cierre de la vela anterior. Pero una vez que la vela cierra , el col
Brilliant Reversals Alert
Biswarup Banerjee
3.67 (3)
Indicadores
Eleva tu precisión en el trading con el Brilliant Reversal Indicator MT4 , una herramienta sofisticada diseñada para detectar posibles reversiones de tendencia mediante el análisis de patrones de precios históricos y formaciones de barras. Basado en algoritmos avanzados de detección de reversiones, este indicador destaca en la comunidad forex por su naturaleza sin repintado, asegurando que las señales permanezcan consistentes incluso tras el cierre de las barras. Popularizado a través de platafo
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indicadores
Binary Scalper 6 – Potente indicador de opciones binarias para MT4 Binary Scalper 6 es una herramienta avanzada para el análisis de tendencias y el trading de opciones binarias en MetaTrader 4 (MT4) . Diseñado para traders de todos los niveles, ofrece señales claras y estadísticas detalladas. Características principales: Detección de tendencias : Identifica mercados en tendencia con precisión. Compatibilidad con cualquier par de divisas : Flexible para operar en tus mercados favoritos. Funciona
NonLag Indicator MT4
Lungile Mpofu
Indicadores
El indicador Trend NonLag es un sistema de trading profesional y fácil de usar para Forex, Cripto y CFDs que se basa en los mejores principios de trading utilizando la estrategia Swing High y Swing Low y Price Action. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA. Puede operar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. Probablemente usted ya ha oído hablar de los métodos de negociación Swing High y Swing Low antes. Normalmente el Swing High/Low es algo muy complejo no
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicadores
Introduciendo el       Gráficos   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en
Candlestick Patterns Analytics
Denis Luchinkin
Indicadores
Candlestick Patterns Analytics es una potente herramienta para analizar patrones de velas. ¿Opera basándose en patrones de velas? Entonces Candlestick Patterns Analy tics está diseñado para usted. La ventaja innegable del indicador: Predice el resultado de las operaciones al operar con patrones de velas; Utiliza datos estadísticos basados en el historial del símbolo y el marco temporal seleccionados. Qué hace el indicador Encuentra y marca en el gráfico 29 patrones de velas; Dibuja flechas par
Power of Arraw
Mohamed Alaa Mekki
Indicadores
El indicador es útil para: opciones binarias y el comercio de divisas .. .Support todos los pares de comercio. --->Tiempo de expiración recomendado de 3 a 5 velas. Ejemplo: Time frame 1 minuto entonces el tiempo de expiracion sera de 3 a 5 minutos. El indicador de apoyo MT2trading plataforma de autotrading ; BUFFER DE VENTA : 0 (flecha roja) BUFFER DE COMPRA : 1 ( flecha verde) Ver #screenshot1. Este es un indicador premium powerfull mostrar hight winrate diario..
Gato Forex
Ruben David Santana Rodriguez
Indicadores
Este es un indicador tendencial con señales muy sencillas de interpretar , debemos confirmar las tendencias en temporalidades superiores , por ejemplo para operar en 1H y 4H debemos confirmar en graficos 1D, para operar en graficos de 1D debemos confirmar en graficos 1W , las señales son las siguientes , entraremos largos cuando el indicador nos ofresca una señal verde , por el contrario entraremos en cortos cuando el indicador nos ofresca una señal roja , el stop loss se coloca en la ultima osc
Smart Key Levels Indicator MT4
Atefe Shoopani
Indicadores
Smart Key Levels Indicator para MT4 - Herramienta avanzada de soporte y resistencia El indicador Smart Key Levels es una herramienta profesional para operadores que buscan niveles precisos de soporte y resistencia. Utilizando algoritmos avanzados, identifica niveles de precios clave con puntuación dinámica de fuerza, filtrado de volumen y confluencia de plazos superiores. Perfecto para todos los estilos de negociación y marcos temporales, este indicador proporciona señales visuales claras con aj
Akendicator X
Flavio Graziano
Indicadores
Akendicator X es un indicador sin repintado para el comercio en 5-15 minutos Timeframe. Akendicator X estima con flechas claras, en qué dirección se moverá la siguiente vela. Prácticamente, cuando la longitud de la última vela alcanza y supera un valor determinado (llamado Candle Power) inmediatamente, después de su cierre, aparece una flecha que indica si la siguiente vela podría ser alcista o bajista. He creado un manual en pdf donde debe aprender exactamente cómo utilizar AKENDICATOR X correc
Probability Tool Suite Elite
Premier Global Holdings
Indicadores
La suite elite (V3) multiindicador de JoaquinTrading específicamente orientada a Forex y opciones binarias, incluyendo bolsas reguladas como Nadex, Cantor Exchange, y otros brokers de opciones binarias. La Probability Tool Suite Elite proporcionará las probabilidades de resultados de ganancia/pérdida de hasta 10 niveles de strike, una duración de expiración específica, basada en una combinación de hasta 16 indicadores, reglas o condiciones y comportamiento derivado (es decir, expiración, toque
PatternMMB
Mikhail Bilan
Indicadores
El indicador de trading PatternMMB encuentra los patrones de análisis de velas más comunes y proporciona recomendaciones de trading basadas en ellos . El indicador de trading PatternMMB está diseñado para buscar patrones de velas en el gráfico de precios y emitir recomendaciones de trading dependiendo de la naturaleza del patrón de velas encontrado. También es posible enviar notificaciones sonoras cuando aparecen todos o alguno de los patrones seleccionados, con una explicación del patrón y su
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Binary boom
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary Boom está diseñado para el comercio de opciones binarias y se puede utilizar en cualquier marco de tiempo y par de divisas. La expiración recomendada es de 1 vela. El indicador proporciona una señal como una flecha de amortiguación (rojo o azul) antes del cierre de la vela actual, lo que le permite responder a la señal rápidamente. Para mayor comodidad, las estadísticas de paso de señal se muestran en el gráfico, ayudando a evaluar su eficacia. Atención: Para que el indicador
The Golden Star
Fadhila Abbes
Asesores Expertos
Golden Star EA es una estrategia profesional programada en Expert Robot en un algoritmo para una buena y continua producción Le gustan las oscilaciones y las ondas cortas Es mejor operar con un broker de spread bajo Hay que elegir un broker fiable y el spread más bajo es de 10-30 pips Programador sobre el oro en el marco de los 5 minutos Los ajustes difieren de un marco a otro Es adecuado para todos los pares, especialmente los más volátiles Es adecuado para todos los pares, especialmente los m
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Gold Hyper Scalper M5
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general XAU Hyper Scalper es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) diseñado para gráficos M5 en MetaTrader 4. Utiliza un enfoque basado en reglas que combina el filtrado de dirección del SAR Parabólico con las condiciones de las Bandas de Bollinger para gestionar las entradas y salidas. El bloqueo opcional de spreads y noticias puede pausar las nuevas entradas durante las condiciones seleccionadas. El EA requiere ajustes de riesgo definidos por el usuario y parámetros apropiado
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Euro Pulse EA (Alpha Structure FX) Visión general Prop Firm Robot es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 que opera en un marco de tiempo de 5 minutos utilizando un modelo de confirmación multiindicador y límites de protección incorporados. Las entradas se filtran por varios indicadores estándar y se evalúan en barras nuevas. El EA incluye límites de spread/posición, límites diarios de pérdida y drawdown, y protecciones de equidad de cuenta que pueden suspender nuevas entradas cuando
Nasdaq Apex EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Nasdaq Apex EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para los símbolos del índice NASDAQ-100 proporcionados por su corredor (por ejemplo, US100, NAS100, USATECHIDXUSD). Está diseñado para gráficos H1 y utiliza un enfoque de ruptura de continuación de tendencia con filtros direccionales. Las entradas se colocan como órdenes de stop en máximos/mínimos estructurales recientes cuando tanto la tendencia diaria como la SuperTrend coinciden. El EA incluye SL/TP fi
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general US30 Quantum EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar con el símbolo del índice Dow Jones proporcionado por su broker (por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M15 y utiliza un enfoque de confirmación de tendencia y volatilidad basado en reglas. El EA combina condiciones de Keltner Channel, Hull Moving Average y SuperTrend, con gestión de operaciones basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse como un EA de una sola instancia e
Sterling Sigma Reversion EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Sterling Sigma Reversion EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para GBPUSD en el marco temporal H1. Aplica un enfoque de reversión a la media basado en reglas utilizando dos Bandas de Bollinger para detectar condiciones de estiramiento y luego apunta a un retorno hacia una media móvil simple (SMA) de 20 periodos. Las entradas se colocan utilizando órdenes pendientes, con vencimiento basado en el tiempo para evitar configuraciones obsoletas. El EA está dis
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Aegis Vortex US30 EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 5 diseñado para símbolos de índice de tipo US30 (la nomenclatura del broker puede variar, por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M5 y utiliza un enfoque basado en reglas que se centra en el comportamiento de reversión de la media cerca de los extremos de volatilidad. Las entradas se colocan utilizando órdenes de stop pendientes y se filtran por condiciones de régimen/confirmación para reducir
Gold Regime Shift EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Regime Shift EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M30. Detecta la expansión de la volatilidad y las condiciones potenciales de "cambio de régimen" utilizando dos marcos de Bandas de Bollinger. Cuando las reglas confirman la alineación direccional, el EA coloca órdenes de stop para participar en el movimiento. El EA está diseñado sin martingala y sin promedios de tipo rejilla. Qué hace el EA El EA monitoriza el
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Liquidity Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1. Utiliza las Bandas de Bollinger y los puntos de referencia de swing para preparar órdenes stop-entry a distancias adaptables. Las órdenes se activan sólo cuando el movimiento del precio confirma la dirección después de una condición de configuración definida. El EA coloca niveles fijos de Stop Loss y Take Profit y elimina las órdenes pendientes después
Gold Linear Alpha EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Linear Alpha EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Combina un sesgo direccional de Regresión Lineal con entradas limitadas alrededor de un nivel de referencia LWMA(50). El espacio de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger desde una banda de un periodo superior. Las operaciones utilizan Stop Loss y Take Profit fijos, con un trailing stop fijo opcional (cuando está activa
Gold Expansion Capture EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Gold Expansion Capture EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para XAUUSD en el marco de tiempo H1. Sigue un enfoque basado en reglas que busca condiciones de expansión de rango diario y luego busca entradas de retroceso. El sesgo direccional se deriva de los niveles de referencia del día anterior con una confirmación basada en Bollinger. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes ancladas a los niveles del Canal de Keltner. Las operaciones
German Index Thrust EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general German Index Thrust EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para símbolos del tipo GER40 / DAX en el marco temporal M5. Utiliza un enfoque intradía basado en reglas anclado a la apertura diaria y coloca órdenes de stop pendientes cuando las condiciones se alinean. El sesgo direccional se deriva de un cruce DeMarker, y la distancia de entrada se adapta a la volatilidad utilizando el Ancho de Banda de Bollinger. El EA está diseñado para una posición por señal
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1. Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas. El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora. Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (e
Alpha Cerberus Manager
