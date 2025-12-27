CalendarioSecciones

Cambio del Desempleo de Noruega de la NAV (NAV Norway Unemployment Change)

Noruega
NOK, Corona noruega
Administración de Trabajo y Bienestar de Noruega (Norway Labour and Welfare Administration - NAV)
Laboral
El Cambio en el Desempleo de la NAV mide la dinámica del desempleo en Noruega, usando como base los datos ofrecidos por la Administración de Trabajo y Bienestar de Noruega (NAV).

Se definen como desempleados los residentes de Noruega con una edad comprendida entre los 16 y los 65 años que estaban listos para comenzar a trabajar pero no trabajaron durante la semana reportada, y que han estado buscando empleo en las cuatro semanas anteriores, solicitándolo directamente a una agencia de empleo o a un empleador, o respondiendo a anuncios de trabajo.

La Administración de Trabajo y Bienestar de Noruega (NAV) reúne los datos de desempleo usando como base las solicitudes enviadas a la NAV por los solicitantes de empleo. En el informe solo se incluyen las solicitudes enviadas o actualizadas en las dos semanas anteriores.

Esta versión del indicador muestra las cifras absolutas. El indicador se usa para valorar el estado del mercado laboral del país. No se trata de un indicador de pronóstico; su aumento o descenso es el resultado de los cambios en la situación económica.

El desempleo es importante tanto desde el punto de vista social como económico. El aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las personas y, por consiguiente, una reducción de la actividad del consumidor. Además, esto aumenta la presión sobre el presupuesto estatal y reduce los ingresos fiscales. Por consiguiente, los valores de los indicadores superiores a los esperados pueden considerarse negativos para las cotizaciones de la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio del Desempleo de Noruega de la NAV (NAV Norway Unemployment Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
22.714 K
6.455 K
23.206 K
nov 2025
23.267 K
51.784 K
22.816 K
oct 2025
64.696 K
17.185 K
64.482 K
sept 2025
64.482 K
49.698 K
64.304 K
ago 2025
64.304 K
63.426 K
jul 2025
63.426 K
50.550 K
64.096 K
jun 2025
64.096 K
63.409 K
may 2025
63.409 K
77.571 K
61.071 K
mar 2025
78.061 K
77.698 K
77.494 K
feb 2025
77.452 K
78.269 K
77.437 K
ene 2025
77.475 K
78.420 K
78.311 K
dic 2024
78.396 K
78.177 K
77.986 K
nov 2024
77.940 K
77.848 K
77.304 K
oct 2024
77.249 K
78.041 K
77.254 K
sept 2024
77.263 K
78.151 K
75.896 K
ago 2024
75.851 K
77.795 K
76.316 K
jul 2024
76.572 K
76.024 K
75.055 K
jun 2024
75.005 K
74.169 K
74.222 K
may 2024
74.260 K
70.101 K
71.772 K
abr 2024
71.217 K
71.639 K
71.241 K
mar 2024
71.564 K
71.634 K
71.002 K
feb 2024
71.076 K
70.179 K
70.096 K
ene 2024
69.837 K
69.297 K
69.511 K
dic 2023
69.463 K
69.332 K
68.824 K
nov 2023
68.815 K
68.392 K
67.814 K
oct 2023
67.776 K
67.940 K
66.507 K
sept 2023
66.385 K
66.984 K
65.749 K
ago 2023
66.031 K
64.162 K
64.660 K
jul 2023
64.244 K
62.466 K
62.495 K
jun 2023
62.083 K
62.069 K
61.604 K
may 2023
61.426 K
60.518 K
61.441 K
abr 2023
61.638 K
59.682 K
60.349 K
mar 2023
59.822 K
59.471 K
59.764 K
feb 2023
59.985 K
58.865 K
59.518 K
ene 2023
59.400 K
57.960 K
59.027 K
dic 2022
58.777 K
57.960 K
58.517 K
nov 2022
58.007 K
58.534 K
58.540 K
oct 2022
58.375 K
59.010 K
59.201 K
sept 2022
59.156 K
59.229 K
59.845 K
ago 2022
59.323 K
61.014 K
60.176 K
jul 2022
59.596 K
63.256 K
62.479 K
jun 2022
62.901 K
65.391 K
64.542 K
may 2022
64.053 K
68.486 K
67.037 K
abr 2022
67.166 K
71.472 K
70.110 K
mar 2022
70.211 K
77.331 K
75.331 K
feb 2022
73.099 K
80.969 K
81.520 K
ene 2022
81.894 K
80.062 K
81.457 K
dic 2021
80.178 K
82.610 K
81.422 K
nov 2021
80.125 K
87.344 K
85.173 K
oct 2021
85.281 K
91.729 K
89.737 K
