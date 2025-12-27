El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Noruega mide el nivel de confianza del consumidor en la estabilidad de la economía del país. El índice se calcula trimestralmente, usando como base una encuesta de consumidores realizada por Finance Norway entre los hogares noruegos.

Los encuestados responden a las cinco preguntas siguientes en esta encuesta:

¿La situación financiera de su hogar ha mejorado, empeorado o es la misma en comparación con hace un año?

¿Cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, empeorará o permanecerá igual dentro de un año?

Si hablamos de la situación económica general de Noruega, ¿cree usted que la economía del país está mejor o peor que hace un año o no ha cambiado?

¿Cree usted que la situación económica en Noruega mejorará o empeorará en un año o no cambiará?

¿Cree usted que ahora es un buen momento o un mal momento para que la población compre artículos del hogar de mayor tamaño?

El indicador final se calcula como la diferencia entre las respuestas optimistas y las pesimistas, y el valor resultante se divide por 5. Los valores positivos indican la confianza del consumidor y un entorno económico favorable en el país. Por consiguiente, un aumento superior a lo esperado se considera positivo para las cotizaciones de la corona noruega. Por el contrario, los valores inferiores a lo pronosticado pueden empujar las cotizaciones de la corona noruega hacia abajo.

