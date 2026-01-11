Slayer Binary

Slayer Binary es un indicador de flecha de una vela con opciones binarias. Este indicador no es para quienes buscan el santo grial, ya que es un enfoque poco realista del trading en general. El indicador ofrece una tasa de acierto estable y, si se usa con gestión de dinero y un objetivo diario, será aún más fiable. El indicador incluye muchas características que se enumeran a continuación:

CARACTERÍSTICAS
NO REPINTADO: El indicador no repinta sus flechas en vivo;Una vez que se da una flecha, esta permanecerá allí incluso si el precio se mueve en la dirección opuesta.
PANEL DE ESTADÍSTICAS: un panel que muestra estadísticas de rendimiento del indicador, como el porcentaje de tasa de victoria global y las señales de máxima pérdida-victoria consecutivas, y más
LÓGICA PROBADA BASADA EN DIVERGENCIA: El indicador utiliza una estrategia de divergencia para determinar flechas de compra/venta.
MÁS DE 6 FILTROS EXTRA: El indicador tiene muchos y abundantes filtros extra para aumentar la tasa de victorias y ofrecer combos ilimitados para probar.
¿CÓMO INTERCAMBIAR?
Simplemente abre una call/compra cuando aparezca una flecha hacia arriba y cierra la operación en la siguiente vela de ese periodo en uso actual... Al revés, en cuanto a las señales de venta/put.
tener un objetivo diario, por ejemplo, 3 ganadores y luego dejar de operar; tener un objetivo diario hará que el indicador sea una herramienta muy poderosa.
¿APOYO?
El indicador se actualizará constantemente según las peticiones de los clientes, creo que en la opinión de los clientes y siempre mejorará en consecuencia.

Otros productos de este autor
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
SURE REVERSAL es un histograma tipo indicador de sobrecompra/sobreventa que da puntos clave de inversión que indican un movimiento de mercado alcista o bajista . Este indicador es una fusión entre la media móvil y el indicador RSI, este indicador no es repintador y no está retrasado. Parámetros : Período Ma Método Ma Precio Ma Periodo Seguro (Rsi) Precio Seguro (Rsi) ==============
TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
Indicadores
TMA Stochastic es un indicador basado en un oscilador estocástico y un indicador de bandas tma, este indicador se basa en una estrategia de reversión. Periodo de tiempo recomendado: 15 años y más Configuraciones recomendadas: valores más bajos para especulación, valores más altos para swing trading ==================================================== ====================== Parámetros: Historial de tma: cuántas barras retroceden para mostrar las bandas de tma en el estocástico Período K (e
FREE
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Basado en el indicador de zigzag, el indicador de canal alto-bajo en zigzag es una herramienta para alertar al operador sobre un cambio de tendencia, es de gran utilidad Como dará una alerta temprana de un cambio en la tendencia actual, el indicador tiene una opción de marco de tiempo múltiple para operar con marcos de tiempo más altos o más bajos. canal en el período de tiempo actual, este indicador es un complemento a su sistema/estrategia y puede usarse de forma independiente para operar, per
FREE
Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
Indicadores
El indicador Supreme HmaSignal es un indicador de tendencia , su caracter principal es la linea de color de la media movil del casco , y secundario son las flechas de compra y venta , las flechas son justas pero el foco principal esta en la hma coloreada , este indicador no repinta ni retropinta ni retrasa sus señales. si le gusta este indicador por favor revise mi Supreme Trendhisto: aqui , y mi Supreme Diamond indicator : aqui Parametros: Periodo HMA Suavizado HMA Precio HMA (cierre/apertura)
FREE
SuperEntryx
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Super Entry es un indicador de tipo flecha todo en uno en el que proporciona señales largas y cortas solo en los niveles tp y sl que se basan en el valor ATR y se pueden cambiar y modificar. Este indicador proporciona un panel de pruebas retrospectivas que muestra la tasa de ganancias y otras estadísticas para dar una idea clara de cuánta precisión se puede esperar. este indicador no se repinta ni se repinta y la señal se enciende con barra abierta sin demora. Parámetros: Configuración: valo
Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Rsi indicador y estocástico combinado en un indicador, el Supremo StochRsi no repintar / Back-paint / retraso. puede ser usado como una estrategia de sobrecompra y sobreventa, o para seguir la tendencia en cruces de 50 niveles. si le gusta este indicador por favor revise mi Supreme Trendhisto: aqui , y mi Supreme Diamond indicator : aqui ========================================================================= Parametros : Valor K y D estocástico , Periodo estocástico Periodo Rsi Precio Rsi ====
FREE
Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Stoploss es un indicador para metatrader 4 que se basa en el indicador ATR , da stoploss/take profit como lineas dibujadas por encima y por debajo del precio , este indicador no repaint/back paint y no se retrasa. puede ser usado para determinar el stop loss o take profit de una operación usando el valor ATR multiplicado por el número establecido por el usuario. ====================================================================================================== Parámetros : Periodo ATR
FREE
Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4 (1)
Indicadores
Supreme Direction es un indicador basado en la volatilidad del mercado, el indicador dibuja un canal de dos lineas con 2 colores por encima y por debajo del precio, este indicador no repinta ni retropinta y la señal no se retrasa. como usarlo : largo por encima de la linea purpura , corto por debajo de la linea dorada. parametros : periodo del canal ========================================================
FREE
Ambitious Dragon EA
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Asesores Expertos
Ambitious Dragon EA es un asesor experto diseñado específicamente para operar en eurusd en un plazo de 1 millón. La lógica detrás de esto se basa en abrir órdenes usando una estrategia mixta, esto significa que el EA usa lógica de cobertura junto con la tasa de ganancias y pérdidas calculada y, por lo tanto, el EA decidirá abrir las operaciones o omitirlas, ya que el EA es una estrategia mixta. EA, puede tener un DD enorme si se usa el archivo de conjunto agresivo y tendrá un DD mejor si se usa
Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
Solo 10 copias con el precio actual, después el precio será de 90$. Basado en envolvente y tma con flechas, el indicador Bands Sniper es un indicador multipropósito ya que muestra soporte y resistencia dinámicos y también proporciona señales de entrada como flechas de compra y venta. Las configuraciones predeterminadas se basan en un período de tiempo de 1 hora; comuníquese con nosotros después de la compra para obtener una guía completa. Reglas de entrada: COMPRAR: 1.Vela Cierra debajo de
SuperOsma Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
SuperOsma Arrow es un indicador basado en osma de supertendencia que proporciona señales de compra y venta, el indicador no se repinta y viene con un panel que muestra estadísticas de señales. Plazo recomendado: 15 años y más Comprar: la flecha de compra aparece en la barra abierta, configure tp y sl como se muestra en el gráfico Vender: la flecha de venta aparece en la barra abierta, configure tp y sl como se muestra en el gráfico =================================     El panel muestra info
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indicadores
un indicador para el comercio binario basado en 3ma cruzado con macd, proporciona señales de compra y venta en la barra abierta y no se repinta ni retrocede El indicador no se centra en una alta tasa de ganancias, ya que está diseñado para el comercio de martingala, el indicador se centra en el menor número de señales perdedoras consecutivas. Estrategia : El depósito mínimo es de 1000 unidades, comenzamos a operar con 1 unidad (el tamaño de la operación es 1 unidad por cada 1000 de capital) Dupl
Statistic Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Basado en una estrategia cruzada de 3 promedios móviles, la flecha estadística brinda señales de compra y venta con tp y sl en puntos dibujados en el gráfico, viene con un panel de prueba posterior que muestra la tasa de ganancias y cuántas operaciones se cerraron, cuántas ganaron, cuántas pérdida, ganancias finales obtenidas, el indicador imprime una flecha junto a tp y sl en BAR OPEN y da una alerta previa. Los parámetros se muestran en la captura de pantalla de configuración y se explican.
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Ambicioso Donchian EA se puede descargar desde la sección de comentarios, pero necesita el indicador ambicioso donchian para trabajar. Ambicioso Donchian es un canal de Donchian y XO histograma basado en el indicador que da señales de compra y venta en forma de flechas hacia arriba y hacia abajo con tp y sl como objetos en el gráfico. características : 1. Tp y Sl para cada señal, el tp y sl se puede seleccionar como basado en puntos o valor ATR de la configuración del indicador. 2.backtesting d
Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Arrow es un indicador de flecha para mt4 que se basa en la estrategia de indicadores rsi y demarker. La estrategia es adecuada para mercados de tendencia, pero también funciona en mercados variados, especialmente si se utiliza para especular. Plazo recomendado: cualquiera Complementos recomendados: 200 SMA El indicador Supreme Arrow no se repinta ni se repinta y la señal no se retrasa
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Basado en el indicador del canal TV atr, el indicador Supreme Channel es una banda dinámica de soporte y resistencia que le da al operador una pista sobre una posible reversión en la tendencia actual. Plazo recomendado: 15 meses y más Configuración recomendada: Predeterminada, pero el operador puede optar por cambiarla según sea necesario. Parámetros: 1. Longitud del canal 2.Ancho de banda (la distancia entre las dos líneas del canal) 3.Multiplicador (Multiplicador de valor ATR) 4. mostr
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Diamond es un indicador de marco de tiempo múltiple basado en una estrategia de negociación de tendencias y reversión, el indicador no se repinta ni se repinta y las señales no se retrasan, el indicador proporciona señales de compra y venta con alerta. El indicador tiene 2 modos de señal que se pueden elegir entre la entrada (use la mejor entrada como diamantes). Si está configurado en verdadero, el indicador filtrará las señales del modo normal y dará la mejor entrada posible como seña
Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme EmaCross es un indicador basado en dos promedios móviles exponenciales cruzados, genera flechas de compra y venta basadas en el cruce de ema y alerta sobre la apariencia de la señal, el indicador no repinta ni pinta hacia atrás y las flechas no se retrasan, el indicador tiene un rápido Panel de cambio de período de ema donde el operador puede cambiar los valores de ema sin tener que ir a la configuración del indicador, el panel es móvil. ================================================
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme TrendHisto es un indicador de tendencia que proporciona señales de tendencia hacia arriba y hacia abajo, el indicador actúa como un histograma, el indicador no repinta/pinta de nuevo/retrasa. Estrategia Compra de operación: el histograma cruza por encima de 0,65, abrimos la operación de compra, en cuanto a la salida, puede salir cuando el histograma alcance el nivel 0,70 o salir bien. Operación de venta: el histograma cruza por debajo de -0,65, abrimos la operación de compra, en cuan
Supreme MaColor
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme MaColor es un indicador basado en el indicador de media movil , da colores de tendencia alcista y bajista y tiene diferentes tipos de medias moviles y tiene funcion multi time frame , este indicador no repaint/back-paint/delay signal. =================================================================================== Parametros : Timeframe (que marco de tiempo usar para dibujar la Ma Suprema) Periodo Ma Tipo de Ma Precio Ma (cierre/apertura...etc) Desplazamiento medio (Ma shift) Multi Ti
Supreme MaChannel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme MaChannel es un indicador basado en medias móviles , el indicador da soporte dinámico y resistencia en formato de bandas. Recomendado para traders de reversión, añádalo a su estrategia de reversión. Parámetros : Supreme MA Periodo : periodos ma Precio de la MA Suprema: cierre/apertura/alto/bajo, etc. Tipo de MA Suprema : Simple/Exponencial/Suave/Lineal Ponderada Desviación : desviación de bandas la distancia entre las dos líneas de banda
Supreme Entry
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Entry es un indicador basado en la señal de flecha que da señales de compra y venta, el indicador da señales de compra/venta con alerta de apertura/cierre de vela (depende de lo que se establezca en las entradas). este indicador no repaint/back-paint y la señal no se retrasa. Estrategia : Abrir la compra en el mismo momento en que aparece la flecha de compra y abrir la venta en el mismo momento en que aparece la flecha de venta. Marco de tiempo recomendado: 15 y superiores esta flecha es
Stoch Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
STOCH ARROW es un indicador de tipo de señal de flecha larga y corta que se basa en el oscilador estocástico estándar. este indicador tiene 3 métodos de dar señal larga y corta que son los siguientes : 1.cuando las líneas estocásticas se cruzan 2.cuando se produce un cruce en las zonas de sobrecompra y sobreventa (flecha corta en el cruce de la zona de sobrecompra, flecha larga en el cruce de la zona de sobreventa) 3.cuando las líneas estocásticas salen de las zonas de sobrecompra y sobreventa (
Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Supreme Trend es un indicador de tipo Oscilador de reversión/continuación que se basa en indicadores de media móvil y estocástico este indicador se puede utilizar en dos métodos : Método de reversión: corto cuando la flecha dorada aparece después de que las flechas estaban por encima del nivel superior (por ejemplo, 70) Método de reversión : largo cuando la flecha púrpura aparece después de las flechas estaban por debajo del nivel inferior (por ejemplo, 30) Método de Tendencia: largo cuando las
FireArrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
FireArrow es un indicador basado en señales de flecha que da señales de compra y venta con niveles tp y sl, el indicador da señales de compra/venta con alerta al cierre de la vela junto con niveles tp y sl en el gráfico para cada señal. este indicador no repaint/back-paint y la señal no se retrasa. Estrategia : Abrir la compra en el mismo momento en que aparece la flecha de compra y abrir la venta en el mismo momento en que aparece la flecha de venta. Marco de tiempo recomendado: 15 y superi
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Binary Sniper es un indicador mt4 que proporciona señales de compra y venta para el comercio de opciones binarias. Este indicador tiene un enfoque diferente. Para el comercio de opciones binarias, este indicador no repinta ni retrasa la señal. REGLAS DE ENTRADA: 1. LLAMADA (COMPRAR), cuando una vela roja se cierra con una barra de francotirador binaria de color verde después de que era roja (primer cambio de color). 2. PONER (VENDER), cuando una vela verde se cierra con una barra de francotirad
StalkeR Arrow
Abdulkarim Karazon
5 (3)
Indicadores
StalkeR Arrow es un indicador de flecha que proporciona señales de compra y venta en la barra abierta/intrabarra, este indicador se basa en patrones de acción del precio y fractales. este indicador proporciona tp y sl para cada señal de compra y venta, tp y sl están en forma de líneas encima y debajo de cada señal, se extienden hasta que se forma una nueva señal Este indicador tiene un panel de backtesting que brinda estadísticas de ganancias/pérdidas de las señales históricas. Este indicador
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Renko Star es un indicador de tipo flecha mt4 que está diseñado para intercambiar gráficos renko, este indicador tiene un panel de backtesting que le brinda al operador información útil como winrate y puntos ganados, también proporciona tp y sl en la multiplicación atr x, este indicador da su señal en barra abierta o intra barra y tiene una marca amarilla que marcará el precio exacto donde se dio la señal, la forma de utilizar este indicador es abriendo una compra o venta de acuerdo a la flecha
Renko Masterx
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Renko Masterx es un indicador de tipo flecha mt4 que está diseñado para operar con gráficos renko, este indicador tiene un panel de backtesting que le brinda al operador información útil como winrate y puntos ganados, también proporciona tp y sl en la multiplicación atr x, este indicador brinda su señal en barra abierta o intra barra, y tiene un marcador blanco que marcará el precio exacto donde se dio la señal, la forma de utilizar este indicador es abriendo una compra o venta de acuerdo a la
Spider Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicadores
La flecha Spider renko es un indicador de flecha basado en renko que proporciona señal en la barra abierta/intra barra y utiliza 2 estrategias para trazar la señal. Este indicador se puede utilizar para vender una barra TP o para realizar operaciones oscilantes si se utiliza con períodos más altos en su configuración. Este indicador nunca se repinta ni se vuelve a pintar. ==================================================== ======= Parámetros: Período de entrada: período de señal principal Perí
