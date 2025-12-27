El indicador de Ventas Minoristas de Noruega a/a muestra el cambio en el valor de las ventas minoristas en Noruega en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Refleja un cambio en el valor real, incluido el IVA.

Para calcular el indicador, la Oficina Central de Estadísticas realiza una encuesta mensual a 16,000 empresas minoristas registradas como pagadoras de IVA. La muestra incluye además una submuestra de cadenas de tiendas, cuyos datos son presentados por sus oficinas centrales. Las empresas son estratificadas según el número de empleados.

El índice muestra la dinámica de las ventas minoristas según la información ofrecida por las empresas que venden bienes nuevos y usados (excluidas las ventas de vehículos de motor) a hogares privados. Las estadísticas abarcan las ventas realizadas desde un punto de venta fijo o móvil, un mercado o las ventas a través de Internet. En el índice se incluyen las ventas de diversos bienes, como alimentos, bebidas, ropa, calzado, electrodomésticos, muebles, equipos de construcción y otros.

El indicador de ventas minoristas mensuales forma parte del cálculo del PIB y de sus componentes utilizados al monitorear el estado de la economía y el desarrollo de la política monetaria. Además, los datos obtenidos permiten realizar un análisis comparativo de la efectividad de la industria minorista. Además, el indicador de ventas minoristas de Noruega sirve como fuente principal de datos para calcular el índice de consumo de los hogares.

El aumento de las ventas minoristas indica un crecimiento en la actividad del consumidor y puede influir positivamente en las cotizaciones de la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores: