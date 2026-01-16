Calendario económico
Confianza Industrial de Noruega (Norway Industrial Confidence)
|Baja
|2.6
|1.2
|
0.2
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Confianza Industrial de Noruega muestra el optimismo de las empresas industriales del país respecto a la situación económica actual. El índice se calcula trimestralmente, usando como base las tres preguntas siguientes de la encuesta empresarial de toda la industria realizada por la Oficina Central de Estadísticas de Noruega:
- El cambio real en el total de pedidos en comparación con el trimestre anterior
- El cambio esperado en la producción en el próximo trimestre en comparación con el actual
- La evaluación de los propios inventarios en almacenes disponibles para la venta.
La muestra abarca alrededor de 800 unidades de negocio con al menos 300 empleados. El índice final se calcula como la media aritmética de las respuestas. Un valor por encima de 50 indica un sentimiento positivo en el sector de la producción industrial.
El índice se considera un indicador avanzado de la producción en los sectores manufactureros. Si los encuestados pronostican un crecimiento de la producción, esto puede indicar un próximo aumento en la producción. Si informan de un aumento en los pedidos, esto puede indicar un crecimiento futuro en la producción relacionado con la necesidad de cumplir con los pedidos recibidos. Un aumento en los inventarios indica una disminución en la actividad de las ventas y, por consiguiente, este componente se utiliza con un signo invertido al calcular el índice.
Un crecimiento del índice superior a lo esperado se considera positivo para las cotizaciones de la corona noruega.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Confianza Industrial de Noruega (Norway Industrial Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
