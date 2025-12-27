La Balanza Comercial de Bienes de Noruega muestra la diferencia entre las exportaciones y las importaciones nacionales durante el periodo seleccionado. Los economistas utilizan la balanza comercial para evaluar la estructura de los flujos comerciales entre los países.

El comercio exterior se registra usando como base el movimiento físico de mercancías a través de la frontera. El territorio económico noruego consta en su parte continental de Noruega, Svalbard, Jan Mayen, dependencias noruegas, aguas territoriales, incluido el espacio aéreo sobre ellas, etcétera. Las estadísticas de comercio exterior se basan en gran medida en información obtenida de las declaraciones aduaneras. No obstante, el área de responsabilidad de las autoridades aduaneras noruegas abarca solo las aguas continentales y territoriales. Asimismo, a través de una encuesta, se reúnen otros datos comerciales importantes sobre los territorios.

Cuando se importan más bienes y servicios que los exportados, se forma un déficit comercial. Cuando las exportaciones superan las importaciones, los economistas señalan un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.

La influencia de la Balanza Comercial en las cotizaciones de la corona noruega es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Y al contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren dar prioridad a las importaciones para asegurar la competencia de precios. Esto puede influir en las cotizaciones de la corona noruega de la forma correspondiente.

