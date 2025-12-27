CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Noruega m/m (Norway Consumer Price Index (CPI) m/m)

País:
Noruega
NOK, Corona noruega
Fuente:
Statistics Norway (SSB)
Sector:
Precios
Baja 0.1% 0.7%
0.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-0.2%
0.1%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Precios al Consumidor de Noruega m/m muestra la dinámica de los precios al consumidor de los bienes y servicios adquiridos por hogares privados. El índice mide el cambio en el mes dado en comparación con el anterior. Esta variante del indicador muestra los datos ajustados estacionalmente, para permitir una valoración más correcta de los cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el ajuste estacional es muy importante para las estadísticas de precios de ropa y zapatos, ya que están fuertemente influenciados por las ventas estacionales.

El cálculo cubre todos los segmentos del consumo privado, como alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ropa, alquileres, mantenimiento de rutina del hogar, atención médica, servicios de telecomunicaciones, ocio y otros bienes y servicios. Los siguientes gastos no se consideran consumo: impuestos directos, contribuciones a la seguridad social, incluido el seguro de salud obligatorio, así como los gastos en inversiones y ahorros. Las estadísticas muestran los precios reales pagados por los consumidores, considerando todos los impuestos, recargos, subsidios y descuentos directos e indirectos.

El IPC se calcula usando datos de encuestas en línea, estadísticas del comercio de productos básicos y encuestas de presupuestos familiares. El cambio en los precios se calcula usando una muestra de 650 bienes y servicios que representan el consumo típico de los hogares noruegos. La mayor parte de la muestra es constante, sin embargo, esta se revisa periódicamente para reflejar los cambios en los patrones de consumo. Los precios para el cálculo del IPC se reúnen en los puntos de venta, usando como base una muestra de aproximadamente 2.000 empresas. Una sexta parte de dicha muestra se actualiza anualmente. Asimismo, las estadísticas incluyen datos sobre el pago de alquileres basados ​​en la información recibida de 2.500 inquilinos.

El IPC es publicado por la Oficina Central de Estadísticas de Noruega (SSB) el día 10 de cada mes. Los datos del Índice de Precios al Consumidor de Noruega también se envían a Eurostat y se incluyen en las estadísticas europeas.

El índice de precios al consumidor es uno de los indicadores clave para medir la inflación. El IPC se usa para revisar los pagos, y también como deflactor en el cálculo del indicador de Ventas Minoristas. Un valor mayor a lo esperado se considera positivo para las cotizaciones de la corona noruega, mientras que un valor menor se considera negativo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Noruega m/m (Norway Consumer Price Index (CPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
0.1%
0.7%
0.1%
oct 2025
0.3%
0.4%
0.4%
sept 2025
0.4%
-0.2%
-0.6%
ago 2025
-0.6%
0.2%
0.8%
jul 2025
0.8%
0.5%
0.2%
jun 2025
0.2%
0.4%
0.4%
may 2025
0.4%
0.2%
0.7%
abr 2025
0.7%
-0.5%
-0.7%
mar 2025
-0.7%
0.5%
1.4%
feb 2025
1.4%
0.3%
0.2%
ene 2025
0.2%
0.5%
-0.1%
dic 2024
-0.1%
0.2%
0.3%
nov 2024
0.3%
0.2%
0.6%
oct 2024
0.6%
0.8%
0.3%
sept 2024
0.3%
-0.1%
-0.9%
ago 2024
-0.9%
0.3%
0.5%
jul 2024
0.5%
0.3%
0.2%
jun 2024
0.2%
0.2%
-0.1%
may 2024
-0.1%
0.3%
0.8%
abr 2024
0.8%
0.3%
0.2%
mar 2024
0.2%
0.3%
0.2%
feb 2024
0.2%
0.4%
0.1%
ene 2024
0.1%
0.4%
0.1%
dic 2023
0.1%
0.6%
0.5%
nov 2023
0.5%
0.5%
1.0%
oct 2023
1.0%
0.3%
-0.1%
sept 2023
-0.1%
0.3%
-0.8%
ago 2023
-0.8%
0.5%
0.4%
jul 2023
0.4%
0.8%
0.6%
jun 2023
0.6%
0.7%
0.5%
may 2023
0.5%
0.6%
1.1%
abr 2023
1.1%
1.0%
0.8%
mar 2023
0.8%
-0.1%
0.4%
feb 2023
0.4%
1.0%
0.2%
ene 2023
0.2%
0.0%
0.1%
dic 2022
0.1%
0.7%
-0.2%
nov 2022
-0.2%
0.9%
0.3%
oct 2022
0.3%
0.5%
1.4%
sept 2022
1.4%
0.7%
-0.2%
ago 2022
-0.2%
0.4%
1.3%
jul 2022
1.3%
1.0%
0.9%
jun 2022
0.9%
0.2%
0.2%
may 2022
0.2%
0.4%
1.2%
abr 2022
1.2%
0.7%
0.6%
mar 2022
0.6%
0.2%
1.1%
feb 2022
1.1%
-0.1%
-0.9%
ene 2022
-0.9%
0.4%
0.7%
dic 2021
0.7%
0.4%
0.8%
nov 2021
0.8%
0.4%
-0.3%
oct 2021
-0.3%
0.2%
1.0%
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración