Slayer Binary es un indicador de flecha de una vela con opciones binarias. Este indicador no es para quienes buscan el santo grial, ya que es un enfoque poco realista del trading en general. El indicador ofrece una tasa de acierto estable y, si se usa con gestión de dinero y un objetivo diario, será aún más fiable. El indicador incluye muchas características que se enumeran a continuación:





CARACTERÍSTICAS

NO REPINTADO: El indicador no repinta sus flechas en vivo;Una vez que se da una flecha, esta permanecerá allí incluso si el precio se mueve en la dirección opuesta.

PANEL DE ESTADÍSTICAS: un panel que muestra estadísticas de rendimiento del indicador, como el porcentaje de tasa de victoria global y las señales de máxima pérdida-victoria consecutivas, y más

LÓGICA PROBADA BASADA EN DIVERGENCIA: El indicador utiliza una estrategia de divergencia para determinar flechas de compra/venta.

MÁS DE 6 FILTROS EXTRA: El indicador tiene muchos y abundantes filtros extra para aumentar la tasa de victorias y ofrecer combos ilimitados para probar.

¿CÓMO INTERCAMBIAR?

Simplemente abre una call/compra cuando aparezca una flecha hacia arriba y cierra la operación en la siguiente vela de ese periodo en uso actual... Al revés, en cuanto a las señales de venta/put.

tener un objetivo diario, por ejemplo, 3 ganadores y luego dejar de operar; tener un objetivo diario hará que el indicador sea una herramienta muy poderosa.

¿APOYO?

El indicador se actualizará constantemente según las peticiones de los clientes, creo que en la opinión de los clientes y siempre mejorará en consecuencia.



