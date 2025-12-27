Calendario económico
Deuda Pública General de Préstamos Nacionales de Noruega a/a (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)
|Baja
|3.9%
|3.9%
|
3.9%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|4.0%
|
3.9%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Deuda Pública General de Préstamos Domésticos a/a muestra la deuda de los hogares con las instituciones de crédito noruegas en coronas noruegas y en moneda extranjera. Entendemos por público los sectores institucionales del gobierno, las corporaciones no financieras, los hogares, etcétera. Los hogares también incluyen las organizaciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares.
Las estadísticas abarcan la deuda de todos los préstamos emitidos por los bancos nacionales, las instituciones de crédito estatales, las compañías de seguros financieras y no de vida, las compañías hipotecarias, los fondos de pensiones y otros. También se incluyen los títulos de deuda emitidos en Noruega.
La Oficina Central de Estadísticas de Noruega recopila los datos sobre las deudas a partir de los informes presentados por bancos, compañías hipotecarias, instituciones de crédito gubernamentales y compañías financieras. Los fondos de pensiones, el Depositario Central y la Autoridad de Supervisión Financiera Central proporcionan datos adicionales.
El indicador de deuda por préstamos muestra directamente los préstamos del sector privado en Noruega. La suma de los préstamos concedidos a hogares y empresas privadas caracteriza el nivel de desarrollo del sector bancario del país, el bienestar del consumidor y, parcialmente, las ventas minoristas. Este indicador no es predictivo: las personas obtienen más préstamos cuando baja el tipo de interés o cuando se da un aumento en el mercado laboral (los hogares tienen más confianza en los futuros ingresos). Esta cifra rara vez se interpreta como un indicador aparte y es analizada por los economistas junto con otros indicadores, como el gasto del consumidor, los salarios y el estado del sector bancario.
En general, el aumento de las ventas minoristas indica un crecimiento en la actividad del consumidor y puede influir positivamente en las cotizaciones de la corona noruega.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Deuda Pública General de Préstamos Nacionales de Noruega a/a (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
