Calendario económico
Confianza del Consumidor de Noruega (Norway Consumer Confidence)
|Baja
|N/D
|-1.6
|
-3.6
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-1.6
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Noruega mide el nivel de confianza del consumidor en la estabilidad de la economía del país. El índice se calcula trimestralmente, usando como base una encuesta de consumidores realizada por Finance Norway entre los hogares noruegos.
Los encuestados responden a las cinco preguntas siguientes en esta encuesta:
- ¿La situación financiera de su hogar ha mejorado, empeorado o es la misma en comparación con hace un año?
- ¿Cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, empeorará o permanecerá igual dentro de un año?
- Si hablamos de la situación económica general de Noruega, ¿cree usted que la economía del país está mejor o peor que hace un año o no ha cambiado?
- ¿Cree usted que la situación económica en Noruega mejorará o empeorará en un año o no cambiará?
- ¿Cree usted que ahora es un buen momento o un mal momento para que la población compre artículos del hogar de mayor tamaño?
El indicador final se calcula como la diferencia entre las respuestas optimistas y las pesimistas, y el valor resultante se divide por 5. Los valores positivos indican la confianza del consumidor y un entorno económico favorable en el país. Por consiguiente, un aumento superior a lo esperado se considera positivo para las cotizaciones de la corona noruega. Por el contrario, los valores inferiores a lo pronosticado pueden empujar las cotizaciones de la corona noruega hacia abajo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Confianza del Consumidor de Noruega (Norway Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
