El territorio económico noruego consta en su parte continental de Noruega, Svalbard, Jan Mayen, dependencias noruegas, aguas territoriales, incluido el espacio aéreo sobre ellas, etcétera. Asimismo, se calcula un PIB separado para la Noruega continental: el PIB Continental, que mide el cambio en el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país (principio nacional). Este PIB no incluye las áreas situadas mar adentro, principalmente petroleras, y la logística. Los precios se ajustan de acuerdo con la inflación. Esta variante del índice, se muestra el crecimiento del PIB trimestral en comparación con el trimestre anterior.

Existen tres enfoques para el cálculo del PIB: desde el punto de vista de la producción, en términos de ingresos recibidos y desde la perspectiva de los gastos incurridos.

El enfoque de la producción se basa en el cálculo del valor añadido (los costes provisionales se restan del valor total de los productos manufacturados).

El enfoque de los ingresos incluye la suma del valor añadido de cuatro componentes: la remuneración de los empleados, los impuestos sobre los productos y la producción menos los subsidios, el excedente de explotación bruto y otros ingresos.

El enfoque del gasto representa la suma de todos los gastos finales dentro de la economía. Esto incluye el gasto final en consumo, la formación bruta de capital y las exportaciones netas de bienes y servicios.

Los tres enfoques se utilizan en el cálculo del PIB de Noruega. Los datos de origen para el cálculo del PIB se toman de Cuentas Nacionales, e incluyen los índices de los precios al productor y al consumidor, los datos de los precios minoristas, los datos de la producción, los indicadores del mercado laboral, los datos sobre los ingresos de los hogares, etcétera. Para separar el cambio real en el PIB de los procesos inflacionarios, se aplica adicionalmente un deflactor. Además, los datos se ajustan estacionalmente para suavizar los efectos estacionales que pueden distorsionar en gran medida los datos sobre los cambios a corto plazo en el PIB.

El PIB es el principal medidor de la fortaleza económica del país. El indicador tiene con frecuencia un fuerte impacto en los movimientos del mercado. Un crecimiento estable del PIB Continental indica la sostenibilidad tanto del sistema económico como del financiero. Además, puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores: