Calendario económico
Cambio del Desempleo de Noruega de la NAV (NAV Norway Unemployment Change)
|Baja
|22.714 K
|6.455 K
|
23.206 K
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|45.631 K
|
22.714 K
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Cambio en el Desempleo de la NAV mide la dinámica del desempleo en Noruega, usando como base los datos ofrecidos por la Administración de Trabajo y Bienestar de Noruega (NAV).
Se definen como desempleados los residentes de Noruega con una edad comprendida entre los 16 y los 65 años que estaban listos para comenzar a trabajar pero no trabajaron durante la semana reportada, y que han estado buscando empleo en las cuatro semanas anteriores, solicitándolo directamente a una agencia de empleo o a un empleador, o respondiendo a anuncios de trabajo.
La Administración de Trabajo y Bienestar de Noruega (NAV) reúne los datos de desempleo usando como base las solicitudes enviadas a la NAV por los solicitantes de empleo. En el informe solo se incluyen las solicitudes enviadas o actualizadas en las dos semanas anteriores.
Esta versión del indicador muestra las cifras absolutas. El indicador se usa para valorar el estado del mercado laboral del país. No se trata de un indicador de pronóstico; su aumento o descenso es el resultado de los cambios en la situación económica.
El desempleo es importante tanto desde el punto de vista social como económico. El aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las personas y, por consiguiente, una reducción de la actividad del consumidor. Además, esto aumenta la presión sobre el presupuesto estatal y reduce los ingresos fiscales. Por consiguiente, los valores de los indicadores superiores a los esperados pueden considerarse negativos para las cotizaciones de la corona noruega.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio del Desempleo de Noruega de la NAV (NAV Norway Unemployment Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
