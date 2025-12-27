La Deuda Pública General de Préstamos Domésticos a/a muestra la deuda de los hogares con las instituciones de crédito noruegas en coronas noruegas y en moneda extranjera. Entendemos por público los sectores institucionales del gobierno, las corporaciones no financieras, los hogares, etcétera. Los hogares también incluyen las organizaciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares.

Las estadísticas abarcan la deuda de todos los préstamos emitidos por los bancos nacionales, las instituciones de crédito estatales, las compañías de seguros financieras y no de vida, las compañías hipotecarias, los fondos de pensiones y otros. También se incluyen los títulos de deuda emitidos en Noruega.

La Oficina Central de Estadísticas de Noruega recopila los datos sobre las deudas a partir de los informes presentados por bancos, compañías hipotecarias, instituciones de crédito gubernamentales y compañías financieras. Los fondos de pensiones, el Depositario Central y la Autoridad de Supervisión Financiera Central proporcionan datos adicionales.

El indicador de deuda por préstamos muestra directamente los préstamos del sector privado en Noruega. La suma de los préstamos concedidos a hogares y empresas privadas caracteriza el nivel de desarrollo del sector bancario del país, el bienestar del consumidor y, parcialmente, las ventas minoristas. Este indicador no es predictivo: las personas obtienen más préstamos cuando baja el tipo de interés o cuando se da un aumento en el mercado laboral (los hogares tienen más confianza en los futuros ingresos). Esta cifra rara vez se interpreta como un indicador aparte y es analizada por los economistas junto con otros indicadores, como el gasto del consumidor, los salarios y el estado del sector bancario.

En general, el aumento de las ventas minoristas indica un crecimiento en la actividad del consumidor y puede influir positivamente en las cotizaciones de la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores: