Smart Volume Profile MT4

5

Spanish

  • Escaneo de "Smart Money" (Marcadores de Volumen): Flechas indican velas con volumen anormal (superior al promedio) con colores verde/rojo claros. Ayuda a identificar la entrada de "dinero inteligente" y filtrar señales falsas.

  • Alertas de Puntos Críticos (Alerts): No es necesario vigilar la pantalla. El sistema le avisa inmediatamente cuando el precio cruza la línea POC (Punto de Control), que suele ser un punto decisivo para la continuación o reversión.

  • Estructura de Mercado Actual (Developing Profile): Muestra el perfil del ciclo de precios que se está formando actualmente. Permite ver si el precio está rompiendo una zona de acumulación o si está siendo atraído de nuevo al promedio.


Good indicator. Able to see the market condition.

Good indicator. Able to see the market condition.

Thank you for the review, it means a lot to me. 🥰🥰
