La Decisión sobre la Tasa de Interés del Norges Bank es uno de los eventos clave que influyen en las cotizaciones de la corona noruega. Es el principal instrumento utilizado por el Banco de Noruega para controlar la estabilidad de la inflación y el desarrollo de la economía noruega. En Noruega, la tasa de interés (Tasa de Política) es una tasa sobre los depósitos a la vista en el Norges Bank.

La tasa de interés influye principalmente en las tasas interbancarias y bancarias sobre los depósitos y préstamos de los clientes. Además, la tasa de interés del Norges Bank puede influir en las expectativas de la inflación y el desarrollo económico.

La decisión sobre la tasa de interés la toma el Comité de Política Monetaria del Norges Bank. El regulador puede recortar la tasa de interés para ayudar a que la inflación suba a un nivel objetivo. Y al revés, si la inflación excede el nivel objetivo, el Norges Bank trataría de encarecer la corona noruega, para lo cual (además de un conjunto de otras medidas) se aumentaría la tasa de interés.

Los tráders monitorean de cerca los cambios en las tasas de interés, ya que las tasas de interés a corto plazo son el factor principal en la valoración de la moneda. Una decisión de alza normalmente se considera un factor de crecimiento de las cotizaciones de la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores: