Balanza Comercial de Bienes en Noruega (Norway Goods Trade Balance)

Noruega
NOK, Corona noruega
Statistics Norway (SSB)
Comercio
La Balanza Comercial de Bienes de Noruega muestra la diferencia entre las exportaciones y las importaciones nacionales durante el periodo seleccionado. Los economistas utilizan la balanza comercial para evaluar la estructura de los flujos comerciales entre los países.

El comercio exterior se registra usando como base el movimiento físico de mercancías a través de la frontera. El territorio económico noruego consta en su parte continental de Noruega, Svalbard, Jan Mayen, dependencias noruegas, aguas territoriales, incluido el espacio aéreo sobre ellas, etcétera. Las estadísticas de comercio exterior se basan en gran medida en información obtenida de las declaraciones aduaneras. No obstante, el área de responsabilidad de las autoridades aduaneras noruegas abarca solo las aguas continentales y territoriales. Asimismo, a través de una encuesta, se reúnen otros datos comerciales importantes sobre los territorios.

Cuando se importan más bienes y servicios que los exportados, se forma un déficit comercial. Cuando las exportaciones superan las importaciones, los economistas señalan un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.

La influencia de la Balanza Comercial en las cotizaciones de la corona noruega es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. Y al contrario, si la economía crece rápidamente, los países desarrollados prefieren dar prioridad a las importaciones para asegurar la competencia de precios. Esto puede influir en las cotizaciones de la corona noruega de la forma correspondiente.

nov 2025
Kr​41.315 B
Kr​47.050 B
Kr​56.090 B
oct 2025
Kr​56.452 B
Kr​45.229 B
Kr​35.033 B
sept 2025
Kr​36.875 B
Kr​61.773 B
Kr​59.929 B
ago 2025
Kr​60.066 B
Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
jul 2025
Kr​54.004 B
Kr​58.935 B
Kr​46.184 B
jun 2025
Kr​47.415 B
Kr​51.782 B
Kr​46.090 B
may 2025
Kr​46.117 B
Kr​69.762 B
Kr​54.552 B
abr 2025
Kr​55.873 B
Kr​81.786 B
Kr​59.359 B
mar 2025
Kr​60.225 B
Kr​87.585 B
Kr​84.589 B
feb 2025
Kr​84.662 B
Kr​65.399 B
Kr​94.113 B
ene 2025
Kr​94.819 B
Kr​63.655 B
Kr​83.187 B
dic 2024
Kr​83.187 B
Kr​62.968 B
Kr​74.064 B
nov 2024
Kr​74.240 B
Kr​61.501 B
Kr​62.606 B
oct 2024
Kr​63.710 B
Kr​58.450 B
Kr​41.732 B
sept 2024
Kr​42.755 B
Kr​62.858 B
Kr​63.417 B
ago 2024
Kr​65.972 B
Kr​60.177 B
Kr​58.652 B
jul 2024
Kr​59.316 B
Kr​61.848 B
Kr​60.934 B
jun 2024
Kr​61.739 B
Kr​61.880 B
Kr​58.350 B
may 2024
Kr​58.653 B
Kr​58.811 B
Kr​65.772 B
abr 2024
Kr​65.295 B
Kr​55.506 B
Kr​63.298 B
mar 2024
Kr​63.962 B
Kr​60.999 B
Kr​51.709 B
feb 2024
Kr​51.796 B
Kr​77.931 B
Kr​65.264 B
ene 2024
Kr​72.930 B
Kr​84.729 B
Kr​77.273 B
dic 2023
Kr​77.273 B
Kr​43.730 B
Kr​79.290 B
nov 2023
Kr​80.110 B
Kr​30.419 B
Kr​85.756 B
oct 2023
Kr​86.885 B
Kr​20.274 B
Kr​44.043 B
sept 2023
Kr​45.579 B
Kr​21.634 B
Kr​61.492 B
ago 2023
Kr​61.369 B
Kr​13.855 B
Kr​61.605 B
jul 2023
Kr​61.319 B
Kr​14.104 B
Kr​44.107 B
jun 2023
Kr​44.156 B
Kr​29.892 B
Kr​40.916 B
may 2023
Kr​41.068 B
Kr​52.991 B
Kr​74.665 B
abr 2023
Kr​76.078 B
Kr​65.188 B
Kr​70.359 B
mar 2023
Kr​71.094 B
Kr​90.070 B
Kr​77.860 B
feb 2023
Kr​79.288 B
Kr​116.643 B
Kr​99.882 B
ene 2023
Kr​102.797 B
Kr​126.632 B
Kr​148.775 B
dic 2022
Kr​148.775 B
Kr​153.254 B
Kr​99.997 B
nov 2022
Kr​101.115 B
Kr​56.834 B
Kr​81.312 B
oct 2022
Kr​82.005 B
Kr​158.854 B
Kr​122.180 B
sept 2022
Kr​122.448 B
Kr​228.383 B
Kr​197.858 B
ago 2022
Kr​197.697 B
Kr​122.381 B
Kr​153.304 B
jul 2022
Kr​153.199 B
Kr​80.741 B
Kr​87.709 B
jun 2022
Kr​87.458 B
Kr​92.392 B
Kr​86.340 B
may 2022
Kr​86.617 B
Kr​114.230 B
Kr​92.835 B
abr 2022
Kr​92.566 B
Kr​151.492 B
Kr​137.436 B
mar 2022
Kr​138.371 B
Kr​79.427 B
Kr​84.233 B
feb 2022
Kr​84.182 B
Kr​101.286 B
Kr​91.786 B
ene 2022
Kr​91.817 B
Kr​117.826 B
Kr​105.954 B
dic 2021
Kr​105.954 B
Kr​82.086 B
Kr​77.566 B
nov 2021
Kr​78.675 B
Kr​96.308 B
Kr​83.564 B
oct 2021
Kr​84.466 B
Kr​47.439 B
Kr​52.554 B
