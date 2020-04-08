Unstoppable Signals
- Indicadores
- Andri Maulana
- Versión: 2.3
- Actualizado: 6 noviembre 2025
🚀 Desbloquea Señales Imparables: Tu ventaja en el trading
¡Deje de adivinar y comience a operar con confianza! El indicador Señales Imparables (Sistema BB-AO-MACD ) es su herramienta todo en uno para captar movimientos de alta probabilidad en el mercado. Hemos fusionado el poder de tres indicadores probados -Bandas de Bollinger(BB), Oscilador Asombroso (AO) y MACD - en un sistema simple que le da señales confirmadas, sin repintar, directamente en su gráfico.
Por qué necesita este indicador
Esta no es sólo otra herramienta promedio; es un motor completo de seguimiento de tendencias diseñado para precisión y claridad.
-
Triple Confirmación: Eliminamos los movimientos en falso al requerir que los tres indicadores principales (BB, AO y MACD) se alineen antes de que se genere una señal. Usted obtiene un robusto filtro de confirmación incorporado.
-
Flechas que no se repiten: ¡Diga adiós a las frustrantes señales que desaparecen! Este sistema genera flechas de COMPRA (blanco arriba) y VENTA (rojo abajo) sólo después de que la vela actual se cierra, asegurando que su señal es definitiva y fiable.
-
Filtrado inteligente de tendencias (EMA 200): Sólo realice operaciones en la dirección de la tendencia a largo plazo. El filtro EMA 200 opcional le mantiene fuera de las aguas turbulentas y centrado en los movimientos de alto impulso, mejorando drásticamente su tasa de ganancias.
-
Alertas instantáneas: No vuelva a perderse una entrada perfecta. Reciba notificaciones inmediatas a través de Alertas, Notificaciones Push (aplicación móvil) y correo electrónico en el momento en que aparezca una señal confirmada.
-
Panel de Información: Obtenga un resumen en tiempo real del estado del mercado (Señal, Tendencia, AO, MACD, Posición BB) directamente en su gráfico, manteniendo su análisis rápido y fácil.
Parámetros personalizables
Adapte el sistema a su estilo de negociación y mercado específicos:
-
BBPeriod: (Predeterminado: 20) - El periodo para el cálculo de las Bandas de Bollinger.
-
BBDeviation: (Predeterminado: 2.0) - La desviación para las Bandas de Bollinger.
-
FastEMA: (Predeterminado: 12) - El período promedio de movimiento rápido para MACD.
-
SlowEMA: (Predeterminado: 26) - Período promedio de movimiento lento para el MACD. 1
-
SignalPeriod: (Predeterminado: 9) - El período de la línea de señal para MACD.
-
UseEMAFilter: (Predeterminado: true) - Habilita o deshabilita el filtro de tendencia EMA 200 para confirmación extra.
-
EMAPeriod: (Predeterminado: 200) - El período del filtro de la Media Móvil Exponencial.
-
EMAAppliedPrice: (Predeterminado: PRICE_CLOSE) - El precio utilizado para el cálculo de la EMA.
-
EnableNotify: (Por defecto: true) - Interruptor maestro para todas las notificaciones de alerta.
-
SendAlert: (Por defecto: true) - Habilitar alertas emergentes en MetaTrader.
-
SendApp: (Por defecto: true) - Habilitar notificaciones push móviles a su aplicación MetaTrader.
-
EnviarCorreo: (Por defecto: false) - Habilitar notificaciones por correo electrónico.
-
AlertDelaySeconds: (Predeterminado: 60) - Tiempo mínimo de retardo entre alertas para la misma dirección.
-
ArrowOffset: (Predeterminado: 10) - Espacio (en puntos) entre la flecha de señal y la vela.
-
Shift: (Predeterminado: 0) - Desplazamiento horizontal de los gráficos del indicador.
Potencie su toma de decisiones
No espere a que el mercado se mueva en su contra. ¡Tome el control de su gráfico hoy mismo!
➡️ ¡Descargue ahora el Indicador de Señales Imparables y empiece a ver el mercado con una claridad triplemente filtrada!