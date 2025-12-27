Calendario económico
Producto Interior Bruto (PIB) de Noruega de Mainland t/t (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)
|Baja
|0.1%
|0.2%
|
0.5%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.2%
|
0.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El territorio económico noruego consta en su parte continental de Noruega, Svalbard, Jan Mayen, dependencias noruegas, aguas territoriales, incluido el espacio aéreo sobre ellas, etcétera. Asimismo, se calcula un PIB separado para la Noruega continental: el PIB Continental, que mide el cambio en el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país (principio nacional). Este PIB no incluye las áreas situadas mar adentro, principalmente petroleras, y la logística. Los precios se ajustan de acuerdo con la inflación. Esta variante del índice, se muestra el crecimiento del PIB trimestral en comparación con el trimestre anterior.
Existen tres enfoques para el cálculo del PIB: desde el punto de vista de la producción, en términos de ingresos recibidos y desde la perspectiva de los gastos incurridos.
- El enfoque de la producción se basa en el cálculo del valor añadido (los costes provisionales se restan del valor total de los productos manufacturados).
- El enfoque de los ingresos incluye la suma del valor añadido de cuatro componentes: la remuneración de los empleados, los impuestos sobre los productos y la producción menos los subsidios, el excedente de explotación bruto y otros ingresos.
- El enfoque del gasto representa la suma de todos los gastos finales dentro de la economía. Esto incluye el gasto final en consumo, la formación bruta de capital y las exportaciones netas de bienes y servicios.
Los tres enfoques se utilizan en el cálculo del PIB de Noruega. Los datos de origen para el cálculo del PIB se toman de Cuentas Nacionales, e incluyen los índices de los precios al productor y al consumidor, los datos de los precios minoristas, los datos de la producción, los indicadores del mercado laboral, los datos sobre los ingresos de los hogares, etcétera. Para separar el cambio real en el PIB de los procesos inflacionarios, se aplica adicionalmente un deflactor. Además, los datos se ajustan estacionalmente para suavizar los efectos estacionales que pueden distorsionar en gran medida los datos sobre los cambios a corto plazo en el PIB.
El PIB es el principal medidor de la fortaleza económica del país. El indicador tiene con frecuencia un fuerte impacto en los movimientos del mercado. Un crecimiento estable del PIB Continental indica la sostenibilidad tanto del sistema económico como del financiero. Además, puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona noruega.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de Noruega de Mainland t/t (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress