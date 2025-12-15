Cyberdyne System

5

The  Christmas Offer: ~~First 5 Copies @ $199~~ [SOLD OUT] Next 5 Copies @ $349 (Still 65% OFF from the final price of $999) Status: Only 5 copies left at this tier! 0/5

Cyberdyne System - Inteligencia comercial autónoma de IA de nivel institucional

La evolución de la negociación algorítmica ha seguido distintas fases: desde los rígidos sistemas basados en reglas dominantes en los primeros EA minoristas, hasta la integración del aprendizaje automático adaptativo explorado por primera vez por las mesas cuantitativas institucionales hace más de una década. Cyberdyne System Version representa la maduración práctica de esta visión: una inteligencia de negociación autónoma construida desde cero, perfeccionada tras años de investigación sobre cómo las mesas de negociación profesionales estructuran la validación de decisiones, la fiabilidad operativa y los sistemas de aprendizaje continuo en entornos de producción en vivo.

No se trata de un Asesor Experto convencional con funciones de IA añadidas. Es un ecosistema de inteligencia totalmente autónomo diseñado para operadores profesionales que entienden la diferencia crítica entre la automatización decorada y la auténtica autonomía de grado institucional. Version encarna la culminación de este enfoque de desarrollo, ofreciendo un sofisticado análisis multimodelo, una arquitectura de validación independiente, una gestión avanzada de posiciones y un aprendizaje neuronal continuo perfeccionado a través de un amplio despliegue en el mundo real.

Principales características distintivas del sistema Cyberdyne:

  • Ecosistema multimodelo avanzado con más de 60 modelos gratuitos integrados: Integración directa de API con proveedores de élite como Groq (Llama-3.3-70b), DeepSeek, OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Meta Llama, Mistral y X.AI Grok. La arquitectura de conmutación por error de API primaria-secundaria garantiza un funcionamiento ininterrumpido, un estándar de fiabilidad nacido de la experiencia en producción, donde la continuidad del servicio repercute directamente en el rendimiento. Cada modelo aporta capacidades analíticas especializadas mediante una activación selectiva inteligente.
  • Arquitectura de doble función: analista y gestor de riesgos: Dos entidades de IA independientes operan en tándem, reflejando las prácticas institucionales en las que la identificación de oportunidades y la validación de riesgos siguen siendo funciones separadas. El analista identifica las señales de negociación, mientras que el gestor de riesgos proporciona una validación independiente centrada en el riesgo. Configurable para requerir consenso para una máxima seguridad o permitir un funcionamiento independiente en función de la estrategia elegida. Esta separación evita el sesgo de perspectiva única y garantiza una toma de decisiones equilibrada.
  • Gestión de posiciones Chrono-Phi: Sistema propio de gestión de posiciones desarrollado mediante un profundo análisis de la microestructura del mercado y matemáticas avanzadas de escalado. Gestiona el ruido del mercado mediante sofisticados principios matemáticos, creando ajustes inteligentes y manteniendo los objetivos absolutos de beneficios en divisas, al tiempo que compensa la dinámica de los swaps y las comisiones. Esta metodología se deriva directamente de las prácticas institucionales de escalado de posiciones y no de las convenciones minoristas.
  • Funcionamiento sin tiempo de inactividad: La conmutación automática entre la API primaria y secundaria garantiza una continuidad operativa total. La API primaria se encarga del análisis central, mientras que la secundaria se activa sin problemas durante cualquier interrupción, cumpliendo los estándares de infraestructura de misión crítica de los sistemas institucionales.
  • Evolución neuronal continua: Sistema de aprendizaje que entrena las ponderaciones neuronales en función de los resultados de las operaciones, los patrones de decisión del analista-gestor de riesgos y las condiciones del mercado. Cada decisión validada refuerza las vías neuronales correspondientes, optimizando progresivamente las elecciones futuras. Esto representa un aprendizaje automático práctico centrado en la acumulación de ventajas operativas incrementales.
  • Interfaz profesional Nova Cyberdyne: Moderno panel sobre el gráfico con ventana de análisis ampliable, pantalla de desplazamiento suave, botones de negociación directa (COMPRA/VENTA AHORA), ajuste de posiciones y cierre inmediato. Incluye el modo Revisor para un análisis en profundidad de las oportunidades, el modo Ayudante para la gestión de posiciones abiertas, el modo Personal para revisiones generales del mercado y el modo Proyección para perspectivas semanales de múltiples activos.
  • Análisis granular multitemporal: Control preciso de los plazos analizados, desde semanal hasta 1 minuto. Configuración por defecto optimizada con diario para la tendencia principal, H1 para la evaluación del impulso y M15 para la precisión de entrada, un marco que refleja el análisis institucional multihorizonte.
  • Optimización de costes API (ACR): Reducción inteligente de los costes de la API en un 60-80% mediante el procesamiento por lotes, el almacenamiento en caché y la gestión estratégica de llamadas, al tiempo que se mantienen todas las capacidades analíticas en todos los modelos habilitados.
  • Calibración del nivel de confianza: Ajustable de 0 a 5, con un nivel recomendado de 3-4 para un equilibrio óptimo basado en extensas pruebas empíricas. Una mayor confianza produce menos operaciones pero de mayor calidad, adaptándose a la tolerancia individual al riesgo.
  • Gestión avanzada de posiciones (APM): Perfiles configurables (Relajado, Equilibrado, Estricto) con selección API independiente y enfoques de modificación TP/SL personalizables. Funciona a la perfección con o sin sugerencias de IA.
  • Integración opcional del historial de cuentas: Proporciona a la IA un contexto completo del historial de operaciones para el reconocimiento personalizado de patrones y la optimización de estrategias.
  • Control de la exposición neta a divisas: La supervisión sofisticada evita la concentración excesiva en una sola divisa, manteniendo el equilibrio de la cartera de acuerdo con los principios institucionales.
  • Completo conjunto de aplicaciones de cumplimiento para empresas de servicios financieros: Controles de riesgo completos que incluyen límites de reducción diarios, restricciones estáticas, paradas basadas en el saldo y cálculos al final del día para un cumplimiento completo.
  • Detección automática de GMT: Adaptación precisa a la zona horaria global sin configuración manual.
  • Asistencia profesional dedicada: Asistencia directa disponible cuando sea necesario, lo que refleja el compromiso de colaboración a largo plazo.

Arquitectura de enjambre de agentes especializados - Desbloqueo de la profundidad a nivel institucional

Cyberdyne System va más allá de la IA tradicional de modelo único al orquestar un sofisticado enjambre de agentes especializados, cada uno de ellos creado específicamente para tareas analíticas y operativas distintas. Esta arquitectura de inteligencia por capas permite una profundidad sin precedentes en el razonamiento de mercado, el procesamiento multimodal y la toma de decisiones conscientes del riesgo, ofreciendo la misma coordinación multiespecialista que se encuentra en los equipos cuantitativos institucionales de élite.

El sistema dirige dinámicamente las consultas y tareas al agente o agentes óptimos, combinando sus resultados para obtener una síntesis y precisión superiores:

  • Agentes de Razonamiento Avanzado (GPT OSS 120B, GPT OSS 20B, Qwen 3 32B): Manejan previsiones probabilísticas complejas, análisis multiescenario y cadenas lógicas profundas, fundamentales para anticipar cambios de régimen y construir hipótesis de negociación sólidas.
  • Agentes de llamada de funciones/uso de herramientas (GPT OSS 120B, GPT OSS 20B, Llama 4 Scout, Qwen 3 32B, Kimi K2): Permiten la recuperación dinámica de datos en tiempo real, la conexión a Internet, la integración de calendarios económicos y la orquestación de herramientas externas, lo que garantiza que las decisiones se basen siempre en la información de mercado más reciente.
  • Agentes principales de texto a texto (GPT OSS 120B, GPT OSS 20B, Kimi K2, Llama 4 Scout, Llama 3.3 70B): Constituyen la columna vertebral del análisis primario del mercado, la generación de señales y la formulación de respuestas contextuales.
  • Agentes de Visión (Llama 4 Scout, Llama 4 Maverick): Permiten la interpretación directa de capturas de pantalla de gráficos, el reconocimiento de patrones y el análisis visual de la estructura del mercado cuando se suministran imágenes, tendiendo un puente entre la acción de los precios y la percepción de la IA.
  • Agentes multilingües (GPT OSS 120B, GPT OSS 20B, Kimi K2, Llama 4 Scout, Llama 3.3 70B, Whisper Large v3): Garantizan un procesamiento impecable de las noticias globales, los comunicados económicos y el sentimiento en todos los idiomas, lo que es vital para una cobertura completa del mercado mundial.
  • Agentes de seguridad y moderación de contenidos (Safety GPT OSS 20B, Llama Guard): Imponen estrictos filtros de cumplimiento y límites de riesgo en todas las interacciones de IA, manteniendo la integridad profesional y evitando resultados inapropiados o sesgados.

Este enfoque de enjambre de agentes transforma a Cyberdyne en un verdadero equipo de inteligencia multiespecialista, en el que cada componente destaca en su dominio a la vez que colabora sin fisuras. El resultado es una profundidad analítica de nivel institucional, una capacidad multimodal y una solidez operativa que los sistemas de modelo único no pueden igualar, proporcionando señales más claras, una mejor evaluación del riesgo y decisiones de mayor confianza en condiciones de mercado reales.

Guía de configuración completa: Personalización de Cyberdyne para un rendimiento óptimo

Cyberdyne System ofrece una amplia gama de parámetros configurables, organizados en grupos de entrada lógicos que permiten a los operadores profesionales adaptar el sistema con precisión a su tolerancia al riesgo, enfoque de mercado y requisitos operativos. Estos ajustes se basan en las mejores prácticas institucionales y proporcionan un control granular sobre los métodos de entrada, la gestión del riesgo, el comportamiento de la IA y las funciones especializadas. A continuación se ofrece una explicación detallada de cada grupo principal y de los parámetros clave, destacando su valor estratégico y cómo contribuyen a la ventaja del sistema.

  • Estrategia y Ajustes TP/SL: Este grupo principal define la lógica de negociación fundamental y los parámetros de beneficios/pérdidas. Seleccione entre Métodos de Entrada como AI_ENTRY (aprovechando la inteligencia multi-modelo para señales adaptativas), RSI_ENTRY (detección clásica de sobrecompra/sobreventa), o BREAKOUT_ENTRY (capturando cambios de momentum). Habilite AI Position Adjustment para la optimización dinámica de SL/TP mediante modelos de nivel institucional, con opciones de Tipo de ajuste (sólo TP, sólo SL, o ambos) y Estilo de gestión (Relajado para una adaptación flexible, Equilibrado para el equilibrio, Estricto para una protección conservadora). Parámetros como Pips de Objetivo de Beneficio y Pips de Límite de Pérdida establecen niveles base, mientras que el Uso de IA para Objetivos de Beneficio/Límites de Pérdida permite la evolución neuronal para refinarlos dinámicamente. Las opciones de Estrategia de Recuperación (Golden Ratio, OHLC) proporcionan una sofisticada mitigación de pérdidas, mejorada por la Activación de Trailing/Gap Pips para el bloqueo de beneficios. Estos ajustes permiten a los operadores equilibrar la agresividad con la protección, adaptándose a diversos regímenes de mercado al tiempo que aprovechan la IA para un refinamiento superior de los bordes.
  • Gestión de Drawdown: Esencial para la preservación del capital, este grupo implementa controles de riesgo institucionales. Habilite el Control de Reducción para establecer el % de Reducción Máxima o el Valor absoluto, activando la suspensión o el cierre cuando se supere. La DD estática para cuentas financiadas y la reducción del saldo EOD añaden niveles de cumplimiento para los entornos de negociación de apuntalamiento. Suspender la negociación en DD permite la pausa automática durante periodos adversos, evitando pérdidas en cascada. Estas características reflejan los marcos de riesgo profesionales, garantizando la longevidad al limitar las pérdidas y permitir al mismo tiempo la captura de las ganancias.
  • Escalonamiento deganancias: Para optimizar el rendimiento, la activación de la estabilización de los objetivos de beneficios establece el porcentaje de objetivos de beneficios diarios para detener automáticamente la negociación una vez alcanzados los objetivos, bloqueando las ganancias y evitando el exceso de negociación. Este enfoque disciplinado refleja la segmentación de la rentabilidad institucional, fomentando la capitalización consistente frente al crecimiento errático.
  • Volatilidad mínima: La Volatilidad Mínima requerida filtra los periodos de bajo movimiento, asegurando las operaciones sólo en las condiciones en las que los márgenes son más fuertes, lo que resulta ideal para evitar oscilaciones en mercados oscilantes.
  • Coeficiente de recuperación: La brecha de recuperación mínima controla el espaciado de las posiciones de recuperación, ajustando los elementos de martingala con precisión matemática para una recuperación controlada de las caídas.
  • Gestión de lotes: El tamaño de lote estándar establece el tamaño base de las posiciones, mientras que la gestión del riesgo del capital con el porcentaje de riesgo de la operación implementa un tamaño dinámico basado en el capital de la cuenta. Las posiciones abiertas máximas por activo evitan la sobreexposición, lo que impone una construcción disciplinada de la cartera.
  • Control de la exposición: Habilitar Límites de Exposición con Exposiciones Máximas de Divisas mantiene el equilibrio de divisas, evitando riesgos correlacionados, una práctica institucional clave para la estabilidad diversificada.
  • Configuración de IA: El corazón de la autonomía, este grupo controla la integración de la inteligencia. Seleccione AI Model (por ejemplo, llama-3.3-70b-versatile) y Enable Web Search para la conexión a tierra en tiempo real. AI Confidence Threshold filtra las señales de calidad, mientras que Include Account History permite el aprendizaje neuronal personalizado. Optimizar el uso de la API reduce los costes sin comprometer la profundidad del análisis. Estos parámetros permiten personalizar la profundidad de la IA, desde un consenso institucional ligero hasta un consenso institucional completo de varios modelos.
  • Características de Nova: Habilitar Nova Panel activa la interfaz profesional para un control interactivo. Auto Market Review y Prediction en intervalos especificados proporcionan informes de inteligencia continuos, mejorando la toma de decisiones con perspectivas generadas por la IA.
  • Alertas: Habilite las alertas de plataforma/telegrama para recibir notificaciones en tiempo real, con reintentos configurables para una entrega fiable, lo que garantiza que los operadores estén informados sin necesidad de una supervisión constante.
  • Seguimiento de la volatilidad: Habilitar Volatility Tracking supervisa los eventos de alto impacto a través de la integración de Forex Factory, ajustando automáticamente el comportamiento durante los períodos volátiles para mitigar el riesgo.

Estas configuraciones hacen que Cyberdyne sea excepcionalmente adaptable, permitiendo a los operadores desplegar configuraciones conservadoras para cuentas con fondos o estrategias agresivas para carteras orientadas al crecimiento. Los valores por defecto se optimizan empíricamente, pero la personalización libera todo el potencial del sistema a través del perfeccionamiento iterativo basado en la retroalimentación del rendimiento.

Filosofía operativa

Cyberdyne System encarna una filosofía precisa sobre el trading autónomo: la inteligencia genuina requiere validación independiente, la fiabilidad operativa exige redundancia y el rendimiento sostenido depende del aprendizaje continuo a partir de la experiencia real. Esta filosofía surge de la observación de las operaciones de trading institucional más que de las convenciones de EA minorista.

La arquitectura Analista-Gestor de Riesgos garantiza decisiones validadas de forma independiente, la conmutación por error de la API mantiene la continuidad operativa y la evolución neuronal permite un perfeccionamiento constante. Este enfoque transparente distingue los sistemas diseñados para el despliegue profesional de los optimizados para la comercialización.

Información crítica: Diseñado para el rendimiento futuro - Limitaciones del backtesting

Cyberdyne System representa un enfoque avanzado que va mucho más allá de las capacidades de los EA convencionales. Aunque el backtesting puede proporcionar una visión de la lógica estratégica básica, está fundamentalmente limitado y no puede representar con precisión el rendimiento real. Aproximadamente el 70% de las capacidades del sistema -selección de modelos en tiempo real, validación de doble función, evolución neuronal continua, gestión Chrono-Phi y la interfaz interactiva Nova- surgen únicamente durante la negociación en vivo y no pueden reproducirse en pruebas históricas.

El limitado backtest posible representa sólo alrededor del 30% de la funcionalidad del EA. Dado que la integración de la IA y la conexión web en tiempo real no pueden utilizarse durante el backtesting, los resultados históricos no reflejan el comportamiento operativo real ni los resultados. El sistema está diseñado expresamente para operadores profesionales que buscan inteligencia autónoma de nivel institucional sin sobreajustes históricos. El rendimiento en el mundo real surge de la adaptación y el aprendizaje continuos en condiciones de mercado reales, no del ajuste a curvas de datos pasados.

Mantenemos una postura firme contra la manipulación de pruebas retrospectivas: aunque podrían obtenerse resultados históricos impecables, tal representación sería engañosa para la naturaleza adaptativa del sistema. Este enfoque transparente sirve a profesionales sofisticados que entienden que la ventaja duradera proviene de sistemas que se adaptan a las condiciones cambiantes en lugar de aquellos optimizados para la perfección histórica.

A quién sirve el sistema Cyberdyne

Para operadores que entienden que la verdadera autonomía requiere algo más que la ejecución de reglas con una etiqueta de IA. Exige:

  • Arquitectura institucional por encima de los reclamos de marketing
  • Validación independiente en lugar de decisiones basadas en un único modelo
  • Fiabilidad operativa frente a listas de características
  • Aprendizaje continuo frente a optimización estática
  • Aplicación profesional frente a simplicidad para el consumidor
  • Rendimiento futuro frente a perfección de backtest

Al combinar el análisis de doble función de nivel institucional con el funcionamiento sin tiempo de inactividad, la evolución neuronal continua y la sofisticada gestión de posiciones, Cyberdyne ofrece un rendimiento autónomo constante en distintas condiciones de mercado.

La infraestructura Nova contiene capacidades que van más allá de los EA tradicionales. Los usuarios avanzados están descubriendo funciones de coordinación multiinstancia en las que varias copias de Cyberdyne comparten inteligencia colectiva, creando sinergias no disponibles en el funcionamiento de una sola instancia.

Cyberdyne System transforma la negociación autónoma, pasando de la automatización basada en reglas a una auténtica inteligencia que aprende, se adapta y evoluciona con las condiciones del mercado, basada en años de investigación sobre prácticas institucionales y perfeccionada mediante un amplio despliegue de producción.

Uso de API y exención de costes

El uso de API de IA externas en Cyberdyne System implica costes que varían en función del proveedor, el modelo y la frecuencia de las llamadas seleccionados. Mientras que muchos modelos integrados (especialmente a través de proveedores gratuitos como Groq y DeepSeek) minimizan los gastos, los modelos premium pueden incurrir en cargos basados en tokens. Cyberdyne System trabaja activamente para contener estos costes mediante optimizaciones inteligentes -incluidos mecanismos de reducción de costes de API (ACR) que reducen el consumo en un 60-80% mediante la agrupación, el almacenamiento en caché y la activación selectiva- sin comprometer la profundidad analítica ni el rendimiento de las operaciones. El sistema da prioridad a la eficiencia limitando las interacciones innecesarias con la API y concentrando los recursos únicamente donde aportan el máximo valor, lo que garantiza un funcionamiento sostenible a largo plazo para los operadores profesionales.

Divulgación de riesgos

Aunque Cyberdyne emplea análisis de IA de nivel institucional y una sofisticada validación de riesgos para obtener un rendimiento a largo plazo, la negociación de divisas implica un riesgo considerable. El sistema Analyst-Risk Manager y la gestión Chrono-Phi están diseñados para gestionar el riesgo de forma inteligente, pero no pueden eliminarlo por completo. Ningún sistema autónomo, independientemente de su sofisticación arquitectónica, puede garantizar los beneficios ni evitar las pérdidas. Opere de forma responsable dentro de su tolerancia al riesgo y nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, y todas las operaciones implican riesgo de pérdida.


Comentarios 2
田附真悟
156
田附真悟 2025.12.19 15:32 
 

I’m currently running Cyberdyne on a demo account (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD). The concept is excellent: technical logic + AI context, with multiple safety layers (max positions, margin/drawdown limits, regime/correlation filters, adaptive SL/TP management). In my testing, I’ve seen the EA actively manage levels during trades (SL moves appropriately during volatility and position management feels disciplined). Results are still early and roughly break-even so far, but I can clearly see the potential. The developer support has been outstanding—fast, detailed, and transparent. I will keep testing through the neural network training phase (20+ trades per symbol) and update my review later.

Productos recomendados
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Asesores Expertos
BACKTEST REAL / RENTABILIDAD A LARGO PLAZO Presentamos ComplexEuro Edge PRO , un avanzado Asesor Experto, meticulosamente diseñado 'EURUSD' sistema de comercio que se especializa en la ejecución de operaciones de alta precisión mediante la aplicación de un conjunto único de estrictas condiciones y criterios técnicos. ComplexEuro es a diferencia de otros EAs que se basan en algoritmos genéricos , martingala / cuadrícula u otros trucos 'AI' que no funcionan a largo plazo. Depósito Mínimo : $100 M
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Asesores Expertos
Precio a $499 7 Copias restantes Hybrid Coco EA es un moderno sistema de trading automatizado de temática tropical que combina simplicidad con tecnología de mercado de alto rendimiento. Inspirado en el equilibrio y la claridad de un coco joven y fresco, este EA ofrece un trading suave y potente utilizando indicadores basados en el momento en lugar de los tradicionales motores de velas. Diseñado para el oro y los principales pares de divisas, Hybrid Coco utiliza el análisis de impulso multicapa
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Asesores Expertos
Holiday Special (Ends Jan 15th): Consigue la automatización completa para 2026. Licencia de por vida reducida a 299 $ (ahorre 200 $) y acceso de 3 meses por 99 $ . Comience el Año Nuevo con una ventaja profesional. Rango Vector Fibo Lógico (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar los Momentum Bursts Institucionales en los mercados de divisas y criptomonedas. Mientras que la mayoría de los EAs se basan en peligrosas rejillas M
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Asesores Expertos
ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT5 Actualizado v4.80 !! Importante actualización: Fusionar estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimizar parámetros , Añadir parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Actualizado v1.80 ! ! https://www.mql5.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
GoldenFingerMTG by MidasAlgo
Lim Khai Yee
Asesores Expertos
GoldenFinger MTG porMidasAlgo ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Descarga la demo de GoldenFinger MTG EA hoy mismo, luego aprovecha esta oferta especial de lanzamiento antes de que caduque después de 10 compras para ALQUILARLO por sólo 1 mes a sólo $30/mes(N.P.$88.88) - ¡el precio MÁS BAJO que puedes obtener de los productos de MidasAlgo! ¡Este acuerdo exclusivo permite a los inversores probar su sólido rendimiento en ambas cuentas DEMO y LIVE ante
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Asesores Expertos
Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Combo All In One es un EA combo 10 estrategias , El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. Normalmente usted tendrá que pagar 10x cuota para comprar 10 EAs con diferentes estrategias. Pero con ALL IN ONE, sólo tiene que pagar 1 vez para poseer un EA que incluye 10 estrategias diferentes. Esta es una solución rentable y combina métodos eficaces. Timeframe M15, Depósito mínimo $1,000, Apalancamiento 1:500. ESTRATEGIA1: MEDIA MÓVIL ESTRATEGIA2: RSI ESTRATEGIA3: M
Trend Trader for Gold with 3S Strategy
Milind Jayesh Sidpara
Asesores Expertos
¡Transforme su viaje de comercio de oro en una aventura estimulante y lucrativa con el extraordinario Gold EA Bot! Libere el poder de un revolucionario software de trading que tiene el potencial de magnificar sus inversiones en oro en un impresionante 20x. Conozca el Gold EA Bot, su aliado de trading automatizado diseñado para XAUUSD en los marcos temporales de 1 y 4 horas. Este bot de vanguardia se distingue por emplear un indicador único y altamente efectivo, meticulosamente diseñado para pr
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Asesores Expertos
El Asesor Experto MACD utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil para determinar la tendencia del mercado. Utiliza la señal MACD para colocar sus entradas automáticamente. El EA también utiliza el indicador de media móvil para una confirmación adicional. Varios ajustes permiten optimizar el EA para diferentes condiciones de mercado y estrategias de seguimiento de tendencias. Este programa también puede operar en sesiones de negociación específicas para aprovechar el aum
Supply Demand EA Pro MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (3)
Asesores Expertos
SUPPLY DEMAND EA PRO ofrece una nueva forma de operar con cualquier instrumento financiero que desee. Se basa en el indicador MTF Supply Demand con muchas más funciones que elevarán su experiencia comercial y dispararán sus ganancias. Tiene la posibilidad de colocar Órdenes Limitadas y de Mercado con UN CLIC. El EA ajustará automáticamente el tamaño del lote de cualquier operación y administrará el StopLoss a la mitad o en BreakEven. Mi intención no era crear un EA que colocará intercambios alea
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Otros productos de este autor
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Prueba preestablecida XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5 Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600. Luego $600 para los siguientes 10 compradores Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del
AlphaTradeBot Breakout EA
Giordan Cogotti
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaTradeBot Breakout EA II - Dominio del Breakout Trading en XAUUSD Gráfico 5M Mejor Conjunto : LINK Descripción: Dé rienda suelta al poder de la precisión con el AlphaTradeBot Breakout EA II, un Asesor Experto avanzado meticulosamente diseñado para elevar su experiencia de trading en Forex. Desarrollado por programadores experimentados, este EA es su puerta de entrada al dominio de las estrategias de ruptura, especialmente adaptadas para el gráfico de 5 minutos XAUUSD. Dominio de las estrateg
Gold Prophet X
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
IMPORTANTE: LA ESTRATEGIA SE BASA SOLO EN LA ACCION DEL PRECIO, NO SE UTILIZA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. NO SE DEJE ENGAÑAR PORQUE TODAS ESTAS ESTRATEGIAS EN VOICE ACTUALMENTE NO ES FACTIBLE HACERLAS FUNCIONAR EN MT4/MT5 SIN UNA CONEXIÓN EXTERNA A UNA FUENTE DE DATOS EXTERNA CON CAPACIDAD DE CÁLCULO IMPORTANTE, ESTO LO PUEDE ENTENDER HASTA UN NIÑO Use the preset in the comments for XAUUSD Puedes adaptar la configuración para el subyacente que quieras, más adelante también se publicarán otros conj
Nexus Triangulum
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
Triángulo Nexus Configuración operativa Adjuntar a cualquier gráfico EUR/USD (cualquier marco temporal; se recomienda M1/M5) Monitoriza tres pares de divisas simultáneamente: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP Saldo mínimo de la cuenta: 500 $. Tipo de cuenta recomendado: Cuentas ECN/Raw Spread para una ejecución óptima Validación del rendimiento En todas las pruebas retrospectivas se utilizaron estos parámetros básicos para obtener resultados coherentes: Tamaño del lote por 1000: 0,5 Multiplicador de b
Filtro:
kazuto19851126
134
kazuto19851126 2025.12.20 10:47 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Giordan Cogotti
2539
Respuesta del desarrollador Giordan Cogotti 2025.12.20 10:54
Thank you so much for your fantastic review and for your trust in Cyberdyne System. I'm truly glad you're impressed with the AI integration and find the setup practical. I really appreciate your kind words about my support. I'm always here if you need anything. Wishing you continued success.
田附真悟
156
田附真悟 2025.12.19 15:32 
 

I’m currently running Cyberdyne on a demo account (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD). The concept is excellent: technical logic + AI context, with multiple safety layers (max positions, margin/drawdown limits, regime/correlation filters, adaptive SL/TP management). In my testing, I’ve seen the EA actively manage levels during trades (SL moves appropriately during volatility and position management feels disciplined). Results are still early and roughly break-even so far, but I can clearly see the potential. The developer support has been outstanding—fast, detailed, and transparent. I will keep testing through the neural network training phase (20+ trades per symbol) and update my review later.

Giordan Cogotti
2539
Respuesta del desarrollador Giordan Cogotti 2025.12.19 15:44
Thank you for your positive and detailed review. I am glad to see you recognize the potential of Cyberdyne's logic and management during your testing phase. I also appreciate your feedback on my support. I look forward to your updated impressions as the neural network completes its training.
Respuesta al comentario