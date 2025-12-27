El Índice Básico de Precios al Consumidor (Core IPC) de Noruega m/m muestra el cambio en los precios de los principales bienes y servicios de consumo en el mes dado en comparación con el anterior. El índice refleja los cambios de precios desde la perspectiva de los hogares, que son los consumidores finales de bienes y servicios.

El IPC se calcula usando datos de diferentes fuentes: encuestas en línea, información sobre el volumen de negocios del Registro de Empresas de la Oficina Central de Estadísticas de Noruega, estadísticas de comercio de productos básicos y la participación presupuestaria en la encuesta de presupuestos familiares. Los datos del Índice de Precios al Consumidor de Noruega también se envían a Eurostat y se incluyen en las estadísticas europeas.

El índice de precios al consumidor se calcula como un cambio en el valor de los bienes y servicios de la canasta de consumo fija, que consta de 650 bienes y servicios. El IPC subyacente no incluye los precios de alimentos, alcohol, tabaco y energía debido a su alta volatilidad. El índice básico ignora los bienes y servicios que no forman parte del gasto del consumidor final de los hogares, así como algunas categorías de gastos que no pueden incluirse en el sistema único, como los juegos de azar, el alquiler imputado de viviendas, los seguros de vida y los seguros médicos estatales, los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, etcétera.

El índice de precios al consumidor es uno de los indicadores clave para medir la inflación. El IPC se usa para revisar los pagos, y también como deflactor en el cálculo del indicador de Ventas Minoristas. Un valor mayor a lo esperado se considera positivo para las cotizaciones de la corona noruega, mientras que un valor menor se considera negativo.

