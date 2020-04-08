Unstoppable Signals

🚀 Desbloquea Señales Imparables: Tu ventaja en el trading

¡Deje de adivinar y comience a operar con confianza! El indicador Señales Imparables (Sistema BB-AO-MACD ) es su herramienta todo en uno para captar movimientos de alta probabilidad en el mercado. Hemos fusionado el poder de tres indicadores probados -Bandas de Bollinger(BB), Oscilador Asombroso (AO) y MACD - en un sistema simple que le da señales confirmadas, sin repintar, directamente en su gráfico.

Por qué necesita este indicador

Esta no es sólo otra herramienta promedio; es un motor completo de seguimiento de tendencias diseñado para precisión y claridad.

Triple Confirmación: Eliminamos los movimientos en falso al requerir que los tres indicadores principales (BB, AO y MACD) se alineen antes de que se genere una señal. Usted obtiene un robusto filtro de confirmación incorporado.

Flechas que no se repiten: ¡Diga adiós a las frustrantes señales que desaparecen! Este sistema genera flechas de COMPRA (blanco arriba) y VENTA (rojo abajo) sólo después de que la vela actual se cierra , asegurando que su señal es definitiva y fiable.

Filtrado inteligente de tendencias (EMA 200): Sólo realice operaciones en la dirección de la tendencia a largo plazo. El filtro EMA 200 opcional le mantiene fuera de las aguas turbulentas y centrado en los movimientos de alto impulso, mejorando drásticamente su tasa de ganancias.

Alertas instantáneas: No vuelva a perderse una entrada perfecta. Reciba notificaciones inmediatas a través de Alertas, Notificaciones Push (aplicación móvil) y correo electrónico en el momento en que aparezca una señal confirmada.

Panel de Información: Obtenga un resumen en tiempo real del estado del mercado (Señal, Tendencia, AO, MACD, Posición BB) directamente en su gráfico, manteniendo su análisis rápido y fácil.

Parámetros personalizables

Adapte el sistema a su estilo de negociación y mercado específicos:

BBPeriod: (Predeterminado: 20) - El periodo para el cálculo de las Bandas de Bollinger.

BBDeviation : (Predeterminado: 2.0) - La desviación para las Bandas de Bollinger.

FastEMA : (Predeterminado: 12) - El período promedio de movimiento rápido para MACD.

SlowEMA: (Predeterminado: 26) - Período promedio de movimiento lento para el MACD. 1

SignalPeriod: (Predeterminado: 9) - El período de la línea de señal para MACD.

UseEMAFilter : (Predeterminado: true) - Habilita o deshabilita el filtro de tendencia EMA 200 para confirmación extra.

EMAPeriod : (Predeterminado: 200) - El período del filtro de la Media Móvil Exponencial.

EMAAppliedPrice : (Predeterminado: PRICE_CLOSE) - El precio utilizado para el cálculo de la EMA.

EnableNotify : (Por defecto: true) - Interruptor maestro para todas las notificaciones de alerta.

SendAlert : (Por defecto: true) - Habilitar alertas emergentes en MetaTrader.

SendApp : (Por defecto: true) - Habilitar notificaciones push móviles a su aplicación MetaTrader.

EnviarCorreo: (Por defecto: false) - Habilitar notificaciones por correo electrónico.

AlertDelaySeconds : (Predeterminado: 60) - Tiempo mínimo de retardo entre alertas para la misma dirección.

ArrowOffset : (Predeterminado: 10) - Espacio (en puntos) entre la flecha de señal y la vela.

Shift: (Predeterminado: 0) - Desplazamiento horizontal de los gráficos del indicador.

Potencie su toma de decisiones

Para lograr los máximos resultados y las decisiones de trading más seguras, recomendamos combinar Unstoppable Signals con estas herramientas profesionales:

Fibonacci Auto Trend Detection Descargue aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/146143

Últimos máximos y mínimos Descargue aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Soporte Resistencia Descargue aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Descargue aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/134211

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar su análisis y tomar decisiones de trading con mayor confianza.

No espere a que el mercado se mueva en su contra. ¡Tome el control de su gráfico hoy mismo!

➡️ ¡Descargue ahora el Indicador de Señales Imparables y empiece a ver el mercado con una claridad triplemente filtrada!