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Cerberus Manager es un panel de trading manual para MetaTrader 4. Se ejecuta en un gráfico y le ayuda a colocar y gestionar operaciones con cálculos basados en el riesgo y controles en el gráfico. El panel no genera señales de trading y no opera por sí mismo. Todas las acciones son iniciadas por el usuario (botones/controles). Puede ayudarle con el dimensionamiento de posiciones, la colocación de órdenes, los cierres parciales y tareas de gestión como el punto muerto y el tr
Glimpse Hft US30 EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Glimpse Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para la ejecución a corto plazo utilizando órdenes Stop pendientes y controles basados en el tiempo. Coloca órdenes Stop de Compra o Stop de Venta a una distancia configurable del precio actual y gestiona las operaciones con Stop Loss y lógica de arrastre opcional. El EA está diseñado para ejecutarse en el gráfico del símbolo al que está vinculado y puede configurarse para Sólo Compra, Sólo Venta o Ambas
Gold Session Limits EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general El EA de Límites de Sesión de Oro es un Asesor Experto automatizado para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 4. Está construido en torno a reglas de ruptura basadas en el tiempo y utiliza la hora del servidor del broker para toda la lógica de sesión. El EA puede ejecutar dos módulos independientes: una ruptura de Máximo/Bajo del día anterior y una ruptura del rango de Londres en la ventana de sesión de Nueva York. Utiliza órdenes pendientes, comprobaciones de nivel y filtros opcionales pa
Alpha Trading Sceduler
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión General Alpha Trading Scheduler es una herramienta de MT4 que ayuda a controlar cuando se permite el trading automático dentro de un terminal. No abre operaciones por sí mismo. En su lugar, evalúa su programación semanal y publica un estado de "negociación permitida / bloqueada". El estado se comparte a través de las Variables Globales del terminal para que sus otros Asesores Expertos puedan seguir un plan de tiempo centralizado. Las funciones opcionales pueden cerrar posiciones y/o cance
Alpha Price Trap Support Resistance EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Price Trap Support Resistance EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4. Está diseñado en torno a un enfoque de ruptura y prueba en las zonas de soporte y resistencia. El EA detecta las zonas de la estructura de precios, espera una ruptura confirmada en el cierre de la vela, a continuación, coloca una orden de límite en el área de retest. Los controles de riesgo incluyen el dimensionamiento basado en porcentajes (si está disponible), la colocación estructural de
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Crossover Strategy es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 basado en un modelo de cruce de EMA (EMA 50 y EMA 200). Está diseñado para operar señales direccionales cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta (Golden Cross / Death Cross). El EA trabaja con una dirección de mercado activa a la vez y puede cerrar una operación opuesta cuando aparece una nueva señal. El tamaño del lote puede ser fijo, con un modo Martingale opcional disponible para los usuarios que entien
Alpha FX News Filter
Andreas Smigadis
Indicadores
Visión general Alpha News Shield es un indicador MT4 diseñado para ayudarle a planificar y reducir la actividad de trading en torno a eventos económicos programados. Muestra los próximos eventos en el gráfico (panel, cuenta atrás y líneas verticales opcionales) y puede controlar la protección de todo el terminal utilizando variables globales. Cuando la ventana de protección está activa, el indicador puede establecer una bandera de "negociación permitida" que otros Asesores Expertos pueden leer a
Alpha Silver Cross EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Silver Cross V2.0 es un Asesor Experto para MetaTrader 4 que opera un cruce de medias móviles con una confirmación de volatilidad basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse en el gráfico donde está conectado y evalúa las señales en barras nuevas. El EA soporta Stop Loss y Take Profit configurables, además de salidas opcionales basadas en indicadores. Las protecciones incorporadas incluyen límites de spread y exposición, límites diarios y protecciones de equidad a nivel de
The 2 to 10 Algorithm
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Overview El Algoritmo de 2 a 10 es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para EURUSD en el marco temporal M1. Evalúa señales en velas cerradas y utiliza una combinación de dirección de tendencia EMA, extremos RSI y una condición de volatilidad ATR. Las entradas se colocan como órdenes limitadas pendientes con una ventana de validez corta para reducir las ejecuciones tardías. El EA incluye un filtro de spread, controles de tiempo opcionales y gestión monetaria opcional (inclu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario