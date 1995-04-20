Visión General

Alpha Swing Reversal Signals es un indicador de MT4 que marca con flechas potenciales velas de swing reversal.

Las señales son evaluadas en velas cerradas usando la estructura de la vela (wick-to-range), detección de swing high/low, y un filtro de volatilidad basado en ATR.

Un filtro opcional de tendencia EMA puede ser habilitado para alinear señales con un sesgo direccional más amplio.

Alertas opcionales pueden notificarle cuando una nueva señal es confirmada en la última vela cerrada.

Qué hace el indicador

El indicador escanea las velas históricas y recién cerradas en busca de estructuras de estilo de inversión cerca de los extremos locales.

Se puede marcar una señal de venta cuando se detecta un máximo de oscilación y la vela muestra una mecha superior relativamente grande.

Se puede marcar una señal de compra cuando se detecta un mínimo de oscilación y la vela muestra una mecha inferior relativamente grande.

Una condición de volatilidad compara el rango de la vela con el ATR para ayudar a filtrar las velas muy pequeñas durante la baja actividad.

Si está activado, el filtro EMA aplica una condición direccional para reducir las señales contra el sesgo seleccionado.

Las señales se trazan como flechas directamente en el gráfico para su revisión visual.

Características principales

Flechas de compra/venta trazadas en el gráfico

Detección de oscilación alta/baja con retroceso configurable

Filtro de porcentaje de mecha para velas de inversión

Filtro de volatilidad basado en ATR para reducir las señales de rango bajo

Filtro de tendencia EMA opcional (activado/desactivado)

Alertas opcionales cuando se confirma una nueva señal

Gestión del riesgo y notas de seguridad

Este indicador sólo proporciona señales visuales y no coloca operaciones.

Las operaciones implican riesgo y es posible que se produzcan pérdidas.

Las señales pueden producirse durante periodos volátiles en los que la dispersión, el deslizamiento o los gaps pueden afectar a la ejecución.

Ningún indicador puede tener en cuenta todas las condiciones del mercado ni los movimientos repentinos de los precios impulsados por las noticias.

Utilice un tamaño de posición y órdenes de protección que se ajusten a su tolerancia al riesgo.

Pruebe los ajustes en los datos de su corredor antes de confiar en ellos en un entorno en vivo.

Entradas

Detección de señales

Swing Lookback Period (InpLookback): barras utilizadas para confirmar los máximos/mínimos del swing.

Porcentaje mínimo de mecha (InpWickPercent): umbral de mecha a rango (0.0-1.0)

Arrow Offset (si está disponible): distancia por encima/debajo de la vela para visibilidad

Filtro de volatilidad (ATR)

Periodo ATR (InpAtrPeriod): Duración del cálculo del ATR

Multiplicador ATR (InpAtrMult): rango mínimo de la vela relativo al ATR

Filtro de volatilidad activado/desactivado (si está disponible): activar/desactivar la condición ATR

Filtro de tendencia (EMA)

Use Trend Filter (UseTrendFilter): activar/desactivar la condición EMA

Periodo EMA (InpEmaPeriod): Longitud de la EMA

Regla de tendencia (si está disponible): comprar por encima de EMA / vender por debajo de EMA

Alertas

Mostrar Alertas (ShowAlerts): alerta sobre una nueva señal confirmada

Tipos de Alerta (si están disponibles): pop-up / sound / push

Frecuencia de alertas (si está disponible): límite de alertas repetidas por barra

Configurar

Copie el archivo del indicador en MQL4/Indicators y reinicie MT4 (o actualice el Navegador). Adjuntar Alpha Swing Reversal Signals a un gráfico. Seleccione el símbolo y el marco temporal. Configure InpLookback e InpWickPercent para que coincidan con el comportamiento del precio del símbolo. Configure el periodo/multiplicador ATR para controlar lo estricto que es el filtro de volatilidad. Activar/desactivar el filtro de tendencia EMA y configurar el periodo EMA si es necesario. Activar/desactivar las alertas según se desee.

Evaluación recomendada

Revise las señales en gráficos históricos desplazándose hacia la izquierda y comprobando cómo se alinean las flechas con los puntos de oscilación y las estructuras de mecha.

Pruebe diferentes ajustes por símbolo y marco temporal, ya que la volatilidad y el comportamiento de la sesión difieren entre mercados.

Observe cómo el multiplicador ATR afecta a la frecuencia de las señales durante los periodos de calma frente a los de actividad.

Si utiliza alertas, confirme que sólo se activan tras el cierre de la barra (última vela cerrada).

Practique todo el proceso de decisión en una cuenta demo, incluidos los controles de riesgo y las reglas de ejecución.

Anote los ajustes utilizados y las condiciones de mercado en las que las señales fueron más o menos frecuentes.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (indicador para la ventana de gráficos).

Marcos temporales: funciona en cualquier marco temporal (comúnmente utilizado en M15-H1, dependiendo del símbolo).

Símbolos: cualquier instrumento proporcionado por el broker y soportado por MT4.

Las señales se calculan a partir del historial de precios; los resultados pueden diferir entre brokers debido a las especificaciones de datos y símbolos.

FAQ

P: ¿Se repinta?

R: Las señales se calculan sobre velas cerradas, y las flechas se trazan después del cierre de la vela. La visualización puede variar si se actualiza el historial del corredor.

P: ¿Cuándo se confirma una señal?

R: Después del cierre de la vela; la barra confirmada más reciente es la última vela cerrada.

P: ¿Qué significa porcentaje de mecha?

R: Define qué tan grande debe ser la mecha en relación con el rango completo de la vela para calificar.

P: ¿Qué hace el multiplicador ATR?

R: Filtra las velas pequeñas al exigir que el rango de la vela cumpla un tamaño mínimo en relación con el ATR.

P: ¿Debería usar el filtro de tendencia EMA?

R: Puede reducir las señales de contra tendencia aplicando una condición direccional. Puede desactivarlo para ver todas las señales de oscilación.

P: ¿Como puedo obtener soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Changelog

v1.00

Versión inicial: flechas de reversión de swing con filtro de mecha, filtro de volatilidad ATR, filtro de tendencia EMA opcional y alertas.